Test Huawei P30

Huaweis P30 Pro har imponert en hel verden de siste ukene. Men hva med lillebror, den vanlige P30-modellen?

P30 koster fra drøyt 2000 kroner mindre enn toppmodellen, men designmessig og på funksjonsfronten har den svært mye til felles med den dyre.

Vårt testeksemplar kommer i den hvitblå perlemorutførelsen som Huawei har døpt «Breathing Crystal». Det er definitivt en farge som skiller seg ut.

Fra baksiden er det likevel vanskelig å skille den rimeligste modellen fra den dyreste uten å ha de to ved siden av hverandre eller vite akkurat hva du skal se etter.

De små forskjellene

Det lille området med blits og sensorer er flyttet fra høyresiden av kameratuten til rett under den. Det såkalte time of flight-kameraet er borte - og ett av de tre kameraene i kameratuten er synlig annerledes enn i P30 Pro. Hvis du ser godt etter, altså.

Fra forsiden er det langt enklere å skille de to telefonene fra hverandre. Den store forskjellen er at skjermen er flat og ikke rundes av mot baksiden langs kantene slik den gjør på P30 Pro. Mange betrakter helt flat skjerm som en fordel. Det er kanskje ikke like stilig som en bøyd skjerm, men du slipper lysbrytingen som gjerne skjer akkurat i bøyen på de avrundede skjermene. Faren for utilsiktede berøringer blir også vesentlig mindre.

P30 Pro til venstre og P30 til høyre. Begge har vanntetting, selv om Pro er litt tettere enn den vanlige. Men viktigst av de synlige forskjellene er den flate skjermen på P30 mot buede kanter på P30 Pro. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi tar oss tid til en oversikt over de to viktigste P30-modellene og Huaweis egen Honors View 20. Sistnevnte er et undermerke av Huawei som ofte har modeller som ligger tett inntil toppmodellene fra morselskapet. Det finnes også en P30 Lite, men den er en del enklere utstyrt enn de tre vi tar med i oversikten.

Honor View 20 Huawei P30 Huawei P30 Pro Skjerm, størrelse og vekt: IPS LCD OLED OLED 6,4 tommer 6,1 tommer 6,47 tommer 2310 x 1080 piksler 2340x1080 piksler 2340 x 1080 piksler 15,69 x 7,54 x 0,81 cm 14,91 x 7,14 x 0,76 cm 15,8 x 7,34 x 0,76 cm 180 gram 165 gram 192 gram Flat skjerm (2,5D) Flat skjerm (2,5D) Buede skjermkanter Prosessor, RAM og lagring: Hisilicon Kirin 980 8 kjerner Mali G76 MP12 6 eller 8 GB RAM 128 eller 256GB, ikke minnekortplass 128 GB lagring, NM-kort 128/256/512 GB, NM-kort Kamera 48 MP, f/1.8, PDAF + TOF-kamera for bokeh/dybde 40 MP, f/1.8 + 16 MP vidvinkel, f2.2 + 8 MP 3x tele, f/2.4, OIS 40 MP, f/1.8, OIS + 20 MP vidvinkel + 8 MP 5x tele, f/3.4, OIS 25 MP selfie, f/2.0 32 MP selfie, f/2.0 32 MP selfie, f/2.0 Batteristørrelse og nyttige egenskaper: 4000 mAh 3650 mAh 4200 mAh Hodetelefonkontakt, IR-fjernkontroll, hurtiglading (22W) Hodetelefonkontakt, hurtiglading (22W) IR-fjernkontroll, trådløs lading og strømdeling, ekstremt rask hurtiglading (40W) Tradisjonell samtalehøyttaler Tradisjonell samtalehøyttaler Vibrerende skjerm 5400 kroner (sjekk billigste pris hos Prisjakt.no) Annonselenke Fra 6800 kroner

(sjekk billigste pris hos Prisjakt.no) Annonselenke Fra 9000 kroner

(sjekk billigste pris hos Prisjakt.no) Annonselenke

Det er omtrent like mange likheter mellom disse tre telefonene som det er forskjeller. Men det som er mer oppsiktsvekkende er hvor like hverandre de føles tross forskjellene.

Og mye av forklaringen på det sitter i programvaren som du ser skjermbilder fra under.



