Test Huawei Mate 10 Lite

Mange av årets feteste telefoner er på vei ut i butikkhyllene når du leser disse ordene. Felles for de fleste av dem er at de er svindyre. Men må det være sånn?

Huawei Mate 10 Lite deler mange egenskaper med de aller dyreste, men med en pris på rundt 4000 kroner fremstår den jo som bent frem billig i forhold.

Heldekkende skjerm

Huawei Mate 10 Lite Størrelse: 15,62 x 7,5 x 0,75 cm

Vekt: 164 gram

Skjerm: 5,9 tommer, 2160 x 1080 piksler, LCD IPS

Maskinvare: HiSilicon Kirin 659, åtte kjerner, 4 x Cortex A53 2,36 GHz + 4 x Cortex A53 1,7 GHz, Mali-T830 MP2 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7 + EMUI 5.1

Teknologi:

Kamera: 16 MP + 2 MP, f/2.2, fasedeteksjonsfokus, portrettmodus, dobbelt frontkamera 13 MP + 2 MP, f/2.0

Batteri: 3340 mAh

Pris: 4000 kroner

Mate 10 Lite er en telefon med så godt som heldekkende skjerm. Den er bygget i aluminium med en matt metallisk lakk på baksiden, og male rammer over og under skjermen på forsiden. Skjermen er høyere enn mobilskjermer flest, og blir ultrabred når du legger telefonen sidelengs for å se film.

Som helskjermtelefoner flest er dette en super telefon å se film på, så lenge filmen fyller hele skjermen. Det gjør den om du bruker Viaplay eller Netflix, men ikke om du bruker NRK-appen. Det er altså litt opp og ned hva som støtter kjempebred skjerm foreløpig, men det varer neppe lenge.

En litt uventet bug jeg snublet i i testperioden var at HBO Nordic-appen ikke virker skikkelig på telefonen. Huawei vet om feilen og har varslet at den vil løses i en kommende oppdatering.

Kjapp og god ... for det meste

Menyene er kjappe og gode så lenge du ikke prøver å gjøre veldig mange ting om gangen. Av og til kan tempoet synke noe, men det er unntaksvis. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til å være en nylansert telefon er det litt skuffende at Mate 10 Lite stadig holder på Android 7, når flere av de nye modellene på markedet allerede har Android 8, inkludert storebror Mate 10 Pro.

Men aldrende programvare til tross, brukeropplevelsen her er helt ålreit. Kun når Mate 10 Lite stresses veldig merker man av og til tregheter. Ellers flytter menyanimasjoner og appvekslinger seg svært fort på skjermen, og du må sjelden vente.

Det er forholdsvis enkelt å finne frem i programvaren, og selv om telefonen har mange funksjoner føles den ikke overlesset. De fleste av ekstrafunksjonene er dessuten nyttige, så som muligheten til å la telefonen skru seg av og på til faste tider, eller å installere to samtidig innloggede apper for sosiale medier - noe som kan være nyttig om du styrer både din egen og jobbens konto på for eksempel Twitter.

Kameraet kunne vært litt kvassere

På sitt beste kan Mate 10 Lite ta svært gode bilder, men i dårlig belysning sliter kameraet litt med bevegelsesuskarphet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mate 10 Lite tar helt ålreite bilder, og legger seg omtrent på godkjentnivå, uten store trekk eller store fordeler for sin prisklasse. Viktigste irritasjonsmoment er at HDR-foto er en egen modus, og ikke noe som skrur seg på selv ved behov. Behovet oppstår av og til, spesielt om du har kinkig belysning. Da hadde det vært en stor fordel om HDR-funksjonen dukket opp helt selv.

Vil du ha en bedre kameratelefon kan Moto G5 Plus eller Samsung Galaxy S7 være gode alternativ, om enn uten den massive skjermen som Mate 10 Lite har.

Selv om batteriet er forholdsvis lite sammenliknet med Mate 10 Pro klarer denne telefonen seg helt fint en dag og litt til på en lading. Det er betydelig mer irriterende at den mangler støtte for hurtiglading og må ha opp mot to og en halv time på seg for å gå fra 0 til 100 prosent.

Som telefon er dette også en helt ålreit pakke, med god lyd og tale over 4G. Foreløpig støttes ikke tale over WiFi, men vi antar det vil dukke opp når mobilen en gang oppdateres til Android 8.

Stor skjerm - kompakt telefon

Mate 10 Lite er ingen liten telefon, men sammenlikner du med telefoner som har rammer og tradisjonell 5,5-tommers skjerm blir Huaweis rimelige helskjermmobil ganske kompakt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

På en del vis er Mate 10 Lite en litt anonym telefon. Den har ikke noen store spydspisser eller trekkplastre på funksjonssiden. Den ser heller ikke spesielt oppsiktsvekkende ut ved første øyekast.

Men det du får er en diger og svært ålreit mobilskjerm, i en pakke som er forholdsvis lett å holde. I hvert fall om du sammenlikner med eldre modeller som har 5,5-tommers skjerm med tradisjonelle rammer rundt.

Det i seg selv har forholdsvis stor verdi om du bruker telefonen til spilling, seriestrømming eller andre ting som kan dra nytte av det store skjermarealet. I tillegg er det ikke til å komme fra at heldekkende skjerm er siste mobilmote.

Kompromisset Mate 10 Lite

På flere av enkeltområdene er Mate 10 Lite litt svakere utstyrt enn de beste. Man får bedre mobilkamera til samme pris, det finnes telefoner med større batteri som ikke koster mer og hurtiglading er nær standard fra 4000 kroner og opp. Men så har den også sine fordeler. Den har mye lagringsplass sammenliknet med andre tilsvarende prisede telefoner og både utførelse og byggekvalitet er svært lekkert sammenliknet med mange konkurrenter.

Er du ikke villig til å bruke et sted mellom 8000 og 13 000 kroner på telefon med heldekkende skjerm? I så fall er Mate 10 Lite et utmerket alternativ, der du i mange tilfeller ikke vil merke noen vesentlig forskjell mot de dyreste modellene før du setter telefonen på prøve.

Men vær også obs på at om ikke heldekkende skjerm er et must, er konkurransen svært hard i dette prisområdet. Kanskje er et kvassere kamera viktigere for deg enn heldekkende skjerm? I så fall finnes det valg som gir deg mer per krone der ute.

Men vil du ha en helskjermmobil er Mate 10 Lite nesten alene i sin prisklasse, og det trives den godt med.

