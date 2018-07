Test HTC U12+

NB! Denne testen var egentlig ferdig for flere uker siden, men ble utsatt grunnet venting på ny og bedre programvare fra HTC. Programvaren er nå på plass, og testen reflekterer dette.

HTC U12+ Størrelse: 15,6 x 7,39 x 9,7 mm

Vekt: 188 gram

Skjerm: 6 tommer, 2 880 x 1 440 piksler, 18:9, 537 ppi, Super IPS LCD 6, HDR10, Corning Gorilla Glass, 2,5D-glass

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 845, 4 x Kryo 385 Gold @ 2,8 GHz + 4 x Kryo 385 Silver @ 1,7 GHz, Adreno 630 GPU, 6 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB eller 128 GB + minnekortplass

Operativsystem: Android 8.0 Oreo + HTC Sense, oppgradering til Android P lovet

Teknologi: Edge Sense 2 (trykkdeteksjon, LTE cat 16 (inntil 1 Gbit/s), fingeravtrykksleser, Bluetooth 5.0, IP68

Kamera: 12 megapiksler, f/1.75, UltraPixel 4 (store piksler), OIS, EIS, laserfokus, fasedeteksjon, bokeh + 16 megapiksler, f/2.6, telefoto (2x zoom) hovedkamera + 8 megapiksler, f/2.0, vidvinkel, bokeh + 8 megapiksler, f/2.0

Batteri: 3 500 mAh, Qualcomm QuickCharge 4+

Pris: Fra 7 479 kroner

HTC har lenge hatt et nært forhold til en lang rekke tvilsomme programvareløsninger, som for eksempel det rett ut sagt elendige TouchPal-tastaturet, den etterhvert helt meningsløse Blinkfeed-menyen og nærmest endeløse mengder "bloatware".

Det siste har man etterhvert renset mye opp i, og den nye toppmodellen deres, U12+, er herlig fri for unødvendige bits og bytes.

Tastaturet og Blinkfeed består imidlertid, men begge kan per i dag enkelt byttes ut eller fjernes (hurra!). For denne testens skyld har undertegnede latt begge bestå en ukes tid, men hadde U12+ vært min daglige sliter ville SwiftKey-tastaturet raskt skjøvet TouchPal ut i kulden, og Blinkfeed avgått med en brå død.

Etter undertegnedes mening kunne HTC like gjerne matet telefonene sine med ren Android og ikke tenkt mer på saken. De har uansett aldri vært de beste på hverken stabilitet eller raske oppdateringer, men det første virker de i alle fall å få dreisen på med U12+.

Ved teststart oppførte telefonen seg litt uvørent, men et par oppdateringer senere er opplevelsen mer eller mindre dønn stabil. Dog, det finnes nok av eksempler på programvaresystemer undertegnede føler seg mer hjemme i enn Sense UI.

Edge Sense 2 er fantastisk

Det kommer ingen «vanlig» HTC U12. U12+ er den eneste toppmodellen fra HTC i år, noe selskapet begrunner med at de aller fleste uansett gikk for den større modellen da de i fjor lanserte både U11 og U11+.

Undertegnede, med herrehender i kompaktstørrelse (ja, vi har målt i redaksjonen!), feller en tåre ved avgjørelsen. At rammene langs langsidene er veldig små og at rammene både oppe og nede er redusert kraftig hjelper selvsagt noe, men dette er likevel ikke en enhåndstelefon for kvinner og mindre herremenn.

Eller er den det? Den store nyheten i HTC U12+ er nemlig Edge Sense 2, en oppgradering av klemmefunksjonaliteten selskapet introduserte i fjor og også forærte Googles Pixel 2-serie.

I fjor var klemmingen begrenset til ganske få funksjoner, men i år har HTC utvidet mulighetene betraktelig. Ikke bare kan du klemme kort for å få opp kameraet og lenge for å starte Google Assistant, men du kan også konfigurere disse til å gjøre hva du vil.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Klemmingen har som regel også en eller annen funksjon innad i apper (kort trykk for å knipse et bilde i kameraet, eksempelvis), og om den ikke har det kan du nå konfigurere det selv.

Også et dobbelttapp på siden av telefonen er en egen hurtigfunksjon, så her kan du tilpasse stort både globalt på hele telefonen og lokalt for hver app. Vi digger også at telefonen nå merker om du holder den, slik at du ikke blir kastet ut av portrettmodus om du for eksempel legger deg ned med U12+ i senga. Telefonen vil heller ikke gå i hvilemodus så lenge du holder den slik. Rett og slett genialt, spesielt fordi det fungerer konsekvent og bra.

Edge Sense 2 er i det hele tatt en liten revolusjon hva angår enhåndsbruk, og vil du se videoeksempler har vi lagt inn flere GIF-er i selve testen på neste side!

