Test LG G6

LG G6 Størrelse: 14,89 x 7,19 x 0,79 cm

Vekt: 163 gram

Skjerm: 5,7 tommer, 18:9, 2880 x 1440 piksler (QHD+ FullVision)

Maskinvare: Qualcomm Snapdragn 821AC, fire kjerner, 2 x Kryo @2,35 GHz + 2 x Kryo@1,6GHz, Adreno 530

Lagringsplass: 32 GB UFS 2.0, MicroSD-plass

Operativsystem: Android 7.0 Nougat

Teknologi: Dolby Vision, HDR 10, QuickCharge 3.0, vanntett (IP68), USB-C

Kamera: Dobbel kameraløsning, 13 MP, optisk stabilisering (OIS2.0), f/1,8, ekstra vidvinkelkamera på 13 MP, 5 MP vidvinkelkamera i front

Batteri: 3300 mAh Pris: Presis pris og slippdato i Norge er foreløpig ikke kjent, men regn med at den lander i de øverste prisklassene. Altså et sted mellom 6500 og 8500 kroner.

Noen dager på jobben er triveligere enn andre dager, og dette er en sånn dag. LGs nye G6 er stadig noen uker unna de norske butikkhyllene, men likevel har den tatt turen innom Tek for å vise seg frem. LG selv snakker om rundt månedsskiftet april-mai før den er i salg, så her har vi tydeligvis fått hilse på en svært tidlig utgave av telefonen. Men det gjør ingenting, for den føles ferdig på så godt som alle vis.

Vår utgave av LG G6 er i utgangspunktet amerikansk, og har derfor litt ekstra maskinvare bygget inn, i hovedsak trådløs lading. Men utover at den våkner til liv i nærheten av ladeplater oppfører vår telefon seg som om den var europeisk. Dermed er den eneste praktiske forskjellen på vårt testeksemplar og det ferdige eksemplaret at vårt nekter plent å snakke norsk.

Når tiden kommer oppdaterer vi testen med norske skjermdumper fra telefonen. Brukeropplevelsen er allerede så god at det er lite sannsynlig at annet enn språket vil skille seg nevneverdig.

Dette ser altså så klokkerent ut at vi kjører på med testing, selv om LG ikke tør å love at telefonen er i salg her på berget før om noen uker.



Aller først med nytt skjermaspekt

Merk deg tallene 18:9, eller 2:1 hvis du vil. Stadig mer innhold lages i dette formatet, der langsidene er temmelig nøyaktig dobbelt så lange som kortsidene. Det er ikke fullt så bredt som ekstremskjermene med 21:9-aspekt, men det er likevel bredere enn det som er vanlig, og LG har døpt løsningen FullVision. Uansett er det allerede innhold på plass som støtter en rekke ulike skjermaspekt i flere aktuelle strømmetjenester.

Apples iPhone 7 Plus, til venstre i bildet, er mye vanskeligere å holde enn G6, selv om den har mindre skjerm. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og ryktene vil ha det til at både Samsung og muligens Apple legger seg på samme aspekt i sine kommende modeller. Skulle det skje er du sikret innhold i overskuelig fremtid, uten å måtte ta til takke med de svarte strekene som gjerne dukker opp når innholdet ikke passer helt til skjermen.

Her er oppløsningen på 2880 x 1440 piksler, noe som betyr at skjermen er veldig skarp og fin. Skulle det som skjer absolutt ytterst uti hjørnene være viktig for deg kan det være greit med en ørliten advarsel. G6 har nemlig såvidt avrundede skjermhjørner, så regn med at noen titalls bildepunkter går tapt bak avrundingen i hvert av de fire hjørnene. I testperioden la jeg egentlig aldri merke til dette, og hjørnene på Xiaomis Mi Mix er ganske like, uten at det har vært en plage med den heller.

