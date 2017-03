Test Grafikkort for esport-spill

Ønsket om stadig mer detaljerte modeller, høyoppløste teksturer og realistiske effekter skal ha sin del av æren for den utrolige utviklingen vi har sett innenfor 3D-grafikk de siste 20 årene. Grafikk du har behøvd stadig kraftigere og dyrere grafikkort for å oppleve.

De siste årene har det imidlertid skjedd en stor endring i bransjen. Først med større fokus på grafisk enklere retro- og indiespill, og deretter fremveksten av spill i e-sport-sjangeren.

Testmaskinen vår Hovedkort: MSI Xpower Gaming Titanium

Prosessor: Intel Core i7 6700K

Minne: Corsair Vengeance 16GB @ 2400 MHz



Testede grafikkort Fordelt på klasse ved lanseringstidspunkt og deretter på omtrentlig forventet ytelse. Entusiastklassen (over 3000 kroner): GTX 1080

GTX 970 Mellomklassen: GTX 1060 6GB

RX 480 4GB

GTX 960

R9 380X

GTX 760 Budsjettklassen (Inntil 2000 kroner): RX 470

GTX 1050 Ti

GTX 950

R7 370

GTX 750 Ti

HD 530 (Intel integrert)

For å sikre at så mange som mulig av de som er interesserte i e-sport kan rekrutteres inn i sjangeren er alle de mest populære e-sportspillene utviklet for å være lettdrevne. De skal helst være mulig å spille på en tre-fire år gammel bærbar maskin eller en litt eldre skrivebordsmaskin som du allerede eier.

Hvor svakt grafikkort slipper du unna med?

Den jevne e-sportsportspilleren stiller gjerne ikke de samme heftige kravene til grafikkortet som en tradisjonell «trippel-A»-spiller, men omtrent hvor svakt grafikkort slipper du som vil være med på esport-moroa egentlig unna med?

Det skal vi finne ut av ved å kjøre grafikkort fra nåværende og forrige generasjons mellom- og budsjettklasser gjennom tre av de mest populære e-sportspillene på markedet: Counter-Strike: GO, Overwatch og League of Legends, alle spill som trekker titusenvis av spillere når det kjempes om heder og ære i Gamer.nos Telenorliga.

Vi legger opp til ytelsesmålinger ved «folkeoppløsningen» Full HD, og tar sikte på å teste spillene ved en grafikkinnstilling som vi har valgt å kalle «Custom» – som byr på god – men gjerne ikke helt makset grafikk. De aller mest FPS-takserende effektene, som også gjør svært lite for den visuelle opplevelsen, er altså slått av.

For hvert spill tar vi for oss et knippe innstillinger du bør være obs på, viser forskjellen mellom de ulike grafikkinnstillingene, drodler litt rundt hvilket grafikkort som gir mest ytelse for pengene og eventuelt hvilke du bør styre unna. Kanskje av hensyn til for svak ytelse, men som vi straks skal se, i aller størst grad fordi de gir deg langt mer kraft enn du behøver og dermed blir lite annet enn penger ut av vinduet for deg.

Counter-Strike: GO

I CS:GO er det essensielt å ha høy FPS når man spiller. Både for å kunne se så mange bilder i sekundet som skjermen din klarer, eksempelvis 144Hz, men også for å redusere forsinkelsen mellom musebevegelse og synlig endring på skjermen, såkalt «input lag».

Proffe CS-utøvere foretrekker å spille med en FPS mellom 200-300, og lar grafikken i spillet komme i andre rekke. Mange undrer seg over hvorfor enkelte hevder de må ha en såpass høy bildeflyt for å kunne spille optimalt, når skjermen kun oppdaterer seg mellom 60 og 144 ganger i sekundet uansett.

Sannheten har med forsinkelse å gjøre, og hvordan Source-motoren, som ligger til grunn for CS: GO, drar nytte av bildeflyten. Selv om man bare har en 60 Hz-skjerm vil nemlig det å ha høyere FPS gjøre at skjermen din viser et «nyere» bilde hver gang den oppdaterer seg. Input lag er en CS-spillers største fiende, og derfor tyr mange til ekstreme tiltak for å redusere dette. Forskjellen er selvsagt liten, men meget merkbar hos mange spillere som har vendt seg til en høy bildeflyt.

