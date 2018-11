Test iPad Pro (2018)

Apple iPad Pro 12.9" 256GB (3rd Generation) Skjermoppløsning: 2732x2048 piksler

Apple har laget iPader i over åtte år nå, men de eksklusive Pro-modellene gjorde sin entré for bare tre år siden. I de påfølgende årene har de gått aggressivt til verks for å markedsføre de to iPad-variantene mot to helt forskjellige målgrupper: Én for familiekos i sofaen, den andre for proffbrukere.

Den vanlige varianten er priset akkurat lavt nok til at den kan utkonkurrere Android-konkurrentene, og kan akkurat nok til at det stadig fremstår som det beste nettbrettet for folk flest.

Pro-serien derimot er et helt annet beist. Helt siden den første modellen kom i 2015 har Apple ønsket at iPad Pro skal anses som et arbeidsverktøy som kan konkurrere med bærbare PC-er, og ikke bare en Netflix-skjerm du kan ha i sofaen. Årets iPad Pro strekker denne strategien til det maksimale. Det oser luksus fra hver eneste krik og krok, og med en prislapp som strekker seg helt opp mot 20 000 kroner har Apple gjort det klart at det ikke er iOS- og Android-nettbrett de vil utfordre, men fullblods bærbare datamaskiner.

Men er det nok med kraftigere maskinvare enn noen gang tidligere, eller føles det fortsatt som «bare» en iPad?

Rammene har blitt betydelig tynnere, og den største iPad Proen er nå på størrelse med et A4-ark. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Fantastisk skjerm

2018-versjonen av iPad Pro har fått den største designendringen vi har sett fra noen tidligere Apple-modeller. Og det sier jo litt, når produktet egentlig bare er en stor skjerm med rammer.

Den nye 11-tommeren har beholdt den samme totalstørrelsen som forgjengeren med 10,5-tommers skjerm. 12,9-tommeren har samme skjermstørrelse som fjorårets modell, men med et betydelig mindre design takket være de nye, smalere rammene. 12,9-tommeren er nå omtrent nøyaktig på størrelse med et A4-ark, og har blitt merkbart tynnere enn forgjengeren.

Apple har beholdt den samme skjermteknologien vi elsket fra forgjengeren, med 120 Hz-oppdateringsrate for silkemyke bevegelser og animasjoner, og en fargenøyaktighet få andre kan måle seg med.

Skjermen har avrundede kanter, fordi... Hvorfor ikke? Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Runde kanter

Apple kaller også denne skjermen for «Liquid Retina Display», akkurat som iPhone Xr, som er selskapets kronglete måte å si at skjermen har avrundede kanter. Dette har de klart ved å ha egen maskering på hver piksel i hjørnene for å dempe lysstyrken deres, og ved hjelp av programvarebasert kantutjevning få hjørnene til å se helt runde ut.

I praksis ser det like bra ut som om de hadde hatt OLED-panel med runde kanter, slik de har brukt på iPhone Xs og iPhone Xs Max.

12,9-tommeren er 15 prosent tynnere enn før. Det merkes. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Design fra øverste hylle

Kameraet stikker ut ganske langt, men overraskende nok ligger brettet stabilt likevel. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Smarttastaturet til Apple kobles nå via tre koblinger på baksiden av iPaden. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Kantene på iPad Pro har blitt flate, nesten spisse, og kombinert med den stellargrå fargen vårt testeksemplar kom i gir det oss nesten litt brutalistiske assosiasjoner.

Ettersom rammene er krympet, og nå går uniformt rundt hele skjermen, har hjemknappen forsvunnet. Akkurat som vi kjenner fra iPhone-serien. For å låse opp nettbrettet bruker du en ansiktsscanner gjemt på toppen av iPaden, Apples Face-ID-sensor, som fungerer helt ypperlig. I samme område gjemmer det seg også en lyssensor som nettbrettet bruker for å gjenkjenne lyset i omgivelsene rundt deg for å tilpasse fargetoner, samt et vanlig frontkamera på åtte megapiksler.

Baksiden er helt flat, kun avbrutt av en ganske diger kamerahump i øverste hjørne som stikker merkbart ut. Apple har brukt det samme kameraet som du finner i fjorårets iPad Pro, men du får i det minste fordelene fra Apples nye bildeprosessering som de introduserte med de nye iPhonene.

