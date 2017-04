Test Lenovo Phab 2 Pro

Lenovo Phab 2 Pro Størrelse: 17,98 x 8,86 x 1,07 cm

Vekt: 259 gram (!)

Skjerm: 6,4 tommer

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 652, åtte kjerner, 4 x Cortex A72@1,8 GHzm 3x Cortex A53 @ 1,4 GHz, 4 GB RAM, Adreno 510 GPU

Lagringsplass: 64 GB, plass for MicroSD-kort

Operativsystem: Android 6 med Lenovos tilpasninger

Teknologi: Project Tango (utvidet kameraløsning), hurtiglading, Dolby Atmos

Kamera: 16 MP, fasedeteksjonsfokus, kamera for dybdemåling og bevegelsesdeteksjon

Batteri: 4050 mAh Pris: Foreløpig ikke i salg i Norge

Den er helt idiotisk stor, denne dingsen jeg har mellom hendene nå. Den er farget i gull, og, vel ... den er ikke særlig fin. Lenovo Phab 2 Pro ser aller mest ut som en levning etter de mange og forholdsvis dårlige forsøkene på å kombinere nettbrett og telefoner fra tiåret som har gått. Men det er ikke utseendet som er det viktige med Phab 2 Pro. Den er nemlig først ut med to svært viktige ord; Project Tango.

Dette er et Google-prosjekt som skal gi telefonene våre betydelig større oversikt over hvor de befinner seg i et gitt rom. Phab 2 Pro har en hel liten kamerarigg på baksiden, med to kameraer montert ganske langt unna hverandre. I midten har den et IR-øye som lager et rutenett som telefonens to kamera kan skjønne seg på. En dobbel LED-blits hører også til, om enn for mer ordinære kameraformål.

Eeeenorm telefon

Men det er vanskelig å komme utenom størrelsen og vekten på denne saken her. Telefonen har en 6,4 tommer stor skjerm med 2560 x 1440-oppløsning. Det gjør den skarp nok i massevis til tross for størrelsen. Men altså!

Xiaomi Mi Mix har satt standarden for hvor stor en telefon med stor skjerm bør være. Og det er vesentlig mindre enn denne. Med sin egen 6,4-tommer er Mi Mix rundt halvannen centimeter kortere i høyden enn Phab 2 Pro. I bredden har den rundt en centimeters fordel på Lenovos mobil.

Flere jeg har vist frem Mi Mixen til har rygget på grunn av størrelse, men likevel vært i stand til å se nytten i konseptet. Phab 2 Pro kom til kontoret før helgen, mens jeg hadde hjemmekontor.

Det finnes allerede en mye bedre Tango-telefon

Lenovo Phab 2 Pro ved siden av en iPhone 5S. Ser du forskjellen? Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Inntil jeg dukket opp på kontoret på mandag hadde mine kolleger allerede rukket å leke ganske mye med Lenovos merkelige telefon. Det haglet med hånefulle blikk og kommentarer, helt til Tango-appene ble hentet frem. Da først økte interessen blant mine medsammensvorne til noe særlig mer enn lett humring over den idiotiske størrelsen.

Og dette høres muligens ut som en overgang til noe positivt. Og det kunne kanskje vært veien inn i en «men selv om Phab 2 Pro er stor ...» Det er likevel ikke det. For telefoner behøver ikke være så gigantiske som Phab 2 Pro er for å huse en Project Tango-rigg på baksiden. Det har Asus allerede bevist med sin ZenFone AR. Den er betydelig mer håndterbar, og ut fra mitt første møte med den var den også langt morsommere å leke med.

AR, som Asus har bakt rett inn i navnet på sin telefon, står for «augmented reality», eller utvidet virkelighet. Her henter man inn bilder av virkeligheten rundt seg med kameraet, og legger digitalt innhold oppå. Innhold som gjerne ikke var der i utgangspunktet.

I største laget til å være høyt og lavt

Den er faktisk litt større enn en Nintendo Switch uten Joy-Con-kontrollerne på sidene. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

For å gjøre dette må telefonen ha full oversikt over hvor den er til enhver tid. Derfor skyter den ut et rutenett med IR-dioden sin. Project Tango er mer enn bare AR, men nå i begynnelsen er denne typen opplevelser en svært viktig del av konseptet.

