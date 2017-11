Test Intel Core i7-8700K og Core i3-8350K

I år har vi fått testet Intel Kaby Lake, AMD Ryzen, den priskuttende Skylake-X, AMD Ryzen Threadripper, den snodige Kaby Lake-X og Intel Coffee Lake i form av den sekskjernede Core i5-8600K.

Sistnevnte hadde vi for øvrig sansen for, men en Core i5 kommer som kjent ikke alene. Den fikk selskap av både kraftigere og mer beskjedne slektninger, og av disse har vi nå tatt en kikk på storebror Core i7-8700K og lillebror Core i3-8350K.

Førstnevnte er selve flaggskipet under Intels Coffee Lake-plattform. Core i3-modellen er en overklokkbar sak med fire kjerner – mens Intel-plattformene frem til nå kun har gitt to kjerner til i3-prosessorene.

Core i7- og i5-modellene har nå som du sikkert husker seks kjerner.

Sikter seg inn på AMD

Frem til AMD slapp Ryzen-prosessorene i mars måned var Intel dominerende i dette segmentet, men uten reell konkurranse hadde utviklingen til en viss grad stagnert. Dette har Coffee Lake-generasjonen gjort noe med, og det er ingen tvil om at AMDs Ryzen-prosessorer er i siktelinjen her.

Spesielt er det AMDs seks- og åttekjernede alternativer som har fått opp farten hos Intel. For med prosessorer som Ryzen 5 1600X og Ryzen 7 1800X kunne AMD tukte Kaby Lake-flaggskipene Core i7-7700K og Core i5-7600K i skikkelig flerkjernekjøring.

Intel hadde altså ikke noe annet valg enn å putte inn flere kjerner i sin neste generasjon. Men når vi sammenligner spesifikasjonene hos nye Coffee Lake og Kaby Lake – og det har vi gjort i tabellen under – snakker vi om forbedringer på flere plan: Raskere minnefrekvens, mer cache og større rom for turbohastigheter.

Det viktigste er likevel de to ekstra kjernene.

Intel Core i3-8350K Intel Core i3-7350K Intel Core i5-8600K Intel Core i5-7600K Intel Core i7-8700K Intel Core i7-7700K Kodenavn Coffee Lake Kaby Lake Coffee Lake Kaby Lake Coffee Lake Kaby Lake Sokkel LGA 1151* LGA 1151 LGA 1151* LGA 1151 LGA 1151* LGA 1151 Teknologi 14nm++ 14nm+ 14nm++ 14nm+ 14nm++ 14nm+ Standardfrekvens 4,0 GHz 4,2 GHz 3,6 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 4,3 GHz Turbofrekvens Nei Nei 4,3 GHz 4,2 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz Antall kjerner / tråder 4 / 4 2 / 4 6 / 6 4 / 4 6 / 12 4 / 8 Integrert grafikk HD Graphics 630 HD Graphics 630 HD Graphics 630 HD Graphics 630 HD Graphics 630 HD Graphics 630 L3-Cache 8 MB 4 MB 9 MB 6 MB 12 MB 8 MB Offisiell RAM-støtte 2400 MHz 2400 MHz 2666 MHz 2400 MHz 2666 MHz 2400 MHz TDP 91 W 60 W 95 W 91 W 95 W 91 W

*Selv om Coffee Lake benytter seg av LGA 1151 – den samme sokkelen som Kaby Lake og Skylake – kan ikke prosessorene benyttes på eldre hovedkort med Intels 100- eller 200-serie-brikkesett. I skrivende stund er det kun hovedkort med Z370-brikkesettet som kan benyttes med Coffee Lake.

I motsetning til sine storebrødre kan ikke Intel Core i3-8350K offisielt by på høyere minnefrekvenser. Men den har altså dobbelt så mange kjerner og dobbelt så mye cache som forgjengeren Core i3-7350K. Alt i alt minner i3-8350K oss i større grad om tidligere generasjoners Core i5-prosessorer, om enn uten turbomodus.

Men den er altså overklokkbar.

Intel Core i7-8700K og i3-8350K. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Core i7-8700K er på papiret et ganske annet beist, med både turbo og Hyper-threading (parallellprosessering). Sistnevnte betyr at den har hele tolv logiske prosessorkjerner.

Prismessig legger Core i7-8700K seg på rundt 4000 kroner – mens lillebror Core i5-8600K kan plukkes opp til litt over 2500 kroner i visse butikker. Firekjernede Core i3-8350K starter på sin side på rundt 1800 kroner.

Hvordan disse tre Coffee Lake-prosessorene gjør seg i forhold til hverandre, andre Intel-prosessorer og konkurrenten AMD kan du selv se over de neste sidene, eller du kan fortsette å lese på denne siden for kortversjonen.

Et skikkelig toppmodell

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Med seks kjerner, Hyper-threading og turbofrekvenser opptil 4,7 GHz er Core i7-8700K et lite villdyr. Ser vi på enkeltkjernet ytelse og holder overklokking utenfor, gir den fik og dask til alle andre prosessorer vi kjenner til.

