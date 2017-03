Test Huawei P10

Huawei P10 Størrelse: 14,53 x 6,93 x 0,7 cm

Vekt: 145 gram

Skjerm: 5,1 tommer, 1920 x 1080 piksler, Gorilla Glass 5

Maskinvare: HiSilicon Kirin 960, åtte kjerner (4x Cortex A73@2,4 GHz + 4x Cortex A53@1,8 GHz), 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7 + EMUI 5.1

Teknologi: Fingerleser under glass, hurtiglading

Kamera: 12 MP hovedkamera, optisk stabilisert, fokus ved laser + fasedeteksjon, 20 MP svart/hvitt-kamera, Leica-optikk + programvare, Leica-funksjoner på selfiekameraet

Batteri: 3200 mAh Pris: 6000 kroner

Huawei har akkurat sluppet en ny toppmodell. Navnet er P10, og vi knabbet til oss et testeksemplar så fort som råd var. Telefonen er bygget i metall, og har 5,1 tommer stor skjerm. På mange måter er den et betydelig mer kompakt alternativ for deg som har siklet på Mate 9 Pro som ble lansert i fjor høst.

Designmessig er snakker vi om en telefon som likner veldig på fjorårets toppmodell. Den er litt rundere i kantene, men designretningen er omtrent den samme. Selv om designene overhodet ikke likner på hverandre, har overgangen litt til felles med da Samsung gikk fra Galaxy S6 til Galaxy S7. Alt ble rundere, men så likevel ganske likt ut.

Og rundere telefoner er som regel litt bedre å holde enn saker og ting med spisse kanter.

Veldig god å holde

Vesle P10 er fryktelig god å holde, og selv om jeg personlig foretrekker enda litt større skjermer må jeg si jeg liker denne telefonen. Jeg er godt vant til å holde større telefoner etter hvert, og klarer å traktere inntil drøyt seks tommer store skjermer med én hånd. Men én ting er hva man blir vant til og sånn noenlunde får til, mens en annen er hva som passer helt naturlig.

Selv om man kanskje har overbevist seg selv om at størrelse ikke er noen hindring, blir det altså likevel til at den gode måten P10 ligger i hånden på gjør det ekstra lett å like denne telefonen.

Designmessig kommer denne saken i en rekke fresje farger, noe Huawei brukte mye tid på å snakke om under lanseringen. Men til Norge er det sølv, svart og gull som mest sannsynlig dukker opp. Det er litt irriterende, gitt at både den grønne og den blå varianten skiller seg tydelig ut fra mengden både fargemessig og med en litt mer ruglete aluminium som gir et helt spesielt gjenskinn i lyset.

Skjermen som pryder forsiden er ålreit på alle vis, men med P10 må du ta til takke med full-HD. Den større Plus-versjonen av P10 har i år fått høyere oppløsning - en oppgradering fra fjorårets P9 Plus-modell. Det er uansett svært høy punkttetthet på begge, så når Plus-modellen er enda litt tettere er det mer en bonus for den, enn noen ulempe for den vanlige.

Ålreit batteritid

Huawei P10 til venstre, Huawei Mate 9 Pro til høyre. Har du ikke sett en slik før? Den er bare ørlite større enn Galaxy S7 Edge.

En annen ting som formodentlig skiller seg en del mellom disse er batteritiden. I min bruk holder P10 rundt halvannen dag på en lading, med sitt 3200 mAh store batteri.

Plus-modellen har 3750 mAh, og vil antakeligvis vare en del lenger per lading. Det må nevnes at testperioden foregikk under mobilmessen i Barcelona, og flere av telefonene jeg hadde med i bagasjen fikk både litt kortere batteritid, og oppførte seg litt uvanlig der nede. En plutselig overflod av journalister og mobilprodusenter som legger press på mobilnettet kan gi litt uforutsigbare resultater.

