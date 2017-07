Test Libratone Q Adapt In-Ear

Det siste året har vi stort sett testet trådløse hodetelefoner her på Tek.no, men tro det eller ei: Det lanseres iblant noen hodetelefoner med kabel også.

Ett slikt sett er dagens testmodell, signert danske Libratone. Det er noe så spesielt som en hodetelefon som bruker Apples Lightning-kontakt, og kan dermed brukes med minijack-løse iPhoner uten adapter.

Det har selvfølgelig både sine fordeler og ulemper, noe vi kommer tilbake til etter hvert. Q Adapt In-Ear har for øvrig en trådløs søstermodell av on-ear-typen, som vi sa oss godt fornøyde med da vi testet den i høst.

Halvveis-kanalplugger

Øreputene med de ekstra flensene på gjør at proppene sitter veldig godt fast i øret. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Q Adapt In-Ear, heretter kalt Q Adapt, for enkelhetens skyld, er øreplugger av samme type som vi blant annet kjenner fra Bose. Det betyr at gummiputene ikke går helt inn i ørekanalen, men mer brukes som en slags trakt for å kanalisere lyden inn i øret.

Om du ikke liker tradisjonelle kanalplugger er dette altså et godt alternativ, men formatet stiller gjerne større krav til elementene og utformingen, spesielt når det gjelder bassgjengivelse.

Det følger med tre sett vanlige øreputer og tre sett puter med en ekstra gummiflens på. Sistnevnte fungerte best for undertegnede, og da satt Q Adapt svært godt på plass. De er også svært komfortable selv over lengre tid, da øreputene er myke og fjernkontrollen er plassert der kabelen deler seg i to, noe som gjør at vekten fordeles jevnt og derfor ikke drar unødig i pluggene. Samtidig må det sies at mikrofonen av samme grunn sitter veldig langt unna munnen, og vi har flere ganger opplevd at motparten har hatt store problemer med å høre oss.

Til trening bør de fungere greit, spesielt med flensene, men optimalt skulle vi nok hatt gummivinger til dette.

Lyd for enhver smak

Lydmessig kommer Q Adapt med tre lydsignaturer i den tilhørende appen - en nøytral, en som fremhever diskanten og en som fremhever bassen. De har litt det samme problemet som den tidligere nevnte søstermodellen, og det er at diskanten i noen tilfeller kan fremstå som litt skarp, spesielt med de to førstnevnte innstillingene.

Fjernkontrollen har en ekstra tast som styrer den justerbare støykanselleringen. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Det avhenger imidlertid en god del av hvilke typer musikk du lytter på, og jevnt over synes vi Q Adapt låter både behagelig, fyldig og godt. Om vi går ut fra nøytral-innstillingen, er de godt balansert, med høyt detaljnivå og godt med trøkk også i bunnen. Det er ikke ofte vi treffer på ikke-kanalplugger som leverer såpass tungt med bass som disse gjør.

Lydbildet er ikke det mest luftige vi har hørt, og de kan dessuten bli litt rådville når det skjer mye på en gang. Da lider instrumentseparasjonen, og de ulike delene av registeret flyter litt over i hverandre.

Bass-signaturen låter for øvrig som slike innstillinger gjerne gjør - lydbildet fremstår en god del mer ullent, og spesielt vokaler forsvinner litt i viraken, men du får til gjengjeld mer trøkk i bunnen – og du slipper de litt slitsomme vokalene som iblant dukker opp ellers. Et irritasjonsmoment er også at du er nødt til å registrere deg for å bruke Libratone-appen i det hele tatt.

Totalt sett låter Q Adapt rimelig bra - ikke helt på nivå med de fabelaktige Sennheiser-pluggene vi testet nylig, men minst like godt som Bose QC30.

Krever ikke batteri

Lightning-pluggen gjør at ørepluggene ikke trenger egen strøm, men låser samtidig produktet til iPhone og iPad. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Fjernkontrollen er ellers helt grei, selv om vi kanskje helst skulle sett at knappene hadde litt tydeligere kanter, for enklere å kunne bruke dem uten å faktisk måtte se på fjernkontrollen. Den støtter alle de vanligste funksjonene, men har i tillegg en fjerde knapp som styrer den innebygde støykanselleringen.

Q Adapt har nemlig innebygget støykansellering, og her trer en av de potensielle fordelene med Lightning-kontakten frem. Ørepluggene trenger ikke batteri, men får strøm direkte fra kilden.