...og trykksensitive knapper er helt meningsløst

Disse knappene er ikke knapper. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

HTC forsøker også å revolusjonere knappene på U12+, med samme trykksensitive teknologi som i Edge Sense. Det betyr at hverken strøm- eller volumknappene kan presses inn, men heller gir haptisk tilbakemelding når du klemmer på dem. Det betyr også et par andre ting, for eksempel:

Du kan ikke trykke inn mer enn én knapp om gangen Du kan ikke justere volum raskt med flere raske klikk Du vil måtte vente lengre på at noe skjer enn ellers

HTC selv hevder knappene gjør det lettere å vannsikre telefonen, men vi har da vitterlig sett hundrevis av andre vanntette mobiler som ikke har noe problem med å vannsikre også fysiske knapper.

Med HTCs knapper er du også avhengig av å bruke skjermen for å ta skjermdumper, fordi du ikke kan holde inne både volum- og strømknappen samtidig. De er dessuten ikke spesielt behagelige eller intuitive i bruk.

HTC har rett og slett forsøkt å finne opp hjulet på nytt, men i stedet for å komme opp med et nytt og mer effektivt hjul endte de opp med en firkant. Slik oppleves i alle fall knappene i bruk, og de løfter ikke brukeropplevelsen på noen måte – tvert i mot.

Fire fantastiske kamera

Heldigvis er det andre områder HTC har truffet bedre på. Kameraet er ett av de sterkeste kortene til U12+, eller, rettere sagt: kameraene er de sterkeste kortene.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

For her finner du ikke ett, ikke to, ikke tre, nei, men hele fire kamera plassert rundt om. To foran, og bak. De to frontkameraene er begge på 8 megapiksler, og knipser svært gode selfier. Grunnen til at det er to av dem er at HTC har integrert en bokeh-effekt også her, automatisk som sådan. Vi kan melde om at effekten fungerer strålende, og skiller ut selfietageren svært presist.

Zoom-kameraet zoomer ganske langt inn, men mister også en del detaljer og bildekvalitet på veien. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Også de to kameraene på baksiden har en automatisk bokeh-effekt, og her fungerer det enda bedre. HTC har gått for en veldig subtil – men samtidig naturlig – uskarphet, som aldri ser unaturlig eller overdreven ut. Dette i motsetning til veldig mange andre som har prøvd seg på det samme, altså.

Ett av kameraene bak er imidlertid også et 2x zoom-kamera, noe som kan være hendig. I seg selv er vi imidlertid mer opptatt av hovedkameraet på 12 megapiksler; det er her du får den desidert beste bildekvaliteten.

Lyssterk optikk, store piksler, fasedeteksjon, laserfokus og optisk bildestabilisering sørger totalt for å levere strålende bildekvalitet – helt i toppsjiktet. Spesielt i motlys og situasjoner der HDR er påkrevd leverer U12+ knallgod bildekvalitet, og den sliter heller ikke i mørket. Fokusen er lynrask uansett forhold, og bildene blir takket være stabiliseringen nesten alltid sylskarpe.

Om du liker korrekte bilder, er dette også en vinner. Der mange telefoner har en tendens til å enten overdrive eller feiltolke enkelte deler av bildet, treffer U12+ stort sett alltid innertier hva angår farger og hvitbalanse. Resultatet er svært naturlige bilder, som du selv kan velge å tilpasse i ettertid.

I situasjoner med motlys og potensial for stort dynamisk omfang er HTC U12+ den potensielt aller beste mobilen på markedet. Sommerbilder herfra er rett og slett helt magisk gode, i alle fall til mobilkamera å være.

Konklusjon – HTC har ødelagt en av årets beste mobiler

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Som du har sett av bildene så langt er U12+ også griselekker, og svært velbygget. Vår sorte utgave er imidlertid veldig kjedelig sammenlignet med de to andre som finnes; en rød og en blå, gjennomsiktig. Du vil definitivt skille deg mindre ut med den sorte, og du vil også få en langt mer fettete bakside.

Ytelsen er også knallgod – og kameraet er nesten klasseledende på visse områder. Totalt sett er det veldig lite vi har i mot HTCs toppmodell – det er en nær sagt perfekt telefon, og til og med litt revolusjonerende med Edge Sense 2.

Men akk, disse knappene. Joda, du kan lære deg å leve med dem, og de fungerer tålelig greit. Det er bare det at de ikke er bedre på noe vis enn vanlige, tradisjonelle knapper – og du vil måtte gjennom en liten, frustrerende tilvenningsprosess. Underveis i testen fikk vi ny programvare som fikset de verste problemene med knappene (oversensitivitet), men de kommer aldri til å bli like gode som helt standard, trykkbare knapper.

Sånn er det bare.

Tror du at du kan leve med knappene? Vel, da skal ikke vi stoppe deg. Foruten knappene har nemlig HTC levert den desidert beste mobilen på flerfoldige år, og dertil med et par revolusjonerende og klasseledende kvaliteter. Kameraet er så godt at du nesten må se det før du tror på det – og Edge Sense høres mye mer banalt ut enn det føles når det først sitter i fingrene. Så det er slettes ikke det at U12+ er noe å styre unna – den er bare ikke like lett å anbefale helt uforbeholdent som en del andre toppmodeller.

