Test iPhone 8

Et nytt år og en ny iPhone. Dette har vi blitt vant til de siste ti årene, men for første gang har Apple sluppet tre flunkende nye modeller på én gang.

iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X.

iPhone 8 Størrelse: 138.4 x 67,3 x 7,3 mm

Vekt: 148 gram

Skjerm: 4,7 tommer, IPS LCD

Maskinvare: Apple A11 Fusion

Lagringsplass: 64 eller 256 GB lagring internt, ingen minnekortleser

Operativsystem: iOS 11

Teknologi: 4G/LTE, fingeravtrykksleser, vanntett, Bluetooth 5.0

Kamera: 12 megapiksler, f/1.8, ny bildebrikke, 85 prosent mer lys

Batteri: 1821 mAh

Pris: Fra 7800 kroner

Legg merke til at navnet på dagens testprodukt er iPhone 8, og ikke iPhone 7s. I år har Apple hoppet helt over s-modellene, som vi har blitt vant til å få presentert annethvert år, helt siden den første iPhone 3Gs i 2009.

Men selv om navnet er iPhone 8 er dette snakk om en oppgradering av iPhone 7 mer enn det er en helt ny modell. For det må du vente på iPhone X til.

PS: Alle iPhoner får iOS 11 i dag:

11 ting du kan glede deg til i iOS 11 »

Fortsatt samme design

Apples nye iPhone 8 ser akkurat ut som vi har forventet at en iPhone skal se ut de siste fire årene.

Den har avrundede kanter og ligger godt i hånda, og føles som alltid utrolig velbygd og solid ut. Formen er lik som forgjengeren, kameraet sitter akkurat på samme sted og hjemknappen med innebygd fingersensor er fortsatt på plass. Akkurat som iPhone 7 har heller ikke 8-eren en fysisk knapp under skjermen. Trykker du fingeren på den runde hjemknappen er det egentlig ingenting som trykkes ned. I stedet rister en liten haptisk motor på innsiden av mobilen, og får det til å kjennes ut som et trykk. Litt rart i begynnelsen, men du blir veldig fort vant til den nye følelsen. Hodetelefoninngangen glimrer fortsatt med sitt fravær.

Ingen hodetelefoninngang denne gangen heller, gitt. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Fargene du kan velge mellom i årets modeller er sølv (som vi har testet), stellargrå og gull, hvor sistnevnte er en slags kombinasjon av tidligere gull-varianter og Apples rosegull-modeller.

Baksiden i glass er blankere enn de i aluminium, men sammenlignet med den gagatsvarte flekkmagneten iPhone 7 så er det ikke så stor forskjell. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Årets «nyvinning»: Trådløs lading

Nytt for i år er at Apple endelig har omfavnet trådløs lading. Alle deres tre nye iPhone-modeller kan nå lades uten at du er nødt til å plugge inn en ladekontakt i bunnen. I stedet kan du skaffe deg en trådløs ladeplate som støtter ladestandarden Qi (uttales chi), som du kan legge mobilen på. Det finnes drøssevis av slike ladeplater på markedet allerede, og Ikea har til og med et helt utvalg av forskjellige møbler med innebygde Qi-ladere.

For å kunne lade mobilen trådløst har Apple vært nødt til å bytte ut aluminiumsbaksiden på iPhone 8 med en glassbakside. Dette har vi ikke sett fra Apple siden iPhone 4 og iPhone 4s, og vi tenkte i utgangspunktet at det ikke kom til å se så bra ut i virkeligheten. Nå som vi har brukt mobilen en stund og fått sett litt nærmere på glasset, synes vi imidlertid at det er ganske pent. I riktig lyssetting får materialet en slags visuell dybde du ikke får fra en metallbakside, og glasset glir helt uhindret over i metallrammen rundt. Det er imidlertid mer mottagelig for fingeravtrykk enn tidligere iPhoner, bortsett fra fjorårets gagatsvarte iPhone 7.

Nytt i iPhone 8 er støtte for trådløs lading. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

I praksis fungerer den trådløse ladingen veldig greit. Det er kjekt å bare kunne slenge fra seg mobilen på en plate for å starte ladingen, noe vi også merket da vi gjorde vår iPhone 7 trådløs. Men en nyvinning er det ikke, og så langt virker det ikke som Apples nye mobiler har støtte for «quick charge» via trådløse ladeplater, slik noen av Samsungs nyeste mobiler har. Apple sier dette skal komme i form av en programvareoppdatering i løpet av høsten, men fram til da er du begrenset til «vanlig» ladestyrke på 1 ampere. Helt greit siden du kan lade mobilen litt enklere enn med en kabel, men samtidig ikke noe å hoppe i taket for.

Obs: Apple skryter av at iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X har fått «Quick Charge» via kabel. Dette ble først tilgjengelig i fjorårets iPhone 7-varianter. For å få til dette er du imidlertid nødt til å lade mobilen via en MacBook-lader med USB-C, og så skaffe deg en USB-C til Lightning-kabel. Kun da vil du kunne lade opp mobilen til 50 prosent på 30 minutter.

Tykkelsen er identisk som forgjengeren, selv om iPhone 8 veier 10 gram mer.. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Et helt fantastisk kamera, men noe mangler

Kameraet til iPhone 8 har nå fått optisk bildestabilisering. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

iPhone 8 tar imponerende bilder med helt automatiske innstillinger. Sjekk alle bildene vi tok på side 2. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Apples mobiler har lenge vært helt i toppsjiktet når det kommer til mobilkameraer, og iPhone 8 er intet unntak. I motsetning til storebroren iPhone 8 Plus har iPhone 8 bare ett objektiv, men i år har den i hvert fall fått optisk bildestabilisering. Dette hjelper godt til når du skal filme med mobilen og ikke vil ha de små vibrasjonene som gjerne dukker opp når du filmer for hånd.

