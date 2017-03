Test Huawei P10 Plus

Vi rakk å teste Huaweis P10 under Mobile World Congress tidligere i år. Konklusjonen ble at dette var en meget god mobiltelefon, men at den kanskje kommer litt til kort på spenningsfronten. Det skjer nemlig ganske mye med mobiltelefonene våre om dagen, og således står krigen mellom de aller beste tradisjonelle telefonene og de beste nye konseptene.

Huawei P10 Plus

Størrelse: 15,35 x 7,42 x 0,7 cm

Vekt: 165 gram

Skjerm: 5,5 tommer, 2560 x 1440 piksler, Gorilla Glass 5

Maskinvare: HiSilicon Kirin 960, åtte kjerner (4x Cortex A73@2,4 GHz + 4x Cortex A53@1,8 GHz), 6 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB, plass for MicroSD eller ekstra SIM

Operativsystem: Android 7 + EMUI 5.1

Teknologi: Fingerleser under glass, hurtiglading

Kamera: 12 MP hovedkamera, optisk stabilisert, fokus ved laser + fasedeteksjon, 20 MP svart/hvitt-kamera, Leica-optikk (f/1.8) + programvare, Leica-funksjoner på selfiekameraet

Batteri: 3750 mAh Pris: Rundt 8000 kroner

Det nye jeg snakker om, som du går glipp av med en P10-modell, er nye og spesielle skjermaspekt som i LG G6 eller Xiaomi Mi Mix, nye måter å lære bruksmønstre på med stikkord som dyplæring og kunstig intelligens i tillegg til et vell av nye sensorer og vanntette eller støtsikre konstruksjonsmetoder.

Dagens testprodukt Huawei P10 Plus har ikke så mye av dette. I hvert fall ikke på overflaten. Men det betyr ikke at det ikke er nyheter her. P10 Plus skal for eksempel ha en ekstra påkostet og ny fingerleser, der alt er gjemt under samme skjermglass som resten av telefonens forside. I tillegg skilter den med samme dyplæringsløsning som Mate 9 Pro. Det betyr at den gjør sitt beste for å forutse bruken din, for eksempel ved å gjøre klar appene du trenger før du vet at du trenger dem selv.

Det skal gi bedre opplevd ytelse og bedre batteritid, ettersom telefonen i mindre grad enn andre tas på senga av brukerens behov, og hvis alt virker som det skal sjeldnere er opptatt med ting man ikke trenger.

Det store spørsmålet nå innledningsvis er hvor like disse to telefonene er. Hvorfor skal du kjøpe en Plus-modell fremfor den vanlige?

Her er de viktigste forskjellene på P10 og P10 Plus:

Skjermstørrelse : P10 Plus har større skjerm (5,5 tommer mot 5,1 tommer)

: P10 Plus har større skjerm (5,5 tommer mot 5,1 tommer) Oppløsning : P10 Plus har 1440p-oppløsning, mens P10 har 1080p

: P10 Plus har 1440p-oppløsning, mens P10 har 1080p Mer lagring : P10 Plus leveres med 128 gigabyte, mens P10 «bare» har 64 gigabyte

: P10 Plus leveres med 128 gigabyte, mens P10 «bare» har 64 gigabyte Større batteri : P10 Plus har batteri på 3750 mAh mens P10 klarer seg med 3200 mAh

: P10 Plus har batteri på 3750 mAh mens P10 klarer seg med 3200 mAh Forbedret kamera : P10 Plus har mer lyssterk kameraoptikk enn P10 (f/1.8 mot f/2.2)

: P10 Plus har mer lyssterk kameraoptikk enn P10 (f/1.8 mot f/2.2) P10 Plus har IR-sender for fjernkontrollbruk

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og dette har de til felles:

Begge kjører samme systembrikke (HiSilicon Kirin 960)

Designmessig like

Begge støtter minnekort

Begge har svart/hvitt ekstrakamera på 20 megapiksler

Hodetelefonkontakt

Begge har Android 7 og EMUI 5.1-menyer fra Huawei

Hurtiglading støttes av begge

Like, men samtidig ikke

Her er det altså forholdsvis mye som er forskjellig, selv om de to telefonene ved første øyekast ser ganske så like ut. Samtidig er flere av forskjellene ting som er nokså opplagt ved Plus-modeller, så som større skjerm, høyere oppløsning og større batteri. Litt kvassere kameraløsning er også vanlig på modeller som får Plus-merkelappen, nesten uansett hvem som produserer dem.