Designmessig er det meste likt mellom de ulike Huaweiene, og siden P30 drives av den samme kraftige «motoren» som P30 Pro er det knapt mulig å merke forskjell mellom dem. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Huaweis EMUI

Huawei kaller menyene sine for EMUI, og de er en forholdsvis oppdatert og lettfattelig pakke å bruke. De er ikke alltid like gjennomtenkte og flotte som Samsungs OneUI-menyer som pryder S10, Note 9 og de nyere Galaxy A-modellene, men de har likevel sine fordeler.

For eksempel har Huawei løst sveipebaserte menyer på en langt bedre måte enn sine koreanske konkurrenter. Hos Samsung sveiper du opp fra bunnen i tre ulike områder, mens hos Huawei sveiper du opp fra bunnen for å komme til hjemmeskjermen, inn fra høyre eller venstre for å komme ett hakk tilbake - og vil du ha appveksleren frem sveiper du opp fra bånn og holder. Det er en vesentlig mer intuitiv løsning.

Hodetelefonkontakt får du ikke i P30 Pro, men du får det i denne. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsung har flyttet mer av det du må trykke på lenger ned på skjermen. Det er praktisk nå som nær alle telefoner er gigantiske sammenliknet med for få år siden. Grafisk virker de også hakket mer moderne enn Huawei - men akkurat det er uansett en smakssak.

EMUI-menyene er de samme enten du velger Honor View 20, P30 eller P30 Pro. Deres fremste og beste egenskap er at de er så raske, i tospann med den flotte sveipenavigasjonen. Muligheter til å velge og tilpasse nesten alt er også en stor fordel, og en de deler med mange andre kinesiske mobilmenyer.

Gå til testene av Mate 20 Pro, P30 Pro eller Honor View 20 for flere skjermbilder og betraktninger om EMUI 10 og Android 9 på Huawei.

Den rene målte mobilytelsen er forøvrig ellers lik den du finner i P30 Pro. Vi dveler derfor ikke ved disse målingene, utover å nevne at de også er helt i toppklasse, i nabolaget med det beste fra Samsung og såvidt bak Apples kvasseste.



View 20 har to kameralinser, P30 har tre og P30 Pro har fire. Likevel er fotoopplevelsen svært lik mellom dem. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Store forskjeller utliknes av programvare

Jepp! P30-modellene kan til og med identifisere sykler ... uten at jeg er helt sikker på hva den egentlig foretar seg for å vise tohjulinger fra sin beste side ...? Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ser du i tabellen over vil du legge merke til at det er tre helt ulike kamera i de tre telefonene.

Nesten alt er forskjellig mellom dem. View 20 har ikke vidvinkelkamera, og det er ulike vidvinkelkamera mellom P30 og P30 Pro. P30 Pro har optisk stabilisering på hovedkameraet, P30 har samme kamera uten den optiske stabiliseringen, mens View 20 henter sitt kamera fra forrige generasjon - P20 Pro.

View 20 har ikke zoomkamera i det hele tatt, men kan takket være sine mange megapiksler zoome mye digitalt. P30 har 3x zoom eller 5x hybridzoom, mens P30 Pro har 5x zoom eller 10x hybridzoom.

Her var det jaggu så mange forskjeller at jeg ble litt overrasket selv da jeg satte opp tabellen. Til tross for at jeg strengt tatt visste om dem.

Det rare er at de likevel føles så like, og nesten like gode, i bruk.

Stjernen i showet: Nattmodusen

Huaweis nattmodus kan gi spektakulære bilder i dårlig lys. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Huaweis viktigste nyvinning de siste årene er den vanvittige nattmodusen med AI-stabilisering. Den får du også i P30, samtidig som kameraet er meget godt til vanlige stillbilder i mørket. Det hele er veldig likt hvordan Pro-modellen oppfører seg, men med noe mer støy i bildene som er tatt når det er aller mørkest. Her er det ikke optisk stabilisering på hovedkameraet, så P30 må nok gjøre seg ferdig litt raskere enn Pro-versjonen i mange tilfeller.

Men den gjør det fortsatt svinaktig bra. Den var med meg på byvandring i Berlin et par dager, og resultatene fra både dagslysfotografering og kvelder ser du i bildekarusellen under. Det var forholdsvis sjelden P30 Pro måtte opp av lommen for å «sikre» bildet.

Kamereaene i P30 (foran) og P30 Pro er svært ulike, men fotoopplevelsen er likevel relativt lik mellom dem. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vidvinkelen fungerer omtrent vel så godt som i Pro-modellen, i hvert fall på mobilskjermen. Og at 5x hybridzoom rent praktisk fungerer på samme måte som når du velger 5x zoom på P30 Pro bidrar til at dette føles som en veldig lik telefon.