Rammen er kanskje kompakt, men skjermen blir for stor, sier kanskje du. Vel, joda, men samtidig gjør de svært smale rammene det mye enklere å rekke skjermområdene som er lengst unna. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Størrelsesmessig er denne skjermen 5,7 tommer. Sammenlikner vi den med den 5,5 tommer store 16:9-skjermen i iPhone 7 Plus, ser vi at LGs skerm først og fremst er rundt en halv centimeter lenger enn Apples, mens bredden er omtrent lik. På den positive siden er LG G6 rundtom en halv centimeter slankere både i høyde og bredde på selve telefonen.

Det vi har her er altså en vesentlig større skjerm i en innpakning som er så kompakt at den er forholdsvis enkel å buksere. Den kan kanskje være aktuell selv for deg som synes Apples Plus-modeller er altfor store.

En annen nyhet her er HDR-støtte standardisert under Dolby Vision-paraplyen. Det betyr at G6-skjermen kan vise utvidet fargerom, og dra på med en voldsom lysstyrke i små områder og korte perioder.

HDR på vei til mobilappene ... og G6

Endelig en vanntett LG-modell. G6 er sertifisert både som IP68 og som MIL-810-G. Sistnevnte betyr at den har gjennomgått støttesting og skal tåle fall fra middels høyder, rundt 1,2 meter. Dette anbefaler vi ingen å prøve, ettersom fall er uforutsigbare uansett. Men G6 har sannsynligvis større sjanse for å overleve enn tidligere modeller i glass. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

HDR 10-støtten er foreløpig litt blodfattig, i påvente av skikkelig innholdstilgang. Men både Netflix og Amazon har annonsert at deres mobilapper vil få støtte for disse heftigere kvalitetene med tiden. Netflix slapp sin annonsering i forbindelse med nettopp G6, mens Amazons nyhet kom i forbindelse med lanseringen av Sony Xperia XZ Premium. Det er en liten fare for at appene blir modelleksklusive for en periode, men det spørs om hverken Sony eller LG har stor nok markedsandel til å holde godsakene for seg selv.

Spesielt ikke med tanke på at Samsung nok også har HDR i tankene når Galaxy S8 skal lanseres om noen uker. Deres Note 7 hadde HDR-kapabel skjerm i den korte perioden den var på markedet, og nye Galaxy Tab S3 har også slik støtte.

Jeg har etter hvert sett en rekke demonstrasjoner av HDR på mobilskjermer, og store TV-skjermer med teknologien har begynt å bli vanlige. Men for å ta en titt på G6-skjermen grov jeg opp det jeg kunne finne av filmtrailere og andre småsnutter på det store vide internett.

I beste fall ser HDR ut til å faktisk tilføre noe, i andre tilfeller virker det mest å være uvanlig velproduserte videobilder, men ikke noe man hadde klødd seg i bakhodet og lurt på hva var om man ikke visste.

Det samme er i grunnen tilfelle på store skjermer. Når et fyrlys lyser mot deg så kraftig at du må skjerme for øynene forstår du at du ser på noe utenom det vanlige. Ellers er det ofte bare mulig å identifisere HDR som påfallende god bildekvalitet.

Hvor stor er verdien av HDR på små mobilskjermer?

USB-C og en enslig og litt blikkboksaktig monohøyttaler. Jeg er kanskje kravstor, men jeg vil gjerne underholdes av en så skjermsentrisk telefon som dette, og da hadde stereohøyttalere i telefonen vært kjekke å ha. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så hvor mye verdt er HDR-løsningen inni LG G6? Det er fortsatt vanskelig å si. Skal man ha nytte av dette må man først og fremst ha god tilgang på innhold, og seeropplevelsen på liten skjerm må være god nok i utgangspunktet.

Her er jeg litt usikker på om folk faktisk ser like fordypet på film via mobiltelefonen sin, som de gjør fra nettbrett og større saker. Med en så bred skjerm som her, får jeg en større skjerm å titte på enn jeg noen gang har fått i en så kompakt dings. Men det kraftige fyrlyset som skal blende meg på storskjermen, blir kun en liten knappenål på mobilskjermen. Og personlig henfaller jeg lettere til kortere klipp på mobilen, mens film og serier i større grad er forbeholdt nettbrett og oppover.

