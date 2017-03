Test GTX 1070 SLI

GTX 1070 er i dag et av de aller mest populære og ikke minst attraktive grafikkortene på markedet takket være dets evne til å levere solid ytelse i 1440p-oppløsning – og til og med la deg gi 4K-spilling et forsøk – uten å tømme bankkontoen helt.

Mens dets krefter fint står seg alene, midt mellom mellomklassekortet GTX 1060 og det som lenge var Nvidias sterkeste kort, GTX 1080, er dette entusiastkortet også samme selskaps rimeligste SLI-kompatible Pascal-baserte grafikkort.

Ved lansering kostet det rimeligste GTX 1070-kortet minst 4500 kroner. I dag, omtrent 9 måneder senere kan du ifølge vår kommersielle partner Prisguide.no velge og vrake blant flere gode tredjepartsmodeller fra 4000 kroner og oppover.

Prisutviklingen vil nok fremover gjøre sitt til at flere som har kost seg med et GTX 1070 siden sommeren snart vil vurdere om tiden er moden for å pare det opp med et til for ekstra kraft og enda jevnere bildeflyt.

Vi har allerede vist at to GTX 1080 i SLI sammen gjør en solid jobb, der de leverer en god slump høyere ytelse uten nevneverdige problemer. I dag skal våre to GTX 1070-testkaniner fra henholdsvis Nvidia og Zotac (AMP! Extreme), demonstrere for oss hvor lander ligger når også «lillebror» settes i tospann.

Vi kommer straks tilbake med en egen test av Zotacs AMP! Extreme, et massivt GTX 1070 som ifølge produsenten skal ha det «lille ekstra» mange entusiaster vet å sette pris på.

Hvem er egentlig GTX 1070 i SLI for, og lønner det seg å kjøpe to GTX 1070 fremfor Nvidias nylanserte kraftpakke GTX 1080 Ti til omtrent samme pris?

Dette gir de detaljerte målingene våre svaret på over de neste tre sidene, men du kan allerede nedenfor se vår sammenfattede graf som forteller deg hvor mye verdi for pengene SLI-oppsettet gir deg, samt lese vår oppsummering.

Er det verdt å kjøpe en SLI HB-bro?

Vi testet GTX 1070 FE fra Nvidia sammen med GTX 1070 AMP! Extreme fra Zotac. Egen test av sistnevnte kort kommer. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Oppsummering

GTX 1070 i SLI er et godt valg for deg som allerede har et GTX 1070-kort stående i maskinen, og som vil ha GTX 1080 TI-ytelse «til halv pris». Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Til tross for at to GTX 1070 i SLI leverer noe høyere ytelse sammen enn hva GTX 1080 Ti, verdens kraftigste grafikkort, leverer alene, er det ikke slik at vi uten forbehold anbefaler et slikt SLI-oppsett.

For det første er to GTX 1070 omtrent 600 kroner dyrere enn et GTX 1080 Ti.

For det andre trekker et SLI-oppsett mer energi og fører både med seg høyere temperaturer og mer støy.

Deretter må en ta i betraktning at ikke alle spill støtter SLI, slik som tilfeldigvis var tilfelle i våre fem testspill. VR-applikasjoner støtter blant annet ikke SLI-teknologi.

Om du allerede er så heldig at det står et GTX 1070 i maskinen din og du nå er på jakt etter en fornuftig måte å øke bildeflyten uten å tømme banken, da er imidlertid et 1070 SLI-oppsett et smart valg.

Et GTX 1070 alene kan i dag brukes til å spille med svært høy FPS i Full-HD-oppløsning, høy FPS i 1440p eller akseptabel FPS på moderate innstillinger i 4K. Med to GTX 1070 i SLI endrer dette seg drastisk, da kreftene til disse sammen gjør om maskinen din til et aldri så lite 4K-beist. Med vårt SLI-oppsett noterte vi oss en gjennomsnittlig bildeflyt på 75 FPS i 4K-oppløsning, et resultat som ligger hele 82,5 prosent høyere enn vårt GTX 1070 Founders Edition leverer alene. For 1440p er skaleringen noe svakere, men så er det heller ikke like kritisk med flere FPS i denne oppløsningen.

Du må som nevnt tåle noe høyere temperaturer, litt mer støy og ha noen ekstra watt til overs, men som vi ser av «Kroner per FPS»-grafen vår ovenfor leverer 1070 SLI nesten like mye ytelse per krone som GTX 1080 Ti.

Da er GTX 1070 SLI en såkalt «no brainer» for deg som allerede ruger på et slikt kort og nå snuser på 4K-spilling.