Testrunden vår fant sted på «de_nuke», et av de mest grafisk krevende kartene som nå spilles i konkurransesammenheng. Ytelsesmålingen vår besto av en joggetur på omtrent et minutt som tok oss gjennom forskjellige deler av banen, mens tolv bots rundt omkring var travelt opptatt med å beskyte hverandre. En separat PC var vert for deathmatchen, da det å kjøre serveren på samme PC ville ført til et mye svakere og mindre representativt resultat.

Våre innstillinger Global shadow quality: high

Model/texture detail: low

Effect detail: high

Shader detail: very high

Multicore rendering: on

MSAA: 8x

Texture filtering: bilinear

FXAA: off

Vertical sync: off

Motion blur: off

Innstillingsguide:

Vi har ikke benyttet oss av grafikkinnstillinger som er helt makset ut for CS: GO. I stedet har vi som mål å oppnå høy FPS uten at det går veldig på bekostning av det visuelle. Samtidig vil vi ha best mulig «sikt» gjennom de varierende kartene og distansene i spillet. Under går vi i dybden på hva noen av innstillingene faktisk har å si.

Global shadow quality: Høyere innstilling gjør at du ser skygger i høyere kvalitet, og fra lengre avstand. Dette gir deg en fordel ved at man kan se motstandernes skygger rundt hjørner tidligere, noe som overraskende ofte kommer veldig godt med.

Effect og Shader detail: Med både «Effect-» og «Shader detail» på høyeste innstilling får man en fordel når det gjelder spillets gjengivelse av røykgranater og molotovs, og man får bedre gjennomsyn i mange tilfeller.

FXAA: Dette er en kantutjevningseffekt som gjør hjørner, kanter og linjer mindre taggete. FXAA krever lite ressurser, men gir et grøtete, uskarpt bilde med dårligere gjennomsyn. MSAA-kantutjevning anbefales over denne, da den er mer nøyaktig og gir bedre sikt.

Motion blur: Sikter på å skape en illusjon av fart og bevegelse, men lager stort sett kun en stor smørje av bildet på skjermen din når du snur deg. Skru av for bedre skarphet.

Så kraftig grafikk trenger du:

Ikke veldig overraskende ser vi allerede i vårt første testede e-sportspill, CS:GO, at krigen mot – eller for – terroristene er en aktivitet du slipper å blakke deg for å delta i.

Selv om du fint kan spille CS:GO med ned mot 60 FPS, er det nok selv på lavere nivåer enkelte som vil gi seg over om de ser deg fomle rundt med denne bildeflyten.

Som du kan se av resultatene møtte de kraftigere kortene en slags flaskehals når de nærmet seg 300 bilder i sekundet, selv med FPS-grensa skrudd av. Tallene taler likevel for seg selv i at man ikke trenger å gå langt opp på lista for å finne et kort som kjører CS:GO mer enn bra nok.

Selv vårt tre år gamle superbudsjettkort, GTX 750 Ti – som riktig nok revolusjonerte ytelsen i segmentet da det kom – viser seg å gi nok FPS til å mette en monitor med et raskt 120 Hz-panel. Da har du ingen unnskyldning til ikke å bli med på FPS-festen, du heller.

Det sagt, mens mange proffer ønsker å spille med både 200 og 300 FPS er ikke dette noe de fleste hobby-spillere trenger å tenke på. Grafikkort fra entusiastklassen, og selv mellomklassen, blir derfor ikke nødvendig i dette svært lettdrevne spillet.

For CS:GO anbefaler vi et grafikkort fra budsjettklassen, som GTX 1050 Ti eller tilsvarende, men sannsynligvis kan du spille det helt fint på grafikkortet du allerede har.

Overwatch

I Blizzards nyeste «first person shooter» har vi også forsøkt å balansere visuelt jåleri mot ytelse. Overwatch er mye mer actionfylt enn Counter-Strike, og man må handle lynraskt skal man overleve uten å bli overkjørt av de svært ulike fiendene man møter på. Det er dermed en fordel at maskinvaren henger med i svingene, og vi skal finne ut hva som må til.