Slik ser den vanlige Wifi-utgaven av iPad Pro 12,9" ut. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Til tross for den store kamerahumpen, ligger heldigvis iPaden stabilt på bordet.

Nettbrettet er utstyrt med to høyttalere i toppen og to i bunn, og stereolyden vil tilpasse seg etter hvilken vei du holder iPaden. Lydvolumet blir overraskende høyt på maks, selv på 11-tommeren, men er du virkelig interessert i lyd er det 12,9-tommeren som har har de beste høyttalerne. 2018-utgaven av iPad Pro er forøvrig også utstyrt med fem mikrofoner, som også tilpasser seg etter hvilken vei du holder iPaden for å ta opp stereolyd.

Når vi er inne på lyd: Apple har fjernet hodetelefoninngangen på begge variantene av årets iPad Pro. Akkurat som med årets iPhone-modeller har de også droppet å inkludere en lydovergang. Det er du enten nødt til å kjøpe separat, eller så må du benytte deg av trådløse hodetelefoner. Ganske irriterende, spesielt for noe som markedsføres som et proffprodukt for blant annet musikere.

Prøver du å koble til en ekstern harddisk for å overføre data, får du raskt beskjed om at det ikke fungerer. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

En annen, mer positiv ting, er at Apple også i samme slengen har valgt å droppe Lightning-kontakten i bunnen til fordel for USB-C. Dette er samme type kontakt som selskapets MacBooker er utstyrt med, og også en rekke andre bærbare datamaskiner på markedet. Dette åpner opp for at du kan koble til en hel haug av forskjellige tilbehør, som for eksempel en mobillader og lade mobilen fra iPaden. Du kan imidlertid ikke koble til en ekstern harddisk – det vil ikke iOS 12 ha noe av. Det eneste den vil importere er bilder og video, og da kun via minnekort og kun til Apples egen Bilder-app.

Ekstrem kraft

Under lanseringen av iPad Pro kunngjorde Apple at deres nye nettbrett har bedre ytelse enn 90 prosent av bærbare datamaskiner på markedet. Med en splitter ny A12X Bionic-brikke på innsiden byr den på betydelig mer prosesseringskraft enn forgjengeren og dobbelt så god grafikkytelse. Vi syntes allerede forgjengeren var lynende rask, så hva mer kan vi få her?

Vel, vi begynte med å kjøre et par ytelsestester, og det ble raskt tydelig at iPad Pro faktisk er et beist av en maskin.

I ren prosessorytelse hopper den bukk over forgjengeren, og kommer bedre ut enn selv selskapets egen 2018-modell av MacBook Pro. Geekbench 4 måler både enkeltkjerneytelse og på flere kjerner samtidig, og på begge testene er resultatene slående. Den åttekjernede A12X Bionic-brikken klarer rett og slett å by på en helt ekstrem ytelse.

Vi kjørte testen flere ganger, umiddelbart etter hverandre, for å se om varmeutviklingen kom til å sette en demper for testresultatene, men selv etter fem tester spyttet den ut de samme imponerende resultatene. For å være en prosessorbrikke laget for et nettbrett uten kjøling i form av vifter eller dedikerte luftehull, er det mildt sagt imponerende.

Skyter spurv med kanon

Lightningpluggen er byttet ut med USB-C. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Det store spørsmålet er hva man skal med all denne kraften, når produktet fortsatt kjører det som i praksis er et oppskalert mobilt operativsystem.

Det skal sies at Apple har gjort mye med iPads operativsystem de siste årene, og iOS 12 er langt mer fleksibelt og egnet for multitasking enn det var for bare noen år siden. iPad Pro bruker nå også de samme fingerbevegelsene vi kjenner fra de nye iPhone-modellene: Sveip opp fra bunnen for å lukke en app. Sveip litt opp fra bunnen for å få frem docken, eller sveip litt lenger opp for å få frem oversikt over alle apper som er aktive. Sveiper du langs bunnen av skjermen kan du bytte raskt mellom apper. De klassiske flerfingerbevegelsene, hvor du kan bytte mellom apper med fire fingre eller lukke apper med fem fingre - er beholdt, men føles nå nesten overflødige. Du kan også kjøre flere apper samtidig ved siden av hverandre på en håndfull forskjellige måter. Enten direkte ved siden av hverandre, eller flytende over andre apper. Når du blir vant til det fungerer det ganske godt.

