Test Jabra Elite Sport

Da vi samletestet Apples Airpods og konkurrentene i kategorien «helt trådløse» øreplugger i vinter, var det Jabra Elite Sport som stakk av med seieren. Vårt største ankepunkt mot disse var imidlertid at batterilevetiden på tre timer var i tynneste laget, og dette har nå Jabra gjort noe med.

De har nemlig lansert en midtlivsoppgradering til Elite Sport hvor batterilevetiden er økt med 50 prosent – uten at det skal ha gått ut over størrelse eller vekt. Nå skal batteriet i selve ørepluggene vare 4,5 timer, mens ladeetuiet fortsatt gir to hele ekstra oppladinger for en total batterilevetid på 13,5 timer.

Limegrønn

Jabra har samtidig lansert en ny og sporty grå og limegrønn modell som skiller seg betraktelig mer ut i mengden enn den helsvarte utgaven. Undertegnede synes den nye fargekombinasjonen er stilig, men om du vil ha en mest mulig diskré variant går du for den svarte.

Ørepluggene er ikke akkurat små, men måten de er utformet på gjør at de ikke stikker voldsomt langt ut av ørene likevel. Det følger med en rekke ulike typer øreputer (skum og silikon) og i tillegg tre størrelser på ørevingene. Det kan være litt komplisert å få skrudd dem riktig på plass i ørene, men når de først sitter, så sitter de godt. Sport-navnet er i så måte velfortjent, for disse kan du definitivt løpe med.

Det følger med tre sett hver av ørevinger, skumputer og silikonputer. Har du VELDIG små ører vil du imidlertid kunne slite med å finne en kombinasjon som passer. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Apple-lik i bruk

Vi liker også hvor enkelt det er å ha med Sport Elite å gjøre. Når du først tar dem ut av ladeetuiet går de rett inn i paringsmodus, og deretter vil de automatisk koble til telefonen din hver gang du tar dem ut av etuiet. De skrur seg også av når du legger dem inn i etuiet og lukker igjen, men du har også mulighet til å pare med nye enheter ved hjelp av multifunksjonsknappen på den høyre ørepluggen.

Vi har i testperioden hovedsaklig brukt Elite Sport sammen med en iPhone 7 Plus, og den trådløse tilkoblingen har vært helt upåklagelig, både til telefonen og mellom de to ørepluggene. Vi har imidlertid ikke vært i stand til å få Jabra Sport Life-appen til å gjenkjenne disse - det kan rett og slett være at Jabra ikke har rukket å få på plass støtten for den nye modellen enda, men det er samtidig underlig, all den tid de allerede er å få fatt på i enkelte butikker.

Det betyr også at vi dessverre ikke får testet den nye equalizer-funksjonen, uten at vi tror den tilfører så mye som du ikke allerede kan oppnå med equalizeren i Spotify, for eksempel. Elektronikken suser også litt når det er stille partier i musikken eller filmen, noe som kan være litt irriterende. Du hører det imidlertid ikke til vanlig.

De fungerer også imponerende godt til samtalebruk, spesielt med tanke på at mikrofonen her faktisk sitter i øret. Både du og mottakeren får svært god lyd under samtalen.

Rimelig god lyd

Pluggene har to små taster hver. Disse er imidlertid veldig små og ikke spesielt enkle å bruke, i tillegg til at du gjerne ender opp med å dytte selve ørepluggen lenger inn i øret. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lyden er ellers den samme som før. Det betyr et relativt luftig lydbilde med masse fylde og fokus i nedre mellomtone og bassområdet. Det siste går riktignok på bekostning av detaljer og klarhet i toppen, og det kan låte litt ullent iblant. Vi synes kanskje den øvre mellomtonen noen ganger gjengis litt flatt og udynamisk, og akkurat her hadde det gjort seg med litt mer luftighet og varme.

Sport Elite mister også litt kontrollen når det skjer mye på en gang i musikken, og instrumentseparasjonen lider enda mer enn vanlig. Likevel er dette lyd som er lett å like, og til trening, hvor masse bass gjerne er mer ønskelig enn ellers, er dette helt topp. Vi hadde heller ikke hatt store kvaler mot å bruke disse som hverdagshodetelefoner.

