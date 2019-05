Test Harman/Kardon Citation One

Smarthøyttalere popper opp i øst og vest, til tross for at de av oss som helst vil snakke norsk i praksis bare har tilgang til én taleassistent, nemlig Google Assistent.

Sist inn på vår testbenk er Harman Kardon, som har lansert en hel serie av smarte multiromshøyttalere kalt Citation. Den vi ser på i dag er den minste i serien, som i typisk Sonos-stil har fått navnet One.

Og i motsetning til Sonos One har Citation One innebygd støtte for en taleassistent vi her på berget altså har tilgang til, i form av nettopp Google Assistent.

Det gjør også at selve oppsettet gjøres i Google Home-appen på telefonen. Her er altså ingen proprietær Harman Kardon-app, som i seg selv egentlig er en smule forfriskende. Det gjør også at høyttaleren umiddelbart fungerer sammen med andre smarte enheter du måtte ha lagt til i Google-hjemmet ditt, som lyspærer, Chromecast-pinner eller annet.

En digresjon er dessuten at i motsetning til Apples HomeKit, så skjønner Google at kjøkken på norsk er det samme som kitchen på engelsk, så du fortsatt kan styre kjøkkenlampene etter at du har byttet språk fra engelsk til norsk. Her har Siri og HomeKit litt å lære, men nok om det.

Som en litt større Sonos

Citation One (venstre) er noe større enn Sonos One. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Citation One er utvendig noe større enn Sonos One, som det åpenbart er mest naturlig å sammenlikne med, men litt mindre enn Bose Home Speaker 500, som riktignok er i en annen prisklasse og har skjerm i front.

Formmessig er Harman/Kardon og Sonos med sine avrundede hjørner omtrent like, men Citation One er dekket i et kledelig tøymateriale som sannsynligvis vil passe godt inn i de fleste typisk minimalistiske hjem. Vi testet den grå varianten, men den finnes også i sort. Sonos-høyttaleren er nok hakket mer plasseringsvennlig som følge av sitt litt mindre fotavtrykk, dog.

Utvendig er det ellers lite å melde om, med unntak av en blank Harman/Kardon-logo i front. Et touchpanel på toppen gir tilgang til enkle kontrollerfunksjoner, og høyttaleren har skrufester i bunn om du skulle ha lyst til å henge den på veggen eller liknende. Under finner vi også en stor reset-knapp og en USB-C-inngang for service. Høyttaleren har ingen minijack-port, som kanskje vil være et minus for noen.

Når du setter opp høyttaleren blir du bedt om å gjennomføre en såkalt voice match, som sikrer at høyttaleren kjenner igjen akkurat deg. I min husstand er det bare meg, men om det er flere i husstanden skal dette sikre at Google-assistenten vet hvem det er den assisterer, slik at den kan gi deg dine kalenderoppføringer, og ikke noen andres. Resten av oppsettet er svært enkelt, og det bør ikke ta mer enn noen veldig få minutter å ha høyttaleren i gang hjemme.

Kobler du for eksempel til Spotify-kontoen kan du også be den om å spille musikk, enten du bare vil fortsette den foregående spillelisten eller be den om å spille noe helt konkret. Her kan du få ganske morsomme resultater iblant, når høyttaleren tilsynelatende ikke helt klarer å oversette det du sier til et fornuftig artistnavn eller låttittel. Når det fungerer føles det smått futuristisk, det skal sies.

Les også: Slik setter du opp Google Home

Harman/Kardon bruker Google Home-appen, som er veldig enkel i bruk, men ikke har enormt med innstillingsmuligheter. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Noen middels store frustrasjoner

Flere ganger i testperioden har vi også opplevd at Citation One rett og slett har mistet kontakten med nettverket hjemme. En kjapp restart ved å dra ut strømkabelen har løst problemet, men det er likevel et punkt verdt å nevne. Høyttaleren burde definitivt vært i stand til å koble til på nytt automatisk om det skulle være slik at den mistet tilkoblingen i en periode. I stedet får vi servert meldingen «Vent litt mens jeg kobler til wi-fi» på nytt og på nytt om vi forsøker å aktivere taleassistenten.

Ved noen anledninger har vi også hørt høyttaleren snakke til seg selv på kjøkkenet mens vi har sett på TV i stua, så helt perfekt er ikke evnen til å skille min stemme fra annen støy. Vi vil også si at evnen til å oppfatte kommandoer mens musikken spiller er helt middels. Citation One oppfatter oss om vi er innenfor et par meters avstand eller musikken ikke spiller spesielt høyt, men så fort vi skrur opp volumet klarer den ikke å høre oss.

