Test iPhone Xr

11 år etter den første iPhonen ble lansert er hjemknappen offisielt død.

Denne høsten har Apple nå sluppet tre nye iPhone-modeller, hvor samtlige deler selskapets nye helskjermdesign uten hjemknapp, og en sensor- og kamerarad i toppen som bryter inn i skjermen.

Apple iPhone Xr er den billigste av de tre, med en ganske solid margin. Med en startpris på 8690 kroner er det fortsatt snakk om en dyr mobiltelefon, men du må ut med ytterligere 2600 kroner hvis du vil ta deg råd til den rimeligste iPhone Xs.

Så, hva er det du går glipp av hvis du velger å «bare» kjøpe iPhone Xr, fremfor de kjempedyre toppmodellene iPhone Xs og iPhone Xs Max?

Ikke så veldig mye, viser vår test.

En blanding av nytt og gammelt

Apple iPhone Xr Skjerm: 6,1 tommer LCD, 828 x 1792 piksler, 326 ppi Farge: Sort, Blå, Hvit, Rød, Gul, Korallrød

Skjermoppløsning: 828x1792 piksler Skjermstørrelse: 6,1 tommer Prosessor: A12 Bionic

Kamera: 12 MP, optisk bildestabilisering Operativsystem: Apple iOS 12

Teknologier og egenskaper: Face ID, Qi-lading, hurtiglading, IP67-sertifisering Lagringskapasitet: 64/128/256 GB

Batterikapasitet: 2942 mAh Pris fra: Mellom 8690,- og 10 490,- ( Mellom 8690,- og 10 490,- ( Oppdaterte priser fra Prisjakt.no

iPhone Xr-modellen vi har fått inn til test er farget i det Apple kaller for «korallrød», og du må nesten oppleve fargen selv for å kunne gi en riktig beskrivelse av utseendet. På kontoret har den blitt kalt både lakserosa og oransje av forskjellige mennesker, og virkeligheten er nok et sted midt imellom. Vi liker fargen, ikke minst bare for at det er noe annet enn de vanlige svarte, hvite eller grå mobilene vi har sett i årevis.

Oransje? Rosa? Litt av begge? Apple kaller fargen «korallrød». Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Materialvalget og utformingen ellers får den til å føles ut som en blanding av nytt og gammelt: iPhone 8 på baksiden og iPhone X på fremsiden. Akkurat som iPhone 8 har den matt aluminiumsramme rundt kantene, farget til å matche baksiden laget av glass. Fremsiden er dekket av den 6,1 tommer store LCD-skjermen, kun avbrutt av sensorene og frontkameraet i toppen – akkurat som Apples andre, nye iPhoner.

Rent størrelsesmessig er iPhone Xr litt større enn iPhone Xs, og betydelig større enn tidligere iPhone-modeller, som iPhone 8. Dette gjør valget litt vanskeligere for dem som vil ha en ny iPhone, men vegrer seg for større mobiler. Den ligger likevel godt i hånden, selv om glassbaksiden får mobilen til å være veldig glatt. Dette er definitivt ikke en mobil du vil ha liggende på vasken på badet – den kommer til å skli av.

I motsetning til de andre Apple-toppmodellene kommer iPhone Xr med mulighet for 128 GB lagring, noe som trolig bør være alternativet som passer de aller fleste.

Litt større enn Xs, betydelig større enn iPhone 7 og dens like. iPhone Xs Max er enda større. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Skjermen – den største forskjellen

iPhone Xr til venstre, iPhone Xs til høyre. Litt større rammer, men gjør det egentlig så mye? Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Selv om iPhone Xr ved første øyekast kan se veldig lik ut som sine dyrere søsken, er det spesielt skjermen som er merkbart annerledes.

For å holde prisnivået nede har Apple droppet det dyre OLED-panelet de bruker på Xs og Xs Max, og heller gått for et LCD-panel. De kaller skjermen for et «Liquid Retina Display», hva enn det skal bety, som ifølge dem selv er den mest avanserte og mest fargekorrekte LCD-skjermen du finner på markedet.

