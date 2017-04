Test Lesebrett

Vi har endelig kommet til uka der mange forsvinner bak krimbøker og annet snaskens lesestoff. Noen foretrekker de taktile aspektene ved papir og har aldri engang tatt i et lesebrett, mens andre igjen har hatt lesebrett i årevis.

Undertegnede tilhører første kategori. Jeg har altså ingen pre-eksisterende tilbøyeligheter hva angår å foretrekke det ene lesebrettet fremfor det andre. Kanskje (eller kanskje ikke?) er jeg derfor rett person til å teste tre av de rimeligere lesebrettene som er tilgjengelige i Norge i dag: Amazon Kindle Paperwhite, PocketBook Touch Lux 3 og Kobo Aura Edition 2. Alle tre koster i skrivende stund under 1500 kroner, og har ganske like spesifikasjoner.

Kobo Aura Edition 2 PocketBook Touch Lux 3 Kindle Paperwhite (7. generasjon) Skjermstørrelse 6 tommer 6 tommer 6 tommer Pikseltetthet 212ppi 212ppi 300ppi Skjermoppløsning 1024 x 768 piksler 1024 x 758 piksler 1440 x 1080 piksler Berøringsskjerm Ja Ja Ja Fysiske knapper Nei Ja Nei E-blekk-type E Ink Carta E Ink Carta E Ink Carta Gråskala 16 nivåer 16 nivåer 16 nivåer Størrelse 159 x 113 x 8,3 mm 174,4 x 114, 6 x 8,3 mm 169 x 117 x 9,1 mm Støttede formater EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, PDF, JPEG, GIF, PNG, BMP, and TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR PDF, EPUB, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCx,RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, JPEG, BMP, PNG, TIFF AZW, AZW3, TXT, PDF, ubeskyttet MOB og PRC. Kan konverteres via Send-to-Kindle: HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, og BMP Vekt 180 gram 180 gram 205 gram Lagringsplass 1 GB 4 GB 4 GB Plass til minnekort Nei Ja, opp til 32GB (microSD) Nei USB-inngang Micro-USB Micro-USB Micro-USB Prosessorkraft 1 GHz 1 GHz 1 GHz Nettverk 802.11b/g/n 802.11b/g/n 802.11b/g/n Annonser Nei Nei Ja Omtrentlig pris 1099,- 1399,- 1270,-

Det er på papiret (hirr) lite som skiller de tre lesebrettene fra hverandre: Alle tre har blant annet skjermer på seks tommer. Noen forskjeller finner vi likevel, og her går vi i dybden på forskjellige egenskaper ved lesebrettene.

La oss få det av veien først som sist: Det er aller første gang vi tester lesebrett her på Tek.no. Vi har derfor definert noen parametre selv og etter beste evne vurdert hva vi skal vektlegge og hva som er viktig i lesebrett. Mange av disse vurderingene er grunnet testobjektets natur subjektive, men vi håper likevel du kan bli litt klokere av dem.

Vi har valgt å legge særlig mye vekt på utforming, ettersom dette i vår mening er noe av det viktigste når du skal holde på et lesebrett i flere timer i strekk. Vi har derfor blant annet tatt på oss oppdraget med å sitte og holde i lesebrettene i forskjellige stillinger mens vi har lest i ro og mak (helt grusomt, vi veit). Hvor oversiktlige de forskjellige menyene er, har vi også tatt med i vurderingen.

I tillegg er det viktig at du så klart får lest det du har lyst til å lese på lesebrettet. Dette forutsetter altså at lesebrettet har støtte for mange forskjellige formater, og at det er enkelt å få lagt over innholdet du ønsker både trådløst og tilkoblet med kabel.

Utforming

PocketBook er det lengste av de tre lesebrettene. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Kobo har plassert av- og på-knappen strategisk på baksiden. Mesteparten av Kobos bakside er ellers dekket av et mønster. Paperwhite til høyre er helt glatt, med unntak av navnet "Amazon" inngravert. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Selv om alle tre som nevnt har skjermer på seks tommer, er det påfallende forskjeller i størrelse.

