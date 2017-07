Test HP Sprocket

For omtrent åtte måneder siden testet vi en helt ny produktkategori her på Tek: en liten, mobil lommeprinter. Polaroid ZIP het den, og var en liten, rød og ganske så sjarmerende plastsak. Vel, sjarmerende sånn for det meste, da – den hadde nemlig også en litt halvhjertet appløsning, spesielt på Android.

Dette problemet ser det ut til at HP Sprocket Printer, et annet tilskudd i produktkategorien, forsøker å bøte på. Dette er en printer med nøyaktig samme funksjonalitet og teknologi som ZIP, men med et annet design og helt annen app.

Som før er dette en såkalt blekkfri printer, der selve blekket ligger innbakt i papiret som brukes – såkalt «Zink»-papir. Dette er akkurat samme papir vi fant i ZIP, og de to maskinene kan fint bruke hverandres papir til tross for at HP og Polaroid har satt sin egen logo på hver av variantene.

Design – Enkel og ren, og lett å håndtere

VENSTRE: Slike papirpakker med 10 Zink-papirer spises av printeren. HØYRE: Ladekabelen som følger med. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Designmessig er ikke HP Sprocket en höjdare, men det er en desto mer stilren affære. Vi snakker blank plast av den svært fingeravtrykksglade varianten, og ettersom vi har fått i den sorte modellen forverres dette ytterligere. Den hvite modellen med gullfargede pyntekanter vil nok tåle mer håndtering uten å se fettete ut, samtidig som den er et par hakk lekrere i samme slengen.

En liten LED-diode viser av/på-status. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette er også de to eneste variantene der ute, så HP har gått for et nøytralt utvalg (litt i samme stil som mange mobilprodusenter).

Polaroid sin printer er på sin side tilgjengelig i mange sprudlende fargevalg, og vil nok dermed tale sterkere til de som ønsker å gjøre en «statement» med sitt teknologiske valg.

Selve HP-printeren oppleves som hakket mer massiv enn Polaroid ZIP, mest av alt fordi den ikke har avrundede hjørner og kanter.

Samtidig gir den litt mindre inntrykk av å være et leketøy, og mer inntrykk av å være et fancy hipster-verktøy (i den grad en dings til å imponere vennene dine med kan anses som et verktøy).

Skyveløsning for papirholderen

Bunnen og toppen av printeren er rene og enkle, mens fremsiden har en åpning til utskriftene. På motsatt side finner vi ladeinngang, batteristatus-LED og av/på-LED.

Et lite festehull finner du også her, og rett rundt høyre hjørne finner man en avlang av/på-knapp. Holdes denne inne vil dioden på baksiden lyse opp i hvitt.

Toppen er skyvbar, og kan tas av for å avsløre selve papirholderen. Løsningen er nøyaktig den samme som i ZIP, og fungerer plettfritt. Lokket klikker tilfredsstillende på plass i sporene sine, og kan ikke settes inn feil vei.

Totalpakka er akkurat liten nok til at den kan has med i en vanlig bukselomme, men størrelsen tilsier også at du nok heller vil ha den i en jakkelomme eller en bag av noe slag.

I bruk – En mye bedre app enn tidligere

Vårt største problem med Polaroids printer var som nevnt appen. Til Android var den både gammeldags og lite funksjonell (eller i beste fall vanskelig i bruk), mens den til iOS var noe bedre. De helt store redigeringsmulighetene var imidlertid stadig ikke til stede, og det at appen ikke var uniform over flere plattformer var i seg selv litt urovekkende.

Startinstruksjoner og direktelink til kjøp av papir på HPs sider. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/Skjermdump/montasje

HP har derimot løst det hele et par hakk mer elegant. Hele appen ser gjennomdesignet og lekker ut, og har intuitiv navigasjon. Første gang du åpner den etter installasjon får du en kjapp innføring i bruken, inkludert hvordan papiret puttes på plass. Smart!

Grensesnittet er pent og rent. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/Skjermdump/montasje

Derfra ledes du til hovedmenyen, som lar deg velge om du vil printe ut bilder fra henholdsvis Instagram, Facebook, Google Foto eller fra mobilens Album-app. Alternativt kan du også ta et bilde der og da, med den innebyggede (og svært spartanske) kamera-appen.

Svært mange valgmuligheter for redigering

Det mangler ikke på redigeringsmuligheter i appen – tvert i mot. Her får du en nærmest overdådig verktøykasse å leke deg med, med både tradisjonell bildejustering (kontrast, farger, lys osv.) og mulighet for å legge ikoner, emojier og andre former for klistremerker på toppen.

Bildene kan tweakes på mange måter raskt og enkelt. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/Skjermdump/montasje

Her er utvalget dessuten svært rikholdig, så du burde finne noe som passer nesten uansett situasjon. Som du kan se i toppbildet, kan man eksempelvis legge på snakkebobler og deretter legge inn tekst.