Litt mer uvanlig er det at Huawei også differensierer mellom dem med mengde lagring og RAM, men her skal det sies at det nok mest skyldes utvalget som hentes til Norge. Produsenten selv har flere varianter enn de vi får se her, med ulik mengder lagringsplass og forskjellig mengde RAM. I tillegg finnes grønne og blå varianter av P10 utenfor våre landegrenser. Foreløpig er det kun sølv, gull og svart som finner veien til oss.

Fra venstre: LG G6, Huawei P10, Huawei P10 Plus, iPhone 7 Plus, Lenovo Phab 2 Pro. En av telefonene med størst skjerm her er faktisk en av de to minste. LG G6 har 5,7 tommers skjerm i ekstremt kompakt innpakning. Huaweis P10 Plus legger seg midt mellom den vanlige P10-modellen og Apples iPhone 7 Plus i størrelse.

I praktisk bruk

Plus-modellen er litt, men ikke mye, større enn den vanlige P10-varianten. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

P10 Plus er omtrent en halv centimeter større i bredde og lengde enn sin lillebror, samtidig som den fortsatt er vesentlig mindre enn Apples iPhone 7 Plus. Den er altså noe mer kronglete å håndtere enn minste utgave, men for deg som har latt Apples største telefon sette grensen for mobilstørrelse er den fortsatt noen knepp unna.

Huaweis Plus-modell er altså noenlunde håndterlig tross sin store skjermstørrelse, men LGs G6 har enda mer skjerm og en enda litt mer kompakt, om enn litt tykkere. Skal man ha mest mulig skjerm i telefonen sin bør man altså også vurdere disse vriene. Det er ventet at Samsungs Galaxy S8 også har minimalt med skjermrammer, slik LGs nye toppmodell har.

Større skjerm med høyere oppløsning er én av tingene du betaler litt ekstra for i P10 Plus. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Er du ikke så fryktelig opptatt av å ha en absolutt minst mulig mobil for sin skjermstørrelse er P10 Plus helt ålreit. Den har veldig smale rammer på langsiden av skjermen, og rammene over og under er ikke påfallende store selv om de heller ikke er spesielt kompakte.

Den slette baksiden i aluminium er god å holde i, men variantene som kommer til Norge er de slette og «vanlige» utgavene. Variantene med mer spesielle farger har en ruglete bakside som gir bedre friksjon mot hånden eller underlag man måtte legge fra seg telefonen på.

Designmessig er det en forholdsvis enkel telefon, med antennebånd i samme stil som HTC og Apple har pleid å ha, og naturligvis Huaweis sedvanlige glassfelt øverst på baksiden, der de to kameraene bor. Ser vi bort fra størrelsen er det eneste som tydelig viser at dette er Plus-modellen et nesten umerkelig IR-øye på toppen av telefonen.

I bruk sammenliknet med P10

Hoveddelen av hvordan P10 Plus er å bruke deler den med lillebror P10. Dermed kan du få vite mer om programvaren og funksjonene i den i vår opprinnelige test.

Her får du i stor grad de samme funksjonene som i lillebror, men noen er unike for Plus-modellen, og noen er spesielt nyttige her.

Én av funksjonene som det kanskje ikke er fullt så viktig i en kompakt telefon som i disse litt større, er énhåndsmodusen. Den aktiverer man enkelt ved å sveipe diagonalt opp fra ett av skjermhjørnene. Innholdet på skjermen krympes og legges inn mot det hjørnet sveipet startet fra.

P10-serien stiller med en rekke valgmuligheter og en hjem-knapp som kanskje er litt uvant. For P10 Plus er en unik liten fordel at den har IR-øye og kan fungere som fjernkontroll. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det finnes et utall slike løsninger i bruk i dag, og Huaweis er enkel og tilforlatelig. Personlig synes jeg kanskje dobbeltappen på Apples hjemfelt eller sveip fra knapp til knapp på Xiaomis telefoner setter seg hakket fortere i fingrene, men her er personlig smak og vane over tid viktig. Det er hakket enklere å vite om man treffer rett om man gis skjermholdepunkter å trekke fingeren mellom, men Huaweis løsning virker relativt samarbeidsvillig og fungerer hver gang jeg prøver å aktivere den.

For å forstørre innholdet på skjermen igjen trykker man bare i det svarte feltet utenfor skjerminnholdet.

Når du har rotet bort fjernkontrollen ...

Et lite IR-øye har fått plass på toppen her, akkurat som i P9 Plus og Honor 8, for å nevne noen. Hverken minste P9 eller P10 har det samme tillegget. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En annen forskjell er den nevnte IR-dioden i toppen av telefonen. En periode for tre-fire år siden var IR-sendere og fjernkontrollfunksjoner den store nyheten i mange telefoner. Et kort blaff med «fjernkontrolltelefoner» fulgte, før hele greia la seg igjen.

