Test Google Wifi

Mesh-teknologi kom for fullt også til forbrukere sent på fjoråret, og de aller fleste leverandørene av nettverksprodukter har lansert minst én variant.

Kort fortalt bruker mesh-konseptet flere nettverksbokser til å gi deg ett sømløst nett over store områder. I motsetning til med en vanlig rekkeviddeforlenger slipper du å ha flere nettverksnavn og å manuelt bytte mellom dem når du beveger deg fra ruterens dekningsområde til rekkeviddeforlengerens.

Google Wifi 3 pack Trådløs: Ja

Total overføringshastighet (trådløst): 1200 Mbit/s

Nettverkstandarder: 802.11 a/b/g/n/ac

Trådløse teknologier: Dual-band, Beamforming

Antall LAN-porter: 2 stk per enhet

Funksjoner: Bluetooth

Frekvensbånd: 5 GHz, 2.4 GHz

Bredde: 106 mm

Dybde: 106 mm

Høyde: 68.75 mm

Vekt: 340 g Pris fra: 3590,- ( 3590,- ( Oppdaterte priser fra Prisguide.no

Google slapp sin mesh-ruter Wifi i USA i desember i fjor, men det er ikke før nå den har vært tilgjengelig i Norge, og det var også derfor vi ikke hadde den med i vår samletest av mesh-nettverk i sommer.

Designet - pene små enheter

Google Wifi-boksene er rimelig nette og små. De er hakket større enn TP-Links små «røykvarslere» Deco M5, men samtidig langt mindre enn Netgears svære Orbi-tårn. Den hvite plasten er avdelt i midten av en liten LED-stripe som forteller deg om status. Hvitt betyr at alt er i orden, men heldigvis kan du velge å tone ned lyset eller skru det helt av i den tilhørende appen.

Appen brukes også til å sette opp systemet, hvilket er en meget enkel prosess. Plugg hovedruteren i strøm og koble den til modem eller hjemmesentral. Når du starter appen finner den automatisk Wifi-enheten, men du må likevel scanne en QR-kode under boksen for å sette i gang oppsettet på ordentlig.

Det er imidlertid fort gjort, og etter det kan du taste inn navn på nettverket og passord rett i appen. Systemet fåes i én- og trepakk til henholdsvis 1390 og 3590 kroner, og hvis du har flere enn én boks kan du gjenta prosessen for å sette opp meshpunktene. Systemet laster i samme slengen ned siste programvareoppdatering til boksene for å sørge for at du alltid har de nyeste funksjonene tilgjengelig.

Ingenting å utsette foreløpig, altså.

Google Wifi er fantastisk enkelt å sette opp.

Funksjonene - fokus på enkelhet

Appen ber også om at du logger inn med Google-kontoen din. Her dukker en av fordelene med at produsenten er Google opp, for sannsynligheten for at du allerede har en Google-konto er rimelig stor.

Trepakken med Google Wifi-enheter skal kunne gi god wifi-dekning i hus på opptil cirka 400 kvadratmeter, litt avhengig av materialer og utforming. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Om du har behov for avanserte funksjoner er det imidlertid ikke allverden å hente her, men det mest grunnleggende er i det minste på plass. Du kan for eksempel konfigurere stengetider for internett på enhetsbasis, om du vil unngå at barna sitter og surfer til langt på natt.

Du kan også blokkere enkelte nettsteder fra de samme enhetene, om du vil, eller du kan bruke Googles "Sikkert Søk"-liste som grunnlag. Enheter kan dessuten grupperes sammen i etiketter, slik at du kan ha ulike regler for ulike grupper. Du kan også gi enkelte enheter prioritet i nettet, om det skulle være ønskelig.

Gjestenett-funksjon er også på plass, og en fin funksjon er at du kan administrere tilgangen direkte i appen. Du må sette et navn og et passord når du oppretter det, men etter det kan du gi folk tilgang i appen uten å måtte huske disse. Det er kjekt.

En helt grei liste med ekspertfunksjoner er også på plass, med DNS-innstillinger, WAN, UPnP, IPv6, reservering av IP-adresser og viderekobling av porter. En funksjon vi også er takknemlige for er muligheten for å velge mellom ruter- og bromodus.

Sistnevnte er kjekt å ha for eksempel om du allerede har en avansert ruter og bare ønsker bedre trådløs dekning, eller om du ikke har mulighet til å sette den eksisterende ruteren eller hjemmesentralen i bromodus. Den har også innebygget brannmur for bedre sikkerhet.

