Test Linksys Velop

Bor du i en litt krøkkete utformet leilighet eller i et stort hus, har du sikkert opplevd det samme som oss i Tek-redaksjonen: Wifi-ruteren din strekker ikke helt til, og du har noen områder hvor nettverket er som sirup.

Det gjelder i mange tilfeller selv om du har en splitter ny superruter til flere tusen kroner med åtte antenner og støtte for allverdens teknologier. Fysikkens lover (og begrensningene i signalstyrke som er pålagt ruterprodusentene) tilsier rett og slett at signalet ikke kan nå frem, uansett om hindringer er vegger og gulv av betong eller en stålboks midt i leiligheten, slik undertegnedes modulbad er.

En wifi-drøm

Linksys Velop Trådløs teknologi: 802.11b/g/n/ac

Bånd: 1x2,4 GHz + 2x5 GHz (2x2). 400+867+867 Mbit/s.

Teknologier: Beamforming, mesh, 2x2 MU-MIMO, 6 antenner per node, app-basert oppsett

Sikkerhet: WPA2 Personal

Prosessor: 716 MHz firekjerneprosessor

Porter: 2x10/100/1000 Ethernet-porter per node, én av dem må brukes til WAN på hovednoden

Størrelse: Ca 79 x 79 x 185 mm Pris: Ca. 4500 kroner for to, 6800 kroner for tre Finn beste pris på Prisguide.no (kommersiell partner)

Heldigvis finnes det en løsning som endelig også har blitt tilgjengelig i forbrukermarkedet (Tek Ekstra), og vi snakker selvfølgelig om mesh-nettverk, med flere noder som snakker sammen og gir deg et sammenhengende trådløst nettverk som dekker store områder. Vi har allerede vært gjennom Netgear Orbi og Airties-løsningen som mange norske nettleverandører tilbyr sine kunder, og vært veldig fornøyd med begge disse.

Nå har også Linksys kommet med sin variant, kalt Velop, og stikkordene er stort sett de samme som for Orbi: enheter som er designet slik at de tåler å stå fremme, et svært enkelt oppsett og litt begrenset med konfigurasjonsmuligheter sammenliknet med "vanlige" rutere.

Kun to ethernetporter er litt i snaueste laget, selv i 2017, synes vi. Foto: Stein Jarle OLsen/Tek.no

Velop er litt mindre enn Orbi i utforming, men har litt det samme luftfrisker-aktige utseendet. Undertegnede foretrekker nok Orbi-designet, tross at enhetene er større, men Velop-nodene er definitivt litt enklere å plassere. Samtidig gjør den litt mer kompakte utformingen at det kan være vanskeligere å skjule kablene bak, så det går litt opp i opp.

Mens Orbi bruker ett av de to 5 GHz-båndene som en dedikert motorvei for kommunikasjon mellom nodene, hevder Linksys at dette skjer "dynamisk" på Velop, altså at nodene til enhver tid velger det båndet som gir best hastighet. Begge disse løsningene motvirker altså det typiske problemet med rekkeviddeforlengere (og Airties-løsningen), nemlig at ytelsen halveres for hver gang du beveger deg en node lenger ut.

Slik ser testleiligheten ut. 1 og 2 er plasseringen av Velop-enhetene, resten er punktene som vanligvis er problemområder i leiligheten. .

Kun konfigurasjon gjennom app

Velop-oppsettet gjøres via en egen app, og i motsetning til Orbi støtter Velop-nodene bluetooth – så du slipper å bli frakoblet hver gang du vil gjøre en endring som krever en ny wifi-tilkobling.

Nodene er helt identiske, så du velger en av dem (systemet fås i pakker med to og tre, men det skal også være mulig å kjøpe en enkeltnode) og kobler til strøm og til din eksisterende ruter eller modem med ethernetkabel.

Det tar så 30-40 sekunder før appen finner den om alt er slik det skal, og du kan begynne konfigureringsprosessen. Appen spør deg hvilket oppsett du hadde før du anskaffet Velop – enten en toboksløsning med modem og ruter hver for seg, eller modem og ruter i ett.

Dette oppsettet tok for undertegnede veldig lang tid, og Velop fant ingen boks å koble seg til før på tredje eller fjerde forsøk, uten at vi helt vet hva det skyldes. Vi prøvde både med og uten den eksisterende ruteren i bridge-modus.

