TEST: Huawei Mate 20 Pro

I dag har Huawei lansert sin nye toppmodell, Mate 20 Pro. Telefonen tar over for P20 Pro, og minner på mange måter om en oppgradert Mate RS Porsche Design med lavere pris og flere funksjoner.

Mate 20 Pro er sannsynligvis den ene telefonen du bør se etter i butikken denne høsten og vinteren

Telefonen har vært i kjømda en god stund. Under IFA-messen i Berlin ble jeg spurt av Huaweis norske PR-mann hva jeg helst ville se i en ny mobiltelefon. Hva skulle til for å toppe det som alt var på markedet?

Dette er et sammendrag - les resten av testen på neste side »

Huawei Mate 20 Pro Størrelse: x 0,77 mm

Vekt:

Skjerm: 6,4 tommer, OLED, 3120 x 1440 piksler

Maskinvare: HiSilicon Kirin 980, åtte kjerner (2x Cortex A76@2,6 GHz + 2x Cortex A76@1,92 GHz + 4x Cortex A55@1,8 GHz), Mali G76 MP10 GPU, 6 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB, plass for NM-kort (ny kortstandard)

Operativsystem: Android 9 + Emui 9

Teknologi: Qi lading av telefon og lading til andre enheter, IR-sender, USB-C med DisplayPort-støtte og EMUI Desktop

Kamera: 40 (vidvinkel, f/1.8) + 20 (ultra vidvinkel, f/2.2) + 8 MP (3x optisk zoom), Leica-optikk, OIS, portrettmodus, 6-aksers stabilisering og inntil 5 sekunder håndholdt eksponering i nattmodus, 4K-video Selfie: 24 MP, f/2.0

Batteri: 4200 mAh, hurtiglading

Pris: 9600 kroner, 25. oktober

Mate 20 Pro er en telefon med alt

Mannen smilte godt da jeg i mangel av bedre fantasi beskrev en kombinasjon av alle de viktigste funksjonene på markedet. Han visste nok alt da hva som var på vei. Og nå vet vi det også.

For Mate 20 Pro har blitt oppgraderingen som egentlig bare hadde Huaweis egen toppmodell å slå. Og det er ikke ofte selskaper lykkes med å markere tydelige skiller og store oppgraderinger fra toppmodell til toppmodell. Apple får det sjelden til, og det er ikke så ofte Samsung heller klarer det. Men Huawei har fra Mate 10 Pro via P20 Pro og nå Mate 20 Pro fått til akkurat dette.

Her får du et enormt batteri. Det er enda litt større enn batteriene i de to forgjengerne, med sine 4200 mAh. Den varer og varer, og det har blitt en av disse telefonene jeg glemmer å lade ... fordi den varer såpass lenge på én «tank».

Så fort den er tom for strøm kan den lades lynraskt opp igjen. Huaweis egen hurtigladestandard lader med 40 watt, eller du kan bruke trådløs hurtiglading.

Og på det punktet; du kan faktisk snu ladefunksjonen i telefonen slik at du legger andre telefoner rygg i rygg for å overføre litt av Mate 20 Pros gedigne strømreserver til et annet og tommere batteri. Så skal det samtidig sies at funksjonen ikke er fryktelig rask - men den fungerer som en løsning i nøden.

Fantastisk kamera med nye funsjoner

Kameraet i Mate 20 Pro er fortsatt meget bra i mørket, men denne gangen har det også fått en vidvinkellinse som gjør det enda mer allsidig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lang batteritid var strengt tatt en av de viktigste egenskapene med Mate 10 Pro. Det var kameraet som virkelig gjorde vei i vellinga med P20 Pro - og her fortsetter Huawei ferden oppover.

Den fantastiske nattmodusen som fungerer omtrent som et innebygget fotostativ er her fortsatt. Så langt jeg kan se virker den akkurat like effektiv som tidligere. Men det har kommet flere nye funksjoner i kameraet i Mate 20 Pro.

Den aller viktigste er at den gamle svart-hvitt-delen er byttet ut med en vidvinkellinse. Tidligere var det i hovedsak LG og Asus som hadde ekstrem vidvinkel som del av kamerariggen på telefonene sine. Men nå bruker altså Huawei løsningen som et ekstra verktøy i kassen.

