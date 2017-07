Test LG K10 (2017)

For snart et år siden publiserte vi en test av det som skulle vise seg å være en av de beste budsjettmobilene i hele 2016.

Vi snakker om LG K10, som både hadde lekkert design, lav prislapp og en god brukeropplevelse.

Nå er etterfølgeren endelig på plass til test også, etter å ha vært i salg i mange måneder allerede – allerede i januar publiserte vi sniktitt av LG K10 (2017) fra CES-messen.

LG K10 (2017) Størrelse: 14,87 x 7,53 x 0,79 cm

Vekt: 142 gram

Skjerm: 5,3 tommer, IPS LCD (in-cell), 1 280 x 720 piksler, 277 ppi, 2,5D-glass

Maskinvare: MediaTek MT6750, 4 x Cortex-A53 @ 1.5 GHz + 4 x Cortex-A53 @ 1,0 GHz, 2 GB minne (RAM), Mali-T860 GPU

Lagringsplass: 16 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7.0 Nougat + LG UX

Teknologi: 4G/LTE, NFC, Bluetooth 4.1

Kamera: 13 megapiksler, f/2.2 + 5 megapiksler, f/2.4, ekstrem vidvinkel

Batteri: 2 800 mAh

Pris: Fra 2 190 kroner

Telefonen heter altså akkurat det samme, og vil bare bli kalt K10 i resten av testen for enkelhets skyld. LG har ikke gjort de helt store forandringene, men har oppdatert telefonen litt over det hele. Det er fort skummelt, for de fleste år trenger nye modeller et slags trekkplaster for å virkelig gjøre seg bemerket.

Det har da også K10, i form av fingeravtrykksleser på baksiden. Eller, den hadde hatt det, om LG bare hadde bestemt seg for å sende riktig modell til oss nordmenn. I stedet har de av en eller annen grunn sendt en nedgradert versjon uten denne funksjonaliteten hit til berget.

Der var vår store skuffelse ute av veien. En telefon kan selvfølgelig fungere fint uten biometri, så hvordan står det til med resten av K10?

Uvanlig (plast)design i 2017

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Designmessig står det ganske greit til for K10. Vi snakker på den ene siden om en slags evolusjon fra forgjengeren, men også om ganske radikale endringer et par steder.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det mest merkbare er at man har byttet ut den gummierte teksturen på baksiden av fjorårets K10 med en glatt plastbakside. Det er forsåvidt OK, det, men det ser ikke like eksklusivt ut. Ikke føles det like eksklusivt heller – og den samler fingermerker verre enn politiet under åstedsgransking.

Bakdekselet kan stadig tas av for å komme til det utskiftbare batteriet og SIM-kort- og minnekortplassene. Egentlig skulle det vært tvilling-SIM-støtte her (som i fjor), men den modellen kommer altså ikke hit. Det er uansett svært uvanlig at man kan ta av bakdekselet på mobiler i 2017, så det skal LG ha kudos for.

Ser vi til forsiden er det tydelig at det har blitt mer rammer siden i fjor her. Skjermen er den samme, på 5,3 tommer – men fotavtrykket er større og mer klumpete. Dermed er den også vanskeligere å håndtere. Til gjengjeld har batteriet vokst fra 2 300 til 2 800 mAh.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Trekkplasteret fra fjoråret er stadig her: avrundet 2,5D-skjerm som går i flyt med en plastkant ut mot sidene og baksiden. Fortsatt lekkert – men nå begynner det å bli mange telefoner i denne prisklassen med nettopp buet skjermglass. I fjor var K10 alene om å ha det. 720p-oppløsning er heller ikke lenger nok med denne skjermstørrelsen og denne prisen; 1080p begynner så smått å bli standarden her.

TEST: Huawei P10 Lite: 50 prosent av prisen, 110 prosent av designet

Litt laber ytelse med nykker her og der

På toppen av denne erkjennelsen kommer også at ytelsesforskjellen fra i fjor til i år ikke er den helt store, hverken opplevd eller målt. I opplevd ytelse merker vi dessuten at årets utgave har noen flere små nykker enn i fjor, da spesielt i kamera-appen.

Her må man titt og stadig vente lenger enn forventet på både bildeknipsing og generell navigering – samt åpning av selve appen. HDR-fotografering er imidlertid på plass, og trekker opp.

Kameraet er generelt bittelitt bedre enn i fjor, men ikke mye. Det sliter omtrent like mye i dårlig lys, og tar som før ganske ålreite bilder sånn ellers. Nytt er den ekstreme vidvinkelen i frontkameraet, som kan komme godt med til gruppeselfier og landskapsbilder:

Vidvinkel på plass.. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

En liten, irriterende ting er skjermknappene, som både henger seg og innimellom ikke dukker opp når de burde. Til tider har vi kunnet klikke det som føltes som en million ganger og vente en liten evighet før hjemknappen faktisk tok oss hjem.

Jevnt over er imidlertid den opplevde ytelsen kvikk nok i svingene til at vi ikke tenker noe over det, akkurat som i fjor. Nytt av året er altså enkelte ganske spesifikke nykker, men at disse ødelegger for totalinntrykket må vi vel litt skuffet medgi.

En annen og litt overraskende skuffelse er mangelen på hurtiglading. Her henger LG faktisk etter stort sett alle konkurrentene, og ettersom batteriet i årets modell har økt fra 2 300 til 2 800 mAh blir behovet enda sterkere.

Til sist kan vi også legge til at, joda, du kan få tilbake appskuffen LG nå har fjernet som standard – men da skjer det også flere andre ting. Mer om det på side to, sammen med selve testen.

Konklusjon – Joda, grei nok denne, men det er så mye annet fint...

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Uff, det er ikke lett å være mellomklassemobil for tiden. Her gjelder det å skille seg ut, kanskje enda mer enn i de dyrere prisklassene ettersom prisen allerede er svært lav og marginene små. Årets LG K10 har i så måte alt i mot seg når den forsøker å kjempe om kundenes gunst.

Startprisen på 2 190 kroner (om vi ser bort i fra MyTrendyPhones «tilbud»; de har aldri hatt telefonen på lager) er et godt stykke over fjorårsmodellens knappe inngangspris på 1 500 kroner, noe som selvsagt er uheldig. Enda mer uheldig er det når sterke konkurrenter som Moto G5 og spesielt fjorårsmodellen Moto G4 Plus ligger betydelig lavere priset.

Ny K10 (venstre), gammel K10 (høyre). Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Kort oppsummert er dette det som taler i mot å kjøpe årets K10:

Høy pris, lite for pengene

Relativt tregt og middelmådig kamera

Ingen fingeravtrykksleser

Ingen hurtiglading

Lyssvak og lavoppløst skjerm (igjen, relativt sett)

Svak prosessor

Generisk plastkropp

På plussiden finner vi færre ting:

Utbyttbart batteri

Pen 2,5D-skjerm

Ålreit batteritid

Dette er i det hele tatt en ganske omfattende liste med innsigelser, som strengt tatt kanskje er litt urettferdig tatt i betraktning at kun for få år siden ville K10 vært en gnistrende god mellomklassetelefon. Her felles den i praksis av den rivende utviklingen vi har sett spesifikasjonsmessig i 2-3000-kronersklassen, der både fingeravtrykksleser, høyoppløst skjerm, hurtiglading og metallkropp nærmest har blitt standard.

Ironisk nok er LG K10 altså en god telefon mange sannsynligvis ville blitt fornøyd med – den er simpelthen bare dårligere enn konkurrentene.