Å legge på tekst er også en historie for seg, med et stort utvalg fonter, farger og størrelser. Det er rett og slett ikke mye vi savner her, og det fungerer omtrent som man forventer – klyp for å forstørre eller forminske, klikk og dra for å flytte og flytt objekter opp eller ned i lag. Enkelt og greit.

Det skorter ikke på valgmuligheter for redigering i Sprocket-appen! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/Skjermdump/montasje

Videre kan du også legge på rammer rundt bildene, legge fargekonturer rundt objekter (og tekst) og også automatisk rette opp objekter og tekst som har blitt vridd på. Vil du ha et annet bilde oppå bildet du redigerer, sier du? Null problem – bare trykk på plusstegnet.

Det hele fordrer selvsagt at man setter seg litt inn i mulighetene, men om du først har gjort det vil du få betydelig mer glede ut av denne appen enn den tilsvarende fra Polaroid. Her har HP rett og slett gjort svært mye svært riktig, og funnet en god balanse mellom funksjonalitet og enkelhet.

Når du først har fullført mesterverket ditt, trykker du enkelt og greit på «Print»-ikonet. Her kan du imidlertid fort ha brukt så mye tid at printeren allerede har rukket å skru seg av (den holder seg påslått i rundt regnet 2 minutter eller noe deromkring).

Om appen ikke får kontakt med printeren, legges heldigvis bildet i kø. Dermed kan du faktisk redigere bilder på farten og først senere printe den ventende køen når printeren kobles til.

Å skrive ut ett bilde tar imidlertid omtrent 40 sekunder (se GIF-en over) fra du trykker på knappen til bildet er ferdig, så du skal ha litt god tid. Skal du printe ut mye må du også pent belage deg på å fylle på ark hvert tiende bilde – for mer er det ikke plass til i papirskuffen.

Bilder fra laserprinter til venstre, Sprocket til høyre. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Samme bildekvalitet som i ZIP

I vår test av Polaroid ZIP konkluderte vi med at bildekvaliteten på de små 7,6 x 5,1 cm store bildene ikke var veldig imponerende, men helt dugelige til sitt formål. Så også her, noe som strengt tatt ikke er så overraskende tatt i betraktning at både papiret og teknologien er den samme.

Som før er det liten tvil om at bildene utsettes for betydelige mengder digital magi, og uavhengig av om du benytter filtre eller ei vil det, vel, se ut som om du har et filter over bildet.

Dette kommer først og fremst til syne i form av oppjekket kontrast og mer mettede og til dels ukorrekte farger. Spesielt blir blått forsterket kraftig, mens gul- og rødfargene ofte lider litt. Hvor mye og på hvilken måte varierer litt fra bilde til bilde.

Vi printet ut de samme bildene på både Sprocket og en vanlig, stasjonær laserprinter i redaksjonslokalene, og sammenlignet. Konklusjonen ble at mens den tradisjonelle printeren nok ga både litt bedre dynamikk og mer korrekte farger, så var heller ikke den veldig mye bedre enn Sprocket.

Stilen på bildene blir dermed mest et spørsmål om smak og behag. For øvrig har alle bildene en avtagbar bakside, som avslører et limlag som lar deg klistre bildene til veggen. Smart!

Det er også greit å få med seg at ZINK-papirene er relativt dyre. Det billigste tilbudet vi i skrivende stund kunne finne (99 kroner for 20 ark), ga oss en arkpris på 5,5 kroner. Det kjennes i lommeboka om du skal fylle veggen med minner!

Konklusjon – En bedre totalløsning til litt stivere pris

Sprocket er ikke store saken, men merkes i bukselomma for det! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det er nesten litt synd at begge de to mobile printerne vi har testet bygger på samme teknologi, for det gjør forskjellene dem i mellom mindre enn om produsentene hadde hatt et egenutviklet system. Samtidig er det slik at ZINK-papiret er en god og høyst akseptabel løsning i dette formatet, så misforstå oss rett: vi liker begge to.

Micro-USB brukes som ladestandard, og under lading lyser den andre LED-dioden opp i rødt. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Spørsmålet blir i stor grad hvilken av dem du skal velge, og her er et par grunner til å velge HP Sprocket:

Design : Et rolig, pent og nokså diskrét ytre

: Et rolig, pent og nokså diskrét ytre App: Et langt bedre og mer funksjonelt programvaresystem

...og et par grunner til å velge Polaroid ZIP:

Design : Mange farger å velge mellom – et lekent og ungt ytre

: Mange farger å velge mellom – et lekent og ungt ytre Pris: Polaroid ZIP koster et par hundrelapper mindre enn HPs alternativ

Nettopp det siste punktet kan se ut til å bli avgjørende for hva mange vil velge, og i skrivende stund koster ZIP omtrent 300 kroner mindre enn de 1 450 kronene en del leverandører skal ha for Sprocket. Prismessig er derfor ZIP et åpenbart førstevalg.

Og om vi ser bort i fra prisen? Da mener vi Sprocket gir en bedre totalopplevelse. Så er det opp til deg å velge hva som er viktigst for deg – pris eller brukeropplevelse.