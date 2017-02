Test HTC Desire 10 Lifestyle

HTC har vært gjennom en trøblete periode som nå har begynt å dra seg over flere år. Ikke bare har telefonene deres vært et mildt sagt varierende bekjentskap – de har også blitt utsatt for industrispionasje fra sine egne og sett aksjekursen og inntektene synke gjennom gulvet ved flere anledninger.

Undertegnedes hittil to siste HTC-bekjentskaper var, eh, ikke helt overbevisende, og manifesterte seg i form av 3/10 til HTC Desire 530 og 5,5/10 til HTC One A9S.

HTC Desire 10 Lifestyle Størrelse: 15,7 x 7,7 x 0,77 cm

Vekt: 155 gram

Skjerm: 5,5 tommer, 1 280 x 720 piksler, Super LCD, 267 ppi

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 400, 4 x Cortex-A7 @ 1,4 GHz, Adreno 305 GPU, 3 GB RAM

Lagringsplass: 32 GB innebygget + minnekortplass

Operativsystem: Android 6.0.1 Marshmallow + HTC Sense 8.0

Teknologi: 4G/LTE, HTC BoomSound-høyttalere (Hi-Fi Edition), 24 bit-lyd m/ Dolby Audio

Kamera: 13 megapiksler hovedkamera, f/2,2, 28 mm, HDR + 5 megapiksler frontkamera, f/2,8, 33,7 mm, HDR

Batteri: 2 700 mAh, hurtiglading m/ Qualcomm Quick Charge 2.0 Pris: fra cirka 3000 kroner

For ikke så lenge siden dumpet det imidlertid inn et nytt produkt i Desire-serien inn på testbenken – hils på HTC Desire 10 Lifestyle! Er dette telefonen som skal løfte HTCs budsjettavdeling tilbake til fordums heder og ære?

Vel, det står i alle fall ikke på designet. Både Desire 10 Lifestyle og artsfrenden Desire 10 Pro – som ble lansert samtidig for godt og vel fem måneder siden – har et design som burde kunne tiltale de fleste. Her snakker vi om et anodisert, matt og farget unibody-skall i aluminium, med blanke/matte skillelinjer i gull.

Selve skallet fås i både hvit, marineblå og lys turkis, samt den svarte utgaven vi har fått i hende. Uansett hvilken du velger er skillelinjene gullfargede, og designet stilig.

NB: Det er kun Desire 10 Lifestyle som har kommet hit til berget; Pro lanseres aldri her.

Syltynn og matt kropp

En armbåndsstropp følger med. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det uthevede kameraet prydet med en blank metallist bak kjenner vi igjen fra designet vi så hos de prikkete Desire 530, 630 og 825. Håndleddsbånd-festet vi fant på baksiden av nevnte modeller befinner seg nå i bunnen, i form av to hull i en egen, gullglinsende utskjæring. Ved siden av er en rekke store høyttalerhull, og – i kjent stil – en Micro-USB-port til lading helt i hjørnet.

Hvorfor HTC på død og liv skal ha denne porten usymmetrisk plassert og attpåtil snudd på hodet i forhold til så godt som alle andre produsenter der ute må fåglarna vite. Det er i alle fall ulogisk og upraktisk i kombinasjon med en rekke typer utstyr. I de fleste høyttaler- eller ladedocker vil telefonen for eksempel vende med skjermen feil vei, og både nødladere, minnepenner og annet utstyr du kan plugge i porten vil potensielt ikke fungere etter planen.

Nuvel. Dét til side, så er det en svært smekker sak vi har i hende. Fotavtrykket er nokså stort, med brede rammer både på sidene av den 5,5 tommer store skjermen og spesielt i topp og bunn. Faktisk er den rammeløse Xiaomi Mi Mix omtrent akkurat like stor, og det sier noe, siden den har en smått gigantisk skjerm på 6,44 tommer.

Teksturerte strømknapp er fint, men volumknappene er litt vanskelige å kjenne seg frem til. Luken for SIM- og minnekort sitter godt, og er enkel å åpne. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Plassutnyttelsen er altså ikke den beste, og kombinert med mangelen på 2,5D-glass trekker det helhetsinntrykket av Desire 10 Lifestyle som en «designtelefon» en del ned. Den tynne kroppen på bare 7,7 millimeter trekker imidlertid mye opp, sammen med det matte metallet.

Stilig logo!

På plussiden finner vi videre tre stilige høyttalerhull øverst i glasset, kapasitive knapper nederst med LED-baklys og den ruglete strømknappen i gullfarge på høyre side.

