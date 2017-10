LG har vaket litt bak de beste på mobilfronten i noen år. Men i år ser det ut til at de har satt inn et ekstra gir, og det nyeste tegnet på det heter V30. LGs nye mobilflaggskip vakte stor oppmerksomhet da telefonen ble lansert for en drøy måned siden, og nå har den dukket opp til test.

LG V30 Størrelse: 15,17 x 7,54 x 0,74 cm

Vekt: 158 gram

Skjerm: 6 tommer, 2880 x 1440 (18:9), P-OLED, Gorilla Glass 5, HDR10

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 835, åtte kjerner, 4xKryo@2,45GHz + 4xKryo@1,9 GHz, Adreno 540, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB + minnekortplass

Operativsystem: Android 7.1.2 + LGs tilpasninger

Teknologi: Quad DAC, Bluetooth 5.0, QC3.0

Kamera: 16 + 13 MP, OiS + EiS, f/1.6, LOG-basert 4K-video

Batteri: 3300 mAh

Pris: 8500 - 9500 kroner

OBS: Testutgaven av V30 vi har fått inn er en av telefonene LG viste frem under årets IFA-messe, og ble levert med forbehold om at programvaren ikke er helt ferdig ennå. Vi har imidlertid opplevd ekstremt lite urent trav fra denne programvaren, som virker å være svært nært det du vil oppleve i en ferdig variant av V30. Testperioden har i skrivende stund vart fem døgn. Så fort en helt ferdig V30 kommer til test vil vi gå nærmere gjennom den for å korrigere eventuelle feil i denne tidlige testen. Det er uansett lite som tyder på at vi vil se de store endringene.

Vi snakker om en telefon som går rett i strupen på de etablerte toppmodellene.

Testutgaven av V30 vi har fått inn er en av telefonene LG viste frem under årets IFA-messe, og ble levert med forbehold om at programvaren ikke er helt ferdig ennå, men den har oppført seg så godt som perfekt i testperioden.



Det er Samsung som for øyeblikket regjerer helt i toppen om du skal ha de gjeveste Android-mobilene. Men kanskje kan LG V30 være et vel så godt valg som en Galaxy S8 eller en Note 8?

En nerdemobil for folk flest

LG V30 har vært til test i fem dager, og har i den perioden tydelig vist hvorfor også den bør vurderes om du vil ha det beste av det beste.

V-serien fra LG har alltid vært god. Både V10 og V20 var utmerkede telefoner, men begge fokuserte på spennende egenskaper som kanskje ikke var for alle. Samtidig som størrelse og design kanskje ble litt voldsomt for de brede lag av mobilkjøpere.

Det som er virkelig artig med V30 er at den får til å gjøre begge deler. Her får både mobilnerdene massevis av knallgod funksjonalitet å leke med, samtidig som mobilen har et flott design og noenlunde passelig størrelse. V30 er altså den toppspesifiserte nerdemobilen som «alle» kan, og kanskje til og med bør, kjøpe.

Den største ulempen her er prisen, som man venter legger seg et sted mellom 8500 og 9500 kroner. Vi snakker altså aller høyeste prissjikt her, og en kostnad som nok blir i høyeste laget for mange mobilkjøpere.

V30 er lettere enn alle sine direkte konkurrenter. Og det merkes ekstra godt når du veksler mellom den og en fysisk større telefon som Note 8, slik jeg har gjort i testperioden. Det skiller bare 0,3 tommer i skjermstørrelse her, men er du villig til å gi avkall på bittelitt skjerm og en penn får du en nesten 40 gram lettere mobil.

Fantastisk skjerm

Baksiden på V30 har et dobbelt kamera og en godt plassert fingerleser rett under. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skjermen som strekker seg over det hele har ørlite grann ramme rundt seg, men designen er avgjort av det såkalt rammeløse slaget. Det er kun få millimeter rundt skjermen enten du ser oppe, nede eller på sidene. Den lille rammebiten på sidene starter omtrent der den svake skjermbøyen begynner, og dermed minker faren for feiltrykk langs skjermkantene, i tillegg til at skjermvalg langs kantene blir litt enklere å treffe.