Løsningen virker svært godt, men som når du begynner å zoome inn med 3x zoom, eller 5x hybridzoom, er også vidvinkelen som identifiseres som 0,6x zoom betydelig mindre lysfølsom enn med kameraet i vanlig 1x-modus der samtlige tre objektiver brukes samtidig.

Se flere bilder av og fra Mate 20 Pro på neste side »

Du kan velge om bildene du fotograferer skal ha livlige farger, jevne farger eller «standard». Der P20 Pro hadde den automatiske motivvelgeren aktivert som standard er den nå deaktivert i Mate 20 Pro, slik at du må skru den på selv. Noe av kritikken mot P20 Pro i våres handlet nettopp om at automatikken ikke alltid traff like godt.

Ansiktslås som funker

Ansiktslåsen er av det avanserte slaget, men skulle den ikke gjenkjenne deg kan du også bruke fingeravtrykksleseren som sitter i skjermen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Både batteritid og kamera er særdeles gode i Mate 20 Pro, men også på biometrien har telefonen blitt langt bedre enn tidligere Huaweier, og alle andre Android-telefoner på markedet.

Her får du både full 3D-ansiktslås, av samme type som du finner i Oppo Find X og Apples iPhone X-telefoner. Det betyr at et vanlig utskrevet bilde ikke hjelper hvis du skal åpne Mate 20 Pro. Selve åpningen går også like raskt som i de kjappeste konkurrentene, der du bare trenger å løfte telefonen for å åpne den. Du kan også aktivere at telefonen ikke åpner seg uten at du ser på den - en restriksjon også Apples iPhoner byr på.

Det Apple derimot ikke byr på er fingeravtrykksensor rett i skjermen. Her trykker du bare rett på mobilskjermen og telefonen åpner seg. Huawei har hatt funksjonen i Mate RS Porsche Design tidligere i år, men der var ikke fingersensoren like god. På Mate 20 Pro holder det å legge fingeren på skjermen, mens i Mate RS måtte du trykke ganske hardt for å bli gjenkjent.

Her får du altså begge de to beste mobillåsene på markedet i samme telefon.

Ny måte å bruke Android-telefoner

Google har adoptert sveipemenyene fra Apples iPhoner - en løsning som strengt tatt stammer fra enda eldre Palm-modeller, og som har blitt resirkulert av flere i den senere tid.

Selv om vi allerede har sett Android 9 i Sonys Xperia XZ3, var ikke sveipefunksjonene på plass i den telefonen. Det er de her i Mate 20 Pro. Løsningen fungerer særdeles godt, og akkurat slik vi kjenner den fra iPhone X. Men det er en liten ekstra vri her; telefonen har ingen tilbakeknapp når denne løsningen er valgt. I stedet sveiper du inn fra høyre eller venstre skjermkant til en liten boble dukker opp. Da slipper du, og telefonen hopper ett steg tilbake. Løsningen er svært intuitiv og fungerer bra. Du velger den skjermsiden som passer tommelen din best når du holder telefonen.

Av andre nyheter i Android 9 som også Mate 20 Pro er tidlig ute med er muligheten til å få oversikt over app- og mobilbruk.

Mange likheter, men ...

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er ikke til å komme fra at årets knippe mobiltelefoner likner mye på hverandre. Og Mate 20 Pro finner ikke opp mange ting den er helt alene om. Men den kombinasjonen av funksjoner du finner her er helt unik og alt fungerer meget bra.

Du får det beste kameraet

Du får et enormt batteri som varer lenge

Du kan lade Mate 20 Pro trådløst ...

... og du kan lade andre ting trådløst med telefonen

Fingeravtrykksleseren bor i skjermen ...

... men ansiktslåsen er så god at du sjelden må vise fingeren

Mate 20 Pro er svært tidlig ute med viktige Android 9-funksjoner

Et IR-øye på toppen av telefonen lar deg fjernstyre TV-en

Endelig kan du utvide lagringsplassen i en Mate-modell ...

... men den har greie mengder plass i utgangspunktet

Til sist tar vi med at Huawei startet designtrenden med graderte og metalliske farger i glass. Vrien har siden blitt hermet etter av enkelte andre mobilprodusenter, men Huawei fortsetter like fullt med den i Mate 20 Pro.

Vi har ikke engang gått inn på det faktum at smarte løsninger som automatisk av- og påskruing av telefonen er bygget inn, eller hvor mye du kan tilpasse Huaweis menysystem. Som forresten også kan bli til en overraskende god PC-erstatter når du kobler til storskjermen.

