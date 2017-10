Test Jaybird Run

Markedet for helt trådløse øreplugger har virkelig begynt å ta av i det siste, med nye produkter fra merker som Sony, Bang & Olufsen og sist Bose å velge blant.

Dagens testprodukt er fra Jaybird, som har spesialisert seg på ulike øreplugger til trening, og Run er deres første forsøk i pods-kategorien. Vi har aldri helt funnet tonen med Jaybird-produktene, men kanskje dette er produktet som skal overbevise oss?

Kompakte og diskré

Det begynner i alle fall bra. Proppene er litt mindre i volum enn for eksempel Jabra Elite Sport, og ikke minst mye kortere enn Sony WF-1000X. Det gjør at de fremstår relativt diskré der de sitter i ørene.

Run fremstår imidlertid som litt «plastic fantastic» i utformingen, med blank sort plast og detaljer i lys grå som visstnok også skal fungere som antennebånd for bluetooth-overføringen.

Hver plugg har en flat tast på utsiden. Det gir tilgang til enkle kommandoer, men fører gjerne til at du dytter pluggen ekstra langt inn i øregangen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Pluggene har dessuten knapper utenpå hver av pluggene, men disse er kun trykkbare i nedre halvdel, og det er litt irriterende i starten. Den høyre pluggen brukes til å starte eller stoppe musikk eller en samtale, mens den venstre brukes til å aktivere Siri eller Google Assistant. Dobbelttrykk på den høyre gjør dessuten at du hopper én låt frem, men tilbake er tilsynelatende ikke mulig.

Volumkontroll får du heller ikke, og kontrollere på pluggene på denne måten er i utgangspunktet litt irriterende ettersom de gjerne fører til at du dytter pluggene ekstra langt inn i øret bare for å bytte låt. Samtidig er det bedre å ha muligheten enn ikke, men akkurat på denne typen produkter hadde kanskje touchkontrollere faktisk hatt noe for seg.

Irriterende etui

Vi har også flere små høner å plukke med etuidesignet til Jaybird. Etuiet er først og fremst ganske klumpete og upraktisk utformet, og lager en litt ukledelig hump om du prøver å ha det i bukselomma.

For det andre har det en tendens til å åpne seg av seg selv, noe som fører til at pluggene aktiveres og dermed automatisk kobler seg til telefonen din. For det tredje kan det være litt vanskelig å sette pluggene på plass på en måte som gjør at de faktisk lader når de er i etuiet. Dette har konkurrentene gjort mye bedre.

Men sitter godt, det gjør de. Stort sett. De litt kjegleformede gummiputene som følger med har en tendens til å skli litt ut av undertegnedes ører, så selv om vingene holder pluggene fysisk på plass, glipper forseglingen mot øregangen litt etter litt.

Det gjør at de må dyttes litt på plass med jevne mellomrom, men det er mulig det er en individuell greie med akkurat mine ører. Uansett litt merkelig, all den tid vingene faktisk sitter veldig godt, men det virker som om utformingen gjør at pluggene dyttes utover når du biter tennene sammen eller åpner kjeven, for eksempel. Til løping er dette imidlertid absolutt egnet.

Jaybird Run-etuiet er litt upraktisk utformet om formålet er å ha det i lomma, for eksempel. Fra venstre Sony WF-1000X, Jaybird Run, Jabra Elite Sport og Apple Airpods. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Basstung lyd som egner seg godt for trening

Med forseglingen på plass har Jaybird Run mye bass å by på, og det setter vi stor pris på når formålet er trening. Bassen her er imidlertid litt av den litt «boomy» sorten, og mangler litt snert og presisjon i slagene. Hele lydbildet fremstår også litt ullent, som om det er et lite slør mellom deg og vokalen i andre enden.

Innholdet i eska: Pluggene, etuiet, diverse ekstra gummiputer og -vinger, pluss en liten bæreveske til tilbehøret. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Om du ikke er veldig kresen på lyden er det Jaybird Run leverer helt greit, skal sies, og vår største innvending er nok at lydbildet mangler luftighet. De mister også litt kontroll på diskanten innimellom, og det gjør at de tidvis kan føles litt skjærende ut. Noe kan nok rettes opp i Jaybirds egen app, men helt topp blir det likevel ikke.

Trøblete tilkobling

Helt topp er heller ikke tilkoblingen mellom de to ørepluggene, for å si det mildt. Dette er et problem vi har vært borti med flere av disse helt trådløse ørepluggene, men i det siste har det virket som om produsentene har begynt å få teken på dette. Det er dessverre ikke tilfelle her.

Innendørs er koblingen mellom de to ørepluggene rimelig stabil. Problemene begynner så snart du beveger deg utendørs, og spesielt om utendørs betyr i urbane strøk hvor det finnes mange forstyrrende 2,4 GHz-signaler og få flater for bluetooth-tilkoblingen til å sprette rundt på.

Da hopper tilkoblingen ut med jevne mellomrom, noe som er svært irriterende. Pluggene er også ganske dårlige til å hente seg inn igjen ved signalbrudd, og spiller i lynhastighet i et par tideler for å synkronisere lyden igjen.

Batteritiden er ellers middels pluss i denne kategorien. Pluggene i seg selv klarer rundt fire timer på en lading, og i tillegg inneholder etuiet nok strøm til to ekstra fulladinger, slik at den totale batterilevetiden blir opptil 12 timer. Et annet pluss er dessuten at pluggene kan lade nok til en times bruk på bare fem minutter i etuiet.

Selve pluggene er relativt små, men det går dessverre ut over tilkoblingen mellom dem. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sammenlikner vi med konkurrentene klarer Apples Airpods fem timer på en lading og har ytterligere 19 timer i etuiet. Jabra Elite Sport klarer 4,5 timer på en lading og ni timer i etuiet, mens Sonys brilliante WF-1000X, som riktignok har aktiv støykansellering, klarer tre timer og har ytterligere seks i etuiet.

Samtalekvaliteten er også god, i alle fall når det gjelder mikrofonen som sitter i Jaybird Run. Motparten rapporterte om at han hørte meg godt, samtidig som støyen fra travle Oslo-gater ble redusert på en god måte.

Undertegnede er imidlertid ingen fan av at pluggene automatisk slipper gjennom omgivelseslyden når du snakker i telefonen, og skulle gjerne ønske at det var mulig å skru av. Det er også irriterende at du kun får telefonsamtaler i ett øre – gi meg nå i det minste monolyd i begge ørene.

Konklusjon

Kvaliteten på den trådløse tilkoblingen er den absolutt største grunnen til å ikke velge Jaybird Run. Det gjelder spesielt siden Jaybird har lagt seg på et prisnivå som tilsier at dette er et premiumprodukt, og avkrever deg for rundt 2000 kroner for et par.

Middels lyd, middels batterilevetid, middels tilkobling og middels komfort når rett og slett ikke opp når det finnes så gode konkurrenter. Det blir altså nok en middelmådig plassering for Jaybird.

