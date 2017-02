Test HTC U Ultra

HTC U Ultra Størrelse: 16,241 x 7,979 x 0,799 cm

Vekt: 170 gram

Skjerm: 5,7 tommer, 2560 x 1440, SuperLCD5, Ekstraskjerm: 2 tommer, 160 x 1040 piksler

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 821, Fire kjerner: 2x Kryo @ 2,15 GHz + 2x Kryo @ 1,6 GHz, 4 GB RAM, Adreno 530 GPU

Lagringsplass: 64 GB, plass for MicroSD-kort

Operativsystem: Android 7.0 Nougat, HTC Sense og Sense Companion

Teknologi: Lærer seg ditt bruksmønster (AI) (Foreløpig ikke på plass i testenhet - testen oppdateres)

Kamera: 12 megapiksler, f/1.8, hybridfokus, optisk stabilisert, fasedeteksjon og laser, LED-blits, UltraPixel 2

Batteri: 3000 mAh Pris: 7300 kroner, svart utgave vil være tilgjengelig i vanlige butikker, mens øvrige farger kan kjøpes direkte fra HTC

Tidligere i år fikk vi en tidlig forsmak på HTCs nye designretning i HTC U-serien. Etter flere år med den ene metallmobilen etter den andre, prøver mobilprodusenten seg på å bygge telefoner i glass.

I år er det to store mobiltrender som kan endre måten vi bruker mobilene våre på. Den ene er mobiler med gigantskjermer og veldig liten ramme rundt, den andre er mobiler som har innebygde AI-funksjoner. AI er oftere omtalt som kunstig intelligens her til lands, og i U Ultra skal disse funksjonene sørge for å sortere bort varslingene du ikke vil ha.

Skal ha kunstig intelligens

Men telefonene våre har lovet at de skal lære seg å kjenne oss i flere år. Det er imidlertid ikke så vanlig at telefoner hevder å bruke kunstig intelligens og dyplæring til disse tingene, slik HTC U Ultra og appen Sense Companion skal gjøre.

Irriterende nok ble telefonen klar før appen. Det betyr at vi i denne testen foreløpig tar utgangspunkt i telefonen slik den er som telefon. Den midlertidige karakteren vil bli oppdatert og spikret så fort vi får prøvekjørt en fungerende utgave av Sense Companion. Foreløpig er det altså maskinvaren og den grunnleggende programvaren som skal vurderes.

U Ultra ble vist frem rett etter CES-messen i januar, og er selskapets første telefon som er laget i glass. Tidligere har HTC nesten utelukkende bygget toppmodellene sine i aluminium.

Glasstelefoner på en ny måte

Visst er det en flott telefon dette, men den samler fingeravtrykk som om det sto om livet. Heldigvis pusses den greit ren på tur opp og ned av lommen, og skulle du få behov for ekstra puss følger det med en liten pusseklut i esken. Obs - den på bildet er ikke den HTC forsyner med salgspakkene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er et meget pent første forsøk med materialet. Alle modellene skifter svakt fargetone avhengig av lyset de utsettes for, og vinkelen de holdes i. Den svarte tenderer mot blågrønt, mens den hvite får et slags perlemoruttrykk. Personlig liker jeg den blå best, men den kommer i utgangspunktet ikke i vanlig butikksalg i Norden.

Vrien er litt annerledes enn den Samsung og til dels Huawei har valgt, med glass over metallfolie. På Galaxy S7 og Honor 8 speiles lyset ganske tydelig i noe under glasset, mens her ser det ut til at glasset i seg selv er farget. Det betyr at fargespillet vises ekstra godt langs kantene av U Ultra. Uansett hvilken du velger av disse ser det i hvert fall litt sprekere ut enn klassiske svarte og hvite modeller.

Byggekvaliteten virker også meget god. Metallrammen rundt telefonen følger det buede glasset perfekt hele veien rundt, også rundt USB type-C-kontakten i bunnen av telefonen.