Om du er en av dem som notorisk har lite strøm på telefonen ser vi dog at dette muligens kan være en ulempe heller enn en fordel, men vi har ikke opplevd noen stor forskjell i batteriforbruket på telefonen med disse sammenliknet med et sett trådløse hodetelefoner, for eksempel. Libratonene trekker muligens litt mer enn vanlig, men det er ikke noe som har plaget meg i testperioden.

Justerbar – og god – støykansellering

Finn Jarle mener: Det er forbausende god støydemping i disse proppene, men det er irriterende å måtte opprette brukerkonto hos Libratone for å få bruke styringsappen der man setter dempingen. Selve oppsettet i app virket også unødvendig kronglete - dette er kablede hodetelefoner, ikke trådløse. Så hvorfor den må ha en slags pare-aktig funksjonalitet er vanskelig å bli klok på. Lydmessig presterer de en av de mer voldsomme bassgjengivelsene jeg har hørt fra plugger, og jeg begynte umiddelbart å lure på om dette var en flerveis konstruksjon med flere drivere i. Diskanten er tydelig til stede og detaljert, og mellomtonen er fløyelsmyk. Et visst stereoperspektiv får man også, med litt romfølelse i lyden. Dette er noe propper flest ofte sliter litt med å gjenskape. Lydmessig er dette noe av det bedre jeg har hørt på proppefronten, men med en prislapp på 1800 kroner og utelukkende Lightning-tilkobling er disse for dyre og for upraktiske for meg som lytter til veldig mange flere lydkilder enn iPhone. Finn Jarle Kvalheim, journalist i Tek.no

Støykanselleringen er justerbar i fire nivåer: Full, halv, av og «Hush», som aktiverer mikrofonene på pluggene for å la deg kunne prate med sidemannen uten at du trenger å ta ørepluggene ut. Nivået justeres enkelt ved hjelp av fjernkontrollen, men du kan også justere i appen, selv om vi flere ganger opplevde at appen var helt uten påvirkning på både støykansellering og lyd. Den er også lunefull når det gjelder selve tilkoblingen til pluggene, noe som burde være helt unødvendig på et kablet produkt.

Undertegnede hadde med Q Adapt på en 10 timer lang flygning nylig, og på full-innstillingen er støykanselleringen nesten på nivå med hva Bose får til. Støyen fra flymotoren reduseres til et absolutt levelig nivå, og med musikk spillende hører du nærmest ikke støyen i det hele tatt. Q Adapt gjør det også på en måte som ikke skaper den følelsen av «trykk» i øret som enkelte støydempingsprodukter gjerne gir.

De klarer selvfølgelig ikke kansellere vekk ujevne lyder fullstendig, så du vil fortsatt kunne høre kollegenes samtaler eller knatringen av tastaturet foran deg, men den jevne duringen fra ventilasjonen på kontoret eller fra trafikken utenfor forsvinner som dugg for sola.

Lightning-utfordringene

Samtidig må vi anføre at Lightning-kontakten er en svært låst og lite anvendelig løsning, i alle fall foreløpig. På kontoret har jeg tatt meg i å strekke meg etter Libratonene fordi jeg hadde lyst til å høre på et klipp via Macbooken.

Men nei - Lightning-pluggen kan ikke brukes i USB-C-kontakten. Den kan heller ikke brukes sammen med underholdningssystemet på flyet, enten det er av typen med én eller to kontakter.

Libratone Q Adapt In-Ear er svært gode øreplugger, men vår entusiasme dempes noe av at de ikke kan brukes med alle våre enheter. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Når Apple ikke engang selv klarer å bestemme seg for én kontakt, så føles det litt underlig å skulle låse seg til enheter i så stor grad som du faktisk må her. Og det er også vår største innvending mot Q Adapt: Du skal lefle med et ganske begrenset omfang av enheter for ikke å støte borti kontaktproblemet iblant, og det er et solid minus for et hodesett til 1800 kroner.

Om vi ser bort fra det, er imidlertid Libratone Q Adapt In-Ear en ganske attraktiv proposisjon. De er komfortable å ha på og byr både på god lyd og habil støykansellering – til en ikke altfor kostbar penge.

Samtidig føles det unektelig som å gå litt bakover i tid å måtte ty til kabel igjen.

Gode alternativ til Libratone Q Adapt In-Ear