Etter å ha brukt Mate 20 Pro de siste ukene er det umulig å konkludere med noe annet enn at Huawei fillerister både Apple og Samsung, og jeg håper for kinesernes skyld at de klarer å holde lagerhyllene fulle. For dette er Androiden du har ventet på.

PS: Dette var et sammendrag - les resten av testen på neste side »

Alternativer til Huawei Mate 20 Pro

Apples nyeste Apple iPhone XS 64 GB Apples iPhoner er alltid sikre stikk, og mange kjenner menyene her så godt at én modell mer eller mindre automatisk følger en annen. Årets utgaver har blitt oppgraderte og videreutviklede varianter av fjorårets fabelaktig gode iPhone X. Her får du tette telefoner med god byggekvalitet og ekstremt kjapp innmat. Stadig flere nye fotofunksjoner kommer til, og kameraene har blitt forbedret. Men nær alt iPhone Xs kan skryte på seg, har Mate 20 pro og litt til - og til en lavere pris. Så her handler mye om smak og behag. Apples nyeste Apple iPhone XS 64 GB Sjekk prisen her

I samarbeid med Apples iPhoner er alltid sikre stikk, og mange kjenner menyene her så godt at én modell mer eller mindre automatisk følger en annen. Årets utgaver har blitt oppgraderte og videreutviklede varianter av fjorårets fabelaktig gode iPhone X. Her får du tette telefoner med god byggekvalitet og ekstremt kjapp innmat. Stadig flere nye fotofunksjoner kommer til, og kameraene har blitt forbedret. Men nær alt iPhone Xs kan skryte på seg, har Mate 20 pro og litt til - og til en lavere pris. Så her handler mye om smak og behag. Koreansk erkekonkurrent Samsung Galaxy Note 9 Samsungs toppmodeller er stadig meget gode, og nyeste Note-variant er den beste i buketten. Her får du stort batteri svært gode kamera på baksiden og en digital penn som forenkler alt fra notering til tegning på mobilen. Du kan fjernstyre musikk, kamera og presentasjoner med pennen som hører til, og i likhet med Huaweis modeller kan Note 9 late som om den er en PC når den kobles til en større skjerm. Note er en utmerket modell, men husk at du får svært mye av samme pakke til vesentlig lavere pris i S9-modellene. Koreansk erkekonkurrent Samsung Galaxy Note 9 Sjekk prisen her

I samarbeid med Samsungs toppmodeller er stadig meget gode, og nyeste Note-variant er den beste i buketten. Her får du stort batteri svært gode kamera på baksiden og en digital penn som forenkler alt fra notering til tegning på mobilen. Du kan fjernstyre musikk, kamera og presentasjoner med pennen som hører til, og i likhet med Huaweis modeller kan Note 9 late som om den er en PC når den kobles til en større skjerm. Note er en utmerket modell, men husk at du får svært mye av samme pakke til vesentlig lavere pris i S9-modellene. Huaweis nest beste? Huawei P20 Pro Dual SIM Hvis du ikke trenger alle funksjonene i Mate 20 Pro, eller vidvinkelkameraet som del av baksiden på telefonen, kan P20 Pro være et supert alternativ. Den koster rundt 2500 kroner mindre, og det er fortsatt ingen annen telefon som har passert kamerakvaliteten. Både ytelse og menyer er knallgode, og et digert batteri får du her, akkurat som i Mate 20 Pro. Men hvis du vil ha en trygg ansiktslås, minnekortplass, fingerleser i skjermen, trådløs lading ... eller, altså - du skjønner - må du pent bla opp 9600 kroner for Mate 20 Pro. Huaweis nest beste? Huawei P20 Pro Dual SIM Sjekk prisen her

I samarbeid med Hvis du ikke trenger alle funksjonene i Mate 20 Pro, eller vidvinkelkameraet som del av baksiden på telefonen, kan P20 Pro være et supert alternativ. Den koster rundt 2500 kroner mindre, og det er fortsatt ingen annen telefon som har passert kamerakvaliteten. Både ytelse og menyer er knallgode, og et digert batteri får du her, akkurat som i Mate 20 Pro. Men hvis du vil ha en trygg ansiktslås, minnekortplass, fingerleser i skjermen, trådløs lading ... eller, altså - du skjønner - må du pent bla opp 9600 kroner for Mate 20 Pro.

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.