På topp finner vi et touchpanel med enkle funksjoner. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det siste og mest prekære vi skal si om Google-assistenten på Citation One er at vi i mange tilfeller (faktisk de fleste) må gjenta kommandoen «Hei Google» opptil fem ganger før vi faktisk får anledning til å be den om hjelp. Statuslysene i front lyser opp ved kommandoen, men så forsvinner de like fort som de dukket opp – igjen og igjen. Mulig er dette et problem som er forbeholdt vår testutgave, men det må likevel nevnes.

Citation One bruker også Google Cast til å overføre lyden, som etter vår erfaring gjør responstiden ved oppstart litt lenger enn med Sonos, som bruker Spotify Connect og/eller Airplay, avhengig av bruk. I praksis har det imidlertid lite å si. Vi har for øvrig ikke hatt anledning til å teste multiromsegenskapene, da vi bare fikk tilsendt én høyttaler til test. Citation One kan nemlig settes opp i multiromsoppsett med andre enheter som bruker Google Cast, selvfølgelig inkludert resten av Citation-serien.

Mye bass og moro

Hva så med lyden? Citation One spiller først og fremst høyt nok til å fylle de fleste middels til ganske store rom. Og der Sonos i stor grad har gått for nøytralt, velbalansert og relativt skarpt, er Harman/Kardon-høyttaleren mye mer skrudd mot engasjement og moro.

Den har et betraktelig større bassfundament, men bassen er kanskje ikke like tørr og stram som vi kanskje skulle ha ønsket. I en del låter blør den rett og slett litt utover, overdøver resten og gjør at det låter rotete og udynamisk. Den tunge bassen gjør at lydbildet fremstår stort, men samtidig trangt, uten spesielt god instrumentseparasjon.

Under finner vi en stor reset-knapp, en USB-C-inngang og ikke minst skrufester. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sonos har også en skarpere diskantgjengivelse, som spesielt på lavere volum er en fordel, men som blir mer og mer slitsomt jo høyere du spiller. Citation One har en mye mer avrundet diskantprofil, som også er et tveegget sverd – du går glipp av skarphet og oppløsning, men den er ikke like overveldende når du skrur opp lyden.

Det skal også sies at Sonos har mulighet til å justere lyden i appen, mens Google Home-appen ikke har noen slik mulighet. Det finnes heller ingen egen Harman/Kardon- eller Citation-app med denne funksjonen, og Spotify låser equalizer-innstillingene når du bruker eksterne enheter. Du er altså prisgitt lydprofilen slik den er ut av esken, på godt og vondt.

Bose Home Speaker 500 ligger for øvrig et stykke over både Citation One og Sonos One når det gjelder lydkvalitet, med bedre balanse mellom bass og diskant, men den koster også dobbelt så mye.

Vi vil si at både Citation One og Sonos One låter godt både til størrelsen og prisen. Sonos har en litt mer veloppløst diskant, mens Harman/Kardon byr på mer bass og moro, som også gjør at den er bedre til å fylle større rom med lyd. En equalizer-mulighet hadde definitivt ikke vært å forakte, og vi savner også romkorrigeringen som Sonos tilbyr i sine høyttalere.

Konklusjon

Harman/Kardon klarer nesten å karre til seg en anbefaling fra oss. En equalizer hadde sannsynligvis dyttet den over kanten. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Harman/Kardon Citation One er et godt tillegg til smarthøyttalerutvalget, synes vi – spesielt om du synes Sonos har en litt for nøytral og kald lydprofil. Citation One låter stort, varmt og basstungt, selv om det på enkelte typer musikk kan bli litt overveldende.

Om taleassistenten er viktig for deg, er det godt å vite at det er Googles Assistent som tar seg av den biten her, og det gjør også at du kan snakke norsk om du vil det.

Stemmegjenkjenningen til Citation One er imidlertid ganske middelmådig, og den evner ikke å gjenkjenne oss gjennom musikk på høyt volum uten at vi roper. Vi opplevde også å måtte si «Hei Google» gjentatte ganger før høyttaleren lot oss komme med kommandoer, og at den uforståelig koblet fra det trådløse nettet flere ganger i løpet av testperioden.

Likevel: Harman/Kardon byr på mye og til dels god lyd for prisen, et ganske minimalistisk høyttalerdesign og ikke minst faktisk tilgang til en taleeassistent også for nordmenn. Det er ikke til å kimse av, bare det.