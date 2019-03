Test Huawei P30 Pro

Huwei har dominert i topplisten vår for mobiltelefoner det siste drøye året. Og det er de klare til å fortsette å gjøre med P30 Pro. Telefonen er den fjerde i en rad av knallgode telefoner fra kineserne.

Men denne gangen merker vi at hastigheten er skrudd litt ned, sammenliknet med tidligere. Det er bare med et nødskrik P30 Pro klarer å ta seg forbi forrige høsts Mate 20 Pro.



For mange vil det være likegyldig hvilken av disse to telefonene man kjøper.

Huawei P30 Pro Størrelse: 15,8 x 7,3 x 0,8 cm

Vekt: 192 gram

Skjerm: 6,4 tommer, OLED, 2340 x 1080 piksler

Maskinvare: HiSilicon Kirin 980, åtte kjerner (2x Cortex A76@2,6 GHz + 2x Cortex A76@1,92 GHz + 4x Cortex A55@1,8 GHz), Mali G76 MP10 GPU, 6 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB, plass for NM-kort (ny kortstandard)

Operativsystem: Android 9 + Emui 9

Teknologi: Qi lading av telefon og lading til andre enheter, IR-sender, USB-C med DisplayPort-støtte og EMUI Desktop

Kamera: 40 (vidvinkel, f/1.8) + 20 (ultra vidvinkel, f/2.2) + 10 MP (5x optisk zoom), Leica-optikk, OIS, TOF-kamera + portrettmodus, 6-aksers stabilisering og inntil 5 sekunder håndholdt eksponering i nattmodus, 4K-video Selfie: 32 MP, f/2.0

Batteri: 4200 mAh, hurtiglading

Batteri: 4200 mAh, hurtiglading

Pris: 9000 kroner, 25. oktober

Huawei mener at P står for «photo» og malurten i begeret er at det er et par virkelig gode funksjoner fra Mate 20 Pro vi mangler i denne modellen.

En noenlunde trygg 3D-ansiktslås er byttet ut med en enklere 2D-variant. Og stereohøyttalerne som prydet Mate 20 Pro er borte i P30 Pro, selv om erstatningen i dette tilfellet også har noen fordeler.

Jeg har forresten ikke klart å åpne P30 Pro med bilder av meg selv, slik jeg klarte med Galaxy S10, men det betyr ikke at det ikke er mulig. 2D-ansiktslåser er generelt mindre trygge enn 3D-ansiktslåser.

Det er kameraet på baksiden av P30 Pro alt handler om. Det har tre store synlige øyne, der ett av dem er litt firkantet. Det er periskopzoomen som kan forstørre bildet optisk inntil fem ganger, før det med hjelp fra programvare og de andre to kameraene kan økes til en slags 10x zoom. Fullt så tapsfri som Huawei vil ha det til er den ikke.

Dette er et sammendrag.

Et magisk kamera

De tre viktigste kameraene ser du til venstre i bildet, men et fjerde kamera med den nye time of flight-teknologien skjuler seg til høyre under blitsen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Zoom er uansett en egenskap som omtrent aldri er det jeg ville omtalt som «tapsfri», ettersom zoomoptikken vanligvis krever mer lys enn normalobjektiv.

Og slik er det også for telefoner med mer ordinær 2x og 3x zoom. Dermed havner P30 Pro i sin egen klasse. Og ved at du også kan kombinere zoomen med programvarestabilisert nattmodus kan du plutselig gjøre ting ingen andre mobilkameraer på planeten tillater deg.

Se alle bildene vi tok med telefonen i kameradelen av testen »

Kommer du til kort med det også? Sett P30 Pro i et stativ eller len den mot noe, før du lar den ta langeksponeringer på opp til ett minutt. Den vet at den står i ro og styrer alle innstillinger selv.

Noe nærmere et magisk kamera under vanskelige forhold har ikke jeg sett. Og skulle ikke det du tar bilder av stå stille lenge nok, er egenskapene for vanlig stillbildefotografering også langt bedre. I mange situasjoner der Mate 20 Pro måtte bruke langeksponering i nattmodus klarer P30 Pro seg med et vanlig, raskt, bildeknips.

Vi legger til at telefonen også er vesentlig bedre enn sin forgjenger på selfier og på videoopptak.

Zoom-funksjonen i P30 Pro er rimelig heftig. Her går vi fra 1x til 5x til 10x. Bildefilene hadde samme opprinnelige størrelse (10 MP), og de to innzoomede delene er kopiert inn uten skalering i den første, før totalen er beskåret. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Likner sin forgjenger

P30 Pro er ørlite grann tyngre enn P20 Pro, men størrelsesmessig er de to ganske like. Designen er heller ikke veldig annerledes enn før. Kameraene på baksiden er samlet i en stor kamerahump oppe til venstre på ryggen av telefonen. Men et ekstra kamerafelt har kommet til der hjelpesensorer og dobbel blits bor.