Google-boksene er små, men det betyr også at de ikke har allverdens med tilkoblinger å by på. På hovedenheten har du i praksis bare én ethernet-utgang, og om du vil kable opp hele systemet må du i tillegg bruke den til det. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Du bør ikke ha mange kablede enheter

En ting som potensielt kan irritere en del brukere er at Google Wifi-enhetene kun har to ethernet-kontakter hver, og på hovedenheten benyttes den ene til å koble ruteren til modemet, noe som levner deg med bare én ledig port.

Det er litt i tynneste laget, spesielt om du som meg har modemet plassert i stua, sammen med enheter jeg vanligvis kobler til med kabel (for eksempel styringsboksen til Philips Hue-lysene mine, som ikke kan kobles til trådløst).

I sum er imidlertid brukervennligheten til Google nærmest uslåelig. Appen er fantastisk oversiktlig, gir deg umiddelbar tilgang til de mest nyttige funksjonene og dessuten: Du kan bruke den også utenfor huset om du vil sjekke ståa eller holde barna unna nettet.

Et lite pluss er dessuten at Google Wifi lar hvem som helst styre støttede, tilkoblede enheter via On.Here-plattformen. Hjemme hos undertegnede er det for eksempel praktisk når det gjelder de nevnte Hue-lysene, som til vanlig krever både app og konto.

Google Wifi-appen gir stort sett full oversikt. Vi savner imidlertid et detaljert nettverkskart som oppdateres i sanntid og forteller oss hvilken node de ulike enhetene er tilkoblet. Denne infoen finnes i dag også, men kun dypt inni menyene.

Leiligheten vi har testet Google Wifi i. 1 og 2 er plasseringen av Wifi-boksene, mens 3, 4 og 5 er det som til vanlig er problemområder.

Ytelsen - gjør nytten, ikke mer

Vi har dessverre ikke hatt anledning til å teste Google Wifi i det samme huset som vi gjorde den store mesh-testen i, så det får eventuelt være til en senere anledning. Undertegnedes rundt 80 kvadratmeter store leilighet er likevel en utfordring wifi-messig, ettersom nettverksinntaket er plassert i den ene enden, og leiligheten har et modulbad av stål i midten. Spesielt sistnevnte gjør det mektig utfordrende å levere et godt wifi-signal til soverommet i andre enden.

Vi har tidligere testet de fleste andre løsningene her, og i tillegg til Google Wifi har vi i denne omgang retestet vinneren fra sist, Ubiquiti AmpliFi HD, for å ha sammenliknbare resultater. Siden leiligheten ikke er større, har vi imidlertid nøyet oss med kun to mesh-punkter per system. Ytterligere punkter ville kun vært negativt for ytelsen, ettersom en større andel av den tilgjengelige båndbredden ville gått til trafikk internt mellom meshpunktene.

Som vanlig har vi testet båndbredden på fem punkter i leiligheten.

I stua, cirka 2,5 meter fra ruteren. På kjøkkenet, cirka 10 meter fra ruteren, men fortsatt med fri sikt På badet, med en stålvegg mellom ruteren og testpunktet På soverommet, på andre siden av badet. I boden innenfor soverommet. Denne har betongvegger og er normalt sett veldig vanskelig å nå med et signal fra stua.

Målingene gjøres med programmet LAN Speed Test, med en maskin som fungerer som server og er tilkoblet ruteren med gigabit-ethernet. Testen kjøres så fra en maskin som flyttes til ulike punkter rundt i leiligheten. For å sjekke resultatene har vi også kjørt Ookla Speedtest.

La oss først se på ytelsen med én Google Wifi-boks og hva som skjer når vi legger til ytterligere en.

Tallene viser antall Mbit/s, og høyere er naturligvis bedre.

Selve Google Wifi-ruteren er faktisk en brukbart kapabel ruter i seg selv, og makter å levere et kurant signal (over 2,4 GHz-båndet) selv inne i boden kun med én enhet plassert i stua. Badet er det største problemområdet her, og uansett om systemet velger 2,4 eller 5 GHz får vi de samme resultatene.

Når vi legger til en ekstra node plassert på kjøkkenet, ser vi at systemet henter signalet fra den noden som gir best signal, ikke nødvendigvis den som gir best hastighet. Siden Google Wifi ikke har noe dedikert bånd til backhaul-trafikken mellom nodene, halveres som kjent båndbredden hver gang signalet må innom en ny node. Her synes vi kanskje systemet burde prioritert annerledes, selv om du fortsatt får gode hastigheter.