Lengden på de tre lesebrettene er ganske forskjellig: PocketBook Touch Lux 3 er lengst med sine 174,5 mm, Kindle Paperwhite er 169 mm lang mens Kobo bare er 159 mm lang. PocketBook Touch Lux 3 har betydelig mer ramme å gripe i enn Kobo og Paperwhite.

PocketBook og Kobo er like tynne med 8,3 mm, mens Kindle er 9,1 mm tynn. PocketBook oppleves litt smalere på grunn av utformingen: Den har slankere kanter enn Kobo, som på sin side har en mer robust jevn ramme. PocketBook og Kobo veier begge 180 gram, mot Kindles 205 gram.

På PocketBook er av- og på-knappen kanskje litt mer knotete plassert enn på Kindle og Kobo. Den er på bunnen av lesebrettet og innsunket, mens Paperwhite har en utstikkende av- og på-knapp. Dette kan kanskje virke som pirk, men ettersom du vekker den fra søvnmodus såpass ofte, er det viktig at knappen er lett tilgjengelig og enkel å trykke inn.

Kobo har løst dette veldig godt med en stor, innsunket knapp på baksiden som passer pekefingeren perfekt. Fordi den er innsunket, er det også liten risiko for å trykke på den ved et uhell. Undertegnede har i hvert fall ikke gjort det under testing.

Både Paperwhite og Kobo er i hardplast. Kobo har et rillemønster på baksiden. Det er kanskje ment å gi bedre gripeevne, men lesebrettet oppleves fremdeles litt vel glatt å holde i.

Paperwhite har Amazon-logoen innprentet på baksiden. Dette fungerer som et slags holdepunkt for fingrene. Kindle oppleves mindre glatt å holde i enn Kobo. Den tykke rammen rundt Kindle gjør den også enklere og mer behagelig å gripe rundt enn Kobo.

Kobos utforming er mer kvadratisk og kantete og mindre ergonomisk vennlig enn Paperwhite og PocketBook. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

PocketBook er utformet i såkalt "soft-touch"-plast. Og den er virkelig svært myk og glatt å ta på, og kan sågar gi assosiasjoner til å holde i en faktisk pocketbok. Undertegnede opplever dette materialet som desidert best å holde i over lengre tid av de tre, særlig fordi det virker forholdsvis sklisikkert både i hender og på andre flater.

Særlig for noen med små hender ligger PocketBook veldig godt i hånden og er lett å gripe rundt både på grunn av materialet og bredden på rammen rundt. PocketBook er det eneste lesebrettet i testen som har både fysiske knapper og berøringsskjerm. Det var overraskende nyttig å slippe å måtte bla til neste side med berøringsskjermen og heller bruke knappen som du uansett holder tommelen ved når du leser.

Kobos smale rammer medfører at den i lengden rett og slett blir direkte slitsom å holde i, litt avhengig av hvordan du holder den: i hele håndflaten, med begge hender eller med én hånd og tommelen nederst. Men uansett stilling føles den kantete og vanskelig å holde på en komfortabe måte. Dette kan dog hende er enklere for de som ikke har små hender, men selv da trenger du en del mer plass på nederste ramme for å få god nok plass til en stor tommel.

Den vesle kurven på baksiden av PocketBook sikrer at den ikke glir ut av hendene dine når du holder den over lengre perioder – til tross for det glatte materialet. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Fordi PocketBook er såpass mye lengre enn de andre to, oppleves den også som litt mindre balansert. Den har en tendens til å vippe så vidt bakover når du holder den. Men PocketBook-produsentene har gjort et designgrep som sikrer at den ikke tipper bakover, og samtidig gjør den mer behagelig å holde rundt enn de andre: en liten kurve på baksiden av lesebrettet. Dette kommer godt med, ettersom materialet ellers er nokså glatt å holde i. Hadde det ikke vært for denne finurligheten, ville det vært en del mer utfordrende å holde i den over lengre perioder.