Fortsatt lydfokus

USB type C-kontakten under brukes til fysisk lydutgang. Noen overgang til minijack følger ikke med, men pluggene i esken er meget gode. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

U Ultra har ikke hodetelefonkontakt, men bruker i stedet USB type-C-kontakten under til lydutgang. Det følger med et meget godt sett øreplugger for tilkobling her. Det er det samme som vi tidligere har sett i HTC 10 Evo. Noen overgang til minijack får man imidlertid ikke med.

Denne telefonen har stereohøyttalere, men det er den litt juksete varianten av dem som bruker ringehøyttaleren sammen med samtalehøyttaleren for å skape stereoeffekten. Dermed er én av de to vesentlig kraftigere, og det høres godt at lavere del av mellomtonen kommer fra bunnen av telefonen, mens toppen omtrent bare gir fra seg diskant. Løsningen er på langt nær like kraftig som tidligere tiders Boom Sound, men det fungerer greit nok i nøden til litt spill- og videobruk.

Skal tåle en del, men ...

Telefonen er hverken vanntett eller stemplet som støtsikker. I utgangspunktet ble jeg fortalt av HTC at den skal tåle normalt vær, slik tidligere modeller fra selskapet har gjort. Den skal også kunne overleve fall fra 1,2 meter, men igjen er det ingen garanti for dette.

HTC U Ultra er en stor telefon. Skjermen er hele 5,7 tommer, og ekstraskjermen over gjør telefonen enda litt voksnere i størrelse. Til høyre ser du fjorårets HTC 10, som er vesentlig mer kompakt med sin 5,2 tommer store skjerm. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I USA selges telefonen med en uhellsforsikring inkludert, slik at den blir reparert gratis om den skulle knuse eller bli fuktskadet i løpet av første året. Det tilbudet får vi ikke nyte godt av i Norden. Det er synd, gitt at prisen er på hele 7300 kroner, faktisk såvidt høyere enn den selges for i USA. Selv om den skal kunne klare seg gjennom et fall i bakken, tror jeg mange HTC-kjøpere som er vant med solide metalltelefoner ville følt seg tryggere om de hadde denne ekstra forsikringen inkludert.

De to-tre fysiske knappene på denne telefonen er på høyre langside, og låsetasten er som vanlig meget grei å finne og å trykke på fordi HTC har lagt inn en ruglet overflate. Volumtastene er litt hardere enn de ofte er på telefoner. Med plastdekselet som følger med på telefonen kan de være litt kronglete å trykke på, men bruker man telefonen uten deksel fungerer de finfint. Det kan være like greit at det er litt hardere å trykke inn akkurat disse, ettersom volumjustering i lommen fort kan bli slitsomt for lytteorganene.

Sense og Android 7

Mest mulig skjerm for pengene? På Xiaomi Mi Mix fyller skjermen omtrent hele forsiden av telefonen, og dermed får den plass til 6,44 tommer skjerm på omtrent samme mobilstørrelse som U Ultra har. Men U Ultra har et udiskutabelt bedre kamera, og står med ekstraskjermen sin midt mellom de tradisjonelle telefonene med mye ramme, og de som kommer med vesentlig slankere profil. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

På HTC U Ultra har Sense-menyene fått selskap av Android 7. Det meste her fungerer ganske utmerket, og dette er en rask telefon i nesten alle sammenhenger. Et par irritasjonsmomenter kan likevel nevnes innledningsvis.

Touch Pal-tastaturet som HTC av en eller annen grunn insisterer på å utstyre telefonene sine med er antakeligvis det verste tastaturet vi vet om. Det prøver å selge ymse utvidelsespakker, det finnes alltid en oppdatering det skal varsle om og hele sulamitten er omtrent like komplekst som et operativsystem i seg selv, med flerfoldige innstillingsskjermer og ulike tasteoppsett. Hva skal vi som mobilbrukere egentlig med alt dette? Jeg vil jo bare taste.