Det er en lekker telefon å se til dette, men den er enda lekrere ... . Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er dessuten en liten, men viktig ting å få med seg her. I likhet med Mate 9 Pro følger disse telefonene med på hvilke apper man benytter seg av oftest, og når. Dermed gjør de så godt de kan for å sørge for at innholdet du trenger allerede er klart når du trenger det. Det skal både spare strøm og kutte i forsinkelser. Skal telefonen lære seg å kjenne vanene dine må den brukes en stund. Sannsynligvis er fire dager i korteste laget til at jeg har merket stort til den effekten for denne telefonen, og gitt normale omstendigheter kan det uansett hende at P10 varer enda litt lenger enn jeg har erfart.

Vi kommer til å fortsette å bruke P10 etter publiseringen av dette testen, og vil oppdatere teksten med mer informasjon om batteritiden når vi har enda bedre grunnlag.

Lynende rask

... i utgavene med blå-, grønn- eller gullfarge og diamond cut-designen. Disse får en slags regnbueeffekt når man holder dem under lys, og de ligger enda litt bedre i hånden med en litt ru bakside. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den opplevde ytelsen er uansett meget bra. Systembrikken som står i telefonen er en av de aller kraftigste på markedet, og nok en gang må likheten til Mate 9 Pro trekkes frem. Her tygger telefonen seg gjennom apper og menyer som om det var halm. Forsinkelser oppstår omtrent ikke i det hele tatt.

Gitt at Huawei har lagt sitt eget menysystem oppå Android 7.1 er dette imponerende. Selv de heftigste modellene fra andre mobilprodusenter vil gjerne stoppe opp litt her og der. Flere ganger har vi trukket frem telefoner med ren Android som vinnere på opplevd ytelse. Der pleier menyer å gli silkemykt uansett hva som skjer, men de er ikke nødvendigvis raske i appopplevelse, og det er en litt annen type kontant svar man får fra enheter som denne.

Selve menyglien er her, som hos Samsung og flere andre, marginalt bak rene Android-enheter.

Det er altså snakk om nyanseforskjeller, selv om begge leire med rette kan hevdes å være den raskeste, det kommer bare litt an på hva man er på jakt etter.

Målt ytelse helt i toppklasse

Ser vi til ren målt ytelse skal det uansett noe til å overgå Huawei P10. Den ligger i nabolaget rundt Samsungs Galaxy S7. Dermed er det vanskelig å se for seg apper eller bruksområder P10 blir for treg for med det første. Her bør du altså være rimelig fremtidssikret med en slik telefon. Alle spillene jeg har prøvd på telefonen klarer seg også mer enn godt nok med futten so bor i P10.

Det er uansett en forholdsvis dårlig forretningsidé å designe spill som krever vesentlig mer ytelse enn dette. Det tar en stund for forrige generasjon telefoner å bli skiftet ut, og utvikler man noe for bare de få med eventuelt enda heftigere enheter er det ikke sikkert man vil tjene noe særlig på appen sin.

Snapdragon 821 markert med brunt, den svarte søylen er Snapdragon 821 AC - som er bittelitt raskere, lyseblå stolper markerer egenutviklede systembrikker, mens de to rosa viser Kirin 960, som altså bor i P10 og i Mate 9 Pro. Gule søyler er snapdragon 820.

Apper på hjemmeskjerm eller i appskuff

Huawei virker å ha forvalgt tema etter farge på telefonen. Den sølvgrå varianten jeg har testet ble levert med temaet lengst til venstre. Antakeligvis ett av de styggeste jeg har sett. Heldigvis er det mange fine å velge mellom. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Menysystemet her er Android 7 i kombinasjon med EMUI 5.1-menyene fra Huawei. Det betyr at apputvalg og muligheter skiller seg en del fra helt ordinær Android. Rent grafisk virker det å være fargekoordinert hva slags menyløsning man får. De grønne modellene kjører et utpreget grønt tema, mens vår sølvgrå telefon ble levert med noen relativt lite pene menyer ut av esken. Heldigvis er det mulig å bytte fritt til noe som ser mer skapelig ut.

