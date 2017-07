Test Huawei Honor 9

Huaweis nye Honor 9 er her, klar til test og umiddelbart klar for salg. Forgjengeren var ekstremt prisgunstig, og var en av de første som begynte å flytte ned toppmodellytelse fra de aller heftigste prispunktene, men kan Huawei gjøre samme stunt to år på rad? Er virkelig Honor 9 så prisgunstig som man skulle tro?

Vel, det svaret er delt.

Til en pris på knappe 5000 kroner er ikke Honor 9 betydelig dyrere enn fjorårets Honor 8, men den er imidlertid svært lik.

Det vi først og fremst snakker om her er en Honor som har fått en stilendring. Endringen minner i grunnen mye om den Samsungs Galaxy S6 fikk da den ble til Galaxy S7 i fjor.

Huawei Honor 9 Størrelse: 14,73 x 7,09 x 0,75 mm

Vekt: 155 gram

Skjerm: 5,15 tommer, 1920 x 1080 piksler, IPS,

Maskinvare: HiSilicon Kirin 960, åtte kjerner (4x Cortex A73@2,4 GHz + 4x Cortex A53@1,8 GHz), Mali G71 MP8 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 gigabyte, plass for minnekort

Operativsystem: Android 7.0 + EMUI 5.1

Teknologi: IR-fjernkontroll, mange kontrollmuligheter via hjem-feltet/-knappen

Kamera: 20 + 12 megapiksler, dobbelt kamera, digital hybridzoom, F/2.2, fokus: laser + fasedeteksjon, frontkamera 8 MP, f/2.0

Batteri: 3200 mAh

Pris: Rundt 5000 kroner

Vesentlig mer behagelig å holde

Honor 9 er ikke like kantete som sin forgjenger, og med avrundet glass på baksiden har den blitt vel så behagelig å holde i som Galaxy S7 var og er.

Huawei har også gjort noen endringer i måten hjem-knappen virker på. Snarveisfeltet kan brukes til å betjene alle de viktigste funksjonene i Android, så som tilbake, hjem og oversikt over kjørende apper. I tillegg starter den Google Nå hvis man holder den inne et lite øyeblikk.

Men det er en ganske stor vaneendring som skal til for å bruke denne knappen til absolutt alt. I de telefonene som så langt har hatt løsningen har man måttet velge mellom skjermsnarveier og alle snarveier plassert i hjem-feltet. Her kan man velge mellom hjem-felt og fysiske snarveier for tilbake og appoversikt. Praktisk – da slipper man å forsake skjermplass uansett hva man foretrekker.

Honor 9 er pen å se til, men fronten er litt anonym. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

At telefonen er lynende rask er i og for seg snart blitt en selvfølge for dyrere Huaweier. Selskapet lager selv noen av de sprekere mobilprosessorene en kan få tak i, og til prisen havner de nesten alltid ganske høyt. Både i opplevd og målt ytelse, altså.

God skjerm og ålreit kamera, men ...

Men 5000 kroner er ikke akkurat lavpris, selv om vi stadig er to-tre tusen unna de absolutt dyreste modellene på markedet. Da er det litt skuffende at ikke mer har skjedd her.

Honor 9 har blitt litt rundere i kantene, og dermed bedre å holde. Men det har ikke skjedd så fryktelig mye mer i Honor-land siden Honor 8. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skjermen er fortsatt den 5,15 tommer store full-HD-skjermen vi er vant til fra mange av Huaweis produkter. HDR eller høyere oppløsning må man til andre modeller for å få. Og programvaren som kjører er foreløpig den samme som før, altså har det hverken kommet til eller stukket av noe særlig funksjonalitet i denne Honoren.

Kameraet virker å være omtrent som før, med unntak for noen valg fra eller til i selve kameraappen. Det den egentlig skulle hatt var litt mer lysfølsomt glass, slik at den tok bedre bilder etter mørkets frembrudd.

Hverken zoom-løsningen eller muligheten til å velge fokusplassering er så fryktelig overbevisende. Det blir greit nok på mobilskjerm, men ikke fullt så fantastisk om man blåser opp til storskjerm.

Konkurransen er langt sterkere

Kort sagt er Honor 9 en telefon som yter litt bedre og ser litt annerledes ut enn Honor 8. Men de helt store forskjellene er vanskelige å finne. Hvis du stadig vekk bare er på jakt etter den mest prisgunstige nesten-toppmodellen i markedet er det verdt å få med seg at Honor 8 stadig selges, og koster mellom 1500 og 2000 kroner mindre enn Honor 9.

Og det er fryktelig vanskelig å finne gode grunner til å gå for den nye over den gamle. Der forgjengeren flytter grenser for hva man kunne forvente til en gitt pris, er dagens modell ekstremt forsiktig i så måte, og mer en Huawei P10 med alternativt design for deg som ikke er så glad i metall.

Men den er fryktelig fin å se til, og så langt er det mange som har lurt på hva slags telefon dette er. Og det kan jo være verdt det for noen.