Dette er opplevelser som krever at du beveger litt på skrotten. For å vise hvor godt telefonen sporer omgivelsene er det ofte slik at man må gå litt frem og tilbake, for eksempel for å komme til matskåla til den virtuelle hunden som bjeffer etter godbiter.

Og skal man først høyt og lavt med telefonen sin, er det helt ålreit om den ikke veier mer enn et kvart kilo, og knapt passer i lanken. Så Lenovo Phab 2 Pro er altså for stor. Den er for stor for meg, som har relativt enorme hender, og den er høyst sannsynlig for stor for deg også, om du ikke foretrekker å bruke mobilen med begge henda, og konstant går med allværsjakke som har store lommer til å oppbevare den i.

Vi ender altså her opp med et slagvåpen av en mobiltelefon. Om det ikke skulle være åpenbart alt; dette er ikke en telefon vi anbefaler noen å kjøpe. Det er mer en teknologidemo pakket inn i store mengder aluminium og glass. Prisen er imidlertid ikke så aller verst, gitt at det er en del ny teknologi her. I Norge selges den for rundt 6000 kroner.

Tango og utvidet virkelighet: Hvor godt virker det?

Googles Tango-prosjekt går i utgangspunktet ut på å mer eller mindre operere inn en Kinect-sensor i baksiden av telefonen. To kamera og én infrarød diode har i oppgave å kartlegge rommet rundt deg med både avstander og hindringer. Dermed kan telefonen brukes til å måle rommet du er i, eller til å tegne opp nye ting over bilder av det. Dessverre går alt svært tregt når dette skal aktiveres på Phab 2 Pro. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Greit! Jeg gir meg. Vi må vel nesten teste selve paradegrenen her noenlunde ordentlig. Som tenkt, så igangsatt. Det ligger en Google Tango-app på telefonen, som viser seg å bare være en slags utvidet butikkhylle for Tango-relaterte apper i Google Play, samt en oversikt over hvilke tillatelser appene har fått. Denne telefonen har noen flere valg enn vanlig på den fronten, ettersom man kan gi apper tilgang til romovervåkingen som kameraene bakpå.

Dette lille ... butikkfilteret, eller hva man nå skal kalle det, er høyst nyttig. For prøver man å søke på Tango i Google Play får man selskap av mange titalls treff fra en utvikler som heter det samme. Mesteparten ser ut som ræl, men vi skal gi Tango Software at de har holdt på siden lenge før Google annonserte sitt navn, så strengt tatt er det Google som burde skjerpe seg her.

Kanskje med en egen avdeling i selve Google Play for Tango-appene?

Uansett, her følger det med et par slike rett på telefonen, og jeg har aldri sett mine kolleger gå fullt så bananas med hverken målebånd eller tommestokker som de gjorde med måleappen på Phab 2 Pro. Her skulle objekter og kolleger måles opp og ned, og telefonen er faktisk svært presis.

Kollega Anders Smedsruds høyde oppgis av ham selv til å være 183 centimeter. Phab 2 Pro runder nedover, og kommer opp med 180 centimeter. Gitt at dette er en måling gjort på litt avstand og uten at vi egentlig behandler telefonen særlig forsiktig er dette imponerende presist.

Fort går det ikke ...

Tango-appene finner man gjennom en egen liten portal som ligger på telefonen. Den gjør i grunnen ikke stort mer enn å lede deg til titler i Google Play. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den kan egentlig ikke beskyldes for å være undermotorisert, denne telefonen her. Den har en relativt kraftig systembrikke som jeg skal komme nærmere tilbake til. Det burde være greit med futt her til krevende apper og spill, men så altfor ofte går det kjempetregt.

Starter man apper som skal bruke disse funksjonene på baksiden av telefonen kan det fort ta vinter og vår. For eksempel er Raise en slags Tamagochi for 2017. Det virtuelle kjæledyret ditt bor ikke lenger inni et plastegg, men labber i stedet rundt på gulvet rundt deg, og ser ut som noe Dreamworks har drømt opp.