Bildekvaliteten på skjermen er blant det beste vi har sett, og den imponerer spesielt når man titter på HDR-video med store mengder lys og kontrast i bildet. Effekten har lett for å få små skjermer til å se større ut enn de er.

Det er imidlertid synd at enkelte videotjenester ikke får til å fylle skjermen helt. Netflix, Viaplay og HBO Nordic funker bra, og Youtube fyller skjermen om videoen er tilpasset 18:9-formatet skjermen er i. Amazon Prime og NRK fyller ikke skjermen. For Youtubes del vil dette antakeligvis løses i en appoppdatering med tiden - ettersom vi kjenner til at appen virker på samme måte i Google Pixel 2 XL - den nye referansetelefonen fra Google.

Menyene er lynende kjappe. Mobilen som er til test er et litt tidlig eksemplar av V30, og dermed er det desto mer imponerende hvor stabil og god den er.

LG har som vanlig lagt ved en hel haug verktøy, så som filutforsker og en avansert og god lydopptaker, for eksempel til møte- eller konsertbruk.

Skiller seg ut

Det følger med et sett knallgode ørepropper fra B&O, men du kan trygt bruke betydelig mer krevende utstyr med V30. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det LG V30 virkelig skiller seg ut på er kamera og lyd. Er du blant dem som stadig vekk irriterer seg over at Apple og en rekke andre mobilprodusenter har tatt vekk hodetelefonkontakten?

I så fall har LG V30 gode nyheter til deg. Inni telefonen er det en kraftig forsterkerløsning som sammen med hodetelefonkontakten sørger for at mobilen kan drive hodetelefoner som vanligvis er altfor tungdrevne for noe annet enn stasjonære forsterkere. Løsningen fungerer særdeles godt, og inkluderer en rekke måter å fininnstille lyden på. Et knallbra sett ørepropper fra Bang & Olufsen følger dessuten med. Du trenger egentlig ikke andre hodetelefoner enn dette, men hvis du allerede har det har V30 kreftene og lydkvaliteten som skal til.

Det doble kameraet på baksiden mangler den klassiske portrettfunksjonen du får hos konkurrenter som Apple og Huawei og mange flere, men LG tar igjen på andre måter. For det første tar den veldig gode bilder i de fleste forhold - også når det er litt mørkt.

For det andre er manuell fotografering gjort enkelt som en lek. Her får du alle valgene du er vant til i proffmoduser flest, men ved hjelp av eksempelbilder velger telefonen innstillinger for en gitt type bilde for deg. Hvis innstillingene likevel ikke passer helt blir du forklart hva du bør gjøre - for eksempel å skru opp eksponeringen.

En videoopptaker som er minst like avansert og morsom hører også til. Å kunne gjøre fargegradering av 4K-video mens man tar opp er definitivt ikke spesielt vanlig.

Den er dyr, men den er deilig. Og den skiller seg ut. LG har laget sin aller beste mobil i V30. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En annerledes helskjermtelefon

Her har altså LG gått sine egne veier på noen viktige punkter, samtidig som de følger de viktige trendene i markedet, der heldekkende skjerm kanskje er den viktigste akkurat nå. Vanntetting har blitt vanlig i denne prisklassen, og det har V30 også.

Men LG tar det ett stykke videre også her. Telefonen er nemlig testet for å klare fall fra 1,2 meter. Både vanntetting og eventuell støtsikkerhet bør betraktes mer som en ekstra sikkerhet enn som en garanti. Men skulle telefonen gå i bakken er det godt å vite at produsenten i hvert fall har gjort noe for å sikre at den tåler strabasene.

Alt i alt er LG V30 helt i tet sammen med Samsungs toppmodeller. Om du skal velge V30, Galaxy S8, S8+ eller Note 8 avhenger av hvilke typer ekstrafunksjoner du setter pris på, og hvor stor telefon du foretrekker. Er hodetelefoner viktigere enn penn? I så fall er V30 et sterkt kort.