Kort fortalt; P30 imponerer på fotofronten. Den er billigere enn storebror, men Apple må fortsatt se langt etter allsidigheten og kvaliteten i dette kameraet. Og avhengig av hva slags egenskaper du er ute etter må også Galaxy S10 det i mange tilfeller.

PS! Også Xiaomis Redmi Note 7 ble med til Berlin, så flere av bildene i denne testen ble samtidig tatt med Redmien. Hopp over til den andre testen for å se hvordan en telefon til én tredel av P30-prisen klarte strabasene i Berlin »

Batteritid og mobilfunksjoner

Batteriet i P30 er mindre enn det du finner i P30 Pro, men fortsatt ganske stort. 3650 mAh holder til at telefonen vil klare seg gjennom en hel dag for brukere flest - men noen færre vil klare å strekke det til to dager - som P30 Pro fint klarer for mange, undertegnede inkludert. Det skiller tross alt 550 mAh opp til Pro-modellen - eller rundt 15 prosent.

Laderen som følger med er fjorårets kraftigste lader fra Huawei på 22W, og ikke den nye 40W-laderen som ble introdusert med Mate 20 Pro, og som også følger med P30 Pro. Her går det uansett veldig fort fra 0 til 100 prosent.

Øverst på skjermen er det en vanlig høyttaler som du ikke vil finne på Pro-modellen. Det gir litt høyere samtalevolum enn P30 Pro kan gi, men betyr også at øret ditt får et mindre område det må treffe for at lyden skal høres bra ut. En skulle kanskje tro Huawei benyttet muligheten til å tilby stereolyd her, slik de gjør på andre telefoner med vanlig samtalehøyttaler. Men medieavspilling gir bare lyd fra bunnen av P30. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I denne telefonen får du en vanlig høyttaler øverst over skjermen, i stedet for at hele skjermen vibrerer som på P30 Pro. Det gir noe høyere volum under samtaler, men ellers omtrent den samme lydkvaliteten. En liten ulempe mot Pro-modellen er at du må treffe bedre med øret over telefonen for å høre en vanlig høyttaler enn for å høre lyden av en vibrerende skjerm.

Tastaturet som hører til rett ut av esken på P30 er Swiftkey, et tastatur som mange liker, men som også kommer med mange oppkoblede funksjoner og innlogging. Jeg taster bedre med Googles eget Gboard installert, men det er fort gjort å bytte.

Breathing Crystal-fargen er én av tre varianter som finnes i Norge. Det finnes også en med fargen Aurora, som minner mye om Twilight-fargen P20 ble lansert i. I tillegg finnes det den vanlige, kjedelig svart som noen alltid vil foretrekke. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til slutt

I fjor var det vesentlig større avstand mellom P20 og P20 Pro enn det er mellom P30 og P30 Pro. Men det er fortsatt noen ulikheter å passe på her. Trenger du den absolutt beste kameraytelsen i mørke omgivelser er det P30 Pro som gjelder, med et optisk stabilisert hovedkamera. Bruker du vidvinkel mye og vil ha enda litt bedre kvalitet der? Igjen - P30 Pro. Irriterer du deg alltid over for dårlig zoom? Vel, du skjønner tegninga.

Men kanskje svaret ikke er et rungende ja på noen av disse spørsmålene. Kan hende passer alt dette mer inn i det du beskriver som «kjekt å ha». Hvis du irriterer deg mer over utilsiktede trykk på buede skjermer eller at du ikke kan koble til de gode kablede ørepluggene eller hodetelefonene dine, er den vanlige P30-en plutselig et vesentlig bedre alternativ. Den er også litt fysisk mindre enn største modell.

Den er ikke like god som P30 Pro på alt. Og relativt mye rimeligere som den er er ikke det helt uventet. Men samtidig utfyller P30 Huaweis utvalg meget godt, og P30 vil passe for svært mange som ikke finner drømmemodellen i P30 Pro.

Når den samtidig ligger så nærme toppmodellen i brukeropplevelse og kvaliteter er dette rett og slett nok en solid innsats fra kineserne. Som forøvrig har et stort utvalg relativt ferske modeller slik at du omtrent kan «sette sammen» funksjoner og egenskaper etter behov - under ser du andre alternativer.