News Republic er applikasjonen bak HTCs BlinkFeed-oppdateringsskjerm, og i begynnelsen varsler den mye om hva som helst, tilsynelatende hellig overbevist om at jeg er kjempeinteressert i kjendisnytt på engelsk. Starter man så appen får man beskjed om at valgt region er Norge, og umiddelbart legges det til et ikon på hjemmeskjermen. Slike tilskudd kan være greie for noen, men at de skal mase til de aktiveres, slik News Republic gjør er irriterende.

Ikke alt er like intuitivt

En betydelig mindre irritasjon er designen på bakgrunnsbildet her. Jeg pleier som regel aldri å hverken nevne eller henge meg opp i akkurat denne typen ting, og jeg forstår i grunnen bildet som ligger på U Ultra. Det er blå blobler, fordi telefonen har en avrundet glassdesign som kan se litt boblete ut. Men bakgrunnsbildet som ligger her rett ut av esken er så rotete at det rett og slett gjør skjermen slitsom å se på. Bakgrunnsbildet ble raskt byttet ut med noe roligere og mindre påtrengende.

Men i prosessen ble det også tydelig hvor relativt lite intuitiv hjemmeskjermadministreringen i Sense er. Kommer man borti fjern-knappen, forsvinner bare hjemmeskjermen. På så godt som alle andre telefoner får man spørsmål om det er ønsket handling. I tillegg lider telefonen litt under merkverdige oversettelser som kolliderer med HTCs egne funksjoner.

Testen fortsetter under bildet.

Grunnleggende er HTC U Ultra omtrent slik andre toppmodeller fra HTC er. Den er rask og god, men utstyrt med et og annet stykke irriterende programvare. Heldigvis kan ting som Touch Pal-tastaturet og News Republic skrus av. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

La oss ta utgangspunkt i at du ønsker å endre rekkefølge på hjemmeskjermene dine. Hva skal du da trykke på? «Endre startsidelayout» eller «Administrer startskjermbildesider»? Førstnevnte er i praksis en av mange snarveier som ender opp med å lande deg uforberedt i HTCs Tema-butikk.

Det er en del sånne små irritasjoner i Sense, og jeg skal ikke gjøre for stort tema av dem. De fleste av disse er bare irriterende én gang, men de trekker helhetsinntrykket litt ned.

De gode sidene ved U Ultra

Det er verdt å få med at U Ultra i utgangspunktet skal filtrere varslinger basert på hva du faktisk ønsker å bli varslet om. Men før den tid kommer må HTCs hjelpeprogramvare bli sluppet. Foreløpig varsler altså U Ultra noen hakk mer enn man kanskje ønsker, men det er slett ikke sikkert det blir værende slik etter at Sense Companion dukker opp.

Ekstraskjermen på toppen av telefonen kan forsøyne deg med varslinger og snarveier. Spesielt trivelig er værvisningen som ikke bare viser deg hvordan ståa er nå, men også hvordan den blir de nærmeste timene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så til de gode sidene av Sense. HTC har hermet litt etter LGs V10 og V20 med U Ultra. En ekstraskjerm over den vanlige er på plass. Den brukes både til varslinger og til snarveier. Man kan enkelt og kjapt sveipe over det lille feltet for å bytte ut innholdet. En særs praktisk løsning er værvarsling for de neste timene.

Litt irritasjon blir det plass til også her. For det er rett og slett uvanlig praktisk å vite ikke bare om det snør nå, men også om det kommer til å snø om et par timer. Det kan ekstraskjermen fortelle meg, men bare dersom hovedskjermen er på. Innholdet kan nemlig tilpasses til en viss grad, men ikke helt. Man får velge blant seks typer innhold når hovedskjermen er på, og fem typer innhold når hovedskjermen er av. Her skulle jeg gjerne sett større tilpasningsmuligheter.