Over gullknappen finner vi volumknappene, som etter vår smak sitter litt dypt nedfelt. Disse mangler også teksturering, og er dermed rett ut sagt litt vanskelige å finne til tider.

HTC skal også ha plusspoeng for en særs stilig logo på baksiden, som takket være et gjennomsiktig øvre lag og gullfarge under skifter farge og skyggenyanser når telefonen vinkles.

Android-versjon, grensensnitt og ytelse

På innsiden av Desire 10 Lifestyle sitter Qualcomms velkjente Snapdragon 400-brikke, med fire kjerner klokket til 1,4 GHz. Dette er – foruten å være en gammel prosessor – den svakeste i sortimentet, om vi ser bort i fra den nesten uakseptable 200-serien.

Desire 10 Lifestyle er syltynn. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

I denne prisklassen finnes det toppmodeller fra i fjor som både har nyere og langt raskere prosessorer fra 800-serien, samt andre typer prosessorer – så her er det noe som skurrer.

HTC later til å forsøke å selge oss dårligere maskinvare til høyere pris enn alle andre akkurat nå, og det var også tilfelle med HTC Desire 530. Sistnenvte var rett og slett helt forferdelig i daglig bruk, og lugget ustanselig – å åpne en app som Snapchat var nesten uten unntak en 15-sekundersøvelse.

Like ille er det altså ikke i Desire 10 Lifestyle, og HTC virker også å ha ryddet noe opp i menysystemet siden den gang, med det nye Sense UI 8.0 på plass. Dessverre er det «bare» Android 6.0.1 vi finner på innsiden, og en oppdatering er så langt vi vet ikke på vei enda.

Grensesnittet nærmer seg standard Android. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

HTCs tilpasninger er ikke lenger blant de tyngste på markedet. Et par tilpasninger her og der er det, men siden forrige gang har blant annet innstillingene, appvekslingen, varslene og hurtigmenyen blitt forkastet til fordel for Googles egne (og mye raskere løsninger).

Du kan fjerne Blinkfeed-siden. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Låseskjermen er dog fortsatt proprietær, men det gjør ingenting – den er pen og responsiv. Derimot er vi litt usikre på BlinkFeed-vinduet til venstre for hjemskjermen, men den kan heldigvis enkelt fjernes ved å holde en finger på et tomt område av en av startskjermene. Da dukker den stadig proprietære (men fine) tilpasningsmenyen opp, og herfra kan du klikke deg videre i valg for å administrere skjermene dine.

Hva angår opplevd ytelse, så er det å åpne apper, skrive meldinger og navigere rundt stort sett levelig, men det lugger og hakker med jevne mellomrom. Å slå på skjermen og låse seg inn i menysystemet er litt oftere enn vi ønsker en affære preget av lugging og forsinket opptegning av menyelementene, men heldigvis ikke hovedregelen.

På papiret blir vi imidlertid ikke akkurat blåst av banen, og syntetiske tester mer eller mindre bekrefter inntrykket vi allerede har av at dette er en svakt utstyrt telefon:

Med alt dette sagt, så er den en respektabel mengde minne om bord. Med 3 GB RAM å rutte med tåler Desire 10 Lifestyle langt bedre å kjøre mange og tyngre programmer samtidig enn mange tilsvarende spesifiserte modeller på prosessorsiden. Nettopp derfor skal du heller ikke legge for mye vekt på råtallene i grafen over.

En rakker på lyd – en taper på skjerm

Det viktigste ved en telefon er ofte skjermen, men Desire 10 Lifestyle sitt store trumfkort er faktisk lyden. Her skilter telefonen med såkalt 24-bits Hi-Fi-lyd sertifisert av Dolby, både i hodetelefonutgangen i toppen og de interne stereohøyttalerne. Her brukes både samtalehøyttaleren i toppen og bunnhøyttaleren, som Desire 10 Lifestyle visstnok deler med toppmodellen HTC 10.

Det er trolig ingen andre budsjettmobiler med så god høyttalerlyd som Desire 10 Lifestyle. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Dette har vi ingen problemer med å tro på, for lyden du får fra de innebygde høyttalerne er rett og slett imponerende. I en kjapp, uhøytidelig musikktest mot Xperia X og Samsung Galaxy S7 Edge var det ingen tvil om at HTCs utsendte feide begge av banen – ikke minst kvalitetsmessig.

LED-knapper nederst. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Høyttalerne kan faktisk uten problemer brukes til å nyte musikk, så lenge du ikke forventer noe særlig bassgjengivelse. Dynamikken i mellomtonen og diskanten er overraskende god, og fordi det er to høyttalere får du også et visst stereoperspektiv.

