Test Ikea Symfonisk

Sonos er allerede et velkjent navn, men det er vel ikke helt usannsynlig at det er flere rundt om i verden som kjenner til Ikea.

Det er nok også grunnen til at Sonos takket ja da Ikea kom bankende for å utvikle høyttalere sammen. Nå er de første resultatene på vei inn i Ikeas varehus, og vi har allerede rukket å ha dem til test i et par uker.

Det dreier seg om en bokhyllehøyttaler dimensjonert for å passe i Ikeas hyllesystemer, samt en kombinert bordlampe og høyttaler. Begge med full integrasjon med Sonos-systemet.

Sammenligner vi med prisen på Sonos' egne høyttalere, er det dessuten tydelig at Ikea-faktoren kommer tydelig til syne på prisen. 999 kroner for bokhyllehøyttaleren er 500 kroner mindre enn hva det billigste alternativet hos Sonos selv, Sonos Play: 1, koster. Lampehøyttaleren koster på sin side 1.799 kroner.

Polariserende lampedesign

Designmessig er også Ikea-faktoren ganske tydelig. Det er funksjonelt, det er relativt nøkternt og uprovoserende, og det gjelder også for emballasjen, som er betraktelig mindre glanset enn emballasjen vi er vant med hos Sonos.

Bokhyllehøyttaleren er ganske stor (den måler 31 x 15 x 10 centimeter) og kan være litt knotete å plassere om du for eksempel skulle ønske å ha den i vinduskarmen.

Med kroker (tilleggsutstyr) kan høyttaleren henges på stenger som disse. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Når det er sagt, så finnes det en rekke mulige måter å plassere den på: Du kan montere den på en skinne, skru den på veggen (hvor den kan belastes med inntil 3 kg) eller altså sette den i en hylle. Den kan også plasseres både liggende og på høykant, og i praksis også snus opp-ned, men da mister du de små gummiknottene som skiller høyttaleren fra underlaget.

Lampehøyttaleren er muligens et litt annet blad, og reaksjonen blant de forbipasserende i redaksjonen har stort sett vært negative. En særdeles uformell meningsmåling på undertegnedes Instagram-konto ga også svært sprikende resultater. Enkelte mente den var råstilig, mens et lite flertall nok plasserte seg fra midten av skalaen og nedover.

Lampehøyttaleren har et litt spesielt utseende. Kanskje skulle vi ønsket at det var flere valgmuligheter for kuppel og trekk. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi skal derfor ikke konkludere bastant, men begrense oss til å si at lampehøyttaleren stiller visse krav til resten av interiøret for å passe inn. Vi hadde for øvrig den hvite modellen til test, men synes kanskje modellen med svart «trekk» og base er hakket penere. Trekket er for øvrig avtagbart, så om du har lyst til å strikke en regnbuefarget variant står du fritt til å gjøre det.

Vi skal heller ikke si så mye om selve lampefunksjonen. Lampen bruker E14-pærer med tynn sokkel, opptil 7 watt, som for en LED-pære tilsvarer en glødepære på 60 watt. Knotten på siden har ingen dimmefunksjon, men du kan selvfølgelig sette inn en smartpære som dimmes via programvare. Integrert dimmer hadde kanskje vært å foretrekke.

Svært enkelt oppsett

Oppsettet gjøres i Sonos-appen (og ikke i Ikea-appen, i det minste foreløpig). Det er akkurat like enkelt som på Sonos' øvrige høyttalere. Du blir bedt om å trykke på play- og +-knappene på høyttaleren, og så gjør appen stort sett resten for deg – kobler til samme wifi-nett som mobilen eller nettbrettet ditt er koblet til og laster ned eventuelle oppdateringer.

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det skal sies at vi med den ene høyttaleren fikk en feilmelding første gang vi prøvde å sette opp, men det fungerte fint på neste forsøk. Når du setter opp får du dessuten valget om å sette opp høyttaleren for seg selv eller som en del av et stereopar med en eksisterende høyttaler. Du kan også bruke Ikea-høyttalerne som trådløse bakhøyttalere i et surroundoppsett med en Sonos-lydplanke i front.

Bruker du en iOS-enhet får du også anledning til å gjennomføre en såkalt TruePlay-kalibrering av rommet høyttaleren befinner seg i. Denne bruker enhetens mikrofoner til å lytte seg gjennom rommet og justerer lyden deretter.

Spesielt nyttig om har høyttaleren plassert i et trangt rom med harde vegger, som for eksempel på badet i en moderne leilighet. Om du har en iOS-enhet tilgjengelig anbefaler vi sterkt å gjennomføre dette oppsettet, som tar rundt ett minutt.

Sonos-appen brukes til å sette opp høyttalerne. Det går unna på et par minutter. Har du en iOS-enhet får du også mulighet til å gjennomføre TruePlay-kalibreringen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sonos vet hva de gjør lydmessig

Lydmessig er det lite som skiller Ikea-variantene fra Sonos Play: 1 eller Sonos One. Det låter rent og fyldig, med større lyd enn man kanskje forventer fra høyttalere på denne størrelsen. De spiller også høyt, og det skal ikke veldig mange høyttalere til for å fylle en middels stor leilighet slik som hjemme hos undertegnede.

Bokhyllehøyttaleren har litt mer resonans i kabinettet og er dermed litt mer utsatt for å miste kontroll på bassgjengivelsen når volumet stiger, men det kan til dels avhjelpes med å skru av «Loudness»-innstillingen som er aktivert som standard. Denne drar opp både de høye og de lave frekvensene, og kan gi mer engasjerende lyd, men for bokhyllehøyttaleren – i alle fall i en del rom – synes vi det blir litt for mye av det gode.

