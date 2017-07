Test JBL Flip 4, UE Boom 2 & Libratone Too

Musikk er en helt selvsagt del av den norske sommeren, enten det er mens du jobber med brunfargen på solsenga, har grillfest i bakhagen eller er på festival. Foruten sistnevnte tilfelle fordrer det som regel at du selv disker opp med en lydboks av et eller annet slag – og det er også anledningen for dagens artikkel.

I dag er det duket for en trekamp mellom de tre kanskje mest høyaktuelle produktene i sin klasse – nemlig vanntette, små, trådløse høyttalere. UE Boom 2 og Libratone Too har du muligens hilst på før, for vi har mye på samvittigheten:

Nykommeren er JBL Flip 4, som ble sluppet på vårparten. Denne tar over for Flip 3, og for første gang har JBL gjort sin minste «normale» høyttaler helt vanntett. Sammen med JBL Charge 3 og den gigantiske JBL Xtreme utgjør de dermed en liten familie design- og funksjonsmessig.

Flip 4. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Hovedgrunnen til at Libratone Too og UE Boom 2 har blitt plukket ut er for det første at de er omtrent like store som Flip 4. For det andre er også formfaktoren lik, og for det tredje fikk begge gode skussmål da vi testet dem tidligere.

Også er de vannbeskyttede, da.

Design – To robuste, én designperle

Rent størrelsesmessig ligner de tre høyttalerne mye, men Flip 4 er en tanke mindre enn de to andre. Libratone Too er den lengste, mens UE Boom er bredest. I hverdagen vil du neppe tenke på noe av dette – de er alle kompakte nok til at de kan gripes rundt med én hånd og lett gli ned i selv små vesker.

Designmessig skiller Libratone Too seg ut med sitt finmaskede, tøydekte ytre, som strekker seg mer eller mindre sømløst langs hele ytterkanten av høyttaleren. Bunnen er kraftig gummiert og solid, og samme gummiering i litt lettere versjon finnes også i toppen.

Her sitter dessuten påknappen og berøringsflaten. Sistnevnte belyses av LED-dioder, og gir designet og samhandlingen med Too en egen piff – det er rett og slett både lekkert og tøft! Høyttaleren er også relativt tung, hvilket størrelsen i betraktning øker kvalitetsinntrykket.

Flip 4 og Boom 2 deler noe av designet

Designet er pent, men også litt røft. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Flip 4 stiller på sin side med et design som minner en del om Boom 2 sitt. Her snakker vi om et mye røffere tøystoff enn hos Too, og langt kraftigere gummiering over det hele.

På sidene av høyttaleren sitter imidlertid to passive drivere, som attpåtil er åpne slik at bevegelsene som skaper lyden også er visuelle. Overflaten av driverne er imidlertid av plast, noe som er litt skuffende ettersom både Charge 3 og Xtreme pyntes opp av metallflater her.

Én passiv driver på hver side sørger for potent bass. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Langs toppsiden finner vi flere knapper og LED-dioder, som både viser status og strømnivå. En rekke uthevede, gummierte knapper i tøyet rett under gir enkel styring av musikken.

UE Boom 2 er på sin side den kanskje mest minimalistiske av de tre, og også den simpleste hva angår design. Her har man rett og slett pakket en sylinder inn i røft tøystoff og klasket kraftig gummiering både i toppen, langs den ene langsiden og i bunnen – alt i ett stykke.

Resultatet er ganske lekkert, men byggekvaliteten og skjøtene vitner om at både Too og Flip 4 har gått gjennom hakket strengere designteam. Nå skal det nevnes at Boom 2 er utrolig robust, så dette er mest av alt opplevd kvalitet, ikke brukskvalitet. Høyttaleren har videre to enorme knapper i gummieringen langs langsiden, ladeinngang i bunn og to knapper i toppen med LED-dioder innebygget.

Lyd – Flip 4 kommer på banen med passive drivere

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det mest spennende er naturligvis lyden, og her er det distinkte forskjeller mellom de tre. For å starte med nykomlingen, så kan vi presentere lydbildet som først og fremst basspreget. Dette står i stil med storebrødrene i serien, og gjør at Flip 4 har en litt særegen spillestil.

Lydbildet er passe balansert og godt, uten å nå de helt store høydene heller. Vokal og mellomtoner er også vektlagt, og om noe lider innimellom må det være de øverste delene av lydbildet. Her faller Flip 4 en tanke bakpå når det skjer mye på én gang, uten at det er et stort problem – Flip 4 er i det store og det hele en velspillende liten sak.

Ladekontakt, hodetelefoninngang og knapper. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Til tross for at den er den minste i testen, spiller høyttaleren på nivå med Boom 2 rent volummessig. Dette uten å skjære eller miste kontrollen, og den gir samtidig også mer trykk i bunnen.

