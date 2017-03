Test Linksys WRT3200ACM

Åpen kildekode, 1.8GHz-tokjerne, tri-stream, simultant dual-band, MU-MIMO-støtte, USB 3.0- og eSata-port, beamforming-teknologi og sertifisering for Dynamic frequency selection (DFS).

Man kan i hvert fall ikke klage over at Linksys WRT3200ACM skorter på flashy finesser. Ifølge Linksys er også dette intet mindre enn verdens raskeste hjemmeruter, en påstand vi selvfølgelig skal sette på prøve.

LINKSYS WRT3200ACM AC3200 Trådløs teknologi: 802.11a/b/g/n/ac

Bånd: 2,4 GHz og 5 GHz, simultant dual-band, 600+2600 Mbps (eller 600+1300 på enheter uten støtte for 160 MHz-bånd)

Teknologier: AC3200, MU-MIMO, Dual-band, Gigabit, Beamforming, Tri-stream 160, 4 avtagbare antenner.

Sikkerhet: WPA2 Personal, WPA2 Enterprise Prosessor: 1,8 GHz tokjerneprosessor

Porter: 4x10/100/1000 Ethernet-porter, 1xWAN, 1xeSATA, 1xUSB 3.0

Størrelse: 245.87 x 193.80 x 51.82 mm

Vekt: 798 gram Pris: Ca. 2 500 kroner

Design

Rutere er ikke akkurat viden kjent for å ha som hovedformål å øke stueinteriørets estetiske nivå. Det finnes riktignok rutere som er litt mer diskré enn andre, og så har vi de ruterne som man nærmest kunne satt av et eget alter til.

Linksys WRT3200ACM havner et sted midt i mellom: Den har bare fire antenner, og er derfor ikke umiddelbart like iøynefallende som visse topprutere med åtte antenner.

Knallblå farge og vinklet design er spenstig nok, men ikke så veldig diskré i stua. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Løsningen med det vinklede, sorte displayet foran er ellers ganske stilig, og man kan enkelt og tydelig lese av for eksempel om noe er koblet til USB 3.0-porten, eller om ett eller begge båndene er koblet på nett. Ruteren er ellers ganske nett og liten i størrelsen, i hvert fall sammenlignet med visse toppmodeller. Linksys virker til å være veldig glad i den blå logofargen sin, og kombinerer gjerne svart og blått på sine rutere. Dette er ment å være en hyllest til den legendariske Linksys WRT54GL, som for mange er selve definisjonen på en ruter – og som ofte er å se som illustrasjon på for eksempel ruterkategorier på nettsider.



Hyllest eller ei: Utseendet faller nok ikke helt i undertegnedes smak. Linksys WRT3200ACM hadde unektelig vært litt mer fristende å ha fremme i stua dersom for eksempel hele plast-chassiset var i svart.

Oppsett og brukergrensesnitt

Når du skal sette opp WRT3200ACM, kan du bruke både mobiltelefon, tablet og laptop. Bruker du noen av de to sistnevnte, laster du bare ned appen "Linksys Smart Wi-Fi" og konfigurerer ruteren derfra.

Oversiktlig wi-fi-app. (Montasje av to skjermdumper.). Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Brukergrensesnittet i appen er oversiktlig, lettforståelig og pent. Appen er også ganske nyttig: For eksempel kan foreldre på reisefot bruke appen til å konfigurere foreldrekontroll – selv om man altså befinner seg et annet sted enn hjemme.

Man kan også logge seg på linksysssmartwifi.com med de etter hvert så kjente og kjære brukernavn og passord "admin", og konfigurere ruteren fra nettleser-brukergrensesnittet.

I innstillingene på nettsiden og appen kan du for eksempel skru av de ganske så irriterende blinkende lysene på ruteren. Du finner også en fiffig medieprioriterings-innstilling: Det er bare å trekke opp de enhetene man vil skal prioriteres på båndet i en liste. De enhetene man plasserer på topp, får da nødvendigvis bedre ytelse.

Man har ellers de forventede konfigurasjonsmulighetene, blant annet gjestenettverk, IPV4- og IPV6-brannmurbeskyttelse og dynamisk DNS – en helt annen verden enn på Linksys nye mesh-produkt Velop, som nærmest er helt ribbet for konfigurasjonsmuligheter.