Jeg vet ikke helt hva slags logikk Huawei følger når de likevel fortsatt legger ved funksjonaliteten, men jeg liker den i hvert fall. Det er stadig mange ting igjen i stua som ikke kan fjernstyres med app over WiFi.

Appmessig har ikke disse løsningene vært så gode, ettersom mange har vært bundet opp i Peels mildt sagt irriterende rammeverk, der både kabelleverandør, postnummer og annet gjerne skal med før man får fjernstyre noe som helst. Heldigvis styrer Huawei elegant unna denne elendige løsningen og kjører sin egen app i stedet. Men nær sagt som vanlig er lydkilder på pussig vis utelatt fra utvalget.

Som vanlig fungerer det greit med alternative fjernkontrollapper, og de finnes det mange av på Google Play. Det viktigste her er at muligheten ligger her for de av oss som støtt roter vekk vanlige fjernkontroller.

Mange muligheter til å tilpasse

USB-C, minijack og høyttaler i bunnen av telefonen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Alt av andre funksjoner og løsninger fra EMUI ligger stadig her, så det betyr at du kan tilpasse telefonen fra innerst til ytterst med løsninger som register over nummer som ikke skal komme gjennom, eller automatisk av- og på-skruing av telefonen basert på tid.

Til forskjell fra mange tidligere Huawei-produkter, og de mange andre kinesiske mobilmodeller, kan man nå velge å ha en appskuff bak hjemmeskjermene, slik at man ikke er nødt til å være så ryddig når man installerer nye ting.

Slik har det vært på Huaweis tre siste modeller, P10, P10 Plus og Mate 9 Pro. Men også eldre Huaweier som får oppdatering til EMUI 5.1 får denne løsningen, herunder også kjente og utmerkede modeller som Honor 8.

Huawei-telefoner pleide å samle alle appene på hjemmeskjermene, men nå kan du velge å ha appskuff bak hjemmeskjermene dine, slik som på Android-telefoner flest. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Noen ord om den nye fingerleseren er på sin plass her som i den opprinnelige P10-testen. For her har nemlig Huawei dyttet inn en mengde funksjonalitet i ett og samme berøringsfelt. Ett enkelt trykk tar deg tilbake i menyen, et langtrykk tar deg til hjemmeskjermene mens sveip fra side til side aktiverer appvelgeren. Dette er en forholdsvis uvanlig måte å gjøre menynavigasjon på for Android-enheter, men Huawei har hatt løsningen i noen modeller nå, og Motorola kastet seg akkurat på med årets nye Moto G5-modeller.

Det går rimelig greit å venne seg til, men skulle løsningen by på problemer kan du velge å ha snarveisfeltene på skjermen i stedet. Dette spiser imidlertid opp mye skjermplass, og gjør rammen nederst på telefonen svært omfattende. Skal man få maksimalt ut av P10 Plus er det altså en fordel å gjøre seg vant til den nye fingerleseren.

Er det noe vi ikke har dekket i denne testen?

Ta en titt på den opprinnelige testen av Huawei P10 her »

Knall ytelse

Systembrikken i P10 Plus er altså den samme som i den vanlige utgaven, men her er det noen små forskjeller å nevne. I stedet for fire gigabyte RAM har vårt nye og større bekjentskap hele seks gigabyte å rutte med. I tillegg må det nevnes at skjermen har vesentlig høyere oppløsning enn originalen. Det setter noe større krav til systembrikke og spesielt grafikkdelen i løsningen.

Alt i alt er imidlertid brukeropplevelsen her så godt som lik den i vanlige P10, og begge modellene føles veldig like Huawei Mate 9 Pro som var først ute både med systembrikke og Android 7 med EMUI-menyene.

Det oppstår aldri lange ventetider på noe som helst. Innlasting av apper går kjapt og smertefritt. Selve menyene er ikke fullt så smørsmidige som den tilnærmet rene Android-opplevelsen på en Motorola eller den helt rene opplevelsen du får på en Google Pixel.

Men telefonen får aldri plutselige eller uventede stopp. Noen ganger kan en overgang ta såvidt mer tid enn den ville gjort på en telefon med ren Google-programvare, men vel så viktig som den vanvittige flyten rene Android-telefoner kan skilte med er at man aldri blir stående for å lure på når telefonen er ferdig med sitt med Huaweis nyere toppmodeller. Det er verdt en del det også.

Kamera

Kameraløsningen er en av tingene som skiller P10 Plus fra den minste utgaven. Utenpå er de omtrent like, foruten navnet på optikken. Inni finner du vesentlig mer lyssterk optikk i den største av de to, her representert i svart utgave. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Noen ting er relativt enkle å fastslå. Så som at skjermstørrelsen her gjør P10 Plus til en bedre telefon å se film på enn sin lillebror. Men ett punkt på listen over egenskaper for Plus-modellen er ikke like åpenbart. Denne har nemlig fått bedre optikk enn sin lillebror, selv om begge inngår i Huaweis Leica-samarbeid.

