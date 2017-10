Test Huawei Watch 2 4G Sport

Vi nordmenn setter stadig mer pris på en smartklokke. Ved hjelp av en slik kan vi blant annet forlenge mye av det som skjer på mobiltelefonen vår – hvor vi enkelt kan se hvem som ringer eller skriver beskjeder til oss.

Samtidig kan en smartklokke hjelpe oss med treningen, ved at den kan holde styr på vår daglige aktivitet. Takket være ulike sensorer kan den måle alt fra antall skritt til hvordan pulsen din varierer.

Huawei er nå klar med en oppfølger til sin første smartklokke Watch, og denne har fått navnet Watch 2. Prisen ligger rett under tre tusen kroner, hvor den legger seg litt under prisklassen til for eksempel Fitbit Ionic og Samsung Gear S3.

Ikke like flott å se på som forgjengeren

En av tingene vi likte godt med Huaweis første smartklokke var utseendet. Et stilrent og klassisk design preget klokken, og den hadde i tillegg godt med funksjoner.

Klokken ser helt kurant ut, men det blir litt mye plast sammenlignet med mange andre konkurrenter. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Watch 2 er derfor en liten skuffelse når det kommer til utseende. Den er ikke stygg å se på, men gir en klar plastfølelse når du holder den i hånden. Det er fordi den nettopp er laget i plast, selv om detaljer som bezel-ringen ser ut som metall.

Samtidig følger det med gummireimer, som ikke ser spesielt eksklusive ut, selv om de i praksis viser seg å tåle det meste vi utsetter dem for. Plasten i klokken er også av det hardføre slaget hvor vi ikke har fått noen riper under testperioden, til tross for fotballtreninger og crosskjøring.

Her hadde vi ventet noe som lignet mer på forgjengeren, som etter vår mening var finere å se til. Samtidig er det bra å se at den nye modellen tåler mye.

Merk at vi har testet sportsutgaven, og at klokken også finnes i det mer klassisk alternativ.

Fortsatt god skjerm – men mindre

Skjermen er god og lett å lese. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

En annen ting vi likte godt med forgjengeren var den 1,4 tommer store skjermen. Watch 2 har en litt mindre skjerm med sine 1,2 tommer, men den har fortsatt høy oppløsning som gjør den skarp og enkel å tyde.

Fortsatt er det snakk om en AMOLED-skjerm som har et perfekt sortnivå, samtidig som fargene også er sterke og presise.

Her kan du velge mellom flere ulike urskiver, og skulle det være behov kan du laste inn flere. Klokken har 4 GB med lagring til rådighet som du kan bruke til blant annet dette.

Skjermen klarer seg også godt i sollys, hvor den naturlig nok svekkes noe, men fortsatt er grei å lese av. Samtidig har den en batterisparefunksjon som gjør at du kan velge å få en forenklet visning for eksempel om natten.

Bedre batteri

Klokken lader raskt, men systemet er proprietært. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Batteritiden til den nye versjonen er dessuten bedre. Det avhenger riktignok mye av hvilket bruksmønster du har, men uten for mye bruk av GPS eller 4G vil du fint holde klokken gående i to fulle dager.

Det er en klar forbedring sammenlignet med den første klokken fra Huawei, men sammenlignet med de beste på markedet er det ikke fullt så imponerende.

Tar vi for eksempel for oss Fitbit Ionic eller Samsung Gear S3, er dette begge klokker som har mange av de samme funksjonene, og fortsatt klarer å tyne ut et par dager ekstra bruk før de trenger lading.

Det skal likevel sies at Watch 2 lades meget raskt opp. Laderen er fortsatt proprietær, og selv om den bruker magneter til å sitte godt fast på klokken, hadde vi heller sett en mer standardisert løsning.

4G gir deg enda mer frihet

Denne klokken har et ess i ermet i form av mulighet for å bruke mobilnettet på egenhånd – uten å være knyttet til en mobiltelefon.

Om du tar vekk den ene reimen kommer det nemlig en liten simkortluke til syne. Med andre ord kan du sette inn et simkort, og på den måten frigjøre klokken fra mobilen om du for eksempel skal ut og løpe en tur.

På siden kan du sette inn et eget simkort. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Menyene er enkle og lett gjenkjennelige. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi må si at denne funksjonen er hendig, selv om det betyr at du gjør et heftig innhugg i batterikapasiteten til klokken.