Ryddig brukergrensesnitt i nettleser også. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Gjør ruteren om til (nesten) hva du vil

En bonus for nerdene: Her får du åpen kildekode å leke deg med! For de uinnvidde betyr dette at du har helt frie tøyler med tanke på hvordan du vil konfigurere denne ruteren.

Du kan for eksempel gjøre ruteren om til en server, bruke den til å analysere nettverkstrafikk, lage hotspots, fange opp nettverksinntrengere, få tilgang til TOR-nettverket og hva nå enn annet som måtte glede ditt velsignede nerdehjerte. For å iverksette dine onde/gode planer, kan du benytte deg av for eksempel Linux-distroene OpenWRT eller DD-WRT.

Du kan sette opp en OpenVPN-server med denne ruteren. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

At det er åpen kildekode åpner også for å sette opp en OpenVPN-server. OpenVPN egner seg særlig godt til blant annet sikkerhetsformål, altså å sette opp sikre og krypterte forbindelser. Du kan blant annet bruke en slik forbindelse for å få tilgang til nettsider du ellers ville blitt blokkert fra på geografisk grunnlag, for eksempel om du befinner deg i utlandet og er desperat etter litt norsk nett-tv. OpenVPN bruker teknologier med med åpen kildekode, som for eksempel OpenSSL, og er svært fleksibelt med tanke på konfigurasjon.

Ruteren kan brukes og konfigureres for eksempel som både aksesspunkt, trådløs og koblet mediebro og repeater.

Når det er sagt viste vår gjennomgang av åpen kildekode-mulighetene i WRT3200ACM (Tek Ekstra) at programvaren foreløpig virker litt uferdig. Trådløst virker ikke helt som det skal, og ikke finnes det fornuftige pakkestyringsløsninger til dem heller. Vi trekker uansett ikke for dette.

De litt mindre avanserte brukerne kan forresten bare slappe av: Man kan helt fint velge å foreta seg pent lite, og heller kun bruke programvaren som er forhåndsinstallert i ruteren – programvare som altså er oversiktlig i bruk og enkel å både logge seg inn på i app eller på laptop.

Få porter

Ruteren har bare fire GB-ethernetporter, og man må dermed ty til en nettverks-switch dersom man er avhengig av flere porter.

USB 3.0- og eSATA-portene åpner for at man koble til både eksterne lagringsenheter og printere. eSATA-porten er kombinert med en USB 2.0-port.

Noen fysisk knapp for å skru av funksjonslysene finnes ikke, men disse lysene kan som nevnt slås av og på i brukergrensesnittet i nettleser, eller i Linksys-appen.

Fire GB-ethernet-LAN-porter, én WAN-port, én USB 3.0-port og én kombinert eSATA-port og USB 2.0-port. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Mange egenskaper

Hvorfor har ruteren "AC3200" i navnet, har du kanskje lurt på? Jo, det har med nettopp én av dens mange egenskaper å gjøre: Tallet representerer rett og slett den maksimale hastigheten begge båndene teoretisk sett skal kunne oppnå på enheter med støtte for den nyeste trådløse teknologien – altså 802.11ac. I tilfellet med denne ruteren skal 2.4GHz-båndet i teorien oppnå hastigheter på 600 Mbps, mens 5 GHz-båndet skal kunne klare hele 2600 Mbps.

Vanligvis har 3200-rutere tre bånd, da stort sett ett 2,4 GHz-bånd og to 5 GHz-bånd. Denne ruteren har dog ikke tre bånd, men to, og det Linksys kaller for "Tri-stream 160"-teknologi. Ifølge Linksys skal denne teknologien doble båndbredden til det ene 5 GHz-båndet. Dette lar seg gjøre fordi båndet rett og slett blir bredere, altså 160 MHz. For å få til dette har ruteren såkalt "Dynamic frequency selection", som også tredobler antallet kanaler tilgjengelig på 80 MHz. Dette gjør at du får tilgang på kanaler som ikke andre wi-fi-rutere får, og dermed uforstyrret kan oppnå høyere hastighet.