Med Leicas egne navn betyr det at glasset her går fra Summarit til Summilux, og blenderverdien går fra f/2.2 til f/1.8. Når kameradelen på baksiden ellers er lik burde det bety at P10 Plus gjør det vesentlig skarpere i mørket enn sin mindre slektning.

I første omgang ble telefonene tatt med ut i vanlig dagslys. Litt overskyet var det, og dermed fikk de ikke sprutende sollys å jobbe med, men tilsynelatende fikk både P10 og P10 Plus tilstrekkelig til at bevegelsesuskarphet ikke var noe nevneverdig problem.

Likevel synes det som om P10 Plus leverer hakket skarpere bilder også i godt lys enn sin slektning.

Bildekvaliteten på dagtid er meget god fra begge to, og selve fotoopplevelsen er det lite å si på. Bildet knipses raskt, og du slipper å vente på at telefonen fortsatt ikke er ferdig med forrige bilde når du skal ta neste. For det aller meste er begge to så treffsikre på fokus at det ikke er noe man trenger å tenke så mye på, med mindre man ønsker å plassere det selv, da.

Hamler opp med Galaxy S7 i mørket

P10 Plus med 20 megapikslers oppløsning, en oppløsning den når ved å kombinere informasjon fra fargesensor og svart-hvitt-sensoren. Her er det en del støy, men så er forholdene veldig vanskelige. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsungs Galaxy S7 har ledet an i mørket gjennom så godt som hele fjoråret. Selv om det har kommet et lite lass mobiler som har hevdet å kunne vippe den av pinnen, har jeg fortsatt ikke støtt på en mobil som er fullt så treffsikker også når det blir skikkelig mørkt. Det var telefonen å slå i fjor, og Huawei hevdet også de hadde gjort det med P9, uten at vi var helt enige i akkurat det.

Men etter noen prøverunder med P10 Plus, P10, Galaxy S7 og LG G6 i mørket, er det i grunnen bare å si det rett ut; P10 Plus på full automatikk håndterer faktisk mørket svært godt, og tidvis bedre enn Galaxy S7. Det er svært så imponerende.

Blar du helt til slutt i karusellen under får du se testbildene fra de mørkeste omgivelsene. De mangler estetiske kvaliteter, men de sier litt om hva telefonene gjør. Galaxy S7 virker å holde seg på relativt lave ISO-verdier hele tiden, mens den virker å lyse opp bildet en del i programvare etterpå. Ingen av de andre telefonene klarte eksponeringer på under sekundet i kombinasjon med ISO 200.

Huawei og LG derimot legger seg på vesentlig høyere ISO-verdier, og virker å tåle det relativt fint uten altfor mye støy.

Det er imidlertid så lenge EXIF-informasjonen fra filene holder vann. I denne omgang ble det ikke forsøkt å ta bilder med RAW-funksjonene som samtlige mobiler har. Det avventer vi til det er på tide med en større sammenlikning av mobilkamera - antakeligvis så fort Galaxy S8 og Sonys Xperia XZS er på plass.

Helt til slutt

Huaweis P10 Plus ser kanskje ikke spesielt spennende ut på utsiden. Men det er i grunnen helt greit, for den, som sin lillebror, gjør akkurat det den skal – nemlig å spre Mate 9 Pro-genene rundt i modeller som er håndterbare for flere.

Der P10 bittelitt forenklet kunne beskrives som en Mate 9 Pro for deg som synes 5,5-tommers skjermer er for store, kan P10 Plus beskrives som en Mate 9 Pro for deg som ikke liker tydelige kurver langs kanten av mobilskjermen.

Dermed har Huawei på sett og vis en Mate 9 Pro for deg uansett hva slags størrelse eller utforming telefon du vil ha. På ett vis kompliserer den utvalget litt, men det er en del som ikke er helt komfortable med buede skjermer, så for de som ønsker seg Huaweis kraftigste telefon uten designstaffasjen ved siden av er den en nødvendig del av utvalget.

Her får du alt du behøver av krefter, et utmerket kamera og svært gode menyer å boltre deg i. Telefonen kan som alle Huawei-produkter tilpasses i øst og vest, slik at du enkelt kan gjøre den til din egen.

Med en pris på hele 8000 kroner er den i det mer kostbare hjørnet av Huaweis utvalg, og til prisen Huawei tar hadde jeg kanskje ønsket meg litt mer, og spesielt vanntetting for sikkerhets skyld, selv om P10-serien skal tåle en regnskur.