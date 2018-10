TEST: GoPro Hero7 Black

I fjor på denne tiden slapp GoPro sin Hero6 Black og viste at de fremdeles hang med i svingene. For det er ingen automatikk i det å være kongen av aktivitetskameraer, noe konkurrentene visste å utytte seg av.

For i 2016 hadde både Garmin Virb Ultra 30 og Sony FDR-X3000R seilt opp som svært gode, om ikke bedre alternativer enn det GoPro klarte å hoste opp som svar.

Men for ett år siden fikk vi altså den sjette generasjonen Hero-kamera, der GoPro klarte å forbedre bildekvaliteten, bildefrekvensen og by på bedre stabilisering. Da kunne vi igjen si at de på mange måter hadde markedets aller beste actionkamera.

Denne høsten har vi fått etterfølgeren GoPro Hero7 Black. Hverken Sony eller Garmin har sluppet noen nye modeller, så denne gangen konkurrerer GoPro i hovedsak mot seg selv.

Eller vi kan kalle det et ønske om å sementere lederposisjonen med et enda bedre kamera.

En kjent størrelse

GoPro har ikke tro på at noen faktisk leser bruksanvisninger, så kameraet kommer heller ikke med noen. Heldigvis er berøringsskjermen ganske intuitiv å bruke. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

På Hero7 Black har GoPro har beholdt formen og størrelsen fra de foregående generasjonene. Den kjekke berøringsskjermen har de heller ikke gjort noe med, med unntak av å forbedre grensesnittet litt, samt snu og stokke litt om på elementene når vi ønsker å filme eller ta bilder i høydeformat.

Det har også beholdt funksjonalitet som stemmestyring, GPS og sensorer – faktisk skal den flere enn forgjengeren – og er fremdeles vanntett ned til ti meters dyp uten behov for ekstra hus.

At kameraet med noen små unntak ellers er likt Hero6 Black, betyr at du kan bruke det samme tilbehøret og de samme batteriene.

Hero7 Black har to vanntette luker for lading (USB-C), HDMI, microSD-kort og batteri. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Av de tre nye 7-modellene – White, Silver og Black – er det for øvrig kun sistnevnte som har utskiftbart batteri og kan by på den heftigste funksjonaliteten.

På innsiden av Hero7 Black sitter den samme prosessoren som finnes i den gamle toppmodellen, men minnemengden er doblet fra én til to gigabyte. Dette, sammen med hva som muligens er noen magiske algoritmer, har gjort at GoPro har kunnet ta bildestabiliseringen til et nytt nivå.

Hyper, hyper

«HyperSmooth» kaller de nyvinningen, som i tillegg har fått «gimbal-like stabilization» som et slags slagord. Modusen er kun tilgjengelig på Hero7 Black og kan brukes med opptil 4K-oppløsning og opptil 60 FPS.

Som tilfelle også er med forgjengeren vil stabiliseringen gjøre at vidvinkelen kuttes med omtrent 10 prosent.

HyperSmooth-teknologien har GoPro i tillegg tatt i bruk med den nye funksjonen kalt «TimeWarp». Resultatet er en ganske stilig «hyperlapse»-effekt der alt går i høyere hastighet.

En elsparkesykkeltur i Oslo-trafikken fungerte som en fin demonstrasjon. I klippet til høyre benyttet vi oss av en bryststropp slik at også kroppen fungerte som en stabiliserende faktor.

I klippet har vi brukt 10x hastighet, der omtrent fem minutters filming gir et klipp på 30 sekunder. Andre hastigheter kan også velges: 2x, 5x, 15x og 30x. De lavere hastighetene vil passe bedre når ting går fortere, og omvendt.

Hero7 Black kan også brukes til å dytte ut opptak mer eller mindre live på diverse plattformer, men i skrivende stund er det bare Facebook som støttes. Fotofunksjonen har etter sigende også fått et løft, men vi ser ikke for oss at noen kjøper et kamera av denne typen for å ta stillbilder. Det kan dog være en fin bonus.

GoPro-appen er et must om du har det travelt med å dele bilder og film. Den kan fungere som fjernkontroll også. Vi skulle dog ønske at forbindelsen var mer stabil. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Å kunne strømme bilder og klipp inn på telefonen og dele dem direkte i sosiale medier er for øvrig en kjekk funksjon, men noen spesielt stabil forbindelse mellom kameraet og GoPro-appen på vår Android-mobil synes vi ikke det er snakk om.

Like ofte som ikke må vi forsøke flere ganger, noe som kan være frustrerende. Men her vil vi tippe og håpe at det kan komme oppdateringer av både app og kamera i tiden fremover.

For det er ikke bare appen som krangler litt – også resten av fastvaren til kameraet har forbedringspotensial. Ved ett tilfelle måtte vi ganske enkelt trekke ut batteriet og sette det inn igjen for å få kameraet til å reagere.

Batteritiden vil naturlig nok noen lure litt på, og vår erfaring er at Hero7 Black forståelig nok drar en del strøm. Den holdt i én time og førti minutter fra fulladet batteri på vår standardmåling med 1080p oppløsning, noe som er et kvarter mindre enn Hero6 Black.

Høyere oppløsninger vil dessuten typisk trekke mer strøm. Under testperioden fikk vi for øvrig et inntrykk av at det ikke var helt stabilt på dette punktet heller, ettersom vi til tider følte at Hero7 Black tygde batteri til frokost, lunsj og middag.