Tidligere pleide ikke Huaweis telefoner å ha mulighet for appmenyer. I stedet spredte de alt innholdet utover hjemmeskjermene. Siden Mate 9 Pro har imidlertid dette vært en mulighet man kan velge selv. Slik er det også her.

EMUI i kombinasjon med Android 7 fungerer godt og gir deg mulighet til å velge om du vil ha alt innholdet på hjemmeskjermene eller om du også vil ha en appskuff. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nye funksjoner i fingerleseren

Selv om noen designvalg er annerledes enn standard Android er det relativt greit å finne frem her. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fingerleseren her er uvanlig. Huawei har ikke lenger snarveisfelt rundt den, og selve fingerleseren ligger under det samme glasset som hele resten av telefonen ligger under. Dette er en løsning som fysisk, og for det meste praktisk, er kliss lik den vi finner i Xiaomi Mi5S, som ble første mobil ut med denne varianten i fjor.

Selve fingerleseren kommer imidlertid fra en annen produsent enn den Xiaomi har brukt.

En vesentlig forskjell mellom de nevnte telefonene ligger i hvordan Huawei har løst behovet for flere funksjonssnarveier.

Her er alt integrert i den ene «knappen», og ett trykk på den betyr tilbake, mens et langtrykk tar deg «hjem». Sveip til siden og du får appoversikten der du kan veksle mellom ulike oppgaver, og eventuelt avlive ulydig programvare.

Mitt første møte med denne vrien var i MediaPad M3 for en tid tilbake. Der brukte jeg noen timer på å bli klok på løsningen, men så fort den satt i fingrene ble den veldig fin å bruke. I telefonform krevde den på nytt litt tilvenning, muligens fordi jeg har brukt mye annet utstyr i mellomtiden. Men etter noen dager med telefonen her i Barcelona, sitter den på nytt i fingrene. Dette er absolutt en ålreit løsning.

Det tar noen øyeblikk lenger å komme seg helt ut hvis du er dypt inni menyene, siden du må vente på at langtrykket registreres, men for det meste navigerer man ikke så fryktelig mange lag inn i telefonmenyene, og tilbake er nok den aller mest brukte hurtigfunksjonen i Android uansett. For min del oppfatter jeg dette som en optimal løsning, men her er smaken som baken, og det kan hende du mener noe annet.

Det kan forresten nevnes at tilsvarende løsning er valgt i nye Moto G5.

Haugevis av smarte løsninger

Drøssevis av hendige funksjoner er bygget inn. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I tillegg til dette er det smarte løsninger strødd i EMUI. I og for seg ikke noe nytt for dette menysystemet. Huawei har de siste årene skydd rene gimmicks som pesten, og i stedet gitt oss funksjoner vi faktisk ønsker oss i telefonene.

Det blir ikke plass til å nevne alt, så jeg får nøye meg med en av de kjekkeste funksjonene, og noen fler i listeformat.

Ett eksempel på en nyttig ting som du fant nesten overalt i mobiltelefoniens tidlige dager er muligheten til å skru av og på telefonen etter tid. Dermed slipper du at telefonen bruker opp strømreservene mens du sover.

Huawei har hatt dette i alle sine nyere modeller, mens det omtrent ikke er å finne i andre mobiltelefoner.