Men å starte selve appen kan ta et par hele minutter fra man trykker på ikonet til man er klar til å mate hunden. Igjen melder tankene om at dette er mer en teknologidemo enn noe annet seg.

I det hele tatt er det slik for mange av Tango-appene, og der det kanskje tar kortere tid å starte selve appen enn med Raise, brukes tiden opp på opplæring eller kronglete veivisere. Det er altså ikke bare maskinvaren som bør modnes her, det er også programvaren som hører til. Kanskje en standardisering av Tango-plattformen for flere telefoner er tingen som kan løfte programvaren til å bli noe skikkelig nyttig og spennende?

Men alt er ikke bare elendighet. Når man først kommer inn ser man saktens potensialet i denne teknologien.

Telefonen er fryktelig god til å holde oversikt over punkter i kamerasøkeren. Man kan plassere en hund på pulten sin, gå langt unna, og peke telefonen mot pulten, og der er hunden fortsatt. Man behøver ikke behandle telefonen spesielt forsiktig for at den skal vite hvor den er, selv om det nok er en fordel å ikke dekke for kameradelen på baksiden.

Går man så gradvis nærmere der man forlot det virtuelle dyret, står det fortsatt akkurat der man forlot det.

Noe av det morsomste og mest gjennomarbeidede man kan gjøre med Tango-teknologien foreløpig, er å spille Hot Wheels Track Builder. Hvis du har vært borti liknende spill, kanskje best eksemplifisert ved klassikeren The Incredible Machine (TIM) fra en eller annen gang før Kristus fikk skjegg, kjenner du omtrent mekanikken her.

Det handler om å bygge en bilbane som får en liten lekebil til å gjøre akkurat de riktige tingene. Som regel riving av kuber, innsamling av penger og naturligvis fullføring av selve banen. Å bygge en ufremkommelig bane kan også være gøy, men man vinner ikke på det. Litt som når man plasserte sakser, ballonger eller basketballer overalt i TIM uten mål eller mening.

Opplevelsen her tar utgangspunkt i romoppfattelsen telefonen har, men hvorvidt dette kan kalles utvidet virkelighet eller ikke er jeg litt usikker på. Her bruker man nemlig ingenting mer enn romoppfattelsen - man kan bevege seg rundt i et virtuelt rom, der telefonen orienterer seg ved å måle bevegelsene dine i relasjon til det faktiske rommet rundt deg. Du går altså rundt i en virkelighet på telefonen, som ikke forsøkes blandet med faktisk virkelighet utover det som skal til for å flytte rundt på skjerminnholdet.

Uansett er opplevelsen rask, smidig og ganske så morsom. Når Hot Wheels funker så bra, kan det tyde på at de dårlige opplevelsene med resten av programvaren enten skyldes dårlig koding, eller at det krever vesentlig mer av telefonen å forsøksvis blande virkeligheten på skjermen med den rundt. Det skal også nevnes at dette er en slags «lanseringstittel» for Tango og Phab 2 Pro, med Lenovos logo vist i selve spillet. Da burde det også funke.

Akkurat hvor mye det tilfører spillet å kunne bevege seg rundt banen man spiller på vet jeg ikke helt, men det er i hvert fall et veldig artig konsept og ett du kan få solide mengder underholdning av. Uavhengig av hvor stor rolle selve Tango-teknologien spiller.

Ytelsen

Snapdragon 652-brikken som står inni Phab 2 Pro er ikke helt i toppserien fra Qualcomm, men den er heller ikke så langt unna som man kanskje skulle tro ut fra navnet. I likhet med Snapdragon 800-serien, der toppmodellene bor, har nemlig denne de kjappe Cortex A72-kjernene som står for den høyeste ytelsen i de raskeste brikkene. Mange av brikkene i Snapdragon 600-serien har ikke slike, men må i stedet klare seg med Cortex A53-kjerner. Disse er vanligvis «strømsparekjernene» i mer påkostede løsninger fra Qualcomm og andre.