Skal 5 GHz-frekvensen kunne benytte seg av muligheten til å doble hastigheten på den 160 MHz brede kanalen, forutsetter det dog at du har andre enheter som har støtte for et såpass bredt bånd. For øyeblikket betyr dette at du må skaffe deg en identisk ruter og sette den i såkalt mediebro-modus, hvor den ene ruteren er koblet til internett og den andre fungerer som en mediestasjon som gir trådløs ac-tilkobling til medieenheter som smart-TV og spillkonsoll.

Har man rutere som kun støtter frekvenser på 80 MHz, og ikke 160 MHz, oppnår man nødvendigvis en fart på opptil halvparten av 2600 Mbps, altså 1300 Mbps på 5 GHz-båndet – som gjør at samlet hastighet for denne ruteren i realiteten blir 1900 mbps. Vi har ikke prioritert å gjøre noen teoretisk måling av ytelsen med 160 MHz, ettersom det i praksis er særdeles få muligheter til å nyttiggjøre seg dette i dag.

Ruteren har ellers teknologier som beamforming og MU-MIMO. Beamforming innebærer at ruteren istedet for å kaste ut wi-fi-signaler i alle retninger, kartlegger hvor enhetene befinner seg og sender trådløse signaler i enhetens retning.

Testpunkter i testleiligheten. Den sorte prikken med rødt 1-tall ved siden av markerer ruterens plassering. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

MU-MIMO, eller Multiple User Multiple Input Multiple Output, innebærer kort sagt som navnet tilsier at man kan ha flere brukere på flere forskjellige inn- og utkanaler, og at alle enhetene oppnår samme nettverkshastighet samtidig fremfor å måtte stå i kø. Det er riktignok ikke så mange enheter som støtter MU-MIMO ennå. Man kan kan eventuelt kjøpe MU-MIMO USB-adaptere for å bøte på dette.

Vil du vite mer om MU-MIMO? Ta en titt på denne saken.

Ytelse: Dekning og fart

Vi har hovedsakelig brukt både LAN Speed Test og iperf til å teste nettverksytelsen på forskjellige punkter i testeiligheten. Det er for øvrig første gang vi bruker denne leiligheten som testleilighet for rutere, og følgelig måtte vi teste noen andre rutere på de samme punktene for å ha et visst sammenligningsgrunnlag.

Vi brukte programmet LAN Speed Test Lite til å sende 10 pakker på 20 MB etter hverandre til og fra en server-PC for å teste begge båndene i alle fire rom.

Linksys WRT3200s ytelse på 2,4 GHz-båndet kommer ikke så godt ut sammenlignet med andre rutere vi har testet i samme leilighet. Disse andre ruterne har riktignok jevnt over kraftigere spesifikasjoner. At 2.4 GHz-båndet er en del svakere enn toppmodeller, er derfor ikke så veldig overraskende. Badet ligger for eksempel såpass langt unna ruteren og bak et par betongvegger, så lave resultater her var å forvente. Linksys WRT3200ACM ligger dog et lite stykke unna neste sammenligningskandidat.

I faktisk bruk, for eksempel ved avspilling av YouTube-videoer, var dog ikke nettet noe merkbart tregere enn i for eksempel stua.

5 GHz-båndet imponerer derimot en del i denne testleiligheten. Særlig i samme rom som ruteren, altså i stua (se punkt 2 i plantegningen under), får vi god ytelse, også sammenlignet med andre rutere testet på samme sted. Også på soverommet, gjennom en betongvegg, får vi god ytelse. Kjøkkenet får helt greie hastigheter, mens badet lider sterkt under denne ruterens litt svake rekkevidde på 5 GHz-båndet.

I sammenheng med denne testen har vi testet ruteren i ytterligere en leilighet, ettersom vi først opplevde litt ustabile resultater som siden viste seg å bli løst da kvaliteten på selve testutstyret ble hevet med en del hakk. Derfor har vi noen interessante testresultater fra en testleilighet nummer to også.

Til tross for at ruteren har hele fire eksterne antenner, opplevde vi å få mager 5 GHz-dekning i vår testleilighet nummer to, hvor kun LAN Speed Test ble benyttet for å kartlegge hastighet og rekkevidde. Denne leiligheten har til vanlig noen soner som er rene wifi-mareritt, blant annet et modulbad som i praksis er en stålkledt boks og sperrer ute de aller fleste signaler.