Det de derimot ikke nevner så mye i promoteringen sin er oppløsningen, som er på ganske fattige 828 x 1792 piksler. Fordelt over en 6,1 tommer stor skjerm utgjør det en pikseltetthet på 326 ppi, mot iPhone Xs' 458. Hvor dramatisk mye dette har å si kommer an på hvem du spør. For oss som tester nye mobiler hver eneste uke, hvor nesten samtlige modeller nå kommer med høyere pikseltetthet enn dette, er det definitivt synlig. Spesielt på tekst, for eksempel i en tekstmelding eller på en nettside, kan du se at skjermen har langt færre piksler å jobbe med. For de aller fleste er det derimot neppe noe som vil være særlig merkbart, og 326 ppi tilsvarer også pikseltettheten på de tidligere «ikke-Plus»-versjonene av iPhone.

Rammene er litt tykkere enn på årets toppmodeller, men det er neppe noe du kommer til å gå rundt og irritere deg over. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Blassere farger

Det som er mer tydelig, men heller ingen krise, er svartnivået på skjermen. Sammenlignet med OLED-skjermene til de andre X-modellene er Xr-skjermen et lite hakk blassere. De svarte områdene er bitte litt gråere, ting er litt mindre fargesterkt og kombinert med den lavere oppløsningen skinner rett og slett ikke skjermen like mye. Men det er sammenlignet med X, Xs og Xs Max. Kommer du fra en tidligere iPhone-modell, slik som 6s, 7 eller 8, vil du aldri tenke over disse innvendingene.

Til tross for at det er en LCD-skjerm har Apple klart å gjøre så det ser ut som kantene er avrundede. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Du vil merke at skjermen overraskende nok har litt dårligere innsynsvinkel enn tidligere iPhoner med LCD-panel, slik som iPhone 7. Det virker også som True Tone-funksjonen til mobilen, som skal gjøre at skjermfargen tilpasser seg lystemperaturen i rommet, gjør skjermen hakket varmere enn det vi har sett på iPhonene med OLED-skjerm.

En annen ting som har måttet vike på iPhone Xr er 3D Touch – den berøringssensitive teknologien Apple først introduserte i iPhone 6s. Med 3D Touch har man kunnet trykke litt ekstra hardt på ikoner, lenker og andre ting for å få opp ekstra menyvalg og lignende. Dette er borte i iPhone Xr. I visse tilfeller er det delvis løst via programvareløsninger, som at du kan holde litt ekstra lenge på kameraikonet på låsskjermen for å aktivere kameraet, men det er en fattig erstatning.

Kameraet – Hvor krise er det med bare ett kamera?

På baksiden av iPhone Xr finner du nøyaktig samme kamera som på toppmodellene iPhone Xs og Xs Max – forskjellen er at det bare er ett av dem. Teleobjektivet er borte, og dermed er det bare vidvinkelkameraet igjen, med 12 megapiksler og en rekke avanserte AI-funksjoner for å gjøre bildene så gode som mulig. Dette gikk vi i dybden i på iPhone Xs-testen vår, men kort fortalt lover Apple bilder med færre utblåste høylys og færre kølsvarte skygger.

Det er bare ett kamera på baksiden, men til gjengjeld tar det svært pene bilder. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Til tross for at iPhone Xr bare har ett kamera på baksiden, klarer den å separere ansikt godt fra bakgrunnen. Sjekk håret på toppen, så ser det faktisk ut som at Xr gjør enn bedre jobb enn iPhone Xs. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Til tross for at det bare er ett kamera på baksiden, kan iPhone Xr fortsatt skilte med Portrett-modus. Tidligere er det bare iPhone-modellene med doble kameraer som har hatt dette, fordi mobilen har brukt data fra begge kameraene for å avgjøre avstanden til motivet. Med iPhone Xr skal kameraet, ved hjelp av smarte algoritmer, kunne finne skillet mellom personen du prøver å ta bilde av og bakgrunnen, som kameraet prøver å gjøre uskarpt.

I praksis fungerer dette overraskende godt, så lenge du peker kameraet mot et ansikt. Portrettmodusen i iPhone Xr vil nemlig kun fungere på mennesker, og bare hvis den klarer å kjenne igjen et ansikt. Du kan altså ikke ta lekre portrettbilder av dyrene dine med bokeh-effekt, men på mennesker fungerer det veldig godt.