Dermed er selve oppbygningen forholdsvis lik den du finner i toppbrikker fra andre selskaper, men klokkehastigheten er en del lavere. Qualcomm selv har brukt egenutviklede prosessorkjerner (Kryo) som høyytelseskjerner i sine Snapdragon 820- og 821-brikker.

Det er imidlertid snakk om en vesentlig svakere grafikkløsning her enn i toppmodellene. Gitt det uvanlige kameraoppsettet på baksiden, og at denne telefonen burde være midt i blinken for utvidet virkelighet (AR) virker det muligens som et utaktisk valg. Her vet man tross alt ikke helt hva løsningen kan tenkes å bli brukt til, så hvorfor ikke gå for en fullblods toppbrikke, slik at alle muligheter er åpne?

Grafikkdelen i systembrikken har imidlertid neppe noe med selve lastetiden til apper å gjøre, så at AR-apper av og til bruker 2-3 minutter på å starte får vi ingen særlig god forklaring på her heller. Treg lagringsplass, treg kommunikasjon mellom telefonens komponenter eller rett og slett dårlig kode er naturlige mistenkte. Det er tross alt fortsatt tidlig for Tango-apper, med ekstremt lite utstyr i markedet som kan kjøre appene. Dermed er det slett ikke sikkert alt av feil blir funnet like fort som i annen programvare.

I bruk som telefon

Det er en velbygget og pen telefon, dette. Aluminium og glass i en rimelig flott pakke. Men når størrelsen blir så ekstrem som den er her, blir det nok uansett lenge mellom hver gang du ser en av disse i noens hender. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi har flere ganger fått kjeft i kommentarfelt for å påstå at telefoner er for store. Så nå gjør jeg det like godt igjen. Phab 2 Pro er altfor, altfor stor til å være praktisk i vanlig bruk. Det får være greit at enkelte foretrekker store telefoner, men selv til 6,4-tommer å være er dette her voksent. Størrelsen har mer til felles med en god gammel Nexus 7 enn med selv de mest voksne vanlige mobiltelefonene folk går rundt med.

Med en vekt på knappe 260 gram er dette også en tung ting. Du kan gi opp å bruke Phab 2 Pro med én hånd først som sist. Det går ikke.

Siden dette er en såpass voksen telefon har Lenovo naturligvis fått plass til et enormt batteri inni her. 4000 mAh er størrelsen, og dermed er den på linje med Xiaomis Mi Mix på denne fronten. Men varigheten virker å være variabel. Når den brukes vanlig med tjenester som oppdaterer seg, og litt surfing og musikk klarer den seg ganske bra, men det virker som om Tango-løsningen suger strøm så fort at selv det digre batteriet er litt i minste laget.

Det er jo en mengde teknologi som skal drives, og Tango baserer seg delvis på at en diode sender ut et usynlig rutenett som telefonen bruker til å orientere seg med. Det er klart det krever strøm. Men samtidig gnager det en mistanke om at systembrikken her er underdimensjonert, antakeligvis spesielt på grafikkdelen. Og at det innebærer at den går på full spiker vesentlig større deler av tiden enn en telefon med kraftigere innmat. Kanskje er det her problemet ligger begravet når batteriet tømmes på relativt kort tid med kameraløsningen aktivert.

Stort sett rask, men ...

Phab 2 Pro er ikke helt perfekt på programvaresiden. En pussighet er at toppmenyen av og til låser seg når telefonen er åpen, og kun lar seg trekke ned når den er låst. Av og til med pussige grafiske merkverdigheter som i bildet til høyre. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stort sett oppleves telefonen som veldig rask, men den har uforklarlige tregheter her og der. Oppdatering av apper fra Google Play kan finne på å ta flere minutter før de går i gang. Selv om man bytter nettverk og stopper og starter oppdateringsprosessen underveis. Å avinstallere titler kan også ta uforklarlig lang tid. De bare ligger der, med beskjeden avinstallerer i Google Play, til man ikke lenger gidder å se på skjermen. Når man kommer så langt har som regel prosessen rukket å gå sin gang.