Vår ytelsesmåling i Overwatch foregikk på kartet «Numbani» med helten «Widowmaker». I løpet av et snaut minutt tok vi en sightseeing-runde for å se på det visuelle banen hadde å tilby, samtidig som vi skjøt og «grapplet» oss rundt for å prøve å simulere situasjoner som kunne forekomme i kamp. Testrunden foregikk uten andre spillere eller «bots», så vær obs på at våre tall kan være noe høyere sammenlignet med en server full av spillere.

Våre innstillinger Render scale: 100%

Texture quality: High

Texture filtering quality: High - 4x

Local fog detail: Low

Dynamic reflections: Off

Shadow detail: Low

Model detail: High

Effects detail: Low

Lighting quality: High

Antialias quality: High - SMAA Medium

Refraction quality: High

Local reflections: Off

Ambient occlusion: Off

Innstillingsguide:

Blizzard virker å ha gjort en kjempejobb med grafikken i Overwatch, da til og med laveste «preset» ser overraskende brukbart ut. Under er noen innstillinger som er verdt å merke seg.

Local fog detail: Legger en irriterende tåke oppå skjermen din som blokkerer sikten.

Dynamic reflections: Påvirker ytelsen betraktelig, og gir ingen gameplay-fordel.

Shadow detail: På denne innstillingen ser man fortsatt skyggen til fiender på alle avstander, uten å gå for mye utover bildeflyten.

Antialias quality: SMAA er en kantutjevningsmodus som ikke tar for mye ressurser, og som heller ikke lager like mye «grøt» som FXAA.

Ambient occlusion: Øker kvaliteten og dybden på skygger og lyssetting generelt. Dette er veldig anstrengende på maskinvaren, og er deaktivert for å nå høyere FPS.

Så kraftig grafikk trenger du:

Overwatch-universet er hakket mer krevende enn CS:GO, men heller ikke her trenger du tømme lommeboka for å kunne nyte spillet med god bildeflyt. Selv med våre relativt høye innstillinger la alle grafikkortene seg over 100 FPS i gjennomsnitt, og kun Nvidias GTX 750 Ti dyppet under tresifret verdi i løpet av testen. Legg merke til den svært beskjedne forskjellen mellom gjennomsnitt- og minimum-FPS-verdier.

Intels integrerte grafikk er derimot noe du ikke vil klare deg særlig bra med i Overwatch.

Utviklerne har gjort en god jobb med å optimalisere grafikken, og selv helt fra «low» til «epic»-innstillingene er ikke forskjellen så kjempestor som man skulle tro.

Spillet har dog en FPS-grense på 300 som vi ikke klarte å skru av. Dette er grunnen til at GTX 1060 topper lista sammen med kort til mange flere tusen. Uten denne hadde nok blant annet GTX 1080 gitt et mye høyere resultat, uten at det hadde hatt noe å si på opplevelsen eller din evne til å triumfere i spillet.

For Overwatch anbefaler vi et grafikkort fra budsjettklassen, som GTX 1050 Ti eller tilsvarende. Om du ønsker å bruke høyere grafikkinnstillinger enn oss, eller oppnå enda høyere FPS, kan du også gjøre et svært godt kjøp i RX 480.

League of Legends

League of Legends har lenge vært verdens mest populære nettspill. Hvorfor? Kanskje fordi det er både underholdende, utfordrende og ikke minst helt gratis. En annen faktor som skal ha mye av æren er at spillet krever veldig lite av maskinvaren din, noe som kommer tydelig frem i ytelsestesten vår. Hvem som helst med en tre-fire år gammel bærbar pc kan laste ned og kjøre spillet, dog med litt reduserte innstillinger. Vi kjørte derimot innstillingene helt til topps, og resultatene taler for seg selv: til dette spillet trenger du nok ikke akkurat Nvidias siste flaggskip.

Slik gikk testen for seg: vi hoppet inn i Blizzards nylanserte «Practice tool» for å forsøke å skape et grafikktungt scenario som kunne oppstått i en kamp. I midten av «Summoner’s Rift»-banen plasserte vi tre «friendly-» og tre «enemy dummies» på hver sin side. Deretter spolte vi tre minutter frem i tid for at det skulle samle seg en god gjeng «minions», og teleporterte deretter vår helt Aurelion Sol rett inn i moroa. Ytelsesmålingen foregikk som vanlig i omtrent et minutt og mot slutten av tiden fyrte vi alle angrep rett i minion-mylderet.