Etter at du har fått konfigurert hovednoden riktig, kan du velge å legge til flere noder om du har det. Dette er også rimelig beint frem – appen forteller deg også om avstanden mellom nodene er optimal.

Vi hadde i utgangspunktet mottatt en trepakk fra Linksys, men har valgt å teste kun med to noder i første omgang, da trepakningen koster nesten 7000 kroner og testleiligheten strengt tatt ikke har bruk for det – også for bedre å kunne sammenlikne med Netgear Orbi, som vi kun testet med to enheter.

Oppsettet via Velop-appen er veldig enkelt og greit – når du får enheten til å snakke med modemet eller ruteren din. Foto: Stein Jarle OLsen/Tek.no

Begrenset med muligheter

Linksys-appen har særdeles lite å by på av konfigurasjonsmuligheter til Velop. Vi får ikke engang velge hvilket bånd den skal sende på. Foto: Stein Jarle OLsen/Tek.no

Den nevnte appen er for øvrig eneste måte å gjøre endringer på Velop-systemet på, da du ikke får tilgang til noen vanlig nettportal slik vi kjenner fra de fleste andre løsninger. Linksys har tilsynelatende også prioritert enkelhet fremfor alt annet, og følgelig strippet vekk det aller meste av valg i appen. Vi kan for eksempel ikke velge hvilke bånd systemet skal sende på, men er låst til "Mixed"-modusen hvor alle båndene er aktive.

Det er ingen innstillinger for QoS (Quality of service) om du vil prioritere en type trafikk fremfor annen, for eksempel spilling eller videosamtaler, men du kan til gjengjeld velge opptil tre enheter som får forrang i nettet. Det finnes ikke noen innstilling for DNS, for eksempel om du vil justere DNS-en for hele nettverket for å få tilgang til geoblokkede tjenester, og du kan ikke justere hvilke IP-adresser DCHP-serveren skal tildele eller sette opp en VPN-server.

Vi savner også et nettverkskart med oversikt over hvilke enheter som er tilkoblet hvilken node. Det bør være såpass enkelt å få til at det nærmest er uforståelig at ikke Linksys har fått det med. Det skal for øvrig sies at det visstnok finnes en måte å få tilgang til det webbaserte konfigurasjonsgrensesnittet på, men det krever at du kobler til nettverket uten at du har internett tilkoblet i WAN-porten. Det er dermed ganske tydelig at Linksys gjerne vil at du holder deg til (den noe begrensede) appen.

De aller mest grunnleggende tingene er imidlertid på plass. Du kan begrense tilgangen til internett for barna. Du kan sette opp et gjestenettverk, men det stopper likevel der – du kan for eksempel ikke velge å gi gjestenettverket tilgang til skrivere eller andre ressurser i nettverket. Vi må også nevne at hver av Velop-nodene bare har to ethernetporter, og på hovedenheten går den ene av dem til WAN-tilkoblingen, altså koblingen mot modemet eller hjemmesentralen.

Det betyr at det kun gjenstår en eneste ethernetport på det stedet i huset du i dag sannsynligvis har flest kabeltilkoblede enheter – men systemet kan altså fint fungere uten bridge-modus, så om du har en hjemmesentral eller ruter med ethernetporter er det altså mulig å koble ting inn der også. Det siste ble i alle fall løsningen for undertegnedes Philips Hue-sentral, mens spillkonsollen fikk den siste ethernetporten på Velop-noden.

Varmekart for testleiligheten.

Til sammenlikning har Netgear Orbi fire ethernetporter per node (hvorav en går til WAN på hovedruteren), mens Airties-nodene har samme antall som Velop, altså to hver. Orbi har også en USB 2.0-port.

Dekning og hastigheter

Som med de øvrige mesh-løsningene vi har testet, er det lite å utsette på dekningen Velop-boksene leverer i testleiligheten, som måler cirka 80 kvadratmeter, men som nevnt er utformet som et lite wifi-mareritt med badet som et slags faraday-bur i midten.

Varmekartet vårt bekrefter det inntrykket, og det ser ut som om paret med Velop-noder leverer omtrent like god og kraftig dekning som Netgear Orbi, og en del kraftigere enn de små Airties-boksene. Kartet er for øvrig laget med programmet Netspot, og det vi faktisk måler er forholdet mellom signal og støy. Vær imidlertid oppmerksom på at vi har endret noe på fargene fra originalene for å gjøre dekningsforskjellene tydeligere.