Paperwhite og PocketBook kommer for øvrig med funksjonslys, noe Koboen ikke kan skryte av. Det vil si at at når du skrur dem på/av eller vekker dem fra søvn, blinker det i kanskje et halvt sekund grønt i et lite LED-lys henholdsvis ved siden av og inne i selve knappen. .

PocketBook sitt designteam har altså i våre øyne gjort en betraktelig bedre jobb enn de som har avgjort uftormingen til Kobo og Amazon. Ikke bare er selve materialet på PocketBook bedre å holde i enn de andre to, den er også utformet slik at den ligger bedre i hånden, at du har godt grep og at den ikke vipper bakover.

Tilkoblingsmuligheter

Alle de tre lesebrettene bruker micro-USB for å koble til PC eller Mac. Legg for øvrig merke til at det bare PocketBook som har inngang for microSD-kort. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

PocketBook har microSD-kortleser (opp til 32 gigabyte). Dette er noe som kommer godt med, og som de to andre lesebrettene mangler.

Alle tre lesebrettene har micro-USB-innganger. I tillegg har alle tre wi-fi med støtte for 802.11 b/g/n, og du kan altså ikke koble deg til 5 GHz-bånd med disse. Ellers er det pent lite av andre tilkoblingsmuligheter.

Det er besynderlig at de andre to lesebrettene ikke har kostet på seg inngang for micro-SD. PocketBook får derfor et stort pluss for at de har satt av plass til en slik inngang.

Innlasting av e-bøker

Det er et par ting å ta hensyn til når du skal legge over bøker: Kan du laste dem over trådløst? Og hva slags formater kan du egentlig legge inn på lesebrettet?

Når du kobler de tre lesebrettene til en PC eller en Mac, får du valget mellom å lade eller å legge over bøker. Det er forsvinnende få forskjeller i måtene produsentene har løst dette.

På PocketBook dukker det opp et dialogvindu som ber deg velge USB-modus: "Koble til PC/MAC" eller "Kun lade".

På Kobo dukker følgende dialogvindu opp: "Computer detected. Would you like to connect your eReader to your computer to mangage files?", og du kan velge mellom Cancel eller Connect. Når du trykker "Cancel" lader lesebrettet, men det er ikke selvforklarende. Dette kunne altså vært litt mer brukervennlig, og de kunne heller hatt en tekst som "Would youl to connect your eReader ot your computer to manage files? If not, choose Cancel in order to enable charging mode."

De tre lesebrettene har forskjellig størrelse på rammen rundt skjermen, noe som gir en litt forskjellig opplevelse når du holder dem. Kobo oppleves for undertegnedes små hender som minst behagelig å holde i. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Paperwhite endrer skjermbilde helt til "USB Drive Mode: If you want to read or shop on your Kindle while continuing to charge over USB, please keep the USB cable attached, but eject your Kindle from your computer". Dette oppleves kanskje litt mer knotete aller første gang du kobler den til, men det er nok noe du veldig kjapt blir vant til.

PocketBooks Dropbox-støtte innebærer at du kan logge inn på Dropbox-kontoen sin, velge å synkronisere mappene med e-bøker og på den måten enkelt få tilgang til e-bøker uten fysisk å måtte koble lesebrettet til en PC eller Mac. Ganske praktisk, for å si det mildt!

På Kindle Paperwhite kan du også sende e-bøker til seg selv uten å koble den fysisk til en maskin. Dette er kanskje litt mer omstendelig: Først må du finne ut hva din "Send-to-Kindle"-adresse er. Da må du være i nettleseren, enten på selve lesebrettet eller på annen måte, så lenge du er logget inn på din Amazon-konto. Deretter må du legge til e-postadressen du skal sende dokumentene fra til "Approved Personal Document E-mail List". Først da kan du sende en e-post til Kindle-e-post-adressen din med en e-bok i et støttet format vedlagt.

