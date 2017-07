Test Huawei P10 Lite

Huawei var lenge et litt obskurt navn i de tusen hjem, men etter flere år på det norske markedet har kineserne nå en ganske veletablert posisjon. Modellene deres har også løftet seg betraktelig de par siste årene, med anbefalte modeller som perler på en snor.

I dag skal det handle om selveste P10-serien, endog om den billigste i trioen: hils på Huawei P10 Lite.

Huawei P10 Lite Størrelse: 14,65 x 7,2 x 0,72 cm

Vekt: 146 gram

Skjerm: 5,2 tommer, 1 920 x 1 080 piksler, 424 ppi, LTPS IPS LCD, herdet glass

Maskinvare: HiSilicon Kirin 658, 4 x Cortex-A53 @ 2,36 GHz + 4 x Cortex-A53 @ 1,7 GHz, Mali-T830 GPU, 3 GB RAM

Lagringsplass: 32 GB + minnekortplass

Operativsystem: Android 7.0 Nougat + EMUI 5.1

Teknologi: 4G/LTE, fingeravtrykksleser, hurtiglading

Kamera: 12 megapiksler, f/2.2, fasedeteksjon, HDR + 8 megapiksler, f/2.0

Batteri: 3 000 mAh, Qualcomm QuickCharge 2.0

Pris: Fra 2 490 kroner

Fra før av har vi testet storebrødrene Huawei P10 og P10 Plus, som er toppspesifiserte og konkurrerer med både iPhone 7, Galaxy S8, Xperia XZs, HTC U11 og en bråte andre kraftkjemper. P10 Lite befinner seg i mye mer prisgunstig selskap, men det betyr ikke at du trenger å gi avkall på så mye.

Vil du lese hele P10 Lite-testen? Bla over til side for alle detaljene »

Penere design enn toppmodellene

Spesielt designmessig skorter det ikke på noe her – her vil undertegnede faktisk mene at Huawei har gjort P10 Lite penere enn begge to søstermodellene. Designet er rett og slett griselekkert, med avrundet 2,5D-glass både foran og bak og en blankfrest metallramme rundt.

Glasset bak har dessuten fått en usedvanlig lekker perlemorutførelse på undersiden, som tar seg spesielt godt ut i den hvite testmodellen.

Byggekvaliteten og kvalitetsfølelsen har generelt løftet seg stort fra tidligere år, der både P9 Lite og spesielt P8 Lite føltes litt billige. Førstnevnte deler nesten hele designet med P10 Lite, så her har man rett og slett foretatt et (ganske solid) ansiktsløft.

Skjermen og designet på P10 Lite er betydelig bedre enn i de to forgjengerne. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Eksempelvis er fingeravtrykksleseren bak nå pyntet med en metallring, og omkranset av glass – som nå også heldigvis dekker kameralinsen. Plastfeltet på kamera-delen bak på P9 Lite hadde nemlig en særegen evne til å bli ripete nesten bare du så på det. Takk, Huawei!

TEST: Asus Zenphone Zoom S: Fantastisk brukeropplevelse og kamera

Et skikkelig kameraløft sett opp mot fjoråret

Som nevnt er dette en billigere modell enn de heftigere storebrødrene, og det betyr at man har kuttet ned her og der. Ett slikt sted er i hovedkameraet, som knipser bilder på 12 megapiksler med en blenderåpning på f/2.2. Storebrødrene har i tillegg et ekstra 20 megapikslers svart/hvitt-kamera, optisk stabilisering og laserfokus, samt Leica-stempel på optikken. Alt dette må P10 Lite se seg snytt for – men til tross for dette er ikke kameraet dårlig.

Kameraet i P10 Lite er jevnt over svært godt. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Tvert i mot fanger det relativt ålreite bilder i de fleste situasjoner, foruten de gangene det blir veldig lyst eller veldig mørkt. Ellers blir bildene både skarpe og med godt dynamisk omfang, uten at det ser overdrevent ut. Kameraet er et kraftig løft fra forgjengeren P9 Lite, og de to viktigste, nye elementene er større bildesensor og fasedetekterende autofokus.

