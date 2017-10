Test GoPro Hero6 Black

Fjorårets Hero5 Black fra GoPro var en betydelig oppgradering fra forgjengeren. Da introduserte GoPro sårt tiltrengt digital bildestabilisering, berøringsskjerm, GPS-data, og ikke minst var kameraet blitt vanntett uten ekstra hus.

Men vi fikk ikke et forventet løft på bildefrekvensen (hvor mange bilder kameraet tar i sekundet). Bildestabiliseringen var betydelig dårligere enn på Garmins toppmodell. GPS-dataene lot seg ikke bruke til noe på testtidspunktet, og kameraet plukket opp veldig mye håndteringsstøy. Alle ting som gjorde at vi fortsatt foretrakk Garmin Virb Ultra 30.

Vi begynner på papiret

Når vi går løs på spesifikasjonene ser vi raskt at Hero6 har fått et betydelig løft på bildefrekvensen. 60 bilder i sekundet i 4K gir oss plutselig muligheten til litt lek med sakte film også i de høyeste oppløsningene, men kanskje like interessant å se er at vi i «vanlig» HD har gått fra maks 120 bilder i sekundet (fps) til 240. Dette vil gjøre det mulig å lage filmklipp som kan spilles av i 1/8 hastighet, fortsatt med 30 bilder i sekundet.

I tillegg lover GoPro at bildekvaliteten skal være bedre under dårlige lysforhold. Interessant nok er ikke bitraten (datamengden per sekund video) blitt veldig mye høyere, muligens takket være bedre videokoding (h.265).

GoPro Hero6 Black GoPro Hero5 Black Garmin VIRB Ultra 30 Sony FDR-X3000R GoPro Hero5 Session Pris: 5590,- 3684,- 3659,- 5894,- 2436,- Maks FPS i 4K (PAL/NTSC): 60/50 30/25 30/25 30/25 30/25 Maks FPS i full HD: 240/200 120 120/100 120/100 90 Maks FPS i 720p: 60/50 240 (kun narrow) 240/200 240/200 120 Høyeste bitrate/format: 78 Mbps (med Protune) 60 Mbps 60 Mbps 100 Mbps/X AVC 60 Skjerm: Ja, berøringsskjerm Ja, berøringsskjerm Ja, berøringsskjerm Via fjernkontroll Nei Høydepunktsmerking Ja Ja, manuell og stemmestyrt 1 time og 41 min. Nei Ja *Batteritid: 1 time og 55 min 2 timer og 6 min 1 time og 41 min 1 time og 57 min 2 timer og 7 min Utskiftbart batteri: Ja Ja Ja Ja Nei Bildestabilisering: Ja, elektronisk Ja, elektronisk Ja, elektronisk Optisk Ja, elektronisk GPS: Ja Ja Ja Ja Nei Vekt med/uten hus: 145/118 gram (ramme, ikke hus) 144/118 gram (ramme, ikke hus) 158/88 gram 114 gram 88/72 gram (ramme, ikke hus) Vanntett: Ja (til 10 meter) Ja (til 10 meter) Med ekstra hus, til 50 meter Med ekstra hus, sprutsikkert uten Ja (til 10 meter) Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C og Micro HDMI Wi-Fi, Bluetooth, USB-C og Micro HDMI Wi-Fi, Bluetooth, ANT+, Mini-USB, Micro SD Wi-Fi, NFC, Micro SD, Mini-jack mikrofon, Micro USB, Micro HDMI Wi-Fi, Bluetooth, USB-C og Micro HDMI Annet: Stemmekontroll, 3 mikrofoner Stemmekontroll, 3 mikrofoner Mye ekstra sensordata Fartsdata, tidskode og NFC Stemmekontroll, 2 mikrofoner

*Batteritiden er testet av oss under kontrollerte forhold. Den gjenspeiler ikke reell brukstid, men gir et utgangspunkt for sammenligning.

Design og ytre egenskaper

GoPro Hero5 vs Hero6. Foto: Kristoffer Møllevik

GoPro Hero6 Black er nesten klin lik forgjengeren. Og det er jo bra, siden de skal passe det samme tilbehøret, men vi synes kanskje GoPro kunne gått for en annen farge.

Litt for at man lett skal kunne se forskjell på dem, men også fordi mørk grå er den perfekte fargen å velge hvis du vil designe noe som er umulig å se nede i en mørk sekk eller i et buskas etter et krasj.

Som Hero5 er også 6-ern vanntett ned til 10 meter uten ekstra hus, noe som hjelper på lyden. Med et ekstra beskyttelseshus blir det vanntett til 60 meters dybde, men dette huset koster rundt 600 kroner, noe vi synes er litt i overkant.

Betjening

Også betjeningen er klin lik forgjengeren, som vil si at den er uendelig mye bedre enn alt som kom før fra GoPro. Farvel uoversiktlige listemenyer med tungvint navigering, og velkommen til oversiktlig og enkel berøringsskjerm. På noen punkter er vi fortsatt uenige med GoPros løsning, men det er stort sett bagateller.