Kobo har ikke noen innebygget støtte for å sende e-bøker trådløst til lesebrettet. I 2017 er det nærmest en utilgivelig synd å måtte koble til noe fysisk for å laste over innhold. I menyen på lesebrettet er det dog en snarvei til "Pocket"-kontoen, hvor du kan logge inn for å lese artikler du har lagret på nett på lesebrettet, forutsatt at du oppretter en Pocket-konto, hvor du da lagrer artikler du kommer over i nettlesere, og altså lagrer for å lese på lesebrettet siden. Ellers er du altså nødt til å bite i det sure tekno-eplet, koble den til en maskin med en micro-USB-kabel og legge over innholdet manuelt. Sukk og stønn.

Listen over støttede formater på Kobo og PocketBook er relativt lang, med PocketBook som soleklar vinner. Kindle Paperwhite er utvilsomt den store taperen her, og særlig for deg som også vil lese norske bøker kan det bli problematisk med en Kindle: Det er nemlig ikke støtte for EPUB, som er det aller vanligste formatet for norske e-bøker.

Norske bokhandlere selger på sin side ikke norske bøker i formater som er støttet på Kindle Paperwhite. At Paperwhite ikke har støtte før EPUB er rett og slett en kritisk mangel for et lesebrett som selges i Norge. Du bør altså vurdere grundig hvor viktig den norske påskekrimmen er for deg før du eventuelt går til anskaffelse av en Paperwhite.

PocketBook slår med andre ord de andre to lesebrettene ned i støvlene både når det kommer til å kunne legge over innhold kjapt og enkelt, og å støtte alle tenkelige formater.

Skjerm

Paperwhites skjerm har 300ppi. Kobo og PocketBook har 212ppi, men vi merker ikke så stor forskjell på disse to og Paperwhite. (Trykk gjerne på bildet og velg ev. "Vis original" (mobil) for å se teksten på lesebrettene tydeligere.) Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Paperwhite har en skjer med 300ppi ("pixels per inch", altså piksler per tomme), mens Kobo og PocketBook har 212ppi. Oppløsningen på Kobo er 1024 x 768, PocketBooks skjerm har en oppløsning på 1024 x 758, mens Paperwhites skjerm har en oppløsning på hele 1440 x 1080 px. Oppløsningen påvirker hvor lett det er å lese bokstavene på skjermen. Jo høyere oppløsning og jo flere piksler per tomme, dess bedre, i hvert fall i teorien. Alle de tre lesebrettene har nyeste versjon av E Ink Carta.

Det er så vidt undertegnede kan se liten forskjell på teksten på skjermene. Alle oppleves som veldig gode å lese på, og hvert lesebrett har mange forskjellige skrifttyper å velge mellom som alle kan justeres på samme måte i størrelse. Hvis man skal pirke, er teksten på Kobos skjerm kanskje ørlite grann mer kornete i kantene.

Når du vekker lesebrettene fra søvn er Paperwhite jevnt over et halvt sekund kjappere enn Kobo. Men der du på Kobo hopper rett inn i boken igjen, har Kindle Paperwhite en skjermsparer med annonser du må skyve til side med fingrene før du får tilgang på boken igjen. Du kan betale et engangsbeløp for å kvitte deg med annonsene, og beløpet avhenger av hva slags Kindle-modell du har. Det er stort sett snakk om mellom 150 og 200 kroner.

Både PocketBook og Kobo håndtere overskrifter som er formattert i bestemte stiler samt kursiv ved å gjøre dem om til skrifttypen du ser at skiller seg ut på PocketBook (til høyre). Paperwhite (til venstre) beholder PDF-filens opprinnelige formattering og skrifttyper. (Trykk gjerne på bildet og velg ev. "Vis original" (mobil) for å se teksten på lesebrettene tydeligere.) Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Vi oppdaget en litt merkelig sak med tanke på skrifttype da vi lastet inn en PDF med skrift i Times New Roman. Når teksten i PDF-en er kursiv, klarte ikke PocketBook eller Kobo å gjøre den om til Times New Roman kursiv, men byttet den i stedet ut med en helt annen skrifttype – som ikke var i kursiv. Dette var forholdsvis irriterende. Paperwhite var den eneste som bestod denne kursiv-testen.

