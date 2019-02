TEST: Huawei P Smart (2019)

Se opp. De truer i en Elkjøp-butikk nær deg.

Vi snakker om lett-dingsene. Du vet, de som prøver å lure deg med design fra langt fetere dingser, uten å ha funksjonene og brukeropplevelsen fra de dyrere produktene.

Årets Huawei P Smart (2019) er en sånn. Den ser lekker ut, men fortjener ikke de samme lovordene som resten av kinesernes utvalg har fått de siste par årene.

Ja, men den er billig, protesterer du kanskje. Du har rett i det. Den koster bare rundt 2500 kroner. Men det er ikke lenger slik at disse «light»-telefonene er enerådende i prisklassen.

For samme pris får du fabelaktige telefoner fra Xiaomi, Nokia og Motorola. Det sier seg nesten selv at vi ikke kan la P Smart slippe uten en liten skrape i lakken.

Huawei P Smart (2019) Størrelse: 15,52 x 7,34 x 0,8 cm

Vekt: 160 gram

Skjerm: 6,21 tommer, 2 340 x 1 080 piksler, 18:9, 403 ppi, IPS LCD

Maskinvare: HiSilicon Kirin 710, 4 x Cortex A73 @ 2,2 GHz + 4 x Cortex A53 @ 1,8 GHz, Mali G51 GPU, 3 GB RAM

Lagringsplass: 32/64 GB

Operativsystem: Android 9 Pie

Teknologi: 4G/LTE, fingeravtrykksleser, tvilling-SIM

Kamera: 13 megapiksler, f/1.8 + 2 MP dybdekamera, 16 og megapikslers frontkamera, f/2.0

Batteri: 3 400 mAh

Pris: Rundt 2 490 kroner

Irriterende treig

Jeg må hele tiden vente på at P Smart blir klar.

Huawei har for eksempel én av de beste løsningene for sveipestyring i menyene sine. Men hva hjelper det når vi ikke kan stole på at den registrerer sveipene. Det tar sin søte tid før noe skjer. Registrerte den i det hele tatt handlingen? Hva med det knappetrykket? Skal jeg trykke igjen?

Ganske ofte ender det med at jeg for eksempel sveiper tilbake på nytt. Før telefonen går helt ut av appen fremfor å gå det ønskedek neppet tilbake i menyene.

Det er merkelig at det går så tregt som det gjør. For på papiret er P Smart relativt muskuløs sammenliknet med mange rimelige telefoner. Men det stokker seg likevel kraftig under bruk. Sannsynligvis skyldes treghetene programvare - og dermed kan den nok bli bedre på sikt, men akkurat nå er den frustrerende å bruke.

For ordens skyld: I testperioden er to ulike versjoner av EMUI brukt, og telefonen er forsøkt brukt med og uten minnekort, før den ble resatt i håp om at treghetene skulle fordufte. Det gjorde de ikke. Den virker imidlertid ikke tydelig defekt på noe vis, bare lite responsiv.

Flott å se til, men ...

Fingerleseren er midt på baksiden. En bakside som er i plast, selv om Huawei selv sier den skal likne på keramisk materiale. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvis vi tar ett steg tilbake er det åpenbart at årets P Smart i hvert fall ser mye flottere ut enn fjorårets. Den har blank bakside som for de fleste vil se ut som glass. Huawei selv påstår at den minner om keramikk.

Det blir opp til deg å avgjøre hva du synes den ser ut som, men det lille søkket umiddelbart rundt fingeren din når du trykker på den avslører at her er det lakkert plast vi har med å gjøre.

Uansett ser det bedre ut enn fjorårets modell gjorde, med sine litt ujevne metallskjøter. Spørsmålet er hvor holdbar den fine designen er. At dette kan likne på keramikk betyr ikke at nye P Smart har samme toleranse for nøkkelknipper og annet lommerusk som ekte vare har. Og den glinsende baksiden avslører nok hakk og riper relativt fort.

Forbedret skjerm

Skjermen er ålreit nok, men kontrasten kunne vært bedre. Det merker vi både i menyene og når vi fotograferer. HD-støtte for Netflix er forresten kommet på plass i år. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Denne Huaweien har byttet bort tykkere skjermrammer øverst og nederst i et bittelite kamerasøkk i toppen. Dermed finner du ikke den sedvanlige busslommen øverst på skjermen.