Dette merkes godt i eksempelvis Florence & The Machines «St. Jude», der de subtile hjerteslagene i åpningssporet kommer merkbart bedre til sin rett – og at basslinja i Charlie Puths megahit «Attention» låter mer ålreit her kommer heller ikke som noen overraskelse.

Et stort minus her er at Flip 4 retter lyden kun i én retning: rett frem. Dermed er «sweet spot» ganske smalt, sammenlignet med konkurrentene.

Boom 2 viser frem sin sedvanlige allrounder-personlighet

UE Boom 2 fås i et utall farger. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Boom 2 har vi snakket om ikke bare én, men to, ganger her på bruket – både i en separat test og i en samletest. Detaljerte utgreiinger kan du dermed finne der, mens vi her kort oppsummerer ved å trekke frem høyttalerens største styrke: at den spiller ganske ålreit på det aller meste.

Det store unntaket er basstung musikk, der det kan låte direkte pinglete innimellom. Dette har nok både med valg av drivere og av disses plassering å gjøre. I motsetning til både Flip 4 og Too sitter nemlig basselementene løftet en del opp fra underlaget, og får dermed ikke presset frekvensene ned i underlaget på samme måte. Slik er det bare.

Boom 2 er robust designet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Veldig basstunge spor får en litt grumsete utførelse, der bassen drukner resten av musikken i en noe udefinerbar, susete brumling. Spill av Drakes «One Dance», så skjønner du hva vi mener.

På den annen side: på musikk som lener seg på et register av diskant og mellomtoner skal du spille særdeles høylytt før du merker noe særlig forvrengning. Høyttaleren sender også lyden i 360 grader, så uansett hvor du sitter vil du få like god lydopplevelse.

Libratone Too gir klart mest detaljert lydbilde

Libratone Too er griselekker i tøy og gummierte overflater. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Too skiller seg fra både Boom 2 og Flip 4 lydmessig. Her er det rett og slett ikke mye å plukke på, for danskene har gjort en forbasket god jobb med dette produktet.

Lydbildet er definert, åpent og pustende, og nesten uansett hva du kaster mot Libratones lille, turkise pølse blir det strålende.

Spesielt basstunge spor nyter godt av høyttalerens imponerende dype register, som regelrett får bordet til å riste om du skrur opp volumet litt. For en journalist som kun for få år siden deltok i russefeiring er det selvsagt tilfredsstillende å høre russelistas ekstremt basstunge spor få tilbake noe av sin gamle glans.

Libratone Too er lekker. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Store deler av bassregisteret er representert, men tar heller ikke livet av de høyere frekvensene. Både vokal og instrumenter får leke seg, og du kan plukke ut fine detaljer selv på nokså høyt volum. Skjønt, når du skrur opp mot full pinne (som er mer enn høyt nok) så begynner det å røre seg litt til spesielt i mellomtonene.

Lyden spres ikke fullt like godt som fra Boom 2, men det er snakk om et bredt nok «sweet spot» til at du ikke må justere posisjonen voldsomt.

TEST: Libratone Q Adapt In-Ear: Disse gir Bose kamp om støydempingstronen

Oppsummering – Bare én gir mest for pengene

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så, hva blir den endelige konklusjonen i denne trekampen? Vel, det kommer litt an på hva du ønsker deg.

Libratones alternativ er på sett og vis outsideren her. I vår opprinnelige test påpekte vi at, joda, høyttaleren spilte utrolig trivelig – men så betalte du også blodpenger for å få tak i den. Det gjør du dessverre fortsatt, for prisen har ikke sunket det grann.

Den ligger helt på stedet hvil, og for 1 400 kroner er det mye fint man kan kjøpe. Men om du vil ha en vannbeskyttet høyttaler i denne størrelsesordenen finnes det rett og slett ikke mye som kan konkurrere.

Boom 2 er enda mer attraktiv enn før. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Flip 4s største problem er også prisen. Lyden rekker ikke opp til Libratones alternativ, selv om begge spiller med tyngde i bunn og generelt mer engasjerende enn Boom 2. Men prisen? Den ligger omtrent nøyaktig likt med Too, og dermed blir valget enkelt for de fleste.

Boom 2 er god på det meste, men du kan bli skuffet av litt manglende trykk i bånn. Dette er imidlertid for småpirk å regne når vi ser på prisen – for her snakker vi gedigent prisfall! Fra å koste 2 000 hardt ervervede kronasjer ved lansering, er prisen nå mer enn halvert – til under 1 000-lappen.

Dermed får Boom 2 i dette tilfellet vårt «mest for pengene»-stempel, og du vil neppe angre om det er denne du til slutt lander på. Om du heller vil ha best mulig lyd og taktil, presis bass anbefaler vi Libratone Too. Og Flip 4? Vel, om størrelsen og holdbarheten står i høysetet er det noe å vurdere. Men den gir definitivt ikke mest for pengene.