Hastighetsmessig sliter vi imidlertid mye med å få like gode resultater fra Velop som vi fikk fra Orbi, og målingene våre spriker også en god del, uten at det har hatt stort å si i praktisk bruk. At vi ikke kan velge å deaktivere de ulike båndene, gjør også at vi ikke får målt 2,4- og 5 GHz-ytelsen separat, og vi har sett av andre tester at Velop-kontrolleren har en tendens til å prioritere dekning over hastighet, altså dytte deg over på 2,4 GHz-båndet der den er usikker på om 5 GHz vil være godt nok.

Se hastighetene vi målte under. De oppgitte resultatene er en slags vektet median - vi tar vekk de dårligste og eventuelt noen eksepsjonelt gode målinger, og velger det resultatet vi føler representerer målingene best. Målingene gjøres med programmet LAN Speed Test, med en maskin som fungerer som server og er tilkoblet ruteren med gigabit-ethernet. Testen kjøres så fra en maskin som flyttes til ulike punkter rundt i leiligheten.

Linksys Velop Netgear Orbi Airties 4920 Boligpakke Stue 450 Mbit/sek 433 Mbit/sek 426 Mbit/sek Kjøkken 332 Mbit/sek 422 Mbit/sek 202 Mbit/sek Bad 107 Mbit/sek 181 Mbit/sek 191 Mbit/sek Soverom 234 Mbit/sek 337 Mbit/sek 207 Mbit/sek Bod 234 Mbit/sek 282 Mbit/sek 204 Mbit/sek

Nå er testleiligheten sannsynligvis litt i minste laget for full utnyttelse av et slikt mesh-system, hvor to noder i både Velop og Orbis tilfelle skal kunne dekke cirka 350 kvadratmeter om du har et hus uten spesielle utfordringer i form av betonggulv eller liknende, men vi har ikke hatt nevneverdige problemer med såkalt «sticky client»-syndrom. Det skyldes nok at Velop blant annet støtter 802.11v-standarden, som gir støtte for å tvinge roamingen fra rutersiden, i motsetning til fra klientsiden. Badet er fortsatt en liten utfordring, men ikke mer enn at det er helt levelig – tilsynelatende noe bedre enn Orbi, men ikke helt like sømløst som AirTies 4920.

Et pluss Velop-systemet har sammenliknet med Orbi er også at det har støtte for kablet tilkobling av nodene, noe som kan være veldig praktisk om du har behov for å sette en av nodene på et sted som vanskelig kan kobles til hovednoden trådløst. Dette kan selvfølgelig løses ved å kjøpe en ekstra node og på den måten "daisychaine" seg rundt hindringen, men siden trepakningen koster ikke mindre enn SJU TUSEN kroner vil det nok for mange være en langt mer attraktiv løsning å dra kabel.

Velop er en god del mindre enn Netgear Orbi-nodene, men større enn de små Airties-boksene. Foto: Stein Jarle OLsen/Tek.no

Konklusjon

Det spørs om ikke Linksys har strukket enkelhetsstrikken litt for langt med Velop. Den tilhørende appen er rett og slett litt for spinkel og funksjonslista litt for tynn etter vår smak.

Vi skjønner selvfølgelig at målgruppa er familier uten de store kunnskapene eller behovene for avanserte funksjoner til wifi-en sin, men disse bruker sannsynligvis heller ikke fem til sju tusen kroner på å skaffe seg en slik løsning.

Vel er Velop-nodene mindre enn Orbi-nodene og dermed mer plasseringsvennlige, men du får til gjengjeld halvparten så mange ethernet-porter å ta av. Det meste er selvfølgelig blitt trådløst med årene, men undertegnede har i alle fall fortsatt en del enheter jeg gjerne vil koble til med kabel, og vil tro det er slik også for en del andre der ute. Det er rett og slett vanskelig å løse med Velop.

Når hastighetene heller ikke holder følge med Netgears løsning ser vi heller ingen grunn til å velge mesh fra Linksys – i alle fall ikke på nåværende tidspunkt.

Om du ikke har de samme kravene til hastighet kan du også velge Airties-pakken til et sted mellom 2000 og 3000 kroner, men da må du ha en egen enhet som tar seg av ruterfunksjonaliteten i tillegg.