Batteritiden er rimelig god, og etter hvert som man bruker telefonen skal den bli enda bedre. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Noen av de andre mer eller mindre uvanlige funksjonene:

Vis nettverkshastighet i topplinjen

Velg om skjermen skal skru seg på ved varslinger

Velg om varslingslyset skal være i bruk

Styr funksjoner med fingerbevegelser («gestures»)

Få batteriprosent presentert på ulike vis i topplinjen

Velg funksjoner for hodetelefonknappene

Tvillingapp lar deg være innlogget med flere samtidige og ulike konti på sosiale medier

Appsafe med låst innhold - åpnes med fingeravtrykk eller kode

Skritteller på låseskjermen

Trakasseringsfilter lar deg sette opp nummerlister som ikke skal varsles

Dette er neppe noen fullstendig liste. Det er rett og slett valg i alle himmelretninger her, og heldigvis er ingen av dem av typen som burde få noen til å himle med øynene og lure på hva i alle dager nytteverdien er. Er du tilhenger av helt ren Android er ikke dette telefonen for deg, men synes du det er fint med en telefon du kan tilpasse i alle himmelretninger og gjøre helt til din egen, stiller altså P10 med massevis av muligheter.

Som vanlig telefon

God batteritid og hurtiglading når batteriet går tomt. Det er kjekke ting å ha for deg som bruker telefonen mye.

Tastaturløsningen som følger med er Swiftkey. Det er ikke min favoritt, ettersom den flytter litt rundt på tasteplasseringene avhengig av hvilken modus du er i. Det er noen hakk mer fornuftig å ha tastene på samme sted og heller bytte ut innholdet i dem, slik mange andre tastaturløsninger gjør. Da sitter plasseringene bedre i fingrene etter hvert. Men Swiftkey er også manges favoritt, og det fungerer rimelig greit i de fleste sammenhenger. Det reklamerer heller ikke for kjøpeinnhold på samme måte som den forferdelige Touch Pal-løsningen som enkelte produsenter legger til.

Du kan uansett bytte tastatur om du skulle ha en annen favoritt.

Det går kjapt og fint å taste meldinger her, og berøringsskjermen er presis.

Under samtale er lyden meget god og klar i begge ender. Akkurat som forventet av en aktør som har syslet med både nettverk og telefoner i årevis. Et trygt kjøp om du først og fremst skal ringe også, med andre ord.

Tidlig og global testenhet

Vår telefon er en global testenhet med tidlig programvare. Dermed ligger det en del apper i menyene her fra før. Det har vi sett tidligere, og normalen så langt har vært at disse ikke dukker opp i de nordiske eksemplarene, så det har dermed heller ikke havnet på trekklisten.

Dette er også tidlig programvare, ettersom april såvidt rekker å dukke opp før telefonen er i salg. Likevel har det vært minimalt med urent trav her. Noen få veldig små bugs har vist seg, men ikke mange, og ingen som har vært viktige. For eksempel varslet telefonen en gang om fare for hørselsskade allerede da volumbryteren sto i null. Den ble klikket vekk, og telefonen oppførte seg eksemplarisk deretter. I praksis oppleves den som ferdig, selv om Huawei fortsatt har omkring én måned på seg til å polere opplevelsen ytterligere.

Heftig hodetelefonlyd

Liten og pen. Mobilbutikkene i dag domineres av telefonskjermer rundt 5,5 tommer. Selv om P10 er vesentlig større enn det som var vanlig bare for noen år siden, er den relativt kompakt og fin i dagens marked.

En god stund var Huawei kjent for å ha litt lav og laber lyd på hodetelefontilkoblingen sin. Det inntrykket gjelder absolutt ikke lenger. Og mini-jacken den lever fortsatt i beste velgående i denne og mange andre telefoner.

Da jeg koblet til et forholdsvis lettdrevet sett hodetelefoner stusset jeg litt over at lyden var svært høy selv med volumbryteren på drøyt midten av skalaen. Enn om ...

Som tenkt så gjort. Øyeblikk senere var Sennheisers HD650 koblet til. Disse krever normalt en egen forsterker for å låte bra, men det er faktisk imponerende mengder krefter i P10, til tross for at Huawei ikke snakket så mye om den biten under sin lansering. Å spille høyt i disse vanligvis stasjonære hodetelefonene var ikke noe problem, og det låt helt kurant også.

