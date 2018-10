Test Google Home

Google Home har endelig blitt offisielt sluppet i Norge. Før produktet engang var lansert meldte butikker som Komplett og Elkjøp om eksplosjonsartet interesse, og kikker vi på Prisjakt er drøssevis av butikker utsolgt for de nye smarthøyttalerne.

Vi har fått eksemplarer av Google Home og den lille Home Mini til test, men slår begge to sammen til én test, for det er stort sett samme opplevelse. Størrelse og lydkvalitet skiller naturligvis, men det kommer vi tilbake til.

Som science fiction...når det funker

For teknologiinteresserte er det noe veldig forlokkende ved smarthøyttalere. Tanken på at du kan kan ytre noen kommandoer ut i løse luften i hjemmet ditt, og teknologien lystrer til det du sier, virker som en framtidsdrøm som har blitt realisert.

Google Home Mini kan gjøre det samme som storebroren, men er på størrelse med en hockeypukk. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Og de gangene Google Home fungerer skikkelig, kan det faktisk føles litt ut som Star Trek. Du spør om været og du får værmeldingen tilbake. Du spør om hva klokka er, og du får klokkeslettet tilbake. Men beveger du deg for langt vekk fra de vanlige kommandoene, og over til spørsmål som «Kan du skru ned musikken på kjøkkenet og heller spille av lyden i stua», forstår du at den aldri skjønte hva du sa til å begynne med – den bare gjenkjente et spørsmål den hadde blitt opplært til å skjønne.

Vi har hatt Google Home-høyttalerne hjemme i nesten en uke nå, og har blitt både positivt overrasket og fornøyde over noen aspekter, men også irriterende og frustrerte over andre.

La oss begynne med de positive:

1. Lekre og plasseringsvennlige

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Google Home og Home Mini er rett og slett et ganske søtt høyttalerpar. Begge to er overraskende små, og Google Home måler bare omtrent 14 centimeter i høyden. Minien er mer som en hockeypuck eller en smultring, som Google helst sammenligner høyttaleren med. Begge bruker tekstil i forskjellige grånyanser for å gjøre designet litt ekstra koselig og plasseringsvennlig.

Google Home har et berøringsfelt på toppen og noen små fargede lysdioder under overflaten som signaliserer at den hører at du snakker, samt for å representere lydvolumet når du justerer det. På Home justerer du volumet ved å tegne en sirkel på overflaten, mens Minien styres ved å trykke på berøringsfelt på siden, gjemt under stoffet.

Designet er rett og slett blant høydepunktene til de små, smarte høyttalerne.

2. Enkelt oppsett

Som vi allerede har gått igjennom i en tidligere artikkel er Google Home-høyttalerne svært enkle å sette opp. Enten det er Mini-varianten eller den vanlige kobler du den bare til med en medfølgende strømkontakt, så gjør du resten av installasjonen via mobilen din.

Det fordrer naturligvis at du kobler enda mer til Google-kontoen din, og gir enda mer persondata til nok en mektig amerikansk aktør. Det er sjelden man blir så klar over hva slags data et selskap sitter med som når du ser at Google Home lagrer hvert eneste stemmesøk du gjør, lydklipp inkludert. I testøyemed har det vært fint å kunne se tilbake for å se om høyttaleren faktisk forsto hva vi sa ved å ta en titt på loggen, men for folk flest hadde det nok vært bedre hvis den aldri lagret dette overhodet.

Heldigvis kan man slette disse filene manuelt, men hvor slettet de egentlig blir er ikke godt å si.

3. Endelig snakker en smarthøyttaler norsk

VG er blant de norske nyhetskildene som nå er tilgjengelig i Googles såkalte «narrative news»-funksjon.

Dette er kanskje litt overflødig, men etter å ha snakket engelsk til smarthøyttalere i hjemmet i flere år, er det befriende å få en norsk liten robotvenn inn i hjemmet også. HomePoden vi testet snakker tross alt bare engelsk, selv om Siri egentlig finnes på norsk, og Sonos One-høyttaleren har vi også fått til å snakke til oss via Alexa, men også der bare på engelsk.

Google Home-høyttalerne har imidlertid Google Assistant, eller Assistent med e på norsk, innebygd. Denne har nå kommet på norsk.

Stort sett forstår Home-høyttalerne oss uten problemer, og lystrer til kommandoer der den kan. For selv når vi ber den om å gjøre ting den ikke kan, har vi dobbeltsjekket i loggen for å se at den i det minste forsto ordene, og det har den stort sett gjort. Nå skal det sies at undertegnede er oppvokst på østlandet og nok ikke er den største utfordringen for Googles algoritmer.

Nytt ved lanseringsdagen er at du kan legge til foretrukne norske nyhetsformidlere, slik at du enkelt kan spørre høyttaleren om nyhetene. Spør du for eksempel «hva er siste nytt?», plukker den nyheter fra din foretrukne nyhetskilde.