Igjen er dette noe vi tipper vil fikses og/eller forbedres med kommende fastvareoppdateringer fra GoPros side. Ellers koster et ekstra batteri til rundt 250 kroner, og det er jo overkommelig.

Relatert til dette vil vi trekker fram et annet salgspunkt hos GoPros nye flaggskip, nemlig at prisen på kameraet ikke er så gal. Da Hero6 Black ble sluppet i fjor hadde den en veiledende utsalgspris på 5600 kroner. Det var i det meste laget, mente vi.

Med Hero7 Black har prislappen kommet seg ned til 4400 kroner – altså 1200 spenn mindre for et kamera som tilsynelatende er bedre enn forgjengeren på alle måter.

Brosteinkamp – Hero6 mot Hero7

Forgjengeren Hero6 Black kunne også filme i 4K-oppløsning med 60 FPS, men da skrudde den av bildestabiliseringen. Med Hero7 Black er altså dette på plass med HyperSmooth, men det kan være verdt å merke seg at dette ikke fungerer med mer enn 60 FPS. Ønsker du å filme med høyere bildefrekvens bør du legge mer vekt på stabil kameraføring.

For å se om det virkelig er noen stor forskjell mellom bildestabiliseringen på de to generasjonene, valgte vi derfor å kjøre ned oppløsningen til 1440 og 60 FPS – der de begge har støtte for stabilisering.

Så skrudde vi kameraene rett på rattstammen til en elektrisk sparkesykkel og fant en liten rundkjøring med det mest humpete og ubehagelige underlaget vi kjenner til her i asfaltjungelen, nemlig brostein. Dette viste seg å være ganske effektivt for å kunne skille generasjonene fra hverandre. I klippet under kan du sammenligne direkte selv.

Når vi går til 4K-oppløsning og 60 FPS – hvor nok mange vil foretrekke å bruke disse kameraene – mister altså Hero6 Black sine stabiliseringsegenskaper. Hvor mye dette vil ha å si i praksis vil naturligvis komme helt an på hva som skal filmes, i hvilket tempo og hvordan kameraet vil være montert, men i våre øyne vil stabilisering helt klart være å foretrekke med mindre en enda litt bredere vidvinkel er viktigere.

Det skal nevnes at lyden på Hero7 Black er bedre også.

GoPro Hero7 Black til venstre er tydelig mer black enn Hero6 Black til høyre. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Angående bildekvalitet vil de fleste være mer opptatt av det som skjer enn å fingranske bladverket på trærne som suser forbi – det er jo tross alt et actionkamera.

Men dersom andre faktorer er like, vil bildekvaliteten selvfølgelig kunne ha mye å si.

Hero7 Black er dog overlegen forgjengeren med sin HyperSmooth-stabilisering. Så den skulle i så fall hatt merkbart dårligere blidekvalitet for at vi ikke skulle mene den var god nok.

Det er det dog ingenting som tilsier etter å ha gransket bilder og klipp i samme kvalitet (4K, 60 FPS, stabilisering avslått), kan vi egentlig ikke se noen nevneverdige forskjeller mellom de to generasjonene. Men dette vil sikkert kunne vaiere med lysforhold, stabilisering og bildefrekvens. En annen detalj er at vi satt innstillingene til auto, som vi vil tro de aller fleste vil velge.

Alternativet er å ta mer aktive valg med Protune, der man kan velge slikt som ISO-spenn, hvitbalanse, fargemetning, eksponering og så videre. Eller HDR (SuperPhoto heter det på Hero7), som vil gi større spenn i kontrastene.

Vi synes dog å ane et ørlite varmere fargestikk på Hero7s, i hvert fall på stillbildene med autoinnstillinger.

Konklusjon

Med Hero7 Black spikrer GoPro seg fast som den ledende aktivitetskameraprodusenten etter å de siste årene ha knivet ganske så jevnt med både Garmin og Sony.

Fjorårets Hero6 Black sørget for at GoPro for alvor var tilbake i kampen. Årets modell er jevnt over bedre – med en spesielt imponerende bildestabilisering – og startprisen for toppmodellen ligger nå på et mer anstendig nivå enn den gjorde i fjor.

Hvorvidt Hero7 Black er en verdig oppgradering vil i stor grad være avhengig av hva du sitter på fra før. Har du sekseren, i hovedsak filmer roligere scener og ikke føler behovet for stabilisering i 4K /60 FPS, vil du nok klare deg med den en stund til – i ren bildekvalitet ser det nemlig ikke ut til å være store forskjeller.

Men hvis klippene dine er fulle av humper, action og du føler du aldri kan få nok stabilisering, vil Hero7 Black uansett være en solid oppgradering. Ja, selv for deg som allerede sitter med den kun ett år gamle forgjengeren.

For såpass mye bedre oppleves faktisk HyperSmooth – og hvis vi i tillegg beveger oss opp i oppløsninger og bildefrekvenser der det ikke engang eksisterer stabilisering på Hero6 Black, er det egentlig ikke så mye å tenke på.

Det betyr ikke at vi vil oppfordre alle til å løpe i butikken å sikre seg et eksemplar – tross alt er det ikke så mange som driver med ekstremsport eller lignende interessante aktiviteter – men hvis du først er ute etter et skikkelig aktivitetskamera med god intern stabilisering vet vi ikke om noe bedre enn GoPro Hero7 Black akkurat nå.