Etter bråket rundt Kygos A7/800 har vi også begynt å sjekke hvor godt trådløse hodetelefoner håndterer synkroniseringen mellom lyd og bilde når vi ser video. Spesielt pleier det å være iPhones AAC-kodek som skaper problemer, og vi opplever et par tidelers forsinkelse i lyden fra Netflix også med Elite Sport. Det er ikke et enormt irritasjonsmoment, og vi har opplevd langt verre på andre hodetelefoner, men det er likevel nok til at det plager oss litt.

Pulsmålingen er fortsatt lunefull

Pulsmålingsdataene fra løpeturen vår tror vi må tas med en liten klype salt. Gjennomsnittspulsen er nok i nærheten av riktig, men på hver kilometermåling rapporterte den om at vi var godt over 200 i puls. I tillegg faller den altså også ut ved flere anledninger.

Jabra Sport Elite har som kjent også pulsmåling i øret, men da vi testet den første utgaven opplevde vi at denne var vanskelig å få til å levere troverdige resultater. Jabra tok i etterkant kontakt og foreslo at vi tok i bruk et større par ørevinger for å få ørepluggene til å sitte bedre på plass, noe som igjen vil føre til at pulsmålingen fungerer bedre.

I denne omgang har vi foreløpig testet med det paret med ørevinger som føles best til dagligdags bruk (medium-utgaven), og der er dessverre resultatene de samme: Sport Elite melder stort sett om at undertegnede har 200 i puls nesten rett fra start på løpeturen, noe som er rimelig usannsynlig. Jeg er riktignok ikke i verdens beste løpeform, men så ille er det heldigvis ikke. Vi skal imidlertid forsøke igjen med større vinger, og oppdaterer testen så fort det er gjort.

Jabras etui er noe større enn Apples Airpods-etui, men likevel enkelt å frakte med seg. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Definitivt bedre batteri

Batteritiden er definitivt oppgradert fra førstegenerasjonsmodellen. Jabra oppgir som nevnt 4,5 timer på en lading, og det virker å være rimelig nøyaktig. Fra etuiet får du altså også to ekstra ladinger, og det gir en total batteritid på «opptil» 13,5 timer. I testperioden har vi ikke opplevd batteritiden som et problem, noe den til dels kunne være på førsteutgaven, delvis hjulpet av at pluggene lader veldig raskt når de er i etuiet. 4,5 timer er også nesten på nivå med Apples Airpods, selv om etuiet der inneholder ytterligere enda et par ladinger.

De små tastene på pluggene er også en smule vanskelige å bruke, og det tar lang tid å venne seg til hvor du finner de ulike funksjonene. Tastene er også veldig små, og fører gjerne til at du dytter pluggene ekstra langt inn i øret. Her hadde det kanskje vært bedre om man utviklet en eller annen form for touch- eller tappløsning.

Konklusjon

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi likte allerede Jabra Sport Elite godt, og når de nå har kommet med en midtlivsoppgradering er de plutselig blitt aktuelle for mange flere. 4,5 timer med batteri er sannsynligvis mer enn du bruker dem i strekk, og en liten halvtime i etuiet gir igjen flere timer med avspilling.

Om du sammenlikner med Apples Airpods, som sannsynligvis er den fremste konkurrenten for mange, låter disse definitivt bedre, de sitter bedre i ørene og er kanskje hakket mer diskré, i alle fall i den sorte utgaven. Pulsmålingen og treningsfunksjonene er i så måte bonus.



Vær imidlertid oppmerksom på at du faktisk kjøper den nye utgaven om du vil skaffe deg Jabra Sport Elite. Den sikreste metoden er å kjøpe den limegrønne utgaven, men i butikken vil du kunne sjekke ved å se på boksen. Den nye utgaven har blant annet en liten gul flik nederst til høyre med «50 % longer battery life».

Anbefalt!