Din opplevelse kan være svært annerledes enn min, og uansett blir dette gjettverk og synsing i forkant av at innholdet faktisk er tilgjengelig i stor stil. Det er litt som å teste en bil som ikke har vei å kjøre på. Joda, jeg får start på den. Jeg ser at den er stilig. Men nytteverdien må man foreløpig tenke seg.

Fingerleser og hjemknapp

Hjemknapp og fingerleser i ett. LGs G-modeller begynte tidlig med dette, mens mange av konkurrentene etter hvert har eksperimentert med fingerleser bak på telefonen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Der mange andre mobilfamilier har en relativt tydelig rød tråd gjennom generasjonene, er det forholdsvis lite som er felles mellom LG G-modellene. Om noe er det låseknappen på baksiden, og et vedvarende fokus på gode mobilkamera.

Løsningen som er valgt på G6 gir telefonens bakside et nesten litt overrasket uttrykk, med de to, litt tettsittende, kameraøynene og låsetastmunnen under.

Låsetasten har fingerleser inni seg, og virker rimelig godt. Dette er hverken den raskeste eller den mest presise fingerleseren jeg har vært borti, men den fungerer ganske greit og er som regel mer enn kjapp nok. Den er kanskje litt ekstra kresen på våte fingre enn de aller kjappeste variantene, men det er i grunnen også Touch ID-løsningen Apple bruker. At LGs fingerleser er bittelitt kresen er sånn sett ikke unikt.

Det er dessuten mulig å låse ned både innholdet i bildegalleriet og i telefonens notatapplikasjon med fingeravtrykk.

Selve løsningen fungerer godt, i hvert fall i mine hender. Skulle den ikke gjøre det for dine er LGs knock-on-funksjon stadig til stede, slik at du kan vekke telefonen ved å tappe to ganger på skjermen, og låse den igjen på samme vis.

En ting som ikke er unikt for G6, men likevel ganske nyttig, er muligheten til å la stedet du befinner deg, eller tilkoblet utstyr, fortelle telefonen om den er i trygge hender. Det er spesielt hyggelig i kombinasjon med tappefunksjonene som låser opp skjermen. Forøvrig en funksjon svært mange telefoner har i dag, men som LG antakeligvis var først med i G2.

Ytelse som forventet: høy, men ikke høyest

En bred luke huser plass for SIM-kort og minnekort. En litt irriterende begrensning i den europeiske G6-modellen er at den kun finnes med 32 GB intern lagring. Minnekortet hjelper en del, men fullt så raskt som den interne USF-lagringen blir det ikke. Enkelte vil nok rynke på nesen av at 64 GB-varianten ikke kommer til våre breddegrader. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Snapdragon 821-brikken som bor inni G6 har vi stiftet bekjentskap med mange ganger før. Den er rask nok i massevis til vanlig bruk, men spesialsydd maskinvare fra Samsung, Apple og Huawei er i dag raskere enn den heftigste Qualcomm-brikken som er i salg. En ny og sintere Snapdragon er på vei, men den ventes ikke før senere i år. Sony har annonsert sin Xperia XZ Premium basert på Snadragon 835, og de fleste rykter venter at den vil dukke opp i salg litt tidligere i Samsungs Galaxy S8.

Dermed vil nok G6 få heftigere konkurranse ytelsesmessig etter hvert som året går. Men totalt sett er ytelsen uansett god nok her. Både opplevd ytelse og målt ytelse er innenfor det vi forventer av en toppmodell.

Merk at noe av ytelsesforspranget enkelte telefoner har i noen av testene kan skyldes at G6 har noen flere piksler å drive i den høyoppløste skjermen. Men et lite poeng som er verdt å ta med her, er at for å spare batteri kan telefonen skru ned oppløsningen i skjermen, slik at appen ikke trenger å flytte på like mange piksler i utgangspunktet. Skal det kunne spare batteri ved at telefonens systembrikke får mindre å gjøre, burde det også kunne være en enkel måte å dytte ytelsen litt opp på, hvis behovet skulle oppstå.

Per dags dato skal det uansett veldig godt gjøres å finne hverken apper eller spill som har behov for mer krefter enn LG G6 stiller med.