Huawei- og Leica-logoer er samlet langs siden på samme måte, og hvis du velger en av de sprekere fargene får du en gradert overgang mellom ulike nyanser av blått eller perlemor fra bunnen til toppen av baksiden. Det er svært lekkert, men ikke så ulikt det vi har blitt vant til med både P20 Pro og Mate 20 Pro.

Den nye og lekre røde fargen ser foreløpig ikke ut til å være på vei til Norge.

Skjermen i P30 Pro er litt større enn den var i P20 Pro, men størrelsen på selve telefonen har ikke økt så mye. Litt spissere kanter gjør at det føles litt mer massiv enn sin forgjenger. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Bedre fingerleser i skjerm

Raske og gode menyer er en selvfølge. Telefonen er i nær slekt med Mate 20 Pro som er like god å bruke. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Denne telefonen har ikke et stort skjermhakk i toppen, slik forgjengerne har. Og en årsak til det er altså at 3D-ansiktslåsen er sløyfet. Ansiktslåsen er det ett enkelt kamera i toppen av skjermen som tar seg av. Det ligger som en liten dråpe ned i skjermen. Dette er samme designløsning som OnePlus har valgt i sin 6T-modell.

For deg som ikke synes sikkerheten i denne typen ansiktslåser er tilstrekkelig er det en fingerleser bygget inn i skjermen. Den er svært rask og presis sammenliknet med de fleste andre liknende løsninger jeg har prøvd - inkludert den i S10. Det må likevel sies at oppfatningen av en smule ustabilitet i S10-leseren kan bli kurert av programvare.

I skrivende stund oppfatter jeg P30 Pro som en enklere telefon å åpne med fingeren. Det går svært raskt, jeg må ikke trykke fingeren hardt mot skjermen og markeringsgrafikken som viser hvor jeg skal trykke er alltid synlig når jeg trenger den. Det siste slurver S10 ganske ofte med.

Ny måte å snakke i telefonen

Uten mange kamera i toppen er det heller ikke plass til en tradisjonell høyttaler der. I stedet for en vanlig høyttalermembran som lager lyd i et begrenset område på toppen av telefonen, vibrerer hele P30 Pro-skjermen.

Løsningen er prinsippmessig kliss lik den vi opplevde i Xiaomi Mi Mix, men kvalitetsmessig er den svært mange ganger bedre. Blikkbokslyden er borte og nå låter det helt naturlig. En bonus er at det ikke er så farlig hvordan du holder telefonen mot øret, siden store deler av skjermen vibrerer. Det er heller ikke like lett for utenforstående å høre samtalen din som man kunne mistenkt. Men volumet blir ikke kjempehøyt.

Raske og gode menyer er en selvfølge for en telefon som tross alt er nært i slekt med Mate 20 Pro. Og batteritiden er også tett beslektet med nevnte telefon. Du skal gå hardt til verks før P30 Pro ikke varer et par dager på en lading, og lynhurtig lader følger med i esken.

Elle melle ...

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så hva skal du velge? Mate 20 Pro, P30 Pro eller Galaxy S10? Det er vanskelig å svare på, for nå er det kjempetett i toppen igjen. Men det er noen hovedtrekk som gjør de tre toppmodellene optimale for litt forskjellige grupper:

Behandler du informasjon ikke alle skal ha? Velg en tryggere ansiktslås i Mate 20 Pro - du får fortsatt ett av markedets desidert beste mobilkamera som også kan fotografere i mørket.

Er foto i mørket, på lang avstand og selfier viktigere for deg enn en sikker ansiktslås? Eller kanskje du bare vil ha den beste tilgjengelige varianten av fingerleser i skjerm? Da er P30 Pro den du bør velge.

Hvis video er greia di og du vil ha den jevneste og best stabiliserte videoopptakeren du kan kjøpe akkurat nå er det en av Galaxy S10-modellene som gjelder.

Burde P30 Pro dyttet Mate 20 Pro ned fra toppen av topplista? Det svaret vil altså være annerledes avhengig av hvilken av de tre gruppene du tilhører. Merk også at vi lar den få svakere karakter enn Mate 20 Pro. Det skyldes at du betaler ganske mye for et beskjedent hopp i total kvalitet med P30 Pro. Den er i skrivende stund 1700 kroner dyrere enn Mate 20 Pro.

Noe som ikke ble besvart? Les hele testen og se alle bildene av og fra telefonen på neste side »