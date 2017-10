Test Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro Størrelse: 15,42 x 7,45 x 0,79 cm

Vekt: 178 cm

Skjerm: OLED, 2160 x 1080 piksler, 6 tommer, HDR10

Maskinvare: HiSilicon Kirin 970, åtte kjerner (4x Cortex A73@2,4 GHz + 4x Cortex A53@1,8 GHz), Mali G72 MP12 GPU, 6 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB, ikke plass for minnekort

Operativsystem: Android 8 + EMUI 8

Teknologi: Bluetooth 5.0, EMUI Desktop (DisplayPort 1.2), IP67 (sprutsikker), TUV-sertifisert hurtiglading, dobbel SIM-støtte (4G og VoLTE på begge)

Kamera: 12 MP farge + 20 MP mono, OiS, f/1.6 (begge), frontkamera 8 MP, f/2.0

Batteri: 4000 mAh

Pris: 8000 kroner

Mate 10 Pro er Huaweis første mobil med heldekkende skjerm. Den har også et digert batteri og en rekke andre fordeler som produsenten håper skal gi den en fordel i høstens sterke mobilutvalg.

Hvordan skille seg ut i 2017?

Det kan bli vanskelig for en telefon som strengt tatt ikke har så mange funksjoner den er helt alene om. Langt på vei deler den sine egenskaper med andre telefoner så som Galaxy S8 og LG V30.

Men det Mate 10 Pro har som likevel gjør den spennende er en forgjenger som har holdt omtrent alle lovnader Huawei ga for den. Mate 9 Pro var lynende rask og hadde kjempemessig batteritid da den kom. Ett år har gått, og inntrykket av batteritid og hastighet er fortsatt like godt.

Når Mate 10 Pro er utstyrt med spesiell maskinvare på innsiden for å gjøre det Mate 9 Pro gjorde med programvare, vet vi langt på vei at Huawei kan det de holder på med. Det fungerte i forrige generasjon og får enda bedre forutsetninger her.

TEST: LG V30: En av de beste mobiltelefonene noensinne

Uvanlig design

Mate 10 Pro har en imponerende heldekkende OLED-skjerm nesten uten rammer rundt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mate 10 Pro kommer med en svært uvanlig totonedesign. Den finnes i første omgang i mørkegrått eller brunt. Begge variantene har en blank stripe i en litt annen fargetone som går på tvers av baksiden. De to kameralinsene har hver sine blanke metallringer rundt og stikker bittelitt ut. Forsiden er ganske enkel, med bare to tynne skjermrammer oppe og nede, og ingenting langs sidene.

Design er en smakssak, men i et år der «alle» satser på helskjermtelefoner likner ikke Mate 10 Pro på noen av konkurrentene. Det er uansett en fin ting, men min personlige mening er at designvrien Huawei har tatt her er lekrere enn det meste annet akkurat nå. Den får et litt smykkeaktig uttrykk med de blanke ringene rundt fingerleseren og de to kameratutene, og aksentfargen fremhever det hele.

Skjermen er ekstra bred, eller ekstra høy når du holder telefonen rett opp og ned. Snarveisfelter utenfor skjermen finnes ikke, så disse dukker i stedet opp på skjermen.

TEST: Motorola Moto G5 Plus: Godt under 3000 kroner for superkamera og fantastisk brukeropplevelse

Som et olja lyn

Menyopplevelsen er alltid rask og god på Mate 10 Pro. Du kan skru av skjermknapper til fordel for en knapp som flyter rundt på skjermen og gjør samme oppgave. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Telefonen er lynende rask i alt den gjør, og som sin forgjenger føles det bittelitt som å kjøre en Golf med tolvsylindret motor. Mate 10 Pro skjærer gjennom både tunge apper og veksling mellom dem som om det var en lek.

Og telefonen holder lovnadene om god batteritid og kjapp lading. Begge deler fungerer utmerket, og en sparsom sjel burde klare å strekke batteriet i opp mot tre døgn med litt forsiktig bruk. Normal bruk skulle den klare i et par dager mellom hver lading. Når den er tom bruker den bare en halvtimes tid på å bli halvfull igjen, og da har den strøm til resten av dagen.

En rekke spesielle funksjoner er bygget inn, og en av de mest nyttige er muligheten til å la telefonen skru seg av og på automatisk. Dermed kan telefonen spare strøm samtidig med at du lader opp dine egne batterier.

At den er en av de første på markedet med Android 8 gjør uansett at Mate 10 Pro har et svært forsiktig strømforbruk når den ikke er i aktiv bruk.

Kameraet i Mate 10 Pro gjør en solid jobb under de fleste forhold. Selv dette nesten umulige bildet av en katt som egler seg innpå ble rimelig skarpt og pent. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Huawei fortsetter dessuten trenden med å legge svært ålreite kamera i Mate-modellene sine. Mate 10 Pro klarer seg godt nesten uansett forhold, og kameraet er kjapt nok til at den ikke lager bevegelsesuskarphet der telefoner flest ville gjort det. En mengde funksjoner hører til, deriblant dokumentscanneren som Huawei har hatt i årevis. Apple lanserte en tilsvarende i iOS 11.

En annen spesiell ting er at en enkelt skjermkabel kan gjøre denne mobilen til noe som likner på en PC. Siden den kan koble seg til mange Bluetooth-dingser samtidig trenger du ikke noen dyr dokkingløsning ved siden av. Det holder med kabel og det tilbehøret du eventuelt må ha.

Løsningen er rask og smidig i bruk, og er faktisk en finfin bonus om du heller bare vil ta med deg en ekstra ledning enn en fullverdig PC. Windows eller MacOS er og blir kraftigere, men som mellomløsning er EMUI Desktop helt utmerket.

TEST: Asus Zenfone 4: Asus Zenfone 4 gjør veldig mye riktig

Til slutt

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Huawei Mate 10 Pro leverer en opplevd ytelse som kun et fåtall Huaweier tidligere har gjort. Etter min erfaring er det bare Mate 9 Pro og Honor 8 Pro som fullt ut nærmer seg den samme brukeropplevelsen. Men ingen av dem har heldekkende skjerm, og de er heller ikke vanntette.

Legg til forbedringer i kameraavdelingen, mulighet til å bruke mobilen som PC og en forholdsvis beskjeden pris til absolutt toppmodell å være, og Huawei har en telefon det er lett å bli glad i her.

Det sagt - prisen er bare beskjeden om vi ser på konkurrentene fra aller øverste hylle, der det meste ligger på rundt 9-10 tusenlapper. Mate 10 Pro koster 8000, og er fortsatt svindyr sammenliknet med for eksempel Moto G5 Plus. Men så er den også en av relativt få telefoner som har «alt».

Vel blåst, Huawei.