På grunn av de mange treghetene og den til dels merkelige oppførselen fra Phab 2 Pro har vi hatt to telefoner inne til test, og begge har tidvis oppført seg litt pussig.

Den rene menyopplevelsen er imidlertid god nok, med få stopp eller oppheng. Enten man bare sveiper rundt i innstillingene, surfer på nettet eller bruker vanlige apper er dette en rask nok telefon.

I motsetning til hos underbruket Motorola kjører Lenovo noe mer tilpassede menyer, og alt ser dermed ikke helt ut som Android rett fra kilden. Men dette er likevel mye nærmere Googles originale menyer enn mange andre produsenter lager programvaren sin. Det er dermed raskt og enkelt å finne frem rundtom.

Jakten på énhåndsmodusen

Unntaket er å finne ut av hvordan enhåndsmodusen fungerer.

For så store telefoner er det nesten utilgivelig å ikke ha en skikkelig énhåndsmodus. Det er også dumt å fylle opp med så mye ramme rundt en skjerm som i seg selv er for stor for mange. Til høyre for Phab 2 Pro ser du Xiaomi Mi Mix med like stor skjerm, og iPhone 7 Plus med 5,5 tommers skjerm. Begge disse har gode løsninger når du ikke kan bruke begge hendene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Telefonen skal nemlig ha en. Jeg har funnet den både i programvaren, og jeg har sett referanser til den på nettet. Jeg har Googlet opp og i mente, og også prøvd både tilgjengelighetsmenyen på telefonen for å se om den kanskje avslørte noe mer.

Alt jeg finner er skjermen «Enhåndsinnstillinger» under «Smart assistent»-valget i menyen. Der kan man aktivere at plassering av tastaturløsninger skal følge hånden, tilsynelatende basert på hva slags vinkel telefonen holdes i. Men ingen av punktene har informasjon utover dette, og etter rundt en ukes tid med denne mursteinen i lommen, ser det ut til å omtrent bare være ringemenyen og kodetastaturet ved opplåsing som tilpasser seg. Sistnevnte ser du uansett omtrent aldri hvis du har lagt til fingeravtrykket ditt.

Tidligere Lenovo-modeller har hatt miniskjermløsninger, og om denne ikke har det, er det også meget mulig at funksjonaliteten kan aktiveres på ett eller annet vis. Antakeligvis med et mer eller mindre kreativt sveip eller med en kombinasjon av de få fysiske knappene den har. Men det må man altså lukte seg frem til selv.

Det er slett ikke er åpenbart hvordan det skal fungere, og det ser heller ikke ut til å være forklart i den ganske tjukke boka som følger med. Forøvrig en av de tykkeste slike bøkene jeg har sett følge med en mobil en stund, den er over 130 sider, men den er visst bare tykk fordi den skal dekke så mange språk som mulig. Den norske delen er bare fire-fem blad og handler om grunnleggende oppsett.

En egen app som tilbyr meg å bli kjent med Phab 2 Pro setter i gang en heftig reklamefilm for Tango. Takk for det, men jeg er fortsatt ikke noe klokere.

Selv om Lenovos folk kanskje kan gi oss fasitsvaret Google ikke ser ut til å kunne gi på hvordan man bruker denne telefonen med én hånd, er det rimelig å anta at kjøpere flest aldri vil finne ut av det. Og det er i grunnen like ille som at funksjonen ikke er her. Ille er det fordi denne telefonen ellers er praktisk talt ubrukelig med én hånd.

Tjener ikke mye på størrelsen

Og ikke tjener man noe særlig på skjermstørrelsen her uansett. Joda, filmvisning blir større og den ekstra oppløsningen kan bety mer detaljer om filmen eller spillet er laget for det. Men siden det er Android 6 som kjører her, og Lenovo ikke har lagt til muligheter for vindusvisning selv, kan den i praksis kun brukes til én app om gangen.