Både Paperwhite og PocketBook har kapasitiv berøringsskjerm, mens Kobo Aura bruker en litt uvanlig infrarød berøringsskjerm for å registrere fingerbevegelsene dine. Vi merker ikke så stor forskjell på disse i faktisk bruk. Alle har ganske så responsive skjermer, selv om vi så vidt merker at Kobo og PocketBook ligger noen hundredeler etter når vi blar om eller velger menyer. Det er likevel veldig jevnt når det kommer til hastighet her.

Lesebrettene har alle innebygget LED-bakgrunnslys. Vi plasserte en enkel lysmåler i midten av skjermen mens lysstyrken var på 100 % og resten av rommet helt mørkt.

Kobo har en litt mer lyssterk skjerm enn de andre. Dette er ganske merkbart, men det er kanskje begrenset hvor stor forskjell det utgjør: Hvis det skulle være lysrefleksjoner på skjermen, er maksimal lysstyrke på alle tre tilstrekkelig for å kunne lese teksten på skjermen helt fint.

Vi har ikke målt det med en fargekalibrator, men PocketBook og Paperwhite har det som for det blotte øye er et ganske blåaktig lys. Kobos skjermlys oppfattes i hvert fall for våre øyne som en del mer gult, noe som oppleves mer behagelig for trøtte øyne som skal lese i mørket.

Alle produsentene hevder at lesebrettene skal være refleksjonsfrie, og at leseopplevelsen skal være veldig nært å lese en bok. Dette er nok en sannhet med noen modifikasjoner, avhengig av hvor du legger lista. Noe annet hadde overrasket, ettersom skjermer nødvendigvis uansett må avgi en viss refleksjon. Ingen av de tre lesebrettene skiller seg spesielt ut her, og alle tre later til å ha like matte skjermer.

Navigasjon

Hjem-skjermen til lesebrettene fungerer generelt sett på samme måte: Du ser miniatyrbilder av titlene du nyligst åpnet, og du kan velge å navigere til biblioteket og forskjellige varianter av anbefalinger skreddersydd for deg.

Lesebrettene har litt forskjellige menyer. PocketBook (til venstre) skiller seg fra Kobo (midten) og Paperwhite (høyre) som den mest oversiktelige og lettleste. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Øverst til venstre i vinduet til Kobo finner du den velkjente hamburger-menyen, som gir en rekke muligheter, blant annet lesestatistikk.

Et lignende oppsett er det på Paperwhite: Du trykker på tre prikker for å få frem en nedtrekks-meny. Her kan du blant annet gå til nettleser eller innstillinger, i tillegg til Kindle Store og Goodreads.

"Vocabulary builder" samler sammen ordene du har slått opp mens du har lest, slik at du kan pugge dem. Kindle FreeTime er utformet med barn i tankene, og du kan lage profiler med skreddersydde lesemål. Når du dobbelttrykker på ord i Kindle, kan du også få dem oversatt til flere språk.

Kindle har også noe som heter "Time to read", som innebærer at den beregner hvor fort du leser. Når du har lest noen sider, står det nederst på siden omtrent hvor lang tid den tror du vil bruke på å lese ferdig boken.

PocketBook har en litt annerledes meny. Du trykker på to streker nederst i midten av skjermen for å få få frem en meny som består av fire ganger fire rader med ikoner og tekst. Dette er en veldig oversiktlig, brukervennlig og lettlest meny.

Mulighetene i selve menyene er jevnt over ikke så forskjellige på lesebrettene. PocketBook sin meny gir mulighet til å velge blant annet Dropbox, nettleser, kalkulator, RSS-feed med nyheter og spill som sjakk og sudoku.

En litt viktig detalj om skjermsparermodusen til de tre lesebrettene: Kobos skjerm viser faktisk både tittel og hvor langt du har kommet i boken du leste før du satte den i hvilemodus. Som du kan se på bildene over, viser PocketBook bare en oversikt over forskjellige spesifikasjoner og egenskaper ved seg selv. Kindle viser i hvilemodus annonser for andre bøker eller annet Kindle-innhold. Om du er opptatt av å ikke vise hva du leser til andre, bør du altså vurdere et annet lesebrett enn Kobo.