Med unntak av en ting: Hvis du ikke kan bruke berøringsskjermen, for eksempel hvis du har hansker på, er det tilbake til gamlemåten, og med bare to knapper er dette tungvint. Her foretrekker vi Virb Ultra 30, der vi i tillegg til berøringsskjermen har to navigasjonsknapper (frem/tilbake eller opp/ned) og en OK-knapp.

Kameraet er superenkelt å bruke via berøringsskjermen, men ikke like enkelt uten. Foto: Kristoffer Møllevik

Bildekvalitet

Vi går mer i detalj på bildekvaliteten på side 2, men kort oppsummert kan vi si at GoPro Hero6 Black trumfer det meste på markedet, inkludert den argeste konkurrenten Garmin Virb Ultra 30. Vi har testet begge mot hverandre med ulike bildefrekvenser i oppløsningene full HD, 2,7 K og 4K.

Hero6 Black VS Virb Ultra 30 i Full HD 60 fps. Legg merke til at GoPro Hero6 har bedre bildestabilisering, noe som er enklest å se tidlig i klippet før det blir for humpete.

Når det er litt roligere i bildet er forskjellen hovedsakelig at GoPro har et litt kjøligere fargestikk, eksponerer litt mørkere er såvidt litt skarpere. Men når vi får mer bevegelse i bildene blir forskjellen større, og det som går igjen er at GoPro gir tydelig skarpere bilder med bedre stabilisering.

Den største forbedringen fra Hero5 er nok på bildestabiliseringen. GoPro Hero6 Black gir oss stabilisert 4K, 2,7K og i full HD helt opp til 120 bilder i sekundet (fps). Særlig imponerende er det i full HD 60 fps, som er den innstillingen vi tror vil være mest aktuelt å bruke for de fleste, mesteparten av tiden. Men det er ikke noe neveverdig kvalitetstap når vi går opp til 120 fps, som gir bedre muligheter for sakte film – dog med en mindre effektiv bildestabilisering.

Du kan altså lese mer om bildekvaliteten og se flere eksempler på neste side »

GPS og stemmestyring

Testklipp med GPS-data. Vi savner puls og høydekurve, ellers er det jo fint. Kameraet står montert fast på sykkelstyret, og du kan se hvor mye bildestabiliseringen jobber på hvor mye dekket flytter seg i bildet. Hva den der stygge stripa nederst i bildet kommer av vet vi ikke, det er nok noe informasjon som GoPros redigeringsprogram skal luke ut, men som ikke har blitt gjort nå.

Ved hjelp av GPS kan Hero6 Black gi oss dataoverlegg på videoene, med fart, distanse, høydemeter, kompassretning og G-krefter. Dette er morsom tilleggsinformasjon, men Garmin har fortsatt overtaket her, med mye mer data og større tilpasningsmuligheter for hvordan dataene skal se ut på skjermen.

Dessverre bruker heller ikke GoPro dataene til å markere høydepunkter. Det gjør for eksempel Garmin, og markerer steder i videoen hvor vi for eksempel har høy fart, hopper eller har høy puls. For korte, enklere klipp har det ikke så mye å si, men hvis du skal redigere sammen høydepunktene fra en hel dag i skibakken kan dette hjelpe deg med å finne de mest spennende klippene.

Og som både forgjengeren Hero5 og konkurrenten fra Garmin, kan vi styre Hero6 med stemmekommandoer. Vi kan starte og stoppe opptak, ta bilder og slike enkle ting (full liste her). Det kan kanskje være kjekt å ha når du står med fiskestanga i hånda og vil starte opptaket idet du får napp, men for å være helt ærlig tror vi de fleste vil komme bedre fra det med en fjernkontroll, fjernstyring via telefonen eller rett og slett bare starte opptaket før «det smeller».

Konklusjon

GoPro Hero6 er ikke noe veldig enkelt kamera å bedømme. På en side har vi fått svært gode forbedringer på stabilisering og bildefrekvens, og noe forbedring på bildekvalitet. På en annen side er prisen på godt over 5000 kroner svært høy for et actionkamera, og vi er litt skuffet over at GoPro ikke har gjort mer for å forbedre funksjonen for automatisk videoredigering. En ting å ta kule opptak, men det er nesten like viktig å passe på at du ikke bare sitter igjen med en harddisk fullt av støvete råmateriale etterpå.

60 fps i 4K og bedre bildestabilisering er veldig fint, men vi synes prisen er for høy. Foto: Kristoffer Møllevik

GoPro Hero6 Black kan være markedets beste actionkamera, litt avhengig av hva man synes om det enda litt dyrere Sony X3000R. Der får vi optisk bildestabilisering (GoPro har bare digital) og en utrolig fin fjernkontroll med skjerm. Men konstruksjonen kan likevel gjøre Hero6 Black til et bedre valg for mange.

Hvis penger ikke er det store temaet for deg, så kjør på; bra for deg. Men vi synes rett og slett det er for dyrt. De aller fleste vil nok få vel så mye glede av Garmins toppmodell Virb Ultra 30, eller GoPros kompakte Hero5 Session. Sistnevnte gir mye actionkamera for pengene, og du kan kjøpe to av dem til prisen av én Hero6 Black.