Om du synes bassen er litt for bløt, kan det være en idé å skru av loudness-innstillingen i Sonos-appen. Det gjøres per rom. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lampehøyttaleren skal på sin side låte likt som de nevnte Sonos-høyttalerne, og det er vårt inntrykk at stemmer godt. Den har heller ikke de samme problemene med resonans og vibrasjon som lillebroren, og tåler derfor loudness-innstillingen bedre.

Sammenlignet med for eksempel Harman/Kardon Citation One, som er sammenlignbar i pris og størrelse med Sonos-høyttalerne, låter Symfonisk-høyttalerne renere og mer balansert og autentisk, mens Citation drar på med mer bass og moro. Litt for mye for vår smak, slik vi noterte i vår test, og de har heller ingen equalizer-mulighet slik Sonos- og Symfonisk-høyttalerne har.

Apples HomePod og Bose Home Speaker 500 låter begge enda et hakk fyldigere enn Symfonisk-produktene, men de koster også betraktelig mer – selv om noe av prisforskjellen selvfølgelig kan forsvares ved at de også har integrerte mikrofoner og taleassistent-støtte.

Symfonisk-produktene skinner mest til klassisk og akustisk musikk, men fungerer også godt til mer poppete saker. Optimalt sett skulle vi kanskje ønsket oss en litt dypere bass, men fysikken setter selvfølgelig visse begrensninger i såpass kompakte høyttalere.

Bokhyllehøyttaleren til venstre under, Sonos One oppå. Harman Kardon Citation One til høyre. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Airplay-trøbbel

Når du skal spille musikk på Symfonisk-høyttalerne har du i praksis tre valg. Du kan bruke Sonos-appen og sette opp ulike musikktjenester i den, du kan bruke Spotify direkte, hvor høyttalerne dukker opp som multiromshøyttalere med Spotify Connect-støtte, eller du kan bruke Apples Airplay om du har en iOS-enhet.

Siden høyttalerne støtter Airplay 2, kan de brukes som multiromshøyttalere med det som plattform – og da også sammen med Airplay 2-støttede høyttalere fra andre merker. Vi hadde dessverre ingen slike for hånd, men må uansett konstatere at Airplay 2-avspilling på Symfonisk-høyttalerne ikke er problemfritt.

Høyttaleren har kabelganger så du kan føre kabelen under eller på siden. Med en brakett (tilleggsutstyr) kan den henges på veggen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi opplevde stadig forstyrrelser og hakking i avspillingen, og det gjaldt enten vi brukte én eller flere høyttalere. Spesielt sistnevnte er et ekstra stort irritasjonsmoment, siden Airplay 2 ikke har noen funksjon for å «hente seg inn igjen» om en av høyttalerne mister signalet. Det betyr at høyttalerne etter en tid gjerne ikke lenger er på samme sted i låten, og muligens også spiller ulike låter. Frustrerende, for å si det mildt.

Det skal selvfølgelig sies at Spotify Connect fungerer upåklagelig, og det gjør også avspilling fra Sonos-appen. Sonos fikk tidligere en del kritikk for en dårlig app, men denne har stadig blitt bedre og er nå ikke langt unna å fungere like godt som for eksempel Spotify-appen direkte.

Disse små fjernkontrollene kommer i salg senere i høst, og gir muligheten til å styre musikkavspillingen i Sonos-/Symfonisk-systemet. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Høyttalerne skal også kunne styres fra Ikeas Home Smart-app, men denne funksjonaliteten er foreløpig ikke på plass. Da skal det for eksempel bli mulig å sette opp en prosess hvor lysene dine skrur seg sakte på om morgenen, de nye tilkoblede rullegardinene trekkes opp og musikken starter å spille når det er tid for å stå opp.

Senere i høst kommer det også en egen trådløs «knott» som kan brukes til å justere volum, starte og stoppe musikken og hoppe frem og tilbake mellom låter.

Høyttalerne støtter ellers alle funksjonene som resten av Sonos-porteføljen gjør, med unntak av én: De har ingen form for stemmestyring eller taleassistent innebygget, men de kan til gjengjeld styres med Google-assistenten eller Amazon Alexa fra andre Sonos-enheter – når disse blir tilgjengelige i Norge.

Konklusjon

Ikeas demokratisering av ulike teknologiprodukter fortsetter ufortrødent, og som med Trådfri-serien gjør Symfonisk-serien akkurat det vi på forhånd hadde forventet: Holder seg til basisfunksjonene, men gjør det med bravur.

Spesielt bokhyllehøyttaleren fremstår som et meget godt kjøp, men også lampen er solid – om du liker designet, da. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Både bokhyllehøyttaleren og lampehøyttaleren låter som fullverdige medlemmer av Sonos-økosystemet, bare til en pris som minner betraktelig mer om Ikea enn det Sonos vi har kjent tidligere. Under tusenlappen for en meget velspillende wifi-multiromshøyttaler har ikke vært dagligdags før nå.

Bokhyllehøyttaleren har et visst problem med at de dypeste basslinjene fører til vibrasjon og resonans i kabinettet, men det er et problem som stort sett kan rettes i programvaren. Airplay-avspillingen er også noe ustabil, men det er heller ikke usannsynlig at dette problemet ligger hos Apple, ikke hos Ikea eller Sonos. «Vanlig» avspilling via Sonos-appen eller Spotify Connect fungerer dessuten upåklagelig.

Alt i alt er vi derfor godt fornøyde med hva partnerskapet mellom Ikea og Sonos så langt har ført til, og vi spår at det kommer til å ligge svært mange av disse – spesielt bokhyllehøyttaleren – under juletrær landet rundt i desember.