Likevel er det greit å kunne ringe eller motta beskjeder når du er på løpetur uten å trenge mobilen. Kombinert med innebygget GPS er du rustet for å klare deg i de fleste tilfeller. Bare husk å lade opp klokken før du setter av gårde. Batteritiden strupes som sagt kraftig av å bruke mobilnettet.

Samtidig er ikke samtalekvaliteten helt overlegen. Tilbakemeldingen fra folk vi ringer er at vi høres ut som vi har mobilen på høyttaler. Med andre ord ikke like god som om du snakker direkte i mobilen, men god nok til at du fint kan gi beskjeder eller ringe i nødstilfeller.

Android Wear fungerer godt

Denne klokken kjører Android Wear 2.0, og er kanskje noe mer traust i utseende enn løsningene til for eksempel Fitbit og Samsung. Likevel må vi at systemet fungerer meget stabilt, og det har blitt langt bedre enn hva det var da vi testet den første smartklokken til Huawei.

En av tingene vi liker mer denne klokken er at du kan bruke den uten for mange apper om du vil. Altså kan du koble den mot klokken din ved hjelp av Google Wear og på den måten få varsler uten mer om og men.

Huawei Helse er en av appene som gir deg god oversikt over treningen din Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Klokken starter ikke automatisk å måle om du er ute og jogger. Via blant annet appen kan du starte en økt.

Skal du nyte godt av alle dataene klokken samler inn, trenger du appene Huawei Wear og Huawei Helse.Via disse appene får du et ryddig innblikk i aktiviteten din, og du kan følge med på progresjonen i treningen din.

Om det er noe vi savner med denne klokken så er det de automatiske funksjonene til for eksempel Fitbit eller Samsung. Disse enser automatisk om du har lagt ut på en løpetur eller om du har lagt deg for å sove. På Huawei Watch 2 må du selv sette i gang innhøstingen av treningsdata, og ikke minst definere hva du gjør.

Pulsmåler god som noen

Også Watch 2 har egen pulsmåler som måler pulsen på håndleddet ditt. Som med mange andre klokker vi har testet så er ikke dette fullt så nøyaktig som om du tar i bruk en løsning med eget pulsbelte.

Likevel mener vi at pulsmåling på håndleddet er godt nok for de fleste vanlige brukere. Er du en aktiv mosjonist finnes det langt bedre løsninger enn klokker av denne sorten, som for eksempel Garmin sin nye Forerunner 935.

Er du en mange som vil bli i bedre form vil Huawei Watch 2 være en god kompanjong i mange situasjoner. Vi får mye av de samme resultatene på denne klokken som med rivalen Samsung Gear S3 – med andre ord måles pulsen nøyaktig opp til du bikker grensen for høy puls. Da blir det variasjoner i resultatene versus hva du får med et pulsbelte, men fortsatt kun en differanse på en til tre slag.

Altså er pulsmåleren til denne klokken fullt på høyde med tilsvarende løsninger fra andre produsenter, slik vi ser det.

Konklusjon

Huawei Watch 2 er en god smartklokke, men den har ikke fullt den samme snerten over seg som sin forgjenger hva gjelder utseende. Vi sitter igjen med mye plastfølelse med klokken i hånden, og selv om den har en ganske hyggelig pris, får du konkurrenter som byr på mer eksklusive materialer for noen få hundrelapper mer. For eksempel Fitbit Ionic.

Huawei bruker Android Wear 2.0 på denne klokken, og det byr på en ren brukeropplevelse. Dessuten fungerer plattformen godt, og du har gode muligheter til å selv bestemme om du vil kjøre på med mange apper for å se dataene fra klokken på telefonen, eller holde det enkelt med Android Wear.

Batteritiden på klokken er blitt bedre sammenlignet med den forrige modellen fra Huawei, hvor du nå kan bruke klokken opp mot et par dager mellom hver lading. Dette er imidlertid ikke så imponerende sammenlignet med de beste konkurrentene på markedet.

Et pluss i boken skal Watch 2 ha for at den støtter 4G med eget simkort. Det gjør at du fint kan legge igjen telefonen hjemme når du skal ut og trene, eller gå en tur i skog og mark. Men du skal være klar over at batteritiden blir langt dårligere om du skal holde telefonsamtaler med klokken. Dessuten er ikke lydkvaliteten den helt store, men likefullt god nok til at vi ikke lenger trenger å ha med mobilen på tur.

Alt i alt gjør Huawei mye riktig med sin Watch 2, men den har også noen forbedringspotensialer.