Med flere kjerner i sving er den naturligvis ikke like dominerende, men den klarer seg fint mot AMDs åttekjernede Ryzen-prosessorer – i hvert fall i en del praktiske og reelle situasjoner.

Avhengig av hvor mange kjerner som faktisk belastes og hvor mye de belastes kan Intels Coffee Lake-toppmodell faktisk også hamle opp med AMDs dyrere Threadripper-prosessorer.

Core i7-8700K er dog ganske så strømsulten når den må gi alt den har. Ifølge våre målinger kan selve prosessoren fort trekke 115 watt – og det uten engang å overklokke – mens TDP-tallet er oppgitt til 95 watt. Her gjør du lurt i å ha en ålreit prosessorkjøler.

Spilling er selvfølgelig heller ikke noe problem med denne prosessoren, men med tolv logiske kjerner kan Core i7-8700K interessant nok by på litt dårligere ytelse enn lillebrødrene i visse spill og oppløsninger.

Med tiden vil spill få bedre støtte for mange prosesstråder. I mellomtiden kan dette problemet – hvis det skulle oppleves som et problem – løses ved å slå av Hyper-threadingen, slik at prosessoren i praksis fungerer som en overklokket Core i5-8600K.

Lillebror Core i3-8350K har som nevnt fått fire ordentlige kjerner, og da fungerer den i stor grad som tidligere prosessorgenerasjoners Core i5-prosessorer. Den legger seg også stort sett mellom Core i5-6600K og Core i5-7600K i ytelse.

Siden i3-prosessoren mangler turbomodus, er også dette prosessoren som får mest ut av å bli overklokket.

Konklusjon

Intel Core i7-8700K og den mer folkelige Core i3-8350K plasserer seg oppskriftsmessig over og under Core i5-8600K i ytelse og pris.

For Core i7-8700K må du ut med omtrent 4000 kroner, noe som bør passe innenfor de fleste entusiastbudsjett. Denne prosessoren kan være et alternativ til en Core i7-7800X eller AMD Ryzen 7 1800X, og byr på høyere klokkefrekvenser og bedre enkeltkjernet ytelse enn disse.

Coffee Lake-toppmodellen er en mulig oppgradering for den som har et aldrende i7-flaggskip fra en tidligere Core-generasjon, men husk at du også trenger et nytt hovedkort med denne plattformen. Og dersom du allerede overklokker, vil den kun gi nevneverdig bedre ytelse i applikasjoner som drar nytte av alle kjernene.

De fleste spill kjører også vel så bra på en Core i7-prosessor med fire kjerner.

Core i3-8350K har en prislapp på omtrent 1800 kroner. For dette får du en overklokkbar prosessor med ytelse på linje med foregående Core-generasjoners i5-toppmodeller. Den er sjarmerende nok som den er rett ut av esken, for ikke å snakke om at den trekker mindre strøm enn TDP-tallet på 91 watt skulle tilsi.

Det naturlige AMD-alternativet til denne prosessoren er den hundre kroner rimeligere Ryzen 5 1500X, som med dobbelt så mange logiske prosessorer fort gjør det bedre i applikasjoner som kan utnytte alle kreftene.

Men Core i3-8350K er en bedre overklokker, og når vi drastisk øker farten fra standardfrekvensen på 4,0 GHz kan dette i visse applikasjoner løfte ytelsen opp i nærheten av – eller til og med forbi – tidligere Core-flaggskip som Core i7-7700K.

Den gjør også en god jobb med mange spill.

Men hvis lommeboka di ikke er helt tom, ville vi ærlig talt heller brukt 800 kroner ekstra og spandert på oss en Core i5-8600K i stedet. Denne har altså to ekstra kjerner, turbomodus og er like overklokkingsvillig.

Sett mot den faktiske ytelsen kontra pris, er det lov å mene at Intel Core i5-8600K også er et bedre og mindre strømkrevende kjøp enn Core i7-8700K. Flaggskipet med Hyper-threading er selvfølgelig kjappere når den får utnyttet alle kreftene – spørsmålet er bare hvor ofte den får mulighet til å gjøre det.

Da kan det kanskje være smartere å gå for nettopp Core i5-8600K og heller legge de 1500 kronene du sparer i potten til ditt neste grafikkort.

Men hvis du er en av dem som alltid vil ha det beste – eller ser etter noe som for eksempel kan erstatte en i7-toppmodell fra en tidligere generasjon – vil selvfølgelig Core i7-8700K være det naturlige valget for denne plattformen.

AMDs alternativ i samme prisklasse er AMD Ryzen 7 1800X. Med ytterligere to kjerner sniker den seg forbi i tester der den får alle sine 16 prosesseringstråder i full sving, men høyere klokkefrekvenser og bedre enkeltkjernet ytelse gjør at Core i7-8700K er å foretrekke i svært mange situasjoner.

Vi minner til slutt om at ettersom prosessorlandskapet har forandret seg fullstendig i løpet av 2017, kan karakterene vanskelig sammenlignes direkte med CPU-ene som kom på begynnelsen av året.

Coffee Lake-prosessorene ble for øvrig testet med «MultiCore Enhancement» avslått:

