Test GTX 1080 Ti SLI

Det er ikke lenge siden Nvidia slapp GTX 1080 Ti, verdens kraftigste grafikkort. Vi ga oss helt over, og med resultatene kortet presterte på testlabben var det bare å krone kortet med en solid anbefaling. Senere kom også flere gode tredjepartsmodeller, hvorav «rimelige» Inno3Ds iChill X3 Ultra gikk helt til topps på vår karakterskala med 10 av 10 mulige poeng.

Det tar litt tid å «lande» etter å ha stiftet bekjentskap med et så kraftig kort, men til tross for at et GTX 1080 Ti i grunn står seg mer enn godt nok alene tar vi oss ikke tid til slikt og setter straks ut på søken etter noe enda kvassere. Og hvordan får vi til det?

Ved å legge til ett til i et SLI-oppsett, selvsagt.

Vi har tidligere testet hvordan både to GTX 1070 i SLI og to GTX 1080 i SLI gjør det sammen, og i dag er det altså et realt GTX 1080 Ti SLI-oppsett som står på agendaen. For jobben har vi kalt inn vår testvinner fra Inno3D, iChill X3 Ultra samt Asus' Strix OC. Disse skal få jobbe sammen i tandem for å vise hvor latterlig silkemykt selv de mest krevende spill kan kjøre i 4K-oppløsning på vår testbenk.

Et par GTX 1080 Ti kan du ifølge vår kommersielle partner, Prisguide.no, få fra 14800 kroner i Founders Edition-drakt. Om du for eksempel ønsker å bruke to eksemplarer av iChill X3 Ultra må du imidlertid bla opp med snaue 600 kroner ekstra totalt.

Maskinen din bør for øvrig være relativt kraftig fra før for at det skal være noen vits å utstyre den med to såpass kraftige grafikkort. Strømforsyningen bør som du kan se av effektmålingen vår, på side 4, levere en del watt for ikke å gi ustabiliteter eller krasje riggen din. Prosessoren bør nok heller ikke være av den spede sorten dersom du ønsker mest mulig ut av duoen. «Selskapet» skal selvsagt også stå i stil, og du parer rett og slett ikke to GTX 1080 Ti med en hvilken som helst skjerm. Her snakker vi en 120 Hz eller raskere 1440-monitor, eller en 4K-monitor med støtte for minst 60 Hz. Du kan se våre topp 10 anbefalte monitorer her.

I tillegg viste vår test av SLI-broer at gratisbroen – som gjerne følger med hovedkortet ditt – gjør en ok jobb, men at ytelsen blir enda bedre om du bruker to eller eventuelt oppgraderer til den dyrere SLI-HB-broen.

Er det verdt å kjøpe en SLI HB-bro?

Med slike krav til eksisterende rigg, og kostnader for grafikk-«investeringen» er det ikke alle forunt å smekke inn to eksemplarer av disse kraftkarene i maskinen sin. Det til tross for at eksempelvis iChill x3 Ultra, som vi straks skal se, viser seg å gi overraskende god valuta for pengene.

Hvor god ytelse våre toppspesifiserte SLI-kandidater klarer å klemme ut av seg kan du se allerede på neste side. Der ser vi på syntetisk ytelse, eller du kan hoppe rett til de mest interessante dataene på side tre, hvor du finner alle spillmålingene våre. Der får du også en hendig tabell som viser deg samlet snitt-ytelse i 1440- og 4K-oppløsning for alle dagens toppkort alene og satt opp i SLI.

Her på førstesiden kommer du straks til oppsummeringen, bare du ruller deg forbi grafen som viser hvor god økonomi det egentlig er å anskaffe et par GTX 1080 Ti i SLI fremfor et par GTX 1080 i SLI – eller enkeltkort – for den saks skyld.

Vi tester Asus GTX 1080 Ti Strix OC sammen med vår testvinner fra Inno3D, iChill X3 Ultra. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Oppsummering

GTX 1080 Ti i SLI er for deg som krever det aller beste og har en lynrask 1440p-monitor eller en 4K-monitor som gjerne støtter mer enn 60Hz. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

OBS! Vi har testet med to standard SLI-broer i denne testen. Ikke den anbefalte SLI-HB-broen vår test viste kunne gi hakket høyere bildeflyt ved høye oppløsninger. Grunnen til dette er utformingen til de ulike testkortene våre, som ikke var kompatible med SLI-HB-broen.

Om du kan bli enig med bankkontoen din om at et GTX 1080 Ti SLI-oppsett er en god idé, har du mye godt å se frem til. Her står helt rå ytelse ikke overraskende i sentrum.

For, GTX 1080 Ti leverer i snitt 134 FPS i 1440p-oppløsning og vanvittige 119 FPS i 4K-oppløsning i våre fem testspill. Dette er en økning på henholdsvis noe skuffende 28,1 prosent over et GTX 1080 Ti alene i 1440p-oppløsning, men heldigvis vet duoen å settet støtet inn hvor det gjelder: I 4K-oppløsning stiger nemlig ytelsen med gode 58,5 prosent når to går sammen om jobben.

I forhold til GTX 1080 SLI, som er det nest kraftigste grafikkopplegget du i dag kan smekke inn i maskinene din, presterer GTX 1080 Ti SLI i snitt 18 prosent bedre i 1440p-oppløsning og solide 33 prosent bedre i 4K-oppløsning.

Dette betyr at 2x GTX 1080 Ti er en super match for deg som krever det absolutt beste og har en 60Hz 4K-monitor klar.

Vi vil nok av økonomiske hensyn anbefale et GTX 1080 SLI-oppsett for 1440p-spilling, der dette i de fleste tilfeller kan fylle 120Hz-paneler med en stabil bildeflyt uten problemer. Her er som vist heller ikke avstanden opp til GTX 1080 Ti SLI fullt så stor som ved 4K. Det er også viktig å ha i bakhodet at du tross alt betaler seks til syv prosent mer per FPS med et GTX 1080 Ti-oppsett enn med et GTX 1080 SLI-oppsett. Grunnen til av vi sier omtrent er at vi i vår «Kroner per FPS»-graf sammenligner prisen for et GTX 1080 SLI FE-oppsett (referansedesign) med et GTX 1080 Ti SLI-oppsett fra en tredjepart som Inno3Ds iChill X3 Ultra.

Du har selvsagt ikke det samme rommet for at spillene kan vokse seg enda mer krevende, men i denne klassen snakker vi jo uansett ikke om å gå for et oppsett som gir like mye verdi for pengene som et mellomklassekort.

Vi viser også til temperaturmålingene våre og anbefaler deg å vurdere å velge GTX 1080 Ti-modeller med en radialvifte (som sender varmluften ut bak) fremfor vifter som distribuerer varmluften til alle kanter – også inn mot kompanjongkortet. Alternativt kan en også vurdere vannkjøling, men det vil jo videre dra kostnaden godt oppover.

Legg også merke til effektmålingen vår, som viser at du bør ha en solid strømforsyning på minst 750 watt for å sikre deg mot ustabiliteter.

Ellers er det bare å ønske lykke til med spillingen, og husk å sjekke om favorittspillene dine faktisk støtter SLI overhodet før du kjøper. (Ikke komplett liste – her er Google din venn.)

Du leser sannsynligvis denne testen «for gøy». Da kan det være en trøst at det ikke trenger koste skjorta å få bedre ytelse:

