TEST: HP Spectre Folio

Med nye Spectre Folio mener HP de har gjenoppfunnet laptopen. Det er en ganske dristig påstand, men uansett hvordan du tolker PR-maskineriet deres er Folio et virkelig friskt pust.

For her ligger ikke fokus på ytelse, men på design og praktisk bruk.

HP Spectre Folio Skjerm: 13,3" IPS, 1920 x 1080 (16:9)

Prosessor: Intel Core i7-8500Y

(2 kjerner @ 1,5 – 4,2 GHz, 5W TDP)

Grafikk: Intel UHD 615

Lagring: 256 GB M.2 PCIe-SSD

Minne: 8 GB (1866 MHz LPDDR3)

Batteri: 54 Wh

Vekt: 1,5 kg

Mål: 1,54 x 32 x 22,5 cm (HxBxD)

Porter: 3 USB-C (To Thunderbolt 3 og én USB 3.1 Gen 1), Minijack

Pris: Fra 18 000 kroner

Designet er det aller mest unike med Spectre Folio, og det desidert største salgsargumentet. HP har som de første i verden ikke bare kledd maskinen i ekte skinn, men faktisk bygget hele maskinen inn i skinnet.

HP forteller oss at de har tatt i bruk to ulike fabrikker for å sette sammen Folio. Det henger sammen med at skjermpanel, batteri og mange av de øvrige komponentene er festet i selve skinnet, en prosess få tradisjonelle fabrikker er skodd for. Dessuten har HP måtte utvikle et hovedkort som er betydelig mindre enn de som brukes i vanlige bærbare for å få plass til alle funksjonene.

Resultatet virker uansett å være verdt det ekstra styret. Folio oser av eksklusivitet, og ved siden av å se varmere og mindre «teknisk» ut enn gjengse bærbare er det ikke minst veldig godt å hvile hendene på basen av skinn når vi jobber på maskinen.

Om du lurer på hva som skjer med varmen i en pc som er bygget inn i skinn spør du for øvrig godt, men dette kommer vi tilbake til litt lenger ned.

Unik utforming

Spectre Folio er imidlertid ikke bare en bærbar med annerledes design. Den er en hybrid som kan brukes i to andre modus i tillegg til vanlig arbeidsmodus. En spesialutviklet skjermhengsel, sammen med magneter som er plassert på strategiske punkter inne i maskinen, gjør det nemlig til en lek å trekke skjermen nærmere til seg – kanskje for å vise bilder eller se video – eller å legge skjermen helt flatt slik at den egner seg som et nettbrett eller en tegneplate.

Måten du trykker og drar i skjermen for å endre modus er gjort på en måte som ikke sliter på skinnet, og etter et par ganger føles det helt naturlig å «brekke» skjermen på midten for å legge den ned over tastaturet.

Designmessig har Folio få konkurrenter, men bruksmessig møter den hard konkurranse fra flere. Vi mener riktignok at Folio har en fordel over tidligere Spectre-maskiner og konkurrenter som Lenovos Yogaer og Dells XPS-hybrider ettersom du aldri vil få tastaturet trykkende mot fanget eller underlaget her når du har maskinen i brettmodus. Du slipper også å plukke opp og snu på hele maskinen for å endre modus. Alt kan gjøres med en håndbevegelse. Likevel er én konkurrent helt overlegen til brettbruk, og det er Microsofts Surface Book 2.

Surface Book 2 tar komplett innersvingen på Folio ved at skjermen enkelt kan plukkes fri fra basen. Fordelen her er langt lavere vekt, slik at du står mye friere til hvordan du holder den eller må sitte i en belastende stilling. Med sine 1,5 kilo er Folio nemlig over dobbelt så tung som Surface Book 2-skjermen alene.

Allsidig skjerm

Folio har et lyssterkt panel med flotte, mettede, farger og full HD-oppløsning. Vi tror enkelte som skal bruke maskinen mye i nettbrettmodus eller som tegnebrett vil ønske seg modellen med 4K-oppløsning som kommer senere. Denne vil naturlig nok ha enda høyere skarphet og flere detaljer, men for blandet bruk fungerer vår testmodell absolutt bra nok.

Skjermen er ganske blank og ikke en du vil jobbe på i en lampebutikk eller ute i sola, men den høyere lysstyrken enn HP ellers pleier å legge seg på bidrar til at refleksjoner ikke blir et veldig stort problem i vanlig belysning inne.

Se hvor godt panelet er kalibrert her.

For en hybrid er det viktig at skjermen er lett å navigere på med fingrene. Heldigvis takler Folio både enkel sveiping eller forstørring med flerfingerbevegelser på en god måte. Generelt sett merker vi at Windows ikke er laget med hovedfokus på berøring, og et dedikert nettbrett føles et hakk mer intuitivt, men HP har i alle fall gjort det de kan.

Folio får følge av en digital «tilt»-penn gjør det enkelt å ta notater, skrive formler, tegne eller skissere på skjermen. Pennen oppleves som presis og merker hvor hardt du presser når du skriver. Den har to snarvei-knapper som kan omprogrammeres og gi rask tilgang til notatapper, lagrede pensler og lignende. Skjermen er også god på å kjenne igjen hvilke berøringer den skal ignorere, noe som er helt kritisk når du tross alt legger hele håndbaken på den.