Det virket som Apple ville ha ekstra fokus på filming med kameraet i år, og skrøt blant annet av 4K-opptak med 60 bilder i sekundet og supersakte filming med 240 bilder i sekundet i 1080p-oppløsning. Dette får du imidlertid bare tilgang til hvis du går inn på kamerainnstillingene på mobilen og huker av for at du vil bruke et «plassbesparende» format. Hvis ikke blir du begrenset til 720p når du tar dine supersakte-videoer, og 4K-videoer tas bare opp i 30 bilder i sekundet.

Det er ganske underlig at de har satt denne begrensningen som standard, men så fort man er klar over det er det en enkel manøver å endre det til formatet du er ute etter.

Når det er sagt så tar iPhone 8 veldig gode bilder i de fleste miljøer. Spesielt imponerende er selvfølgelig dagslysbildene (du kan se hele bildeserien i bunnen av side 2), men den klarer seg også godt i mørke situasjoner. Dette skyldes delvis en oppgradering i iOS 11 som har endret måten bilder prosesseres på.

Sjekk bildetesten vår: iOS 11 gir mobilen din bedre kamera »

En skjerm som tilpasser seg

Apple introduserte True Tone-teknologien for første gang i iPad Pro 9,7" i 2016. Det er helt enkelt en liten sensor på siden av skjermen som måler mengden lys rundt, men også fargetonene i dette lyset.

True Tone-skjermen gjør at fargetemperaturen i bildet justeres basert på lyset i rommet du er i. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Målet er at skjermen skal vise mest mulig naturlige bilder hele tiden. Slik at skrift tar seg ut som om den var skrevet på papir, eller bilder ser ut som faktiske foto. For å få til dette justerer fargetonene i skjermen seg hele tiden.

Justeringene er så subtile at du aldri legger merke til det direkte, men holder du en iPhone 8 opp ved siden av en tidligere iPhone-modell, vil du trolig se at skjermfargene er litt annerledes.

Er det noe vi har savnet på mobilen vår tidligere? Nope! Er det kjekt å ha? Jada, absolutt!

Ellers er det greit å poengtere at iPhone 8-skjermen ser akkurat lik ut som forgjengeren. Oppløsningen på 1334 x 750 piksler, en pikseltetthet på 326 ppi, er ganske langt unna noen av de andre toppmodellene på markedet. Surfer du bare rundt på nettet, ser på filmer eller skriver meldinger, vil du aldri legge merke til forskjellen. Men hvis du sitter og studerer bilder på mobilskjermen er det klart at en enda høyere oppløsning hadde vært nyttig.

Ekstrem ytelse, og mindre batteri

Utvidet virkelighet har fått mye fokus fra Apple i iOS 11. Her ser du vår lille kompis i spillet Warhammer 40 000 Freeblade.

Apple viste i fjor at de kunne lage en mobilprosessor som var like kraftig som den du finner i selskapets svakeste bærbare PC-er. I år har de fortsatt i imponerende tempo og A11 Bionic-brikken er rett og slett ekstrem.

Den gruser konkurrentene på en rekke av ytelsestestene våre og setter en ny standard for mobile prosessorer. Les mer om dette på neste side.

Det viktigste er uansett at iPhone 8 oppleves som lynrask i praksis. Raskere enn iPhone 7 i vanlig bruk, og langt raskere enn iPhone 6S og tidligere modeller. Men det skulle man jo også forvente av en splitter ny mobil.

A11-brikken virker også å være litt mer sparsommelig når det kommer til strømforbruket til mobilen. Apple har nemlig brukt et mindre batteri i iPhone 8 enn iPhone 7 (henholdsvis 1821 og 1960 mAh), uten at det har gått merkbart utover batteritiden. Omtrent samme oppførsel som vi så i Sony XZ1, som hadde et mindre batteri enn forgjengeren, men som fikk bedre levetid takket være Android 8.

Batteriet holder ut en dag med vanlig bruk, og kanskje litt lenger hvis du ikke bruker den så ofte.

Konklusjon

Hadde dette vært et vanlig år, og ikke tiårsjubileet til hele iPhone-serien, hadde Apple trolig bare lansert to av årets tre nye modeller. Navnene hadde vært iPhone 7s og iPhone 7s Plus, og vi hadde klappet Apple på hodet for å gjøre prosessoren raskere, kameraet kraftigere og skjermen bedre.

Men dette var ikke et vanlig år, og Apple slapp ikke bare to mobiler. Når vi sitter med en iPhone 8 i hånden nå er det umulig å ikke tenke at dette ser ut som en litt kjedelig mobil. For vi har sett hva Apple egentlig kan lage i form av iPhone X. For å ikke snakke om konkurrerende toppmodeller fra Samsung (Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note 8), LG (G6, V30) og Xiaomi (Mi Mix og Mi Mix 2), som alle har fantastiske, store skjermer, og stort sett til en lavere pris.

En ny mobil må ikke ha en diger skjerm og tynne skjermrammer for å være god, men vi ønsker likevel at Apple våget å bevege seg litt utenfor komfortsonen de har vaket i siden iPhone 6 kom i 2014.

Når det er sagt så er iPhone 8 fortsatt en knallgod mobil. Den er raskere enn noen annen mobil på markedet, og til og med kraftigere enn flere bærbare datamaskiner. Den tar fantastiske bilder, TrueTone-sensoren fungerer godt og den har endelig støtte for trådløs lading. Alt dette liker vi. Vi skulle bare ønske at de ga oss noe nytt, og noe mer. Men det er vi nok nødt til å vente til iPhone X for å få.