Den tjener ikke stort på å være enorm denne telefonen. Disse menyene kunne uten problemer klart seg på en to-tre tommer mindre skjerm. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nå er det en del telefonen som ikke har enkelthåndsmodus og mange som ikke har Android 7 eller vindusstøtte. Men skal man først bikke forbi 250 gram og 6,4 tommer med telefonen sin er det langt på vei obligatorisk å ha én av delene. Utnytt skjermen, eller gjør telefonen mulig å bruke, takk. Helst begge deler.

En nødløsning kan være at Google-tastaturet som følger med i hvert fall lar seg stille manuelt til å krympe og legge seg mot en av skjermkantene. Men det gjør ingenting med alle skjermelementene tommelen min mangler en halvmeter for å nå.

Forøvrig er det plusspoeng å hente for veldig lite skrot i menyene her. Det som følger med er Google-appene, Tango-portalen og et ørlite knippe av praktiske nytteapplikasjoner som man uansett trenger, så som en lydopptaker eller en filutforsker. En egen app gjør nytten for å holde oversikt over nedlastede filer. Løsningen er forholdsvis uvanlig, men liknende varianter dukker likevel opp av og til.

Grei lyd, men ikke stereohøyttalere

Hodetelefonkontakten er fortsatt med, og hvis du ønsker kan du skru på Dolby-forbedring av lyden. Det gir større romfølelse og litt kraftigere bass i lyden. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til film og musikk er det greit å få med seg at Phab 2 Pro ikke har ekstern stereolyd. Det er både litt merkelig og skuffende med tanke på pris og størrelse for dette produktet. Telefonen i seg selv er jo omtrent like tung som en middels hankestereo, så her burde det jo vært mulig å dytte inn litt lyd også.

Produsenten skal imidlertid ha skryt for at den ene høyttaleren som faktisk er her spiller veldig høyt og har god lyd. Ingen blikkbokslyd her, men den kommer altså fortsatt kun fra bunnen eller høyre side av telefonen.

Skjermen er også av det svært ålreite slaget. Den er forholdsvis lyssterk, og den er skarp og fin å bruke. Film tar seg veldig godt ut på denne telefonen, og er du uenig kan du stille trinnløst på alle fargeinnstillingene selv. Lysstyrken kan du naturligvis skru på selv her som på alle andre telefoner.

Telefonen har Dolby-forbedring av hodetelefonlyden, og gir både en voldsom basspunch og stor romfølelse til musikken som spilles. Den kan også spille relativt høyt. Skrur man av Dolby-funksjonen minsker romfølelsen og bassen blir litt mindre til stede.

Phab 2 Pro gjør seg helt fint som lydformidler via hodetelefoner, også om du bruker de medfølgende proppene. Disse likner bittelitt på Apples EarPods, men har en litt annen utforming på tuten som står vendt inn mot øregangen. Dermed skaper de ingen forsegling mot øret, og den tyngste bassen må man stort sett se langt etter. Men de leverer bass tross alt, og resten av lyden er slett ikke så gærn den heller. Det er forøvrig JBL, et underbruk av Harman International som nå eies av Samsung, som har satt logoen sin på proppene.

Middels kamera (!)

Til tross for at Phab 2 Pro har et ganske spektakulært kameraoppsett på baksiden, tar den ikke alltid gode bilder. De blir litt blasse, og ved HDR-fotografering bruker telefonen mye tid. Her er det ikke selvsagt at du kan peke, trykke én gang og få med deg akkurat bildet du ville ha. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til å være en så kamerafokusert telefon som Phab 2 Pro er, hadde jeg forventet at kameraet på baksiden tok ålreite bilder også. Men igjen går jeg meg på et tja. Det har vært mange av dem så langt.

Vi kan ta det positive først. Som regel treffer fokuseringen fint, og bildene blir noenlunde skarpe. Men dette kameraet krever mye lys for å levere sine 16 megapiksler med bra kvalitet. Innendørsbilder lider gjerne under støy eller bevegelsesuskarpheter.

Utendørsbilder, selv i godt lys, preges tidvis også av en del støy, og de blir litt grå og livløse av seg. Det virker å skje uavhengig av om man skrur av eller på HDR-funksjonen i telefonen, en funksjon jeg forøvrig ikke forstår hvorfor må styres manuelt på Phab 2 Pro når mesteparten av mobilverdenen forøvrig har forlatt manuelle HDR-innstillinger til fordel for full automatikk.

