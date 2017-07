Test LG K8 (2017)

LGs billige modeller er for tiden på tur innom testbenken vår, og i forrige uke kunne vi publisere testen av toppvarianten i K-serien: LG K10 (2017). Her hadde LG tatt vinneroppskriften fra i fjor, og vel, strengt tatt ikke gjort så mye med den – noe som selvsagt straffet seg.

LG K8 (2017) Størrelse: 14,48 x 7,21 x 0,81 cm

Vekt: 142 gram

Skjerm: 5 tommer, IPS LCD, 1 280 x 720 piksler, 293 ppi, Gorilla Glass 3, 2,5D-glass

Maskinvare: Snapdragon 425, 4 x Cortex-A53 @ 1.4 GHz,, 1,5 GB minne (RAM), Adreno 308 GPU

Lagringsplass: 16 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7.0 Nougat + LG UX

Teknologi: 4G/LTE, NFC, Bluetooth 4.1

Kamera: 13 megapiksler, f/2.2 + 5 megapiksler, f/2.4

Batteri: 2 500 mAh

Pris: Fra 1646 kroner

Kanskje kan lillebror LG K8 (2017) – heretter kalt LG K8 – gjøre det bedre? Det er denne det skal handle om i dag, og som navnet antyder er den en ren oppgradering av fjorårsmodellen med samme navn og til dels samme design.

Vi testet aldri den forrige, men spesifikasjonsmessig er det ingen veldig store forandringer. Det som er mest annerledes er nok designet, som i likhet med årets K10 har fått en større overhaling. Og det er også her hunden ligger begravet...

Det kjedeligste designet i 2017?

For designmessig har man gått for en nedgradering kan det virke som. LG K8 bærer med god margin det kjedeligste designet som har landet i undertegnedes hender på en god stund, med en bakside i riflet, matt og grå plast. Det både er billig og føles billig, og heldigvis er da også telefonen billig priset.

Når man først har akseptert at K8 ikke er noen designbombe, kan man begynne å ta inn over seg noen av de positive sidene. Først og fremst sørger riflene i baksiden og det matte materialvalget for at telefonen knapt tar til seg fingermerker. Det er helt klart positivt, og selv etter godt over en uke i lomma på undertegnede er telefonen relativt pen og ren.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

For øvrig mest på baksiden – glasset på fremsiden tar selvsagt til seg fingeravtrykk like villig som alle andre skjermer der ute. I likhet med veldig mange andre skjermglass der ute er den også buet langs kantene – det som ofte refereres til som 2,5D-glass.

Dette var det store trekkplasteret i fjor, men i år er det altså ikke like imponerende fordi konkurrentene også har det. I år var det derimot fingeravtrykksleser som skulle dra skuta i havn...

Ingen fingeravtrykksleser – men automatisk HDR!

...men det skulle vise seg å ikke stemme. Den fingeravtrykksleseren har vi nemlig ikke sett snurten av, ettersom LG bestemte seg for å økse funksjonen fra modellvariantene de sendte til det nordiske markedet. Hvorfor er vi usikre på – og tatt i betraktning at pengesterke nordmenn gladelig betaler litt ekstra for bedre produkter skulle man tro en fingeravtrykksleser til et par tikroninger ikke ville være for mye å be om. Men akk, nei.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Fra negativt til positivt: K8 har et ganske ålreit kamera bak. Rent fysisk virker det å være snakk om samme optikk og bildebrikke som i K10, men med bedre programvare i bakkant. Her får du nemlig HDR både foran og bak – automatisk, som sådan.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette er faktisk ganske uvanlig, selv om det burde vært standard overalt etter undertegnedes mening. HDR er stort sett en udelt god ting, og kan redde ellers håpløse bilder fra både over- og undereksponering – men det fordrer stort sett at du skrur den på manuelt. At den i K8 slår inn av seg selv basert på hvor store kontrastene i bildet er er derfor helt supert – og noe du sannsynligvis vil nyte godt av over tid.

En annen ting som faktisk er litt positivt med K8, er at skjermen er blitt mindre. For mens arealet har skrumpet, har antallet piksler holdt seg likt – og 1 280 x 720 piksler tar seg uten tvil bedre ut på en 5 tommers skjerm enn på større saker. K8 har dermed en skjerms om ser nogenlunde skarp ut, og som ellers ser ut til å være omtrent på samme nivå med K10 sin.

Det vil si akseptabel lysstyrke, som er helt i grenseland for hva vi vil betegne som ålreit lesbart utendørs – og litt labre farger og dynamikk.

Konklusjon – En bedre (men kjedeligere) telefon enn K10

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Alt i alt må LG K8 sies å være en helt ålreit telefon å bruke, men den er heller ikke det raffeste du får til prisen. Med et design som heller ikke kan brukes salgsfremmende er det svært nærliggende å anbefale eksempelvis Motorola Moto G4 Plus over denne.

Samtidig er det slik at K8 kan appellere til andre kundegrupper enn en del andre telefoner, størrelsen tatt i betraktning. Om du også er glad i å kunne skifte batteriet enkelt selv, vil det også være gull.

K8 (øverst) er bedre enn storebror K10 (nederst).. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Kameraet var dessuten en positiv overraskelse, all den tid HDR-funksjonen aktiveres automatisk og bildene jevnt over blir gode nok til at vi ikke ville reagert på det i hverdagen. Foruten i mørke omgivelser, selvsagt, der den i likhet med veldig mye annet til rundt 1 500 kroner kommer til kort.

Grei opplevd ytelse, men ikke like god som enkelte konkurrenter

Ytelsesmessig er ikke K8 det helt store, hverken opplevd eller målt. Det er flust med telefoner der ute som gir mer lynende raske grensesnitt enn det K8 presterer, også i tilnærmet lik prisklasse. Både Huawei P10 Lite og Motorola Moto G5 er sterke konkurrenter, men begge koster også over 2 000 kroner.

Dermed har K8 et stort fortrinn ved å legge seg godt under dette. Det betyr ikke at det ikke finnes konkurrenter, og eksempelvis Xperia L1, Xperia E5 og Lenovo C2 Power er sterke kandidater om det først og fremst er pris som driver mobilvalget ditt.

Spesielt sistnevnte er svært gunstig, både prismessig og sett opp mot hva den gir deg. Den kommer nemlig med både hurtiglader og et gedigent batteri, i samme kompakte format som K8. Og prisen? Den er faktisk enda lavere.

Vi vil ikke direkte fraråde noen å kjøpe K8, og hadde den hatt fingeravtrykksleser og hurtiglading ville vi sannsynligvis sågar anbefalt den. Slik det er nå, ber vi deg i alle fall ta en titt på modellene under før du bestemmer deg.