Xperia X har også stereohøyttalere, men disse spiller langt fra like bra. Det er heller ikke mange telefoner som spiller like høyt som Desire 10 Lifestyle, og skrur du på «Kinomodus» får du enda høyere volum og romperspektiv. Dette egner seg godt til film og visse typer musikk, eller hvis du rett og slett ønsker mer futt. Dessuten: samtalelyden kommer fra den ene BoomSound-høyttaleren, og er følgelig svært god.

Også i hodetelefonutgangen har man fått på plass en egen DAC, som sørger for høyoppløst og god lyd. Også her er dynamikken god, og volumet tilstrekkelig høyt. De medfølgende øreproppene er dessuten noen av de beste vi har hørt, noe vi også skrev om i testene av både HTC 10 Evo og HTC One A9s.

Der HTC virkelig imponerer på lydsiden, er de ikke fullt så imponerende på bildesiden. Skjermen er på 5,5 tommer, og med en oppløsning på 1 280 x 720 piksler er det ingen krevende øvelse å se enkeltpiksler.

Også i hodetelefonutgangen er det godlyd. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Den er heller ikke spesielt lyssterk eller begunstiget med god innsynsvinkel, selv om farger og dynamikk ser bra ut. Selv innendørs kan det dermed noen ganger være litt slitsomt å se på skjermen.

Dette, samt også skjermrammer tjukke som brød, er noe HTC lenge har slitt med på billigmodellene sine. Her ligger de rett og slett et stykke bak konkurrentene.

Nyttefunksjoner og kontorapper

HTC har gjort en smart ting med kontorløsningen sin: når du starter telefonen første gang, får du tilbud om å installere Googles egen kontorpakke. Gjør du dette, har du en av markedets beste kontorløsninger fiks ferdig installert allerede ved oppstart, og om du ikke ønsker det har du i alle fall blitt gjort oppmerksom på at det eksisterer.

Nytteappene fungerer finfint. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Med «Presentasjoner», «Regneark» og «Dokumenter» på plass er det bare å slå seg løs med såvel jobb som skole. HTC har også kvittet seg med mye annet unødvendig, deriblant sin egen kalender, nettleser og albumapp. På den andre siden finnes det stadig dobbelt opp av mailklienter her, med både HTCs egen løsning og Gmail på plass. Sistnevnte er etter undertegnedes mening overlegen, så hvorfor ikke HTC har gått «all in» vites ikke.

Boost+ er en super app, og vi liker også at du kan dele en link med filer (høyre). Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Andre HTC-apper er klokke-appen, vær-appen, Zoe-redigeringsprogram, ringe- og sms-appene og noe som heter Boost+.

VENSTRE: Freestylelayout. HØYRE: snarveier ved å sveipe på skjermen, og hvorfor MÅ jeg oppdatere appene? Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Dette er rett og slett en optimaliseringsapp, som lar deg fininnstille for- og bakgrunnsapper, administrere appene dine, tømme telefonen for søppelfiler og konstant «gjenvinne» minne (les: lukke prosesser og apper automatisk). En annen fiffig funksjon er muligheten til å låse ned apper med passord eller kode. Smart!

Ellers er tema-appen til HTC svært god, og rikholdig på skreddersydde og omgripende temaer til HTC-telefoner. Du får også såkate «Freestylelayouttemaer», som lar deg plassere apper rundt om på skjermen i objekter av ymse slag. Vil du at mailen skal være en luftballong? Vel, det lar seg gjøre!

I innstillingene – som nå for øvrig er nesten helt like Googles egne – finner vi også et finfint valg som heter «HTC Connect». Dette er en Cast-tjeneste hovedsakelig rettet mot DLNA-enheter, men også andre enheter vil kunne motta innhold fra telefonen – selv Apples AirPlay-enheter!

Labert kamera på baksiden

Kameraet er ikke så mye å skryte av... Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

På kamerasiden var vi ikke veldig optimistiske i utgangspunktet. Foruten fingeravtrykksleser, bedre innmat og bedre skjerm er nemlig kameraene den største forskjellen på Desire 10 Lifestyle og Desire 10 Pro.

Sistnevnte har både laserfokus, langt høyere oppløsning på 20 megapiksler og manuelle instillinger (med RAW-støtte) på hovedkameraet, og et langt mer lyssterkt og høyoppløst frontkamera på 13 megapiksler.