Gode strømsparefunksjoner hører til. Vårt testeksemplar klarte seg rundt halvannet døgn per lading, uten noen av sparefunksjonene aktivert. Den burde ikke ha problemer med å strekke seg opp mot to døgn ved behov. Google Assistant følger med, men du må ha telefonens hovedspråk på engelsk for å kunne bruke den. I tillegg er den ofte så lite smart at man heller bruker knapper og berøringsskjerm for å slippe irritasjonen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

LG inkluderer altså innstillingsmuligheter for å justere ned oppløsningen. Men de lar deg også velge hvordan appene skal kunne vises i fullskjerm. Appen kan i utgangspunktet kreve hele skjermen hvis den vil, men skulle den ikke få til det, eller være kjent med at skjermaspekter som dette ikke finnes, blir Android-snarveiene liggende nederst på skjermen der de tar plass.

Hvis du har en app du helst vil at skal kunne ta opp hele den store skjermen, kan du sette ulike oppløsninger for den i innstillingsmenyene. Det er ikke dermed sagt at appen faktisk vil ta opp hele skjermen, det gjør den tilsynelatende kun dersom det dreier seg om en app med fullskjermmodus i utgangspunktet.

Dermed kan Netflix helt fint strekke seg utover der knappene vanligvis bor, mens Spotify og mange vanlige nytteapper ikke kan det. Spill og medieapper ser ut til å stort sett kunne dra nytte av dette. Noen større problemer med å maksimere ting har jeg heller ikke merket.

Som med Xioami Mi Mix hender det seg at apper ikke har grafikk helt tilpasset skjermbredden. Dermed ser man av og til at valgelementer i apper henger utenfor en vanlig 16:9-formatert appgrafikk, men jeg har ikke opplevd at brukeropplevelsen har blitt vesentlig forringet på noen av de to modellene. Knappene virker, er tilgjengelige på skjermen og ser stort sett ut som de skal.

Gevinsten i form av større og bredere skjermareal for apper flest er så stor at en og annen slik hikke i overgangsperioden er underordnet. Strengt tatt er det mindre aspektrelatert småplukk her enn jeg forventet. Andre produsenter har hatt vesentlig større problemer med spesielle skjermstørrelser og løsninger, så som Asus' PadFone-varanter, der apper ofte ikke forstod noe som helst av overgangen fra telefon- til nettbrettmodus.

Det er enkelt og greit å finne frem i menyene, og det er mange tilpasningsmuligheter her for deg som ikke liker standardutseendet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

LGs menyer

Velg hvor mye skjermplass appen skal kunne ta opp. Løsningen er ganske grei å finne frem i, og du har to forskjellige steder du kan holde styr på innstillingene. Det eneste som er litt ugreit er at dette tidvis ikke løser seg helt automatisk ... Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I G5 fjernet LG i utgangspunktet appmenyen, til fordel for å spre appene utover hjemmeskjermene. Men det tok ikke lange tiden før LG slapp en egen menyløsning ved siden av, som i praksis var lik foruten at appene fikk den vante skuffen «bak» hjemmeskjermene.

Med G6 er begge dise valgene her i utgangspunktet. Vårt testeksemplar startet i utgangspunktet opp med alt innholdet på hjemmeskjermene, men det var fort gjort å bytte i innstillingsmenyene.

Designmessig er det meste her omtrent slik det var i G5 og i V20 fra samme produsent. Det betyr flate appikoner og relativt små strukturmessige forskjeller på menyene sammenliknet med grunnleggende Android.

I USA får LG en del kjeft for å legge med en overflod av apper på produktene sine, gjerne i samarbeid med operatører som har sitt å si når telefonene selges i deres kanaler. Selv om dette er et amerikansk testeksemplar ser LG ut til å ha sløyfet appoverfloden. De siste par årene har uansett produsenten vært forholdsvis flink til å ikke legge ved de mest unyttige appene.

... for det er nemlig ganske mye jeg har lyst til å bruke bredskjermen i G6 til, men når hurtigvalgene ikke lar seg skru av ved deling av skjermen mellom apper går jeg glipp av mye plass. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ved lansering ble det imidlertid varslet at G6 ville komme med noen spill som skulle dra nytte av skjermaspekt og HDR-muligheter. Eksakt hva slags tredjeparts apper som vil følge med i den nordiske utgaven er foreløpig uklart.