En portabel forsterker er fortsatt det beste valget om man sysler med slikt, men å ha muligheten til å plugge forholdsvis krevende hodetelefoner rett i kontakten på telefonen er en helt grei mulighet å ha, skulle man trenge den.

Det bør nevnes at ørepluggene som følger med er svært like Apples EarPods. Hvis du liker dem, vil du også like disse. Jeg gjør ikke det, og synes de er forholdsvis bassfattige, og har lett for å falle ut av ørene.

Svært bra kamera

Kombinasjonen av funksjoner og kvaliteter i kameraet på P10 er meget god. Vi venter at P10 Plus vil være enda noen hakk kvassere, men dette er likevel i toppklasse. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Plus-modellen markedsføres på en del bedre optikk enn den vanlige P10-varianten. Men det står fortsatt Leica på dette kameraet, så Huawei skryter altså litt her og. Og det gjør de i og for seg med rette.

Joda, en Galaxy S7 vil stadig ta litt mer lyssterke bilder enn P10, men kvaliteten her begynner å bli svært bra. Fokus er lynrask, og treffer så godt som alltid. Jeg sier så godt som, fordi jeg i testperioden ikke har opplevd et eneste bomskudd med P10, men det er naturligvis vanskelig å konkludere med at den absolutt aldri vil bomme.

Den er lyssterk nok til å stort sett klare seg uten fotolyset, og det ligger en hel horde med funksjoner i kameraappen. Selv om Huawei er aller mest glade i å skryte av muligheten til å gjøre bakgrunnen uklar, som når man tar bilder med speilreflekser og lave f-verdier, er det fortsatt nattmodusen som er aller mest imponerende her.

Nattfunksjonen er fortsatt suveren

Sett mobilen fra deg, og la den ta bildet helt automagisk. Den holder på så mange sekunder som den behøver for å ta et klart bilde, og så lenge du ikke fotograferer ting i bevegelse, blir resultatet alltid imponerende. Huawei-telefoner har hatt denne muligheten i votter og vintre, men enn så lenge har jeg ikke sett like gode resultater fra andre telefoner uten at man begynner å stille på innstillingene selv. Det kan du forøvrig gjøre her også, i en proffmodus som tillater raw-fotografering.

Bildene tatt med funksjonen som skal gi uklar bakgrunn blir greie nok, men denne telefonen tenderer faktisk mot å gi ganske flotte slike bilder i utgangspunktet. Hvis bakgrunnen er noen meter unna motivet ditt, vil autofokusen i telefonen diske opp med en flott bokeh uten at du trenger å foreta deg noe som helst.

Foto: Huawei

For å gjenta meg selv litt - det eneste man egentlig kan plukke litt på her, er lysfølsomheten i mørket. Og det er nettopp den som skal være bedre i Plus-varianten, som vi foreløpig ikke har testet. Det kan bli spennende å se hva ny optikk kan tilføre P10-serien når den tid kommer.

Se alle bildene vi tok med Huawei P10 i bildekarusellen nederst i saken.

Alt i alt

Til rundt 6000 kroner er Huawei P10 en virkelig god telefon. Kameraet kunne prestert enda litt bedre i dårlig lys, noe det er grunn til å vente at P10 Plus gjør, når den dukker opp. I denne prisklassen begynner også vanntetting å bli svært vanlig. Det har ikke P10, og det er nok det viktigste enkelttrekket her.

Men mye veies opp av de utallige mulighetene til å tilpasse telefonen akkurat slik du vil ha den. Den fungerer bra som telefon, har god batteritid og ytelsen er helt i toppklasse. Som telefon er det rett og slett lite å syte over her. Og prisen er altså ikke så aller verst til toppmodell å være.

Og i denne størrelsen er det heller ikke flust av toppmodeller med tilsvarende ytelse å velge. Mange av dem er en del større enn P10, og liker du en telefon som ligger godt i hånden, er dette absolutt en av de bedre du kan velge.

Alternativ til Huawei P10