Telefonen tar nærmest konsekvent mørke bilder. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Desire 10 Lifestyle har faktisk fått frontkameraet fra Pro-modellen som hovedkamera, og et frontkamera på skarve 5 megapiksler. Verre er det imidlertid med blenderåpningen, som er på begredelige f/2,8. Heller ikke hovedkameraet kan skryte av å være spesielt lyssterkt, med blenderåpningen f/2,2.

Kameragrensesnittet på Desire 10 Lifestyle.

Dette gir seg naturligvis utslag i begredelige bilder i dunkle omgivelser, faktisk så ille at vi begynte å lure på om noe var galt. Men det ser ut til at telefonen rett og slett nærmest konsekvent unereksponerer bildene, selv i godt lys. Nettopp dét kan du se flere eksempler på under:

Enkelte ganger blir det bedre, men dette er virkelig noe du kjemper med dag ut og dag inn for å knipse selv ett enkelt bilde.

Det ble heller ikke bedre selv etter en total fabrikkinnstilling. De bildene som faktisk er brukbare preges av mye støy, men har som regel nokså korrekte farger – men på dynamikken mangler en del.

Positivt nok sliter ikke kameraet nevneverdig med bevegelsesuskarphet, og er nokså «snappy» i bruk. Det tar sjelden lang tid fra du knipser til bildet er ferdig tatt.

Frontkameraet har i likhet med hovedkameraet HDR, noe som ikke alltid er tilfelle. Utenom bildeknipsing i mørke omgivelser er egentlig frontkameraet et nokså trivelig bekjentskap.

SJælisene blir helt brukbare. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

I kjent stil finner vi en sminkefunksjon her, men den er langt fra så aggressiv som hos for eksempel Huawei. Dermed er den faktisk mulig å bruke, om du vil dempe sinnarynken eller bare ser ut som et vrak den dagen.

Grensesnittet er for øvrig pent og rent, selv om det virker litt unødvendig å ha egne valg for «selfie-video» og «selfie-bilde» i sidemenyen. Altså, er ikke det ikke like greit bare å bytte til frontkameraet via, eh, hurtigknappen som alltid står på skjermen?

Konklusjon: Best på lyd, dårlig på andre ting

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi liker HTCs design og grunntanker. Virkelig, vi gjør det. Men det vi ikke kan forstå er hvorfor selskapet på død og liv skal forsøke å selge oss spesifikasjoner fra flere år tilbake til prisen av modeller i klassen under deres egne. Dette gjaldt for HTC Desire 530, det gjaldt for HTC One A9s, det gjaldt for HTC 10 Evo og det gjelder – sjokk! – også for Desire 10 Lifestyle.

Designet er ett av de beste, men innmaten er ikke helt med på notene. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

I motsetning til de to førstnevnte og i likhet med sistnevnte er imidlertid ikke problemet så stort her, ettersom telefonen i seg selv fungerer nokså greit. Men sett i forhold til prisen holder det ikke til mål, spesielt ikke sett sammen med den litt lyssvake skjermen, det svære fotavtrykket og den svake innmaten.

At kameraet er nokså begredelig er også av kritisk betydning, ettersom dette er noe som betyr mye for hvermannsen når man skal kjøpe seg mobil. Hvem vil vel ha grumsete, mørke versjoner av minnene sine?

To ting vi ikke har berørt enda, er batteritid og spillytelse. For å ta det første først: batteritiden er helt grei. Med 2 700 mAh på innsiden og Androids innebyggede Doze og annen batterisparing kommer du fint gjennom én dag. Dette bringer oss over på punkt to – spilling. Spiller du mye, vil du oppleve at batteritiden minker betraktelig. Opplevelsen i seg selv er O.K., men det merkes at grafikken ikke er den kraftigste – også er det altså batteriproblemet da.

Utstyret som medfølger. Hurtiglader og svært gode ørepropper følger med. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Heldigvis har HTC utstyrt telefonen med støtte for det vi nesten må anta er Qualcomms Quick Charge 2.0-teknologi, uten at de snakker så høyt om det i gangene. Derfor kontrollmålte vi med en Quick Charge-lader, og fikk samme effekt til både Samsung Galaxy S7 Edge og Desire 10 Lifestyle. Dermed må vi nesten ta det for god fisk, og lade fort, ja, det gjør telefonen da også.

For å oppsummere, så er det enkelt og greit to grunner til at du burde finne på å kjøpe Desire 10 Lifestyle: design og lyd. Dette er de to punktene der HTC virkelig har lykkes med denne enheten, og på sistnevnte punkt er den rett og slett klasseledende i budsjettklassen.

For alle andre behov kommer HTCs siste Desire-utskudd dessverre til kort, og dermed burde du heller ta en titt på anbefalingene våre under:

