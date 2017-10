Test Intel Core i5-8600K

Det herrens år 2017 har allerede vært et formidabelt prosessorbonanza, med Intel Kaby Lake, AMD Ryzen, den priskuttende Skylake-X, AMD Ryzen Threadripper og den snodige Kaby Lake-X.

Men for mange har fokuset de siste månedene vært på det mer «normale» entusiastsegmentet og Intels Coffee Lake-plattform.

For mens AMD med Ryzen har kjørt på med mange kjerner til en rimelig penge, har Intels toppmodeller i dette segmentet holdt seg til fire kjerner maks. Men det forandrer seg altså med Coffee Lake, også kjent som åttende generasjon Core-prosessorer, som da er å betrakte som arvtageren til Kaby Lake.

Sammenlignet med forgjengeren og tidligere Core-generasjoner er det nå virkelig forskjeller. Core i7- og i5-modellene har nå seks kjerner, mens Core i3 har fått fire kjerner.

Planen var å ha tester av både flaggskipet Core i7-8700K og den mer folkelige modellen Core i5-8600K klare til slippet i dag, men vi var kun i stand til å få tak i sistnevnte – Core i7-8700K er visstnok forsinket fra fabrikken.

To nødvendige kjerner

Frem til AMD slapp Ryzen-prosessorene i mars måned var Intel dominerende i dette segmentet, men uten reell konkurranse hadde altså utviklingen til en viss grad stagnert. Fra en prosessorgenerasjon til den andre var det i hovedsak kun små forskjeller.

Kaby Lake-flaggskipene Core i7-7700K og Core i5-7600K er riktignok fremdeles relevante, men med det pågående presset fra AMD er det viktig for Intel å vise at de også klarer å fornye seg.

Når vi sammeligner spesifikasjonene hos nye Coffee Lake og Kaby Lake – og det har vi gjort i tabellen under – snakker vi altså om forbedringer på flere plan: Raskere minnefrekvens, mer cache og større rom for turbohastigheter.

Men det viktigste er utvilsomt de to ekstra kjernene.

Intel Core i5-8600K Intel Core i5-7600K Intel Core i5-7640X Intel Core i7-8700K Intel Core i7-7700K Intel Core i7-7740X Kodenavn Coffee Lake Kaby Lake Kaby Lake-X Coffee Lake Kaby Lake Kaby Lake-X Sokkel LGA 1151* LGA 1151 LGA 2066 LGA 1151* LGA 1151 LGA 2066 Teknologi 14nm++ 14nm+ 14nm+ 14nm++ 14nm+ 14nm+ Standardfrekvens 3,6 GHz 3,8 GHz 4,0 GHz 3,7 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz Turbofrekvens 4,3 GHz 4,2 GHz 4,2 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz Antall kjerner / tråder 6 / 6 4 / 4 4 / 4 6 / 12 4 / 8 4 / 8 Integrert grafikk HD Graphics 630 HD Graphics 630 Nei HD Graphics 630 HD Graphics 630 Nei L3-Cache 9 MB 6 MB 6 MB 12 MB 8 MB 8 MB Offisiell RAM-støtte 2666 MHz 2400 MHz 2666 MHz 2666 MHz 2400 MHz 2666 MHz TDP 95 W 91 W 112 W 95 W 91 W 112 W

*Selv om Coffee Lake benytter seg av LGA 1151 – den samme sokkelen som Kaby Lake og Skylake – kan ikke prosessorene benyttes på eldre hovedkort med Intels 100- eller 200-serie-brikkesett. I skrivende stund er det kun hovedkort med Z370-brikkesettet som kan benyttes med Coffee Lake.

Intel Core i5-8600K byr som sin forgjenger Core i5-7600K ikke på Hyper-threading, men seks ekte kjerner er slett ikke noe å kimse av.

Med en prislapp på rundt 3000 kroner er dog Core i5-8600K også mer enn fem hundre kroner dyrere, så vi må si den også da konkurrerer i et litt annet segment. I praksis blir den nevnte Intel Core i7-7700K og AMD Ryzen 7 1700 faktiske konkurrenter.

Hvordan den nye Coffee Lake-prosessoren gjør seg mot disse kan du se over de neste sidene, eller du kan fortsette å lese på denne siden for kortversjonen.

Bedre enn som Kaby Lake-flaggskipet

Nå som Core i5-utgaven har fått et par ekstra kjerner å jobbe med, har den naturlig nok også fått mer krefter, og «ekte» kjerner viser seg i mange tilfeller å være vel så bra som fire kjerner med parallellprosessering (Hyper-threading), som altså Core i7-modellene har.

Core i5-8600K og Core i7-7700K. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

I det store og hele viser Core i5-8600K seg å gjøre en bedre figur enn Kaby Lake-flaggskipet Core i7-7700K. Sistnevnte har riktignok en høyere standard klokkefrekvens og derfor også bedre énkjernet ytelse, men forskjellen er ikke stor – og skulle det plage deg kan det enkelt løses med litt lett overklokking.

Resultatene kan du altså selv studere i detalj om du ønsker dette.

Forskjellen fra Core i7-7700K er dog ikke stor nok til å rettferdiggjøre en oppdatering, spesielt med tanke på at du også trenger et nytt hovedkort for å ta i bruk en Coffee Lake-prosessor.

Sett opp mot den åttekjernede AMD Ryzen 7 1700 blir det ikke like enkelt. AMD-prosessoren gjør riktignok en langt bedre figur når den får tatt i bruk absolutt alt den har av ledige kjerner og tråder, men så spørs det bare hvor ofte den har anledning til nettopp dette.

Konklusjon

Med Intel Core i5-8600K og seks prosessorkjerner har Intel fått en sårt tiltrengt vitamininnsprøytning inn i sitt entusiastsegment.

Den nye i5-toppmodellen hamler opp med flaggskipet fra forrige generasjon, og viser seg like overklokkingsvillig som vi er vant til.

Uheldigvis har vi ikke også fått tatt en kikk på hvordan storebroren Core i7-8700K gjør seg i forhold, men hvis denne viser de samme gode taktene, er utvilsomt Intel tilbake på ballen.

Når det gjelder optimal flerkjernekjøring er fremdeles AMD Ryzen med seks eller åtte kjerner svært gode alternativer i denne prisklassen, men i alle andre tilfeller – som vil si de fleste tilfeller for spilling og dagligdags bruk – kan Intel Core i5-8600K hamle opp med langt dyrere prosessorer fra både AMD og Intel selv.

Så hvis en ny Intel-prosessor er det du er ute etter, gjør du ikke noe galt i å gå for Core i5-8600K. Eller kanskje du heller ville hatt den enda mer potente Core i7-8700K? Vi ville ventet på testen av sistnevnte før vi bestemte oss – men uansett er Core i5-8600K en liten godsak.

Hvis tung flerkjerneprosessering er din greie vil du kanskje ha det aller kjappeste akkurat nå?