En kjapp og god fingerleser gjør også nytte som hjem-tast. Men snarveisfeltene rundt denne er låst med fast grafikk i telefonen, og de er låst speilvendt av telefoner flest. Dermed krever U Ultra noe tilvenning om du kommer fra andre merker enn HTC. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vil man ha appsnarveiene fremme, må man i utgangspunktet ha valgt seg ut fem apper til å fylle feltet, hvis det ikke skal stå igjen store, skjemmende +-ikoner over hovedskjermen. Ønsker man å ha en kontaktsnarvei eller to i toppen av telefonen, må man sørge for å fylle alle seks plassene for å ikke ha +-ikoner i den menyen også. Man kan fjerne disse feltene helt fra ekstraskjermen, men burde man ikke også kunne bruke funksjonene litt - uten å være tvunget til å fylle snarveisfeltene?

Det er uansett en finfin begynnelse, og det meste som ligger i toppskjermen her er udiskutabelt nyttig. Kalendervarsling for neste hendelse er kjekt å ha, det samme er musikkstyring og den nevnte værvarslingen.

Apper: ikke for mange, ikke for få

HTC U Ultra kommer med et blandet utvalg apper. Det er ikke den mest overlessede telefonen jeg har støtt på, og ei heller den mest spartanske. Den ligger omtrent midt i hopen for deg som enten liker et solid utvalg start-apper eller hater overfylte menyer.

Ekstraskjermen på toppen styres fra innstillingsmenyen. Selv om jeg ønsker meg litt bedre kontroll på innstillingene, har denne funksjonaliteten alt blitt meget bra. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Noen nyttige apper ligger det her, så som Facebook og Facebook Messenger, samt Instagram. Alle disse tre er så å si standardinnhold på alle telefoner, og dermed er det greit nok å finne dem forhåndsinstallert. Googles kontorpakke er dessuten også installert, med apper for tekstbehandling, regneark og presentasjoner.

En aktivitetsapp fra Under Armour er dessuten inkludert. Her har nok de fleste sin egen favoritt fra før, men det sagt, de fleste telefoner inkluderer tilsvarende programvare i dag. Det kriges hardt om helsedataene våre, og HTCs UA-app er nok ikke den eneste som risikerer å støve ned til fordel for tjenesten vi allerede bruker til å holde oversikt over denne informasjonen.

Hurtiglading og grei batteritid

En Quick Charge 3.0-hurtiglader følger med, og fyller batteriet tilstrekkelig for noen timer på et øyeblikk, eller lader det helt opp på rundt halvannen time, litt avhengig av hvor mye telefonen jobber mens den lades.

Batteriet er ikke det aller største. Spesielt gitt den 5,7 tommer store LCD-skjermen var jeg en smule usikker på batteritiden her, men den er faktisk ikke så aller verst. Man skal bruke U Ultra svært sparsommelig for å slippe unna med lading annenhver dag, men det er likevel ikke fryktelig langt unna. Til at batteristørrelsen her kun er 3 000 mAh er ikke det så verst.

Ytelse og spill

Brr! På sitt varmeste blir U Ultra stort sett lunken å holde. Ytelsen går noe ned etter mange ytelsestester på rad, men ikke mye - rundt 4-5 prosent i forsøkene vi har gjort. I praktisk bruk merker man ingenting annet enn et litt varmere deksel når telefonen jobber. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er Qualcomms Snapdragon 821 Pro AB som står i denne telefonen, altså den utgaven av prosessoren som bruker det omlag ti prosent store ytelsesovertaket sitt til å spare strøm fremfor å øke hastigheten. Det er likevel ikke stort å klage på med hastigheten her. Den er omtrent slik den har vært i en mengde toppmodeller det siste året. Det skal imidlertid sies at både Samsung, Apple og Huawei har egne systembrikker som yter litt kvassere, og Qualcomm er også på vei til markedet med enda heftigere brikker. Du kan antakeligvis regne med å se ny maskinvare på markedet om drøyt to måneder.