Nyttige apper og funksjoner

Dette testeksemplaret har Googles Office-applikasjoner, slik at du enkelt kan redigere innhold og mottatte vedlegg før du lagrer til skyen. Disse fungerer meget godt. En filutforsker hører også med og det samme gjør to sett notatapplikasjoner, i form av Evernote og QuickMemo+, der sistnevnte er LGs løsning.

En fin lydopptaker som lar deg ta opp stereolyd i tapsfritt FLAC-format hører også til. Dette er mer eller mindre samme lydopptaker som LG først viste frem i V20. Her kan du stille på følsomhet, øvre volumgrense og et par andre ting. Innstillingsmulighetene kan være praktiske om du eksempelvis gjør taleopptak i rom med vanskelig akustikk. En egen konsertmodus skal håndtere høye volum vesentlig bedre.

Det er mengdevis av hjelpeverktøy her for deg som vil ha litt ekstra store ikoner eller knapper å trykke på. Eller kanskje vil du heller at telefonen skal lese opp valgene som fyker forbi. Uansett, relativt få andre telefoner har like omfattende muligheter her som G6. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Av andre ting å melde er en svært enkel og fin innstillingsside som lar deg automatisere hvordan telefonen skal reagere på visse endringer rundt seg. For eksempel kan den starte musikkspilleren du liker best om du kobler til trådløse hodetelefoner.

Dette er hverken nytt eller unikt for denne telefonen, og for eksempel Sonys Smart Connect-app gjør mye av det samme. Men det er en veldig nyttig type funksjonalitet som det er fint å se at brer om seg.

Utover dette er det tilgjengelighetsfunksjoner i bøtter og spann i LG G6. Du kan få telefonen til å vise viktige snarveier som digre skjermknapper og det er mulig å endre både skriftstørrelse og generell skalering på skjermen. Du kan også endre størrelse på LGs eget skjermtastatur, også hvis du vil kan du krympe det i bredden og få det til å legge seg langs en av skjermkantene. Noen mer omfattende énhåndsmodus var i grunnen det eneste av interesse jeg ikke fant på min ferd gjennom menyene.

Hvor ble det av den heftige lydløsningen?

LG G6 gjør en god jobb som lydformidler, men her i Europa må vi se langt etter den fine QuadDAC-løsningen LG bruker i andre modeller og markeder. I hovedsak er det forsterkerbiten her som savnes, siden du kan koble til langt mer tungdrevne hodetelefoner i asiatiske varianter av G6. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lyden! En ting i hvert fall jeg hadde gledet meg til med G6 var muligheten for å få selskapets fabelaktige lydløsning inn i en noenlunde hendig formfaktor. Andre steder i verden får du det, men i Europa og USA må vi klare oss uten den såkalte Quad DAC-løsningen. Den inkluderes kun i enkelte asiatiske markeder.

Det betyr likevel ikke at lyden er dårlig, bare på det jevne sammenliknet med andre telefoner. Og det er egentlig ikke selve DAC-løsningen som er viktigst; telefoner flest har rimelig brukbar lyd i utgangspunktet. Den store forskjellen handler om forsterkerbiten som hører til. Både LG V10 og V20 kunne fint drive langt tyngre hodetelefoner enn G6 kan. Det er riktig nok ikke mange som har dette behovet, men det hadde neppe kostet LG allverden å legge det ved i alle G6-variantene.

Vi skal saktens være glade for at hodetelefonkontakten i det hele tatt fortsatt lever i mange telefoner, slik som denne. Mange var bekymret for at den raskt ville begynne å fordufte etter at Apple kuttet den ut i sine telefoner. Så langt er det fortsatt bare HTC og Moto som har kuttet den i enkelte av sine modeller, men så tar det også tid å utvikle telefoner og mange av årets viktigste modeller har ikke kommet ennå.