Dette er relativt kronglete å finne frem til, og du er nødt til å gå til innstillinger --> flere innstillinger (i bunnen) --> tjenester --> Nyheter. Der finner du for eksempel NRK, TV2 og VG.

Vi vil også gi et par ekstra tomler opp til Google for å ha støtte for to språk samtidig, slik at du kan bytte mellom engelsk og norsk når du vil. Det blir litt forvirrende til tider når du snakker engelsk til høyttaleren og den svarer på norsk likevel, men i visse tilfeller åpner det opp for flere muligheter, da høyttaleren har støtte for langt flere engelske apper enn norske.

4. Kan fungere sømløst med både Google-tjenester og tredjepartstjenester

Du justerer lyden på Google Home med fingeren, eller ved å be den om å skru opp eller ned volumet med stemmen. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Som vi sa i innledningen kan Google Home føles ut som et lite stykke av fremtiden når ting fungerer som det skal. Det gjelder spesielt når du har fått satt opp høyttaleren mot tredjepartssystemer, som Philips' lyssystem Hue.

Foreløpig er det fire «grunnsystemer» som fungerer ganske sømløst med Google Home på norsk:

Lys

Termostater

Smartplugger

Kameraer

Det er bare produkter innenfor disse kategoriene som Google lover god, norsk integrering med. Flere produktkategorier er på vei.

I vår testperiodene har vi bare testet koblingen mot smartlys, i form av Philips Hue og IKEA Trådfri. Begge delene fungerte helt sømløst. Rom du allerede har definert i Philips-appen blir registrert og forstått av Googles Home-app, og dermed forstår også Googles app umiddelbart hvor lysene dine er plassert.

Vi irriterer oss litt over at «smarte» systemer som dette ikke er smarte nok til å forstå at Kitchen og Kjøkken betyr at produktene står i samme rom, eller at disse rommene kan beholde de opprinnelige navnene og pares sammen på en måte, men det får vi ta en annen gang...

Når alt er satt opp kan vi helt enkelt si «Hey Google, sett på lyset i stua» eller «Skru av alle lys i huset», så lystrer den umiddelbart. Framtiden!

5. Hyggelig inngangspris

Google Home Mini koster 599 kroner i de fleste norske butikker. Dette kommer nok til å være en lav nok pris at det kan bli årets harde pakke under norske juletrær, uansett om det er noe de fleste trenger eller ei. Google Home til 1499 kroner er heller ikke dumt, men om lydkvaliteten er verdt 900 kroner ekstra kommer vi tilbake til.

Over til det negative Som du forstår er det mye å like ved de små høyttalerne til Google, men disse testdagene har ikke gått forbi uten et par banneord og riving i håret... Her er tingene vi har irritert oss over med Google Home:

1. Enkle ting som rett og slett ikke går an

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Joda, du kan si «sett på Suits på TV-en i stua», så popper plutselig serien opp på TV-skjermen. Det er bra. Men prøver du å gjøre noe mer i den samme kategorien av spørsmål, uansett om det er på engelsk eller norsk, skjønner du raskt at det er veldig begrenset hva du faktisk kan gjøre her.

«Sett på Suits på TV-en» fungerer, og starter opp Netflix på TV-en via Chromecast

«Sett på sesong 1 av Suits» ... Ingenting

«Sett på siste episode av Suits» ... Ingenting

«Sett på neste episode» ... Det funker!

«Sett på Suits på Netflix» ... Ingenting igjen

Dette er bare noen få eksempler, og du møter dem konstant. Du kan få Google Home til å spille av musikk, men selv enkle kommandoer som "spill av det nyeste albumet til Logic" blir misforstått, og en vanlig spilleliste med utvalgte sanger fra artisten blir spilt av.

Det samme gjelder hvis du vil ha litt mer direkte kontroll over hvor musikken skal spilles av. Du kan få den til å spille av musikk på kjøkkenet eller i stua eller begge deler, men å «flytte» musikken krever at du skrur av musikken helt, før du igjen ber dem om å spille av i et annet rom.

2: Du vet ikke hva du kan si – og hva du ikke kan si

Dette går litt på det samme irritasjonsmomentet i forrige punkt, men ikke helt. Vi forventer ikke at produkter som Google Home skal kunne styre absolutt alt i verden. De er bare et nav, eller et slags knutepunkt, som binder en rekke forskjellige teknologier sammen. All skyld skal ikke lande på Google.

For forbrukeren er det likevel frustrerende aldri å være sikker på om kommandoen man slenger ut blir forstått eller gjennomført. Du kan stille samme spørsmål fire forskjellige måter, og kanskje er det bare én av dem som er formulert på riktig måte at Google Home skal forstå hva du mener. Enda verre er det når den tror at den har forstått hva du mener, men bommer totalt. Som da vi lyttet til en sang av Fleet Foxes, men spurte om en annen sang.

– OK Google, sett på en annen sang.