Oppsummering

De tre lesebrettene har en del til felles innvending, men utformingen varierer en del – på godt og vondt. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Hvilket av de tre lesebrettene gir mest for pengene? Etter mye akk-så-krevende testing blant annet i form av lesing i diverse stillinger, faller valget vårt på PocketBook Touch Lux 3, som faktisk slår de to etablerte lesebrettene fra Kobo og Amazon.

PocketBooks utforming falt definitivt mer i smak enn utformingen til konkurrentene, både med tanke på det myke plastmaterialet, den brede rammen rundt og hvor tynn og lett den er. Smarte designgrep på baksiden gir litt å holde fast i, slik at den ikke glir ut fra hendene dine eller vipper over, som ellers hadde vært en fare ettersom den er forholdsvis avlang.

Både Paperwhite og Kobo er litt nærmere kvadratisk i formen og mer kompakte enn Pocketbook. Kobo har en ganske smal og kantete ramme, og dette opplevdes ganske ubehagelig å holde rundt over lang tid. Paperwhite er en del bedre enn Kobo å holde rundt, med god plass til tomler og fingre både på sidene og nederst på den langt mer avrundende rammen. Men PocketBook er altså i våre øyne overlegen de to andre når det kommer til ergonomi.

PocketBook Touch Lux 3 går av med en soleklar seier. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Berøringsskjermene på de tre lesebrettene er alle ganske gode, og har nok av lysstyrke for både mørke forhold og for å motarbeide refleksjon i skjermen. Kobo får pluss for høyeste lysstyrke av de tre skjermene og et mer behagelig gulaktig lys enn de andre to. Men Kobos skjerm får på den andre siden minus fordi berøringsskjermen virker upresis og treg når du bruker tastatur, noe som medfører stort frustrasjon all den tid du må opprette en konto og skrive inn diverse informasjon før du får tatt i bruk lesebrettet.

Til sammenligning gikk det nærmest som en drøm å skrive inn informasjon på både PocketBook og Paperwhite. Å bla til neste side og ellers navigere i menyer gikk ellers omtrent nøyaktig like raskt på de tre. PocketBook skiller seg dog positivt ut fra de to andre brettene med svært brukervennlige menyløsninger. Fra hovedmenyen har du også tilgang til artige finesser og småspill som kan komme godt med både på påskefjellet og ellers.

Å legge over innhold trådløst er mye enklere på PocketBook enn på de andre lesebrettene. Dropbox-støtten er en aldri så liten genistrek. Når Paperwhite har et såpass knotete opplegg for å overføre e-bøker trådløst, og Kobo bare har støtte for å lagre artikler på nett som du siden kan lese på lesebrettet – men ikke e-bøker – er PocketBook igjen en soleklar vinner.

PocketBook er også lesebrettet med støtte for aller flest formater. Kobo kommer på andreplass her (se sammenligningstabellen øverst for detaljer). Paperwhite får trekk for manglende støtte for EPUB-formatet, som er det standardformatet for eksempel for norske e-bøker, og ganske krise at ikke støttes all den tid lesebrettet selges i Norge. Hvis du ønsker å lese noe annet enn engelske bøker, bør du altså styre unna Paperwhite, med mindre du har mulighet til å konvertere disse til PDF eller et annet støttet format før du legger dem inn.

PocketBook Touch Lux 3 er etter vår mening lesebrettet som gir mest for pengene av de tre vi har testet. Det er en solid konkurrent til etablerte Paperwhite og Kobo både med tanke på skjermkvalitet, utforming og navigering. Plass til microSD-kort og støtte for Dropbox samt nesten alle tenkelige formater er også et stort pluss.

For deg som kun leser engelske bøker, anbefaler vi Paperwhite som valg nummer to på listen. Dersom du vil spare et par-tre hundrelapper og samtidig kunne lese norske bøker, kan du til nøds gå for Kobo. Men et lesebrett er noe du kan få glede av en lang stund om du velger rett, så det kan i vår mening lønne seg å investere de ekstra hundrelappene i PocketBook.

