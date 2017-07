Test Jensen Buddy Stadium

Det har stort sett dreid seg om trådløse hodetelefoner det siste året her på Tek.no, men innimellom dukker det opp noen kablede modeller som er spennende nok til å se på.

Nå er det norske Jensen of Scandinavia som har tatt steget vekk fra rutere og DAB-radioer og produsert to sett hodetelefoner kalt Buddy Stadium og Buddy Street (de het i utgangspunktet Soundcheck Street og Stadium, men det er nå endret, ifølge Jensen). Settet vi har inne er around-ear-modellen Stadium, mens Street skal ha samme innmat, bare i on-ear-format.

Sort plast

Designmessig er det lite spennende å melde om her. Jensen Buddy Stadium er et relativt stort sett hodetelefoner i sort (eller hvit) plast, med solid lærpolstring både rundt ørene og på hodebøyla.

Innholdet i pakken: Hodetelefonene, to sett kabler, flyadapter og en solid bæreveske. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

I eska følger det med ikke mindre enn to sett kabler – en med og en uten mikrofon og fjernkontroll – en flyadapter og et hardplastetui. Ikke verst til å være hodetelefoner som koster under tusenlappen. Kablene er ellers kledt i tøy og relativt viklefrie. De har heller ingen form for mikrofonstativeffekt, altså at du hører gnissing fra kabelen i lyden.

Byggekvaliteten virker å være ytterst middels. Det er veldig mye plast ute og går her, og de knirker fort litt om du forsøker å vri dem ut av form. Hodetelefonene er imidlertid sammenleggbare, og du kan også vri selve klokkene sidelengs, selv om selve mekanismen kanskje ikke slår oss som den mest holdbare. For 1000 kroner forventer vi kanskje at de føles hakket mer solide enn dette.

Øreklokkene er godt polstret. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Komforten er relativt god, og den nevnte lærpolstringen gjør sitt til at du kan ha på deg disse en god stund uten at du blir øm i ørene. Åpningene til ørene er for øvrig sirkelformede, i stedet for litt mer avlange og øreformede.

Stadium veier også ganske solide 280 gram, så det føles unektelig litt tungt på hodet etter hvert. Dette er definitivt heller ikke hodetelefonene du tar med på løpetur. Til det sitter de for løst og vakler for mye på hodet.

Hva så med lyden?

Finn Jarle mener: Jensen Stadium spiller relativt godt. Det er uvanlig mye rom i lyden her, tatt i betraktning at de både er relativt rimelige og lukkede. De skulle gjerne vært litt mer oppløste i toppen, og kanskje gått litt dypere i bassen. Men det er ikke så fryktelig mye det er snakk om, og når sant skal sies er lyden en svært positiv overraskelse når man tar disse på seg. For skal man bedømme boken etter forsiden burde ikke disse hodetelefonene spille så godt. De er bygget i svart plast som ser svært billig ut. De kan legges sammen, men klikket som kommer fra mekanismen gjør at jeg ville vært skeptisk til å gjøre det for ofte. Det lyser virkelig ikke kvalitet av selve klokkene her, og det i seg selv ville nok fått meg til å se i retning av Beyerdynamics DT770 som koster 500 mer, eller Sonys MDR-1A som koster omtrent det samme men gir vesentlig bedre kvalitetsinntrykk. Det er også en faktor at ingen av de to lekker i nærheten av like mye lyd som Stadium.

Uansett er det lydkvaliteten som er markedsført som Stadiums fremste egenskap, og her må vi jammen meg gi Jensen honnør. Hodetelefonene leverer en varm, behagelig lydsignatur som gir assosiasjoner til et glass god rødvin ved en knitrende peis på hytta i vintermånedene.

Balansen mellom de ulike delene av registreret er upåklagelig, og det hele kommer sammen til en flott helhet, med tung bass, en fyldig mellomtone og masse detaljer i toppen. De har kanskje ikke helt oppløsningen eller luftigheten til enkelte hodetelefoner til dobbel pris og over, men dette er likevel god lyd til prisen.

Stadium trives godt både med Kari Bremnes og musikk med mer tempo og basstyngde. Vi har opplevd at de kan bli litt rådville på tungt produserte låter med mange instrumenter og mye som skjer på en gang, og om du skrur opp volumet tilstrekkelig, mister de også litt kontrollen over de lyseste vokalene, og da låter det plutselig litt skingrende og syntetisk, men det er definitivt for pirk å regne.

Vi har sammenliknet litt direkte med en annen av våre favoritter i kategorien under 1000 kroner, nemlig Shure SRH440. Disse fås i dag fra rundt 700 kroner, og leverer fabelaktig lyd, selv om de har en god del å gå på når det gjelder bærekomfort.

Shure-ene har en litt kjøligere lydsignatur og litt mindre trøkk i bassen, men er til gjengjeld litt mer veloppløste gjennom hele registeret. Begge er rett og slett svært gode - vi foretrekker kanskje SRH440 til roligere, mer akustisk musikk, mens Jensen-hodetelefonene leverer en mer dansbar sound.

Ingen av dem når imidlertid helt opp til Beyerdynamic DT770 Pro, redaksjonens go-to-hodetelefoner til rundt 1500 kroner. De er altså likevel et steg opp i pris fra både Jensen og Shure.

Lekker MYE

Vår største innvending mot Jensen Buddy Stadium er nok at de er veldig langt fra lukkede hodetelefoner. De lekker rett og slett noe enormt med lyd, og det er som å ha små høyttalere på hodet som forteller hele kontoret hva du lytter på. De egner seg derfor absolutt ikke for deg som er opptatt av å kunne spille høyt uten å dele musikken din med omgivelsene.

Om du har for vane å bruke hodetelefonene i åpent landskap på kontoret, bør du altså se på andre merker. Har du derimot et bruksmønster som gjør at du stort sett bærer dem utendørs eller steder hvor du er alene, får du unektelig svært mye for pengene her.

Jensen Buddy Stadium er designet og utviklet i Norge. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Jensen Buddy Stadium leverer god komfort og bra med utstyr for pengene, men det er på lydkvaliteten de skinner mest. Du får varm, fyldig og dansbar lyd for tusenlappen de koster, og de spiller alt vi kaster etter dem med engasjerende glede og overskudd.

Det er heller ikke mange andre sett i samme prisklasse som spiller like godt. Sonys MDR-1A og Shure SRH-440 er et par av dem, og Beyerdynamic DT770 Pro er et soleklart valg en liten femhundrelapp opp.

Dessuten skulle vi ønske det var mulig å bruke Buddy Stadium på kontoret uten å forstyrre alle som sitter i nærheten. Byggekvaliteten og kvalitetsinntrykket kunne også godt ha vært høyere.

Gode alternativer

Beyerdynamic DT 770 Pro 32 Ohm Lydmessig er det vanskelig å komme unna Beyerdynamics klassiker-klokker om vi først bikker tusenlappen for hodetelefoner. De leverer svært godt over hele registeret, lekker lite og er meget komfortable å ha på. Diskanten mangler kanskje litt raffinement, men så koster de heller ikke mer enn 1500 kroner. Shure SRH440 Vil du spare noen hundrelapper bør du se på disse, selv om de ikke kan sies å være enormt portable. Hodesettet er stort og tungt, men leverer glassklar lyd som passer til det aller meste. Bærekomforten er ikke topp, men det kan vi tilgi til under 700 kroner.