Dette bøter på P9 Lites to største problemer: innendørsbilder og dårlig belysning. Her er P10 Lite rett og slett langt bedre – og markerer seg som en ganske kapabel kameratelefon. Frontkameraet er også ålreit, og langt bedre enn det som tidligere var vanlig selv i toppmodeller.

TEST: Motorola Moto G5 Det er ganske utrolig hvor mye mobil du får for bare 2000 kroner

50 prosent av ytelsen til P10

Ytelsen er naturlig nok heller ikke like heftig som i toppmodellene, men her har Huawei gjort det ganske enkelt for oss. Ytelsesgrafene våre (som du kan se på side to) forteller oss at P10 Lite yter omtrent halvparten av P10 og P10 Plus i alle foruten én test (AnTuTu).

Dette er snakk om syntetisk ytelse, og i denne prisklassen er det slett ikke ille. Den opplevde ytelsen er også god, om enn ikke like god som i modeller med renere Android (jepp, vi tenker på Moto G5 Plus).

Huawei har ett av de tyngst modifiserte operativsystemene i Android-markedet, og det merkes i enkelte animasjoner og kommandoer. Eksempelvis kan det innimellom ta et sekund ekstra å fyre i gang kameraet eller returnere fra en app.

Hyppigheten er imidlertid lav nok til at man lett tilgir telefonen slike små nykker, all den tid den ellers er kvikk i svingene. Med 3 GB minne (RAM) kan du også ha relativt mange apper i sving parallelt uten å frykte for telefonens oppførsel.

Konklusjon – Huawei har fått sving på billigmodellen sin

Lekrere blir det ikke i denne prisklassen. . Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det er som du sikkert har skjønt ikke mye å pirke på i P10 Lite – men skal du ha et skikkelig inntrykk burde du lese selve testen på neste side. Da vil du stifte bekjentskap med det som ser ut til å bli en av de klart beste billigmobilene i 2017, spesielt prislappen tatt i betraktning.

P10 Lite kostet kanskje 3 000 kroner ved lansering, men har nå rukket å falle til under 2 500 i billigste butikk. Dette er et par hundrelapper under klassens ledestjerne, Motorola Moto G5 Plus, og gir P10 Lite en naturlig utgangspunkt for konkurranse.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

G5 Plus har kanskje det beste kameraet i klassen, men mange vil kanskje rynke på nesen av det noe tvilsomme designet og den litt kraftige kroppen.

Designmessig er P10 Lite rett og slett den nye kongen blant billige mobiler, med et utseende man for inntil kort tid siden måtte både to og tre tusenlapper opp i pris for å få tak i. Det ligner egentlig ganske mye på en annen Huawei-modell, den smekre Honor 8.

Heller ikke batteritiden er lenger et problem, og nytt av i år er dessuten hurtiglading. Kombinert med ny programvare, (stort sett) svært god opplevd ytelse og et kamera som er solid oppgradert fra fjoråret er det rett og slett ikke mye å plukke på – kanskje foruten at glasset bak gjør telefonen mer knusbar enn både en del konkurrenter og forgjengeren.

Legg imidlertid merke til at Huawei tilpasser Android ganske tungt med sitt EMUI, og har en innstillingsmeny som for de uinvidde kan virke litt overveldende i starten. Det er ikke noe stort problem, men om du vil ha det så rent og minimalistisk som mulig er det noe å ta med i beregningen. Huawei skal også ha kudos for at de gir enormt med muligheter for egentilpasning gjennom nevnte menyer – så det er både opp- og nedsider med valget.

Uansett: vi anbefaler P10 Lite på det varmeste, spesielt om du vil ha en lekker og velbygd telefon for under 2 500 kroner. Men titt også gjerne på disse før du bestemmer deg:

