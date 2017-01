Test Kygo A7/800

Vi starter med en liten historie. Kygo-hodetelefonene ankom oss allerede midt i november, og vi hadde opprinnelig planlagt å ha dem med i samletesten av trådløse hodetelefoner under 2000 kroner som vi oppdaterte midt i desember.

I løpet av testperioden oppdaget vi imidlertid en ganske graverende feil med hodetelefonene, og det var at iPhone-eiere kunne oppleve at lyd fra Netflix og annen video var fullstendig ute av «synk» med bildet som ble servert. Også lyd fra for eksempel Spotify hadde en tendens til å hikke litt i starten av hver låt, og Kygo Life identifiserte at det var et problem med mellomlagringen over bluetooth ("buffering") på flere iPhone-modeller.

Panelet på den høyre øreklokken fungerer som kontroller for musikk og volum. Det fungerer greit, men det er lett å komme borti i vanvare. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Vi godtok å avvente publisering av testen til Kygo Life hadde fått på plass en fiks, og mottok et oppdatert sett 10. januar. Utfordringen for oss kommer her: Etter oppdateringen låter hodetelefonene noe annerledes (les: verre) enn tidligere, og ute i butikk er det fortsatt den ikke-oppdaterte utgaven som selges. Du må nemlig ta kontakt med selskapet selv om du vil ha hodetelefonene oppdatert, for det er ikke en operasjon som kan gjøres direkte av brukeren.

Slik vi tolker svarene vi har fått fra Kygo Life, har de valgt å «følge Kygos ønske om best mulig lyd», og derfor prioritere bluetooth-protokollene med best lyd, tross at det kan gi bruksutfordringer for iPhone-brukere, og så heller oppdatere manuelt for de som har problemer.

OK, da var det ute av verden. La oss se på produktet i seg selv.

Komfortable og stilige

Den hvite utgaven er den oppdaterte modellen, mens den svarte låter desidert best. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

A7/800 har et utseende vi kan like. De ser ut som typiske DJ-klokker, men i et format som egner seg til å bære rundt i friluft. Det er stort sett matt plast som er brukt, med detaljer i blankt og matt «stål». På siden av den høyre øreklokken fungerer Kygo-logoen som multifunksjonstast, mens du kan dra mot høyre, venstre, opp og ned for å skifte låt eller endre volum - ikke ulikt Bang & Olufsens Beoplay-modeller.

Det fungerer faktisk ganske bra til å ikke ha fysiske knapper, men du må være ganske nøyaktig for å få til den funksjonen du vil ha. Ofte misforstår hodetelefonene et sveip for å være et trykk på midttasten, med det resultat at musikken stopper. Om du bare tar i dem for å justere passformen er det også litt for enkelt å komme borti tasten.

Hodetelefonene virker ellers solid skrudd sammen, og komforten er god. Hodebøyla er godt polstret, og hodetelefonene klemmer akkurat passe for «vanlig» bruk. Til løping sitter de nok litt for løst - de kommer til å hoppe frem og tilbake om du ikke har et uvanlig stort hode.

Batterilevetiden er oppgitt til 23 timer med avspilling, og det virker å stemme rimelig godt overens med våre observasjoner. Bluetooth-tilkoblingen er også dønn stabil, etter vår erfaring.

Kygo A7/800 blir å finne i butikk med bug, og så kan du be produsenten om å oppdatere den for deg om du synes feilen er tilstrekkelig irriterende. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Men så var det lyden, da...

La oss ta originalutgaven først, altså den du faktisk får om du kjøper et A7/800 i butikken. De låter godkjent, etter vår mening. Mellomtonen er riktignok fremhevet i lydbildet, noe som går på bekostning av oppløsning i resten av registeret.

Mellomtonen er likevel ganske slank, noe som gjør at vokaler ikke får det samme trøkket som de skal ha, og lydbildet mangler både luftighet og dynamikk sammenliknet med noen av de beste trådløse vi har hørt i det siste. I sum låter det derfor litt mer ullent enn vi liker.

De skal likevel ha for god kontroll i toppen, noe som gjør at du nærmest kan spille så høyt som du vil uten at det låter skjærende eller vondt. Og selv om dypbassen kanskje tenderer litt mot ullen, den og, er den øvre delen av bassregisteret rimelig sprettent, noe som gjør at det ligger mye moro her om du bare skrur opp lyden litt.