Vi trodde dette ville resultere i at den enten hoppet videre til neste sang på spillelisten, eller i verste fall sette på en annen tilfeldig sang av samme artist. Men neida. Den satte på en vilkårlig sang av Kaptein Sabeltann kalt «Stå opp sangen (sic)». En annen gang, da vi spurte om akkurat det samme, «en annen sang», satte den på nettopp det: «En annen sang» av artisten Papirfly.

Prøver Google å trolle oss?

3. Den hører oss ikke når vi prater til den (og våkner til live når vi ikke prater til den)

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

I løpet av testperioden har vi merket oss at Google Home ikke alltid er så flink til å lystre når den blir snakket til. «Hey Google» har en tendens til å bli ignorert og må ofte gjentas en gang før lysene på toppen av høyttaleren våkner til live, mens «OK Google» er litt bedre. Det gjelder spesielt hvis det er noe musikk i rommet, eller annen støy. Her virker det rett og slett som mikrofonene til Apples HomePod, og Sonos One for den saks skyld, er bedre.

Nesten like irriterende er det at høyttaleren kvekker til når den ikke blir snakket til i det hele tatt. Samtaler i rommet hvor ordet "OK" blir nevnt får tilsynelatende høyttaleren til å være ekstra på vakt, og sier man for eksempel «OK, greit» i en samtale, er sjansen stor for at Google Home roper ut til både deg og vennene dine at den ikke forstår helt hva du mener, «men blir smartere for hver dag som går!».

Etter flere slike avbrytelser i løpet av et besøk skrudde vi av mikrofonen med den fysiske bryteren på baksiden.

4. Bare visse apper funker

Google Home har vært tilgjengelig i USA i flere år allerede, og i løpet av den tiden har produsenter og utviklere kunnet lage såkalte «Actions» for å styre produkter og tjenester via Googles høyttalere. Det finnes flere tusen actions nå, og flere av appene du har på mobilen din har trolig en eller annen slags Google Home-action man kan aktivere via en Google Home-høyttaler.

Jeg bruker for eksempel handleappen Bring sammen med min bedre halvdel for å synkronisere handlelisten vår. Den fungerer fint med stemmeassistenten Alexa, hvor jeg kan si «Open Bring and add milk», så dukker det en melkekartong opp i appen.

Den samme appen har også Google Assistant-støtte, men ikke støtte på norsk. Vi har sjekket en håndfull tredjeparts actions, og foreløpig er det så godt som ingen som støtter norsk ennå. Kanskje ikke direkte Googles feil, men du må fortsatt belage deg på at selv om produkter og apper sier at de støtter Google Home/Assistant, betyr det ikke at de fungerer på norsk.

5. Lansert i Norge, men hvor blir det av Home Max og Home Hub?

Lyden til Apples HomePod er milevis foran Google Home. Den koster dog betydelig mer, og er ikke offisielt sluppet i Norge. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Mye vil ha mer! Vi har endelig fått Home og Home Mini i Norge, men selskapets skikkelige Hi-Fi-høyttaler Home Max, som ble lansert i fjor, har ikke fått noen norsk lanseringsdato. Det samme gjelder den interessante Home Hub, som er som en Google Home, men med en skjerm.

Begge produktene virker svært interessante. Lydkvaliteten er nemlig ikke noe høydepunkt til Home eller Home Mini. Home låter helt greit for sin kompakte størrelse, men det er fortsatt snakk om en ganske hul og uengasjerende lyd. Google bedyrer at høyttaleren ved hjelp av smarte algoritmer kan tilpasse lydbildet automatiske ved å detektere hvor i rommet den står, men det er ikke nok.

Skal du bruke høyttaleren til å høre mye på musikk holder Google Home til nøds, og Mini kan du bare glemme. Der er lyden såpass spiss, med komplett mangel på bass, til at du vil høre på musikk mer enn et par minutter. Heldigvis kan du koble til andre høyttalere via Chromecast eller Bluetooth, så du kan du få bedre lydkvalitet uten for mye bry.

Konklusjon

Google Home og Home Mini er smarthøyttalere som trolig veldig mange kan få glede ut av. Spesielt peker Home Mini seg ut som en potensiell julegavevinner for mange på grunn av prisen. For bare 599 kroner får du en smarthøyttaler du kan snakke med og stille spørsmål til, og som kan styre alle smartproduktene du kanskje har fylt huset ditt med. Punger du ut 900 kroner ekstra får du Google Home, som har den samme funksjonaliteten, men som låter flere hakk bedre enn Mini.

Hvis du vil ha en høyttaler som virkelig låter bra er ingen av høyttalerne noe for deg. Du kan imidlertid koble til andre høyttalere via Bluetooth eller Chromecast, og dermed fremstår fremstår Mini som det beste kjøpet, siden startprisen er såpass mye lavere.

Det er fortsatt begrenset hva du kan gjøre med Google Home-høyttalerne, men dette kommer til å bedre seg i ukene og månedene som kommer. Smarthøyttalere som dette blir tross alt morsommere desto flere smarte produkter du kan styre med dem, og stadig flere produkter slippes nå med støtte for Google Home.

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.