Gode taster og presis pekeplate

Tastaturet er som vi kjenner det fra tidligere Spectre-maskiner. Altså svært godt. Tastene er raske, byr på 1,3 millimeter vandring og er stort sett godt dempet slik at de ikke forstyrrer naboen på kontoret. Av en eller annen grunn har imidlertid mellomromtasten sin egen skarpere klang, og dette er noe HP bør se på. Ellers er tastene bakbelyst for enklere skriving i mørket.

Det er ingen fingerskanner, men sensorer i skjermen lar deg logge på Windows med ansiktet.

Den glasslaminerte pekeplaten følger også Spectre-oppskriften ved at den stort sett er jevn og god å bruke, men litt mindre enn vi gjerne skulle sett og noe hard å trykke ned om du foretrekker den fysiske tilbakemeldingen dette gir. Til skikkelig detaljpirking kommer den også til kort mot Apples pekeplater, men dette problemet deler den med alle andre Windows-bærbare.

Det viktigste med en tynn og lett bærbar er gjerne batteritiden, og her skinner Folio. Vi målte den til hele 14 timer batteridriftstid under videoavspilling, noe som forteller oss at du trygt kan bruke maskinen en hel arbeidsdag pluss litt til uten å ha med lader.

Folio slås likevel av Surface Book 2, noe som er skummelt med tanke på at denne fungerer enda bedre for den som er mest opptatt av brettfunksjonaliteten.

Noen støy er det imidlertid ikke snakk om, ettersom Folio er helt vifteløs. Men hva da med temperaturen? En skinnkledd og vifteløs maskin må da bli et problem? Svaret på det er at maskinen ikke blir veldig varm, og grunnen til det er valget av prosessor.

Prosessoren som sitter i Spectre Folio er nemlig en Intel Core i7-8500Y, som jobber med et energiforbruk som er bare en tredjedel av den til mange andre like store bærbare med det som omtales som U-prosessorer. Fordelene er energieffektivitet og lite behov for kjøling, men ytelsen lider, som du ser av grafen over. Du kjøper rett og slett ikke Folio for å drive med tunge oppgaver som videoredigering og tung bildebehandling eller spill. For vanlige oppgaver som nettsurfing og litt «Photoshopping» er du imidlertid sikret i massevis.

Interessert i SSD-ytelsen? Sjekk den her.

I teorien gir de to Thunderbolt 3-portene mulighet for å koble til en ekstern grafikkakselerator, men for Folios vedkommende vil den svake Y-prosessoren uansett begrense effekten av denne kraftig.

Konklusjon

Spectre Folio er en helt unik maskin som setter form og funksjon foran ytelse. Den er laget for deg som vil ha en maskin som ikke ligner noe annet og ønsker muligheten til å jobbe på flere måter.

Skinnet gjør Folio mer til en personlig følgesvenn og mindre «PC-aktig». Det er superlett å bytte mellom ulike moduser og det fungerer veldig godt å ta notater eller skissere på skjermen med pennen som følger med. Skjermen er også både lyssterk og mettet. Tastaturet og pekeplaten gjør det lett og behagelig å jobbe på maskinen, og tre fremtidsrettede porter er på plass.

Når alt koker ned til om du bør kjøpe en Spectre Folio blir svaret som følger:

Ja, om du bryr deg mer om det unike designet enn selve brettbruken og valuta for pengene.

Ellers er svaret at det finnes et bedre alternativ på markedet som du kan lese om i boksen like under.

Alternativer

Microsoft Surface Book 2 Microsoft Surface Book 2 i7 dGPU 8GB 256GB 13,5" Mye penger har gått til utvikling og design av Folio, så dersom du kan klare deg med en litt mer tradisjonell bærbar har du en veldig interessant kandidat i form av Surface Book 2. Denne er også laget med tanke på svært allsidig bruk og har en skjerm som du kan plukke helt av. For deg som liker å skrible og ta notater på skjermen tror vi nemlig du vil foretrekke løsningen dens hvor du tar av hele skjermen fremfor å bare klappe den ned. Dette sparer svært mye vekt og gjør den lettere å håndtere og holde komfortabelt over lengre tid. Vi kommer heller ikke unna at Surface Book 2 fra Microsoft «bare» er 20 prosent dyrere enn Folio samtidig som den er helt overlegen når det kommer til både prosessor- og spillytelse. Batteritiden er dessuten enda bedre. Les testen vår av Surface Book 2 her »

Microsoft Surface Pro Microsoft Surface Pro (2017) (FKH-00005) Med med sin kvalitet, fleksibilitet, portabilitet, gode skjerm og støtte for penn + Surface Dial, er femte generasjon Surface Pro fremdeles et av de bedre valgene der ute for kreative sjeler. Surface Pro veier mye mindre enn Spectre Foilo i utgangspunktet og du får dessuten muligheten til å skille tastatur og skjermdel. Surface Pro starter på omtrent 10 000 kroner, og selv de rimeligste konfigurasjonene vil være sprekere enn Folio, om dette er noe du bryr deg om. Det er imidlertid verdt å merke seg at verken tastatur eller penn følger med – dette er dyrt ekstrautstyr! Og sjarmen til Folio, den får du ikke her uansett hvor mye du betaler. Les testen vår av Surface Pro her »