Det er relativt flotte farger i skjermen, og den fremstår ikke som blass. Men kontrasten kunne vært kvassere. Det er svært mye blått i standardtemaet denne telefonen leveres med - både i ikonpakken og i bakgrunnen på hjemmeskjermene. Følgen er at ikonene innimellom nesten går i ett med bakgrunnen, selv om nyansene er litt ulike om du ser nærmere etter.

En kvassere skjerm hadde nok kurert dette, og en design uten så mye blått over så mange av elementene hadde gjort fenomenet mindre synlig.

Men skjermen fungerer fint ute i sola, og er ellers god å bruke. En fordel fjorårets rimelige Huaweier ikke hadde er at det endelig er støtte for krypteringen som skal til for å få Netflix-innhold i HD, og HD-ikonet dukker opp i appen.

Lydmessig er det kun én høyttaler her, men den er tydelig og høylydt nok til at små Youtube-snutter er gangbart innhold uten hodetelefoner. Det følger forresten med øreplugger som minner en del om Apples før de byttet til EarPods-designen som de kjører i dag. Med andre ord; relativt spinkle og løsthengende saker. Det er mulig å kjøpe øreplugger eller hodetelefoner med bedre lyd til rundt 200 kroner.

Gammeldags! Her må vi ta med oss både USB-C-lader til PC-en og en egen Micro-USB til telefonen. De fleste andre telefoner har gjort byttet allerede. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

God batteritid - gammel USB

Huawei P Smart varer ganske lenge på en lading. I kjent stil holder den også ut kjempelenge hvis den ligger i dvalemodus - Huaweis programvare kutter ut en god del bakgrunnsaktivitet sammenliknet med mange andre telefoner.

Utover den restriktive holdningen til strømhungrige apper er det nok igjen den nye prosessoren sammen med et batteri på 3 400 mAh som sørger for at P Smart i år klarer seg opp til et par dager per lading.

Et irritasjonsmoment for en telefon som ser såpass bra ut som denne er at den fortsatt bruker Micro-USB, og ikke USB-C, som nesten alle andre nylanserte telefoner har for tiden.

Til mobilsamtaler er lydkvaliteten god, og P Smart støtter samtaler over 4G-nettet. Tekstmeldinger er enkle og greie å sende fra telefonen, men skjermtastaturet Swiftkey har noen ulemper. Det er imidlertid enkelt å bytte ut ved behov.

Kamera: Godkjent og litt til

I et solbadet Oslo kan bildene tidvis bli riktig så gode.

Som alltid i denne prisklassen har vi noen innsigelser på kamerakvaliteten. Det faller for eksempel ofte gjennom ved vanskelige lys- og kontrastforhold. Og HDR-funksjonen hjelper ikke fullt så godt som den burde.

Men justerer vi forventningene våre for prislappen på denne tassen er det jaggu ikke så verst likevel. Den klarer seg greit ned til vanlig innendørs belysning, og den eksponerer som regel forholdsvis godt. Så lenge det ikke blir for mye kontrast i bildet er fargene også ganske korrekte og pene. Du kan skru på AI-modusen hvis du foretrekker litt mer futt i fargene - da vil telefonen tilpasse seg blå himmel eller snø, og forsterke ulike aspekter ved bildene.

Også frontkameraet er relativt ålreit her - mer så enn man kanskje skulle tro. En irriterende egenskap ved telefonen er at den kontrastsvake skjermen lyver litt om kvaliteten på bildene du tar. Flere av testbildene i denne artikkelen så overeksponerte og utvaskede ut på mobilskjermen uten å faktisk være det.

Den ser flott ut, nye P Smart, men hvor lenge holder overflaten på plastdekselet bak seg slik som dette? Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så alt i alt ...

Huaweis nye P Smart (2019) har sine fordeler. En design som går langt utenpå fjorårets variant, med bedre skjerm og kamera er blant dem. Men den er og blir for treg i bruk. Her er konkurrentene bedre. Til samme pris får du også telefoner som faktisk er i glass rundt det hele, og som ikke bare later som.

Du får også telefoner med USB-C-kontakt i bånn uten å betale mye mer, og hurtigladere begynner som regel å dukke opp ganske få hundrelapper over det du betaler for P Smart.

P Smart er ikke katastrofalt dårlig, den er bare ikke spesielt mye for pengene i et marked der Xiaomi, Nokia og Motorola har spesialisert seg på å tilby nettopp det. Dermed blir alternativene omtrent som følger: