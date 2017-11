Test HP Omen Accelerator med firekjernet prosessor

Tidligere i høst spurte vi oss hvorvidt vår ultrabærbare Spectre x360 kunne forvandles til et spillbeist simpelthen ved å koble den til eGPU-en Omen Accelerator.

Etter å ha testet en rekke grafikkort i flere spill og ved forskjellige oppløsninger konkluderte vi med at Omen Accelerator hevet grafikkytelsen til et nivå vi aldri før hadde sett fra en ultraportabel maskin.

Men, vi hadde likevel et stort ankepunkt:

Omen Accelerator Eksternt kabinett som sender prosesseringskraften fra et fullvoksent grafikkort videre til en datamaskin over USB Type-C-kontekten og det nye Thunderbolt 3-grensesnittet. Lar deg spille med høyere grafikkytelse på den bærbares egen skjerm eller på en ekstern spillskjerm med høyere oppløsning, raskere panel og FreeSync eller G-Sync. Ifølge HP skal inntil 93 prosent av ytelsen til grafikkortet kunne utnyttes. Omen Accelerator har en innebygget strømforsyning, hovedkort med ett PCIe-spor og en rekke tilkoblingsporter som USB- og Ethernet i bakkant slik at den kan fungere som en «hub».

Spesielt ved 1080p- og 1440p-oppløsning holdt Spectre x360s tokjernede prosessor tydelig igjen for grafikkortene vi testet med. Prosessoren var altså en skikkelig flaskehals for oss.

Ny test på bedre prosessor

Dette var tilbake i september. Nå som vi skriver november og Intel har lansert sine nye «Kaby Lake Refresh»-prosessorer med fire fremfor to kjerner, må vi selvsagt sjekke hva disse betyr for ytelsen til eksterne grafikkløsninger som Omen Accelerator. Og, hva er vel bedre enn å teste Omen Accelerator på den oppgraderte Spectre x360?

Her er det en i7-8550U med fire kjerner klokket til 1,8 – 4,0 GHz som regjerer, mot forrige Spectre x360s tokjernede i7-7500U klokket til 2,7 – 3,5 GHz.

Slik tester vi

Ifølge HP skal grafikkortet du putter i Omen Accelerator yte best dersom det får sende bilder ut direkte på en ekstern skjerm via en HDMI- eller DisplayPort, fremfor til den interne skjermen over Thunderbolt-kontakten. Det gir mening, da det kan bli høy trafikk på Thunderbolt-kontakten dersom mye data skal gå både frem og tilbake. At dette stemmer fant vi ut forrige gang vi testet Omen Accelerator, så i dag fokuserer vi først og fremst på ytelse ved bruk av ekstern skjerm.

Vi kjører fire grafikkort fra ulike prisklasser gjennom testspillene Rise of the Tomb Raider og Deus Ex: Mankind Divided i 1080p- 1440p- og 2160p-oppløsning. Deretter sammenligner vi ytelsen med resultatene fra vår egen testbenk for å se hvor god utnyttelsen er. Vi tar også med resultatene fra forrige test hvor Omen Accelerator var paret opp mot en tokjernet prosessor.

For å teste potensialet i Spectre x360 med fire kjerner og Omen Accelerator fikk vi hjelp av Nvidias GTX 10-serie. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Så mye øker ytelsen med dobbelt så mange kjerner

Ved full HD-oppløsning, som fortsatt er den vanligste oppløsningen å spille i – i alle fall utenfor entusiastkretser – tar nye Spectre x360 med fire kjerner et byks over sin eldre tokjernede storebror. Ingen av grafikkortene får utnyttet sitt fulle potensiale – som vi ser fra testbenkmålingene – men vi ser at spesielt de sterkere kortene tjener flerfoldige FPS når vi går fra to til fire kjerner.

Mens Omen Accelerator med GTX 1060 presterte 75 prosent av testbenkytelsen paret med en tokjerner, stiger utnyttelsen til 82 prosent når det pares med en firekjerner. Tilsvarende øker utnyttelsesgraden for GTX 1080 fra svake 43 prosent med to kjerner til til 64 prosent med fire kjerner.

Dette er ikke veldig overraskende funn, da det er ved lavere oppløsninger som Full HD prosessoren gjerne holder mest igjen og fungerer som en flaskehals. Vi ser at prosessoren fortsatt er en begrensende faktor, og særlig GTX 1080 Ti virker som et særs unødvendig kjøp for full HD-spilling gitt ytelsen i forhold til GTX 1080. Dessuten opplever vi fortsatt svært lave minimumsverdier som forringer opplevelsen.

Over i den oppløsningen de fleste potensielle Omen Accelerator- og eGPU-brukere nok vil benytte seg av, altså 1440p, ser vi at Omen Accelerator klarer å utnytte omtrent 85 prosent av potensialet til GTX 1060. GTX 1070 kan på sin side skilte med en utnyttelsesgrad på 84 prosent med drahjelp fra fire kjerner, mot 77 prosent fra tokjerneren i forrige modell av Spectre x360.

I motsetning til ved full HD-oppløsning, hvor de to kortene presterer likt, ser vi at du her har litt igjen for å velge et GTX 1080 Ti fremfor et GTX 1080. Utnyttelsesgraden stiger her fra svake 62 prosent med to kjerner til 79 prosent med fire kjerner for GTX 1080, og tilsvarende fra 48 til 67 prosent for GTX 1080 Ti. GTX 1080 Ti er dog bare 11 prosent raskere enn lillebroren, så økonomien i dette er fortsatt svært dårlig.

Mens vi ser at snittytelsen øker, slår imidlertid ikke min-FPS-verdiene følge hos de kraftigste kortene. Det ødelegger for en god spillflyt.

Ved 4K-oppløsning ser vi for første gang at de aller fleste grafikkortene nærmer seg maksimal utnyttelse på 90 – 93 prosent og at prosessoren ikke lenger kan ansees som en stor flaskehals. Det eneste grafikkortet som fortsatt holdes igjen nevneverdig av prosessoren er GTX 1080 Ti, med en utnyttelsesgrad på relativt gode 84 prosent.

Konklusjon

Omen Accelerator fungerer også som en «hub» med tilkoblingsporter for tastatur, mus, nettverk og skjerm. Og en hardisk på innsiden, da. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ifølge HP skal Omen Accelerator levere inntil 93 prosent av grafikkortets ytelse videre til den bærbare maskinen din. Gitt at oppløsningen er høy nok, slik at ikke prosessoren blir en bremsekloss, stemmer dette. Omen Accelerator løfter altså spillytelsen til «vanlige» bærbare maskiner betraktelig, og særlig dersom du parer den med en firekjernet fremfor en tokjernet bærbar. Våre målinger viser nemlig at ytelsen stiger betraktelig når antall kjerner dobles.

For spilling i full HD er det mest økonomisk og mest hensiktsmessig å utruste sin Omen Accelerator med et GTX 1060, da prosessoren fortsatt vil være en flaskehals for kraftigere grafikkort. Dette grafikkortet starter på 2200 kroner for 3 GB-varianten med hakket lavere ytelse enn 6 GB-varianten til 2800 kroner. Da er du oppe i en totalinvestering på 5200 – 5800 kroner inkludert Omen Accelerator til 3000 kroner.

En god sum, men likevel en akseptabel kostnad mener vi, tatt i betraktning at du plutselig blir i stand til å spille selv de mest krevende spillene på høyeste grafikkinnstillinger med en bildeflyt på omtrent 50 bilder i sekundet.

For spilling i 1440p-oppløsning ser vi at ytelsen til GTX 1070 gjør et kjempebyks med fire fremfor to kjerner, og skilter med en utnyttelsesgrad på 84 prosent. Min-FPS-verdiene er imidlertid skremmende lave, og kan ødelegge enkelte spillopplevelser med mye «lag».