Men originalutgaven har altså en ganske irriterende bug med mellomlagringen for iPhone-brukere, og det gjør at vi også har hørt en god del på den oppdaterte utgaven. Den låter dessverre noen hakk svakere - og gjengivelsen oppleves som direkte feil på en del låter.

Finn Jarle mener: Kygo-fonene er ekstremt behagelige å ha på. Det føles som om putene løftes litt ut fra ørene uten at hodetelefonen legger nevneverdige mengder press andre steder på hodet. Lyden er derimot ikke så behagelig. Det låter litt som om det aller meste av både bass og diskant er trykket inn i et mellomtoneområde, og det gir pussige utslag på mange spor. For eksempel skal Kieszas stemme på Dearly Beloved ligge såvidt under det øvrige kompet av perkusjon i gode hodetelefoner og høyttalere. Med Kygoenes spillestil får man servert nesten bare stemme, med alt annet i bakgrunnen. Det betyr ikke at hodetelefonene aldri henter frem bassreservene, som de i og for seg har greit av. Men hele lydprofilen til dette produktet slår meg som litt underlig, og selv om det noen ganger stemmer blir det oftere helt feil. At vi har to testprodukter som gjør ulike feil hjelper ikke på helhetsinntrykket. Finn Jarle Kvalheim, journalist Tek.no

Først og fremst låter den enda trangere og mer ullent enn utgaven uten oppdatert bluetooth-protokoll. Det låter rett og slett som om det dynamiske omfanget er noe redusert, altså at de ikke går like høyt i toppen eller lavt i bunnen - litt som forskjellen mellom støyreduserende hodetelefoner med elektronikken på og av. Vi har også opplevd at det oppdaterte settet vrenger i bassen på noen få låter, et problem vi ikke finner på utgaven før oppdatering, og som vi kun har opplevd med hodetelefonene fra Amadeus (og Biltema) før disse.

Vi gjetter at de har måttet redusere båndbredden noe for å få overføringen fra iPhone til å flyte slik den skal, og det har dessverre gått utover lyden. Samtidig er det litt vanskelig for oss å forklare hvorfor den oppdaterte modellen låter svakere også med kabelen plugget i.

Du må altså velge mellom to onder om du har lyst til å skaffe deg «Kygos favoritthodetelefoner». Enten må du godta en ganske irriterende bug, eller så må du levere dem inn til oppdatering for så å få tilbake et kvalitetsmessig svakere produkt enn originalen. Fra Kygo Life får vi til svar at «For de som opplever forsinkelser i lyden med iPhone som en utfordring, er det bare å kontakte info@kygolife.com for oppdateringen. Eller de kan selvfølgelig bruke ledningen».

Konklusjon

Det er vanskelig å anbefale et produkt som åpenbart har hatt så store problemer med kvalitetskontrollen som Kygo A7/800.

Om du kan leve med bluetooth-buggen som plager originalproduktet eller ikke har en iPhone, er disse hodetelefonene ikke så aller verst. De leverer engasjerende, om enn ikke spesielt detaljert eller veloppløst, lyd, og har god komfort og batterilevetid. I tillegg synes vi at de ser rimelig stilige ut. Om du kan bruke produktet som det er, uten oppdatering og uten bug, kan du nok legge på minst to, kanskje to og en halv, karakter.

Programvareoppdateringen som fikser bluetooth-problemene senker imidlertid lydkvaliteten såpass at vi ville anbefalt å bruke dine 2000 kroner på noe helt annet, for eksempel fire-fem par med Jabra Move, et par-tre Amadeus AE NC eller Plantronics Backbeat Pro, som alle låter bedre og koster mindre.

Bedre lykke neste gang, Kygo.

NB: Vi har valgt å justere karakteren i etterkant av publisering. I utgangspunktet ga vi det vi vurderte som en slags snittkarakter for produktet i dets ulike varianter. Vi innser at det fremstår som litt underlig, og velger derfor å senke hovedkarakteren og presisere at du kan legge til et par karakterer om du ikke har iPhone og kan bruke produktet som det er, uten bugs.