Ekstern lyd er det en monohøyttaler i bunnen av telefonen som tar seg av. Nå er det ikke alle telefoner som har ekstern stereolyd, men for en telefon som er så utmerket å se film på som G6 hadde det vært et fint tillegg å ha. Lyden som er her er grei nok, men ikke noe man ønsker å bruke til så mye mer enn korte klipp eller litt mobilspilling.

Meget bra kamera

Den nye kameraløsningen i G6 knipser bilder med 13 megapikslers oppløsning. Det ene kameraet har normal brennvidde, mens det andre knipser vidvinkelbilder. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Helt siden LG lanserte G2 har de vært helt i tetsjiktet for mobile kameraløsninger. De var tidlig ute med optisk stabilisering, de var først ute med laserfokus og de var også blant de første til å eksperimentere med sette inn flere enn de to vanlige og velkjente kameraene på mobiltelefonene våre.

LG G6 har med seg flere av disse triksene som vi kjenner fra før, men laserfokuset er vekke. Det har blitt erstattet av fasedeteksjonsfokus. Oppløsningen har også gått ned på hovedkameraet, mens ekstrakameraet, som i LGs telefoner gjør vidvinkeltjeneste, har gått opp i oppløsning. Nå knipser begge 13 megapiksler store bilder.

Bildene blir som ventet meget gode fra denne telefonen og den treffer som regel godt på fokus, selv uten lasersensoren. Selv i relativt dårlig lys klarer den å levere rimelig skarpe bilder uten for mye bevegelsesuskarphet, men eksponeringen kunne vært smartere. Som du ser i noen av testbildene under har telefonen en tendens til å eksponere etter lys himmel, når motivet er relativt mørkt.

I noen av bildene fra slike situasjoner blir det veldig vanskelig å øyne detaljer langs bakken, mens de mørke delene av bildet innhylles i en lyseblå glorie.

Hvis man velger fokusområde manuelt eksponerer telefonen riktigere, og skrur du på RAW-funksjonen i appen får du større muligheter til å redigere bildene etterpå.

Under gode forhold tar G6 meget gode og skarpe bilder. Ingenting utenfor forventningene der, altså. Men vær obs på at bildekvaliteten fortsatt kan bli noe bedre, ettersom programvaren oppdateres hyppig nå i ukene før slipp. Om resultatene fra G6-en som er brukt i denne testen er minstemål for hva den yter er det uansett ikke stort å klage på i denne kategorien.

Se alle testbildene fra LG G6 i karusellen nederst.

Helt til slutt

Nye LG G6 er rett og slett svært god. Den er først ut fra de store mobilprodusentene med radikale nye skjermvalg, samtidig som den beholder noen av de beste kvalitetene fra tradisjonelle mobiltelefoner. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

LG har i grunnen gjort leksene sine godt med G6. De har sluppet en lekker telefon i aluminium og glass, der vanntetting også er på plass. Bruken av Gorilla Glass 5 og påstander om at G6 skal tåle å slippes i bakken er også hyggelige nyheter, selv om vi ikke vil oppfordre noen til å prøve ut disse påstandene med egne telefoner. Det er fortsatt glass det er snakk om, så er man uheldig vil den knuse. Bare ikke like lett som tidligere telefoner i samme materiale.

Jeg og noen med meg blir kanskje vonbrotne over at LG har snytt oss nordboere for trådløs lading og en forbedret lyddel. Men heldigvis for LG spørs det om vi er så fryktelig mange som lar disse egenskapene styre hva slags telefon vi kjøper.

Det som faktisk er den store nyheten her er den digre flotte skjermen, i en forholdsvis kompakt og letthåndterlig telefon. Skjermen dekker ikke like mye av overflaten som den enorme varianten du finner i Xiaomi Mi Mix, men den dekker likevel vesentlig mer av forsiden enn på de fleste andre telefoner. Og det gjør den altså sammen med vanntetting, et raskt indre og et utmerket kamera.

Det er forholdsvis enkelt, men det er også akkurat det vi vil ha. Noe helt nytt, sammen med de viktigste og modneste teknologiene og løsningene fra telefoner som ser mer tradisjonelle ut.

Alternativ til LG G6