Ettersom iPhone Xr bruker vidvinkelkameraet til å ta portrettbilder, i stedet for det litt mer lyssvake telekameraet som iPhone Xs og Xs Max bruker, kan det også bli bedre portrettbilder med Xr. Du slipper også å gå like langt unna for å ta portrettbilder, noe som kan være en fordel.

Vi har lagt alle testbildene vi tok på side 2 i denne testen.

Fantastisk i bruk

Det er samme sensorleppe på alle de nye iPhonene i år, og ansiktopplåsningen fungerer lynraskt. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Brukeropplevelsen til iPhone Xr er helt fantastisk, akkurat som vi hadde forventet. Bortsett fra skjermen og kameraet er det nesten ingenting som skiller Xr fra de langt dyrere Xs-modellene. Animasjoner og menyer sklir silkemykt over skjermen, holdt i gang av Apples lynraske A12 Bionic-brikke, som er den samme du finner i Xs-modellene. Det er litt mindre minne i Xr, 3 GB mot 4 GB i Xs-modellene, men dette er ikke noe du merker noe til ved selv kraftig bruk.

I syntetiske ytelsesmålinger gruser Apples brikke det meste av konkurransen. A12-brikken byggere videre på den allerede dominerende A11-brikken fra selskapet, og byr på hakket mer strømeffektiv prosessering.

Se den totale ytelsesdominansen i grafen på side 2.

Den relativt store størrelsen på mobilen, og en strømsnill skjerm, gjør at batteritiden til iPhone Xr faktisk skal være bedre enn på iPhone Xs og Xs Max. Det er vanskelig å gjøre nøyaktige batteritester som simulerer vanlig bruk i tester som dette, men vi kan i hvert fall si at Xr holdt merkbart lengre enn iPhone Xs i bruk, og selv etter en dag med kraftig bruk – både ytelsesmålinger, spilling og bildetagning – var batteriet fortsatt på 40 prosent på slutten av dagen. Til vanlig bruk kan du forvente deg opptil to dagers bruk før du må lade den igjen.

Styr med sveip

iOS-grensesnittet og de nye sveipbaserte styringen fungerer knallbra.

Apple introduserte en helt ny måte å styre iPhone på i fjor da de lanserte iPhone X, og dette er videreført i årets tre modeller.

Ettersom hjemknappen er borte vil du nå være nødt til å lære deg å sveipe opp fra bunnen av skjermen. Du gjør det for å låse opp mobilen, og deretter for å lukke apper. Sveip opp fra bunnen og hold for å bytte til andre apper. Sveip til siden på bunnen av skjermen for å bytte raskt til forrige app. Dette fungerer så bra, og så sømløst, at dette kommer til å bli bransjestandard.

Huawei har allerede kopiert funksjonaliteten i sine toppmodeller, og markedet kommer til å følge etter.

Konklusjon – iPhonen for de aller, aller fleste

iPhone Xr er den eneste iPhonen vi gir anbefalt-stempel til i år, på grunn av de skyhøye prisene til Xs og Xs Max. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Vil du ha en ny iPhone? Dette er trolig modellen du er ute etter. Du får den samme raske ytelsen som toppmodellene, omtrent identisk design og ansiktsopplåsning i verdensklassen. Den kommer i en rekke morsomme farger, noe du ikke får hvis du velger toppmodellene, og ikke minst sparer du nesten 3000 kroner hvis du velger en iPhone Xr fremfor iPhone Xs.

Det er naturligvis ikke alt som er like bra, og skjermen er det største aberet. Lavere oppløsning, kjipere farger og større rammer er de største trekkene, og for feinschmeckerne kan det være nok til å spytte inn de ekstra tusenlappene for å gå for de dyrere Xs-modellene. IPhone Xr er også større enn IPhone Xs, noe som kan være både en fordel og en ulempe.

Du må også tåle å bare ha ett kamera på baksiden, som gjør at du mister telezoomen og muligheten til å bruke portrettmodusen på annet enn mennesker. Igjen: Dette er neppe noe som kommer til å plage så veldig mange. Bildene den tar er lekre, selv om vi fortsatt ønsker oss enda bedre ytelse i mørke omgivelser.

Alt i alt er iPhone Xr en soleklar anbefaling for alle som vil ha en splitter ny iPhone, uten å tømme banken.