GTX 1070 er en god kandidat her og gir deg omtrent 50 FPS i snitt. Dersom du vil være litt tryggere på at min-FPS-en holder seg på lag med deg bør du imidlertid vurdere et GTX 1080, som på sin side leverer omtrent 60 FPS i snitt. Avhengig av om du velger å plassere et GTX 1070 eller et GTX 1080 i din Omen Accelerator havner totalprisen på et sted mellom 7000 og 8300 kroner.

Slik ser det ut når Omen Accelerator er i aksjon på en ekstern skjerm, hvor den gir best ytelse Bildet stammer fra en tidigere test. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

For spilling i 4K-oppløsning skalerer samtlige grafikkort, med delvis unntak for GTX 1080 Ti, så godt som optimalt, men takket være svært lave snitt- og minimumsverdier vil vi her fraråde GTX 1060. Andre kort sliter også med min-FPS-verdier på 20-tallet. Dette er lavt, og mer fremtredende her enn om grafikkortet sitter i eksempelvis testbenken vår. Med grafikkort plassert i Omen Accelerator vil du altså oftere oppleve «lag» når du spiller. Nettopp på grunn av svært variabel min-FPS ville vi ikke automatisk gått for et GTX 1080 Ti, selv om det med sine 46 FPS yter aller best i 4K. Et tryggere valg kan derfor være GTX 1080, som leverer omtrent 36 FPS.

Når oppløsningen er 1440p eller 4K stjeler ikke Omen Accelerator særlig mye snittytelse, men min-FPS-en får altså kraftig medfart og ser gjerne en halvering fra det vi måler på vår egen stasjonære testbenk.

Noen ord til slutt

Helt til slutt må vi si noen ord om brukervennligheten til den kjekke saken vi har hatt på besøk. For mens Omen Accelerator gjør det den skal, dog etter en omfattende installasjonsprosess du kan lese om i den opprinnelige testen, må du gjerne gjennom flere omstarter før Omen-programvaren forstår at Omen Accelerator er klar til å få oppgavene lempet over på seg fremfor den interne grafikkløsningen.

Vi har også et innspill til HP: inkluder en Thunderbolt 3-kabel som er lengre enn 50 centimeter. Den korte kabelen legger store begrensninger på hvordan Omen Accelerator kan plasseres i et oppsett med skjerm, tastatur og mus. Og, mens selve Omen Accelerator kan åpnes uten verktøy, trenger du en lang og tynn skrutrekker for å skifte grafikkort. Legg ved en som passer!

Omen Accelerator kan ved hjelp av dedikerte grafikkort og en Thunderbolt 3-kontakt gi ultrabærbare maskiner skikkelig spillgrafikk. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ellers et tips til deg som skal kjøpe et nytt grafikkort og en Omen Accelerator. Ettersom det ikke er allverdens plass i det eksterne kabinettet anbefaler vi å bruke referanseutgaven av grafikkort fra enten AMD eller Nvidia. I tillegg til å ta mindre plass har disse kortene kjøleløsninger som sender varm luft ut i bakkant. Det hjelper på å holde kabinettet avkjølt gjennom lange spilløkter.

Med det sagt synes vi Omen Accelerator, med sine klare utfordringer, fortsatt har noe for seg. Det er markedets rimeligste eGPU-løsning, og mens oppsettet kan være litt kronglete, gjelder dette bare ved første gangs oppsett. Min-FPS-en er et tilbakevendende sårt punkt, men så skal vi også huske på at vi tester alle spill med alle innstillinger skrudd til værs. I mange spill er heller ikke en dupp i min-FPS-en så farlig.

Omen Accelerator er ikke en løsning som vil appellere til alle. Den erstatter ikke en stasjonær maskin verken ytelses- eller kostnadsmessig, men for deg som vil holde deg til en bærbar enhet er Omen Accelerator det beste alternativet du har. Om det er godt nok? Jo, for mange vil det være det, selv om det helt klart blir en investering.

Spillbærbare er ikke som de engang var:

Neste generasjon leverer rå ytelse i ultrakompakt form »