Våre innstillinger (maks) Character quality: Very high

Environment quality: Very high

Effects quality: Very high

Shadows: Very high

Character inking: On

Anti-aliasing: On

Vertical sync: Off

Innstillingsguide:

Mange liker å spille med medium grafikkinnstillinger og med skygger av, for å få bedre oversikt med mindre animasjoner og bevegelse. Vi har derimot testet spillet på maksimale innstillinger, rett og slett fordi det er så utrolig lettdrevet.

I menyen for videoinnstillinger fins det flere presets, men det er ganske få innstillinger å endre på. Vi så aller størst forskjell fra «Medium low» til «Medium high», da det er her detaljene på bakken kommer frem, og animasjonen på flammer og «turrets» blir sterkere.

Så kraftig grafikk trenger du:

League of Legends er ikke overraskende det mest lettkjørte e-sportspillet av dem alle. Ved verst tenkelige scenario klarte alle kortene å holde seg godt over akseptabel FPS-grense. I vanlige spillsituasjoner vil du ikke slite med å nå doble verdier av de fra testen vår dersom du kjører uten begrensninger på bildeflyten.

Selv den integrerte Intel-grafikken for vår i7 6700K-prosessor klarte å holde seg over den fryktede 60-grensa på maks innstillinger til alle tider, og det sier sitt om hvor lite LoL krever av maskinen din. Hvis du dermed vet at du kun skal spille LoL, så vil du faktisk klare deg med integrert grafikk dersom den er av relativt ny dato. Når det er sagt så må noe kraftigere til dersom du en dag går lei LoL og vil prøve noe annet, så det kan være lurt å gå til anskaffelse av et dedikert grafikkort først som sist.

For League of Legends anbefaler vi derfor også et grafikkort fra budsjettklassen, som GTX 1050 Ti eller tilsvarende.

Konklusjon

En bunke grafikkort testet, men alle med unntak av budsjettkortet GTX 1050 Ti er strengt talt totalt «overkill» for e-sport. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Etter å ha kjørt 12 av våre grafikkort gjennom de mest populære e-sportspillene kan vi konkludere med det vi mistenkte allerede før start, at selv en middels «familie-pc» i de fleste tilfeller lar deg være med når vennegjengen skal herje de virtuelle jaktmarker.

Selv i Blizzards ferske stortittel, Overwatch, sendes FPS-telleren vår opp i tresifrede verdier med vårt tre år gamle budsjettkort, GTX 750 Ti. Som det mest krevende e-sportspillet i testen vår gir dette et godt bilde på hva maskinen din må ha av krefter. Om du mistenker at din maskin ikke har det som skal til trenger det dermed ikke koste deg store summer å oppgradere.

Merk at vi har benyttet en kraftig Intel Core i7-6700K-prosessor til vår test. Likefullt er det grafikkortet som har desidert mest å si når du spiller, så selv om du med en svakere prosessor ikke vil få nøyaktig like høy bildeflyt som oss bør du lande i omtrent samme område med like innstillinger og identisk grafikkort.

Mest for pengene Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Av grafikkortene som finnes på markedet i dag er det Nvidias GTX 1050 Ti som gir deg desidert mest FPS for pengene i våre esport-målinger. Dette kortet koster fra 1450 kroner og lar deg med våre innstillinger til og med utnytte raske 144Hz-monitorer, som e-sportspillere gjerne foretrekker.

Høyere bildeflyt og flere detaljer Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ 4GB D5 OC Om du har mer penger å brenne, eller tenker å spille andre spill enn våre testede esport-spill, har vi et alternativ for deg i AMDs omtrent fem hundre kroner dyrere Radeon RX 480. Dette gir deg mulighet for flere grafikkdetaljer og enda høyere bildeflyt. Som en liten bonus – og selv om at funksjonen kanskje ikke er noen hit i e-sportmiljøet – kommer dette kortet dessuten med støtte for FreeSync.

Ivrige e-sportspillere kan ha nytte av en rask 120Hz-skjerm:

Her er våre topp 10 spillskjermer akkurat nå »