Inn hit fikk vi ikke mer enn 3 Mbit/sek, tross at klienten da ikke befinner seg mer enn skarve tre meter fra ruteren, og det var følgelig ingen stor overraskelse at soverommet bak viser seg å være helt uten 5 GHz-signal. Med andre ord er dette en ruter som gir best ytelse hos deg med enheter som stort sett ikke befinner deg så langt unna ruteren, eller ikke har flere betongvegger mellom enheten og ruteren.

Svært god ytelse på kort avstand

Linksys WRT3200 har ellers holdt seg imponerende stabil i perioden vi har testet den, og vi har ikke opplevd at nettet har "falt ut" en eneste gang

For å se hva som var mulig med mange samtidige tilkoblinger, kjørte vi også iperf fra det vi fant ut var den mest optimale plasseringen i stua (punkt 2 i den første plantegningen) i testleilighet nummer 1. Vi har også laget varmekart med programmet Netspot for å sjekke dekningsgraden til ruteren.





Trekk i den hvite pilen for å sammenligne 5GHz-dekningen til Linksys WRT3200 med Linksys EA9500 Max-Stream sin dekning på samme bånd. Rød er best dekning, grønn svakest. NB: Sort prikk og 1-tall markerer ruterens plassering. Se bort ifra WiFi-ikonet, som representerer Netspots gjetning.

Med iperf når vi skyhøye resultater på 5 GHz-båndet når ruteren befinner seg i samme rom som klient-laptopen. Linksys WRT3200 gjør det slettes ikke verst sammenlignet med andre rutere testet i samme leilighet. WRT3200 sin dekning på dette båndet er noe svakere i samme rom som ruteren enn Linksys EA9500 Stream, men dekker til gjengjeld litt bedre i andre rom.

Begge bånd klarer altså fint å håndtere opp-og nedlasting av flere samtidige pakker. Dette er nyttig for eksempel for deg som liker å ha mye nettverksaktivitet på gang på samme tid.

Konklusjon

I stedet for å tilby tre bånd, har Linksys gått for å øke kapasiteten på 5 GHz-båndet. En samlet hastighet på 3200 Mbit/sek oppnår man dog bare dersom man har tilgang på en annen ruter med støtte for 160 MHz-bånd, og setter denne i mediebro-modus.

Ytelsen er likevel god på 5 GHz-båndet, men kun om du ikke har noen stor leilighet du ønsker å fylle. På 2,4 GHz er ytelsen ikke så mye å skryte av. Rekkevidden er som hovedregel bedre enn over 5 GHz, og hastighetene er i det lavere sjiktet – som kanskje også er å forvente i denne prisklassen.

I tillegg til den gode ytelsen på 5 GHz-båndet såfremt man er i samme rom som ruteren, er kanskje åpen kildekode-aspektet noe av det mest attraktive med ruteren. Man kan konfigurere ruteren på de måtene man måte ønske, inkludert å sette opp en OpenVPN-server.

Denne funksjonaliteten er dog kanskje ikke av så stor interesse for de som enkelt og greit vil ha en fungerende ruter i stua som leverer helt greie hastigheter, og ellers er stabil. Designet innbyr ikke akkurat til å plassere denne midt i stua, noe som kan by på problemer dersom man trenger dekning nettopp i stua.

Linksys har i teorien sikkert sitt på det tørre når de kaller WRT3200ACM for verdens raskeste hjemmeruter. Det er likevel en sannhet med noen modifikasjoner. Det skal nemlig en god del til før du får full nytte av dobbel kanalbredde på 5 GHz-båndet, og ruterens rekkevidde på 5 GHz virker for oss å være litt i magreste laget.

Man kan kanskje vurdere å også se til Netgears Nighthawk X4S, som også har støtte for 160 MHz kanalbredde. Den har en teoretisk lavere kombinert hastighet enn Linksys WRT3200ACM, men her opplevde vi svært god ytelse både når det gjelder hastigheter og rekkevidde.

Vi ga også svært gode ord til Asus RT-AC3200, som nå kan fås til under 2000 kroner. Den utklasset konkurrentene i prisklassen på rekkevidde og har et både oversiktlig og avansert brukergrensesnitt. Den støtter riktignok ikke 160 MHz kanalbredde, men kan til gjengjeld skilte med dual WAN-støtte, altså at du kan være tilkoblet to nettleverandører samtidig.