På soverommet og i boden er det imidlertid stor forskjell når vi får inn en ekstra node og signalet dermed kan rutes rundt det vanskelige badet, og det må sies at resultatene her bør være mer enn nok til å strømme opptil flere videoer overalt i leiligheten.

La oss så se på hvordan Google Wifi måler seg mot de øvrige mesh-settene vi har hatt til test.

Her ser vi tydelig at Google ikke har de kraftigste radioene ombord. Netgear Orbi er den flinkeste til å opprettholde gode hastigheter i testleiligheten, godt hjulpet av at de har et eget 5 GHz-bånd som kun brukes til kommunikasjon mellom de to nodene. Samtidig skal det sies at Netgear-settet i utgangspunktet bare består av to noder, og at resultatene vil kunne se annerledes ut i en større leilighet eller hus, noe vi håper å få testet ved en senere anledning.

Det må også nevnes at Google Wifi ikke støtter MU-MIMO, en teknologi som bidrar til å holde god hastighet selv når du har mange enheter med MU-MIMO-støtte tilkoblet. Vi tviler imidlertid på at dette vil merkes i praksis i noen stor grad.

Også rent subjektivt merkes det at Google Wifi er hakket treigere enn Netgear Orbi, som til daglig gjør nytten som wifi-leverandør hjemme hos undertegnede. Spesielt gjelder det på badet. Når det er sagt, så er det fullt mulig å koble Wifi-nodene sammen med kabel, slik at du sparer deg for det trådløse tapet dem imellom.

Sjelden har vi opplevd et produkt som gjør det så enkelt å få frustrasjonsløs wifi hjemme. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Det er lett å like Google Wifi. Googles mesh-system leverer akkurat det som står på eska, og det i en ekstremt brukervennlig innpakning. Alt du tidligere trodde du visste om kompleksiteten i å sette opp et trådløst nettverk kan nærmest kastes på båten, for her er du oppe og går i løpet av noen ytterst få minutter.

Ytelsen er blant de svakere av mesh-settene vi har testet, men om du har en stor eller komplisert bolig vil dette være et bedre valg enn en kraftig enkeltruter i ni av ti tilfeller. Prismessig ligger Google også i det nedre sjiktet av mesh-sett, med en pris for trepakningen på 3590 kroner.

Alt i alt er Google Wifi en meget enkel måte å forbedre nettet hjemme på. Samtidig må det sies at det finnes produkter som byr på tilnærmet like brukervennlig administrasjon, samtidig som ytelsen er bedre.

Gode alternativer til Google Wifi

De kraftigste mesh-enhetene Netgear Orbi AC300 tri-band WiFi Starter Kit Netgear Orbi er muligens ikke "ekte" mesh så lenge den ikke støtter at satellittene kan koble direkte til hverandre, men det er fortsatt et særdeles godt produkt som i de fleste tilfeller gjør at du kan klare deg med to enheter. Den dedikerte 5 GHz-radioen som brukes til kommunikasjon mellom de to enhetene gjør dessuten at hastighetene ikke synker nevneverdig når du beveger deg over i dekningsområdet til satellitten. Du får også flere typiske ruterfunksjoner, men oppsettet og administrasjonen er til gjengjeld hakket mer komplisert enn hos Google. Jevnt over vår favoritt Ubiquiti AmpliFi HD Ubiquiti AmpliFi HD er omtrent akkurat like brukervennlig som Google Wifi, og byr på akkurat de samme funksjonene. Nettverksytelsen er imidlertid bedre, og prisen for tiden omtrent akkurat den samme. Et mulig aber er at satellittene må plugges rett i stikkontakten og dermed ikke har noen ethernet-utganger i det hele tatt. Dermed har de heller ikke støtte for ethernet backhaul. Du må også ut med noen ekstra hundrelapper. Billig og brukervennlig mesh TP-Link Deco M5 3-pack TP-Links Deco M5 har stort sett det samme brukervennlige grensesnittet som Google Wifi, og også tilnærmet den samme båndbredden tilgjengelig. De er enda litt mindre i utformingen og i tillegg litt billigere, med en pris under 3000 kroner i skrivende stund. Et godt valg om du ikke vil bruke 4-5000 på en ruterløsning, ikke har en bolig på mer enn høyst 350 kvadratmeter og ikke trenger de mest voldsomme hastighetene.