Kobler du til Apples dyre tastatur, som koster hele 2300 kroner, kan du også bruke tastatursnarveier, som command-tab for å bytte mellom apper og cmd-space for å søke.

Til spesifikke situasjoner er det ingen tvil om at iPad Pro fungerer godt. Er du en illustratør finnes det for eksempel nå en rekke gode tegneapper til iPad – enten det er Procreate eller en av Adobes mange alternativer. Kombinert med Apples nye versjon av tegnepennen Apple Pencil, har du en knallgod kombo.

Apple har endelig forkastet den elendige lademetoden til den forrige pennen, og pennen lades nå trådløst når du fester den til iPaden. Dermed slipper du både å være redd for at du mister pennen og du trenger heller aldri å være redd for at den er tom for strøm. Den har også fått en flat langside for bedre grep, og du kan dobbeltappe på de nederste 2/5-delene av pennen for å endre til et viskelær (eller noe helt annet, hvis du vil).

Dette fungerer generelt utrolig godt. IPad Pros 120hz-skjerm alene gjør dette til et av de beste valgene for en illustratør, siden det er er så godt som null forsinkelse mellom bevegelsen på pennen og der pennestrøket dukker opp. Det må nesten oppleves for å kunne forstås.

Apple Pencil har fått litt annerledes utforming og lades nå trådløst via iPaden. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Merk at du ikke kan bruke din gamle Apple Pencil på den nye iPad Proen, og heller ikke den nye på en gammel iPad Pro eller årets vanlige iPad. Vil du tegne er du altså nødt til å punge ut ytterligere 1300 kroner.

Tastaturet du kan kjøpe til, for 2300 kroner, fungerer utmerket. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Andre typer arbeid med iPad Pro føles imidlertid ofte mer klønete enn hvis du hadde gjort det på en datamaskin. Så enkelt er det. Ofte kan du få det til med iPaden – på en eller annen måte – men stort sett hadde det gått raskere og enklere på en PC. Du kan redigere bilder, men ikke på samme måte som på en PC. Du kan redigere videoer (og den prosesserer trolig videoer langt raskere enn PC-en din kan!), men du er fortsatt nødt til å bruke ganske begrenset programvare, som Apples iMovie eller Adobe Rush. Jeg spurte Apple om de hadde planer om å tilpasse deres profesjonelle alternativ Final Cut for iPad Pro, men det ville de ikke kommentere. Selvfølgelig. Du kan skrive dokumenter eller lage presentasjoner med både tekst og bilder, men operativsystemet gjør det mer klønete enn hvis du hadde hatt en mus. Listen bare fortsetter.

Kan du jobbe på en iPad Pro? Kanskje. Vil det være raskere og bedre på en PC? Som oftest, ja.

Konklusjon – ingen erstatning for datamaskinen

Det er lett å like 2018-versjonen av iPad Pro, for selve maskinvaren er et mesterstykke. Den er syltynn og ser lekrere ut enn noen tidligere iPad, og den rå kraften Apple har klart å klemme inn i en såpass liten formfaktor er rett og slett imponerende. Den digre skjermen er lyssterk og lynrask, og menyer, spill og filmer ser fantastiske ut.

Det er én gigantisk ting som holder iPad Pro vekk fra å kunne være en erstatning for din bærbare maskin: Operativsystemet. Og som en forlengelse av det er også app-utvalget for smalt og begrenset. Selv om iOS for iPad har blitt bedre med årene er det fortsatt altfor mange begrensninger sammenlignet med maskiner med MacOS eller Windows på.

Med priser som starter på 9000 kroner for den billigste og minste iPad Proen, som strekker seg helt opp til 20 000 kroner for 12,9-tommeren med 4G-tilkobling og 1 TB lagring, er det tydelig at Apple vil sette iPad Pro i samme kategori som de fleste bærbare datamaskiner. Det er det rett og slett prematurt. Du kan gjøre ganske mye med en iPad Pro, noen ganger kan du kanskje til og med gjøre mer med en iPad Pro enn en datamaskin, men det er fortsatt bare en iPad.

Vi krysser fingrene for at Apple gjør noen store endringer i iOS 13, for med riktig programvare kan iPad Pro bli en ekstremt spennende arbeidsmaskin. Foreløpig er det bare en ekstremt god iPad.