Eller, kanskje jeg forstår det likevel. For igjen blir strikkmotorfaktene til denne telefonen synlige. HDR-fotografering forsinker flyten veldig, og telefonen bruker lang tid før bildet er tatt og den er klar igjen. Å ta to kjappe HDR-foto på rappen av raske hendelser eller bevegelser er utelukket med denne telefonen.

I vanlig fotomodus er den imidlertid vesentlig raskere, og kameraet kan skyte ganske så kjapt.

Slike morsomme bilder kan du ta med AR-funksjonene i fotoappen. Men det tar sin tid å starte funksjonen, og med en gang telefonen mister oversikt over omgivelsene begynner den å klage. Den skal helst holdes plant i retning bakken. Nytteverdien kan vel betegnes som noe i retning av «tja ...». Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Naturligvis må Tango-funksjonaliteten trekke en liten tur inn i kameraappen også. Og aktiverer man den med AR-knappen, ser man først at knappen markeres for trykk. Før man får alt mellom ti og tretti sekunders ventetid før selve funksjonen er i gang.

Når alt virker kan telefonen for eksempel tegne opp en blomstereng med drager på midt på stuegulvet ditt. Du kan også velge en del andre dyr som katt eller hund, men da får du ingen flora rundt dyret.

Spesielt nyttig er ikke dette, og bildene man tar på denne måten blir heller ikke allverden, gitt at grafikken på AR-dyrene ikke er spesielt fantastisk. Og for å virkelig toppe irritasjonen over tregheter og særheter her, får man nærmest konstante feilmeldinger om at man må holde telefonen plant mot underlaget. Det til tross for at man kun behøver å gjøre det innledningsvis for å få se drager og blomstereng. Hvis jeg vil ta bilde av noe er det som regel bortover fra meg, og ikke rett ned.

Så hvorfor får jeg feilmeldinger hele tiden, når skjermen viser at dragen og blomsterenga har det helt fint også med telefonen holdt i rett vinkel mot gulvet med ekstrainnholdet foran?

Til slutt

Lenovo Phab 2 Pro hørtes så morsom ut da den ble lansert i fjor vår. Og det er ikke fritt for at jeg nysgjerrig som jeg er har ventet litt på denne mobilkjempen. Men entusiasmen har fått seg mange skudd for baugen siden lansering. Helt fra første møtet med den for noen måneder siden, til dagene jeg har tilbrakt med de to testenhetene våre har den funnet irriterende måter å skuffe på.

Den er altfor stor. Ingen burde vurdere denne som primær telefon. Skulle du ha levd godt med tidligere giganttelefoner, så som Asus' enorme FonePad-varianter, kan det hende advarselen ikke gjelder deg. Uansett er det en god idé å ta og føle på produktet i en butikk før du eventuelt tar sjansen.

Den er altfor treg. Hvorfor begge våre to testeksemplarer har tidvise og merkelige tregheter vet jeg ikke. På papiret er den ikke så verst utstyrt, og systembrikken inni burde i hvert fall ikke være flaskehals for ordinær appbruk, selv om den kanskje er flaskehals for Tango-løsningen.

Og Tango fungerer altså heller ikke helt slik det burde her.

I januar fikk jeg gleden av å møte Phab 2 Pros eneste motstykke med Tango så langt. Asus' ZenFone AR ga et vanvittig mye bedre førsteinntrykk enn Lenovos gigabeist. Men foreløpig kommer ikke disse modellene til Norge.

Potensialet i Tango-teknologien kommer frem glimtvis. Men Phab 2 Pro holder likevel ikke mål. Der Xiaomi Mi Mix ble omtalt som en konsepttelefon man kunne kjøpe, var brukeropplevelsen faktisk svært god og langt unna å gi samme dårlige inntrykk som denne telefonen.

Phab 2 Pro må muligens betraktes som en konsepttelefon du kan, men antakeligvis bør unngå å kjøpe.

