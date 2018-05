TEST: Huawei P20 Lite

Vi er akkurat ferdige med å skryte av kameraet i Huaweis utmerkede P20 Pro. Så hva passer bedre enn å se på seriens lillebror? P20 Lite koster under det halve av det toppmodellen gjør.

Og den klarer jaggu å se nesten like stilig ut til den prisen. Her er det glass både foran og bak, og nær heldekkende skjerm på forsiden. Metallfolie under glasset gir telefonen et eksklusivt utseende. Trikset med farget metall under glass begynner å bli gammelt, men det er fortsatt effektivt.

Dette er et sammendrag - les hele testen på neste side »

Men er dette et får i ulveklær, eller klarer P20 Lite til 3700 kroner å leve opp til navnet?

Den er kanskje ikke et får i ulveklær, men mer sinna enn en godmodig golden retriever er den uansett ikke.

Litt over middels ytelse

Huawei P20 Lite Størrelse: 14,86 x 7,12 x 0,74 cm

Vekt: 145 gram

Skjerm: 5,84 tommer, 2280 x 1080 piksler, IPS LCD

Maskinvare: HiSilicon Kirin 659, åtte kjerner, 4 x Cortex A53 2,36 GHz + 4 x Cortex A53 1,7 GHz, Mali-T830 MP2 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for minnekort

Operativsystem: Android 8 med EMUI

Teknologi: Dobbel SIM-plass

Kamera: 16 + 2 MP, fasedeteksjonsfokus, bokeh-modus

Batteri: 3000 mAh

Pris: 3700 kroner

Ytelsen her er såvidt over middels. Vi snakker ikke om en lynrask telefon, men i de fleste tilfellene holder den koken uten at du må vente på den. Det er først og fremst ved kjapp veksling mellom mange ulike apper at du kan få til å stresse P20 Lite litt. Den virker litt raskere enn Mate 10 Lite, som har omtrent samme maskinvaren på innsiden. Sannsynligvis spiller kvassere programvare en rolle.

Skjermen er det store blikkfanget til P20 Lite, og den er også ganske god. Antakeligvis er det her mobilens største styrke ved siden av den flotte designen er. Bildekvaliteten oppleves som skarp og god, og lysstyrken er heller ikke så verst. Alt i alt en noe bedre opplevelse enn Motorolas Moto G6 Plus ga oss for noen dager siden.

Men irriterende er det likevel at på en så god skjerm, får vi bare blokkete og lavoppløst Netflix-avspilling. Her er ikke støtte for høyeste nivå kryptering av bildestrømmen og dermed serveres vi smuler fra mange strømmetjenester.

Kameraet matcher ikke P20-navnet

Det er et dobbelt kamera her, men det er ikke i nærheten av like godt som modellene lenger opp i prisstigen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet er et annet punkt der det er naturlig å ha forventninger, ettersom telefonen er del av P20-serien. Men skal du ha et snev av P20 Pro-magien i en Huawei-telefon må du foreløpig opp til den midterste modellen, som bare heter P20. Lite-utgaven har ikke noen av funksjonene som imponerte mest i flaggskipet.

Men den tar helt greie bilder så lenge lyset er godt, og den håndterer tilsynelatende eksponering bedre enn sin maskinvarebror Mate 10 Lite. Her er nemlig både kamera og det meste av maskinvaren hentet fra Lite-utgaven i Mate-serien.

Minnekortplass og gode mengder intern lagring er blant fordelene med P20 Lite. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En fordel med P20 Lite som få andre telefoner har er muligheten for hurtiglading. Det følger med hurtiglader i esken, og laderen kobles til med USB-C. Her er i hvert fall den biten oppdatert, selv om resten av innsiden av telefonen trekker litt på årene.

Selve telefonen er også tålelig oppdatert med Android 8 installert fra start. Sammen med et batteri av helt grei størrelse gjør det at du får rimelig god brukstid fra P20 Lite for hver lading. Telefonen kobler seg også opp til tale over 4G uten å trenge hjelp fra deg som bruker.

En fordel P20 Lite er alene om i P20-serien er støtte for minnekort. De to dyrere råtassene støtter kun to samtidige SIM-kort, mens i denne billigste kan du altså bytte ut ett av dem med et micro-SD-kort.

Passelig for noen, men ikke for alle

Så bør du kjøpe Huawei P20 Lite? Vel, om du ikke er svært opptatt av strømming kan den være et helt ålreit alternativ. Den er også fin for deg som ønsker en kompakt telefon med stor skjerm.