Innmaten er uansett god nok til å holde flyten i menyer og krevende apper uten større problemer. HTC U Ultra blir dessuten så godt som aldri spesielt varm. Selv ikke under de langvarige ytelsestestene som du ser grafene fra under.

Kort sagt yter U Ultra godt nok for de aller fleste, men hvis du er veldig opptatt av å ha den absolutt raskest tilgjengelige maskinvare til enhver tid er det lurt å vente til etter Mobile World Congress før du bestemmer deg. U Ultra blir uansett ikke helt klar for salg før i månedsskiftet februar-mars.

Meget godt kamera

Mjau! Kameraet i HTC U Ultra er slett ikke så ræva som katten vil ha det til. Tvert imot er dette sannsynligvis det beste kameraet i noen HTC-telefon så langt, og antakeligvis ett av de beste på markedet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

HTC ser ut til å virkelig ha truffet blink med kameraet i U Ultra. Det klarer seg meget bra på de fleste viktige vis. Bildene blir av og til litt mørke, men så lenge telefonen har greie mengder lys å rutte med blir de aldri uklare eller fulle av støy.

Spesielt har telefonen en tendens til å få til vanskelige eksponeringer på en god måte. Et bilde med lys himmel, mørke partier og mye midt mellom? Det går så fint så. Her er det en automatisk HDR-funksjon som blander seg inn og gjør mye av jobben, men telefonen blir ikke tregere av den grunn, og man kan pøse på med bildeknipsing i relativt kjapt tempo mens den holder på.

Innebygget laserhjelp til fokusløsningen gjør også sin del av jobben, og det er svært sjelden at U Ultra ikke klarer å treffe riktig fokus. Unntaket er hvis man forsøker å ta makrobilder av ting som er helt, helt nærme. Nærgrensen er ikke plagsomt langt unna med U Ultra, men likevel har den ikke veldig lyst til å fokusere på småting som er helt inntil. Kanskje treffer ikke lasermålingene helt presis på veldig tett hold?

Uansett er totalen her meget god. Foruten et par forsøk på å forevige hagebusker i vinterskrud ble ingen av bildene jeg tok med U Ultra i testperioden dårlige. Vel, så lenge man ser bort fra det faktum at ikke alle har særlig høy estetisk verdi, men det er fotografens skyld. Kameraet her er raskt og godt.

Alle testbildene ser du i karusellen nederst.

Helt til slutt

Foto: HTC

HTC U Ultra er på mange måter det positive bekjentskapet jeg hadde mistenkt at den kom til å være. Men foreløpig mangler den ett av sine store trekkplastre, nemlig HTC Sense Companion, som skal holde styr på varslinger og gjøre telefonen vesentlig smartere. Programvaren ellers er, foruten noen mindre oppdateringer, klar for verden.

Dette er en dyr telefon, og med en prislapp som starter på 7300 kroner bør den også være svært god. Designen her skiller seg ut, selv blant andre telefoner laget av glass. Ekstraskjermen er nyttig, og kamerapakken HTC har puttet inn er meget god. Den opplevde ytelsen er det ingenting i veien med, og i hovedsak handler trekkene våre om småting.

Men foreløpig er det et faktum at Samsungs snart ett år gamle toppmodell føles som betydelig mer telefon for pengene. Vil du ha flat skjerm må du imidlertid forholdsvis langt ned i skjermstørrelse, til 5,2 tommer med Galaxy S7. Går du for Edge-modellen får du 5,5 tommers boltreplass, men en del av den er i en bøy langs siden av mobilen.

Les testen av Samsung Galaxy S7 Edge »

Jeg skulle ønske HTC hadde tatt med en eller annen form for fallsikring eller fuktsikring her, når prisen ble såpass høy. For det at S7 er tett er en ganske viktig fordel her i det våte nord.

Denne testen vil bli oppdatert med endelig karakter og noen ord om Sense Companion så fort som den er klar. Er den så god som HTC har lovet ligger det antakeligvis an til en heving av karakteren, men hvor mye gjenstår å se.