Det største problemet for denne telefonen er nok Moto G6 Plus, som utklasser den på de fleste områder foruten ren skjermkvalitet. Der er det litt avstand mellom dem, men det er svært subjektivt hvor viktig skjermkvalitet i seg selv er i regnestykket, og G6 Plus er på ingen måte dårlig.

Dette er et sammendrag. Se flere bilder av og fra telefonen på neste side »

Jeg skulle ønske P20 Lite var bittelitt kvikkere enn den er, og det er irriterende at Huawei dytter såpass gammel maskinvare inn i et så flott ytre. P20 Lite hadde ikke trengt noen stor oppgradering for å by på en brukeropplevelse som matcher den flotte designen. Og selv om kameraet er helt greit lever det ikke opp til P20-navnet.

Motorolas slugger Motorola Moto G6 Plus (4GB RAM) 64GB Moto G-serien har vært en fabelaktig måte å skaffe seg mye telefon for lite penger på hele veien. Årets Plus-utgave er ikke like billig som Moto G-serien gjerne har vært før, men den er definitivt like hissig. Telefonen er lynende rask, har et meget godt kamera og endelig er flott design også på plass - selv om enkelte vil krangle om glassdekket telefon er bedre enn metalldekket telefon. Uansett er denne, som alle Motorola-telefoner, værsikret. Her snakker vi ikke om en tett mobil, men om en telefon som har vannsikkert belegg over komponentene. Denne skårer bra på alle fronter, men kan bli litt stor å holde for enkelte. Motorolas slugger Motorola Moto G6 Plus (4GB RAM) 64GB Moto G-serien har vært en fabelaktig måte å skaffe seg mye telefon for lite penger på hele veien. Årets Plus-utgave er ikke like billig som Moto G-serien gjerne har vært før, men den er definitivt like hissig. Telefonen er lynende rask, har et meget godt kamera og endelig er flott design også på plass - selv om enkelte vil krangle om glassdekket telefon er bedre enn metalldekket telefon. Uansett er denne, som alle Motorola-telefoner, værsikret. Her snakker vi ikke om en tett mobil, men om en telefon som har vannsikkert belegg over komponentene. Denne skårer bra på alle fronter, men kan bli litt stor å holde for enkelte. Samsungs mellomgalakse Samsung Galaxy A8 (2018) Galaxy A8 kostet 5000 kroner da den kom, og var i dyreste laget. Til greit under 4000 kroner er den absolutt et godt kjøp og begynner å bli ganske mye telefon for pengene. Hvis du akkurat synes Galaxy S8 blir i dyreste laget får du et godt kompromiss i A8 som koster rundt 1800 kroner mindre. Den skårer særlig sterkt på å være vanntett og å ha fabelaktig AMOLED-skjerm. Kameraet er godt, men ikke fullt i klasse med det Galaxy S-serien vanligvis byr på. Samsungs mellomgalakse Samsung Galaxy A8 (2018) Galaxy A8 kostet 5000 kroner da den kom, og var i dyreste laget. Til greit under 4000 kroner er den absolutt et godt kjøp og begynner å bli ganske mye telefon for pengene. Hvis du akkurat synes Galaxy S8 blir i dyreste laget får du et godt kompromiss i A8 som koster rundt 1800 kroner mindre. Den skårer særlig sterkt på å være vanntett og å ha fabelaktig AMOLED-skjerm. Kameraet er godt, men ikke fullt i klasse med det Galaxy S-serien vanligvis byr på. HTCs «billig-Pixel» HTC U11 Life 32GB HTC U11 Life er en rimelig telefon med grei maskinvare og programvare direkte fra Google. Det kan i grunnen ikke gjøres enklere hvis du vil ha rask tilgang til nye funksjoner og Android-versjoner. Legg til at den er vanntett, har et supert kamera og du har en rimelig super mobiltelefon. Men hodetelefonkontakt har den ikke, så her må du bruke overgangen som følger med. HTCs «billig-Pixel» HTC U11 Life 32GB HTC U11 Life er en rimelig telefon med grei maskinvare og programvare direkte fra Google. Det kan i grunnen ikke gjøres enklere hvis du vil ha rask tilgang til nye funksjoner og Android-versjoner. Legg til at den er vanntett, har et supert kamera og du har en rimelig super mobiltelefon. Men hodetelefonkontakt har den ikke, så her må du bruke overgangen som følger med.

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.