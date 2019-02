Test Google Home Hub

Googles smarthøyttalere var en hit under juletrærne i desember. Google Home og den mindre Home Mini solgte som varmt hvetebrød, og tusenvis av nordmenn fikk sin første smarthøyttaler.

Her i Norge er det bare de to Google-høyttalerne som er i salg, mens den store Google Home Max fortsatt bare er i salg i USA.

I tillegg slapp Google nylig et nytt produkt i hjemlandet sitt, som er noe mer enn bare en smarthøyttaler.

Produktet heter Google Home Hub og er en kombinasjon av smarthøyttaler og informasjonsskjerm. En slags hybridsak som potensielt kan endre måten du bruker smarthøyttaleren på.

Til tross for at den ikke selges offisielt i Norge har vi fått inn et eksemplar, i påvente av at den kommer. Med tanke på at menyelementer og tekst allerede er oversatt til norsk, er vi ganske trygge på at den kommer på et eller annet tidspunkt.

Liten og nett

Home Hub er overraskende liten, men Home Mini er fortsatt klart minst. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Google Home Hub er mye mindre i virkeligheten enn den ser ut på bilder. Det var i hvert fall det første jeg tenkte da jeg tok den ut av esken. Til en pris på bare 99 dollar, eller en antatt pris på 1000 kroner her i Norge, er det kanskje å forvente. Skjermen måler bare syv tommer i diameter, og er dermed mer som en stor mobiltelefon enn en bilderamme eller et nettbrett.

Men den kompakte størrelsen er ikke nødvendigvis et aber for Home Hub. Det gjør at den er lett å finne plass til på kjøkkenbenken, og som vi skal se videre i testen er skjermarealet stort nok til vise ganske så mye informasjon. Den kan naturligvis også plasseres andre steder, som ved inngangsdøren eller på kontoret, men vi valgte kjøkkenet for å teste ut ting som oppskrifter og nedtellingstidtakere.

Lavoppløst, men god skjerm

Sveiper du ned fra toppen av skjermen kan du styre resten av smartdingsene i hjemmet ditt. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Over skjermen ser man tre små prikker, hvor de to ytterste er mikrofoner, mens en lyssensor er plassert i midten. Denne tilpasser både lysstyrke og fargemetning på bildet basert på lyset i rommet, noe vi kjenner godt til fra Apples iPhoner med «True Tone»-justering. Og akkurat som med Apples iPhoner og iPader er det en funksjon du aldri visste du ville ha – før du ser på en skjerm uten.

Sensoren gjør at skjermen kan identifisere hva som er «hvitt» i rommet, og dermed tilpasse fargene sine basert på det. Har taklampen din litt «varme» farger vil hvite overflater i rommet se litt gulere ut, og det samme vil dermed hvite ting på Home Hub-skjermen gjøre. Det gjør rett og slett at skjermen ikke skiller seg nevneverdig ut fra resten av interiøret i rommet, og blir aldri ubehagelig å se på. Det veier også opp for at oppløsningen på skjermen bare er på 1024 x 600 piksler, som på en mobilskjerm raskt kunne virket som altfor lavt.

Forstår bare engelsk

Du kan skru av mikrofonen med en fysisk bryter. Da kan du ikke snakke til Home Hub lenger, men du kan fortsatt bruke den som musikk- eller videoavspiller. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

I skrivende stund er altså ikke Home Hub lansert i Norge, og grensesnittet er dermed bare tilgjengelig på engelsk. Det samme gjelder den innebygde taleassistenten Google Assistant, som bare forstår hva du sier hvis du snakker engelsk. Menyer på den vanlige Home-appen på mobilen som omfatter Home Hub er imidlertid på norsk.

At Home Hub ikke snakker norsk ennå er ikke noe vi trekker for i denne testen, da vi regner med at norsk støtte vil være på plass når produktet blir offisielt tilgjengelig i Norge. Er du ikke komfortabel med å snakke engelsk, eller synes det er rart å gjøre hjemme, bør du imidlertid tenke deg om før du investerer i en Home Hub.

Helt fantastisk som digital bilderamme

Når du setter opp Google Home Hub for første gang får du et par flere valg enn med selskapets andre smarthøyttalere. Her har du tross alt en skjerm du kan bestemme hva skal vise. Ut fra esken kan du velge en rekke forskjellige måter å vise klokken på, som digitalt, analogt eller skrevet ut i tekst.

Du kan også koble opp forskjellige strømmetjenester, som YouTube, slik at du kan få opp videoforslag i hovedmenyen. Det beste du kan koble til er imidlertid Googles egen bildetjeneste Google Photos. Da kan du sette opp Home Huben til å fungere som en digital bilderamme for alle bildene dine. Det høres kanskje ut som en hendig liten funksjon, men i testperioden ble det til en helt definerende funksjon for Home Huben.

I utgangspunktet tenkte vi på dette som en smarthøyttalertest med «noko attåt», men etter å ha testet Home Hub i et par uker fremstår det mer som en digital bilderamme som tilfeldigvis også kan snakke.

For i store deler av tiden er Google Home Hub «bare» en digital bilderamme. Den viser bildealbumene du har bedt den om fra Googles bildetjeneste, og hvis du har satt albumet til å automatisk oppdatere seg med nye bilder, vil du gradvis se nye bilder dukke opp. Bare dette er faktisk ganske fint. Jeg har tatt tusenvis av bilder over årene, alle lagret forskjellige steder, men det er sjelden jeg faktisk går tilbake og ser gjennom noen av dem. Nå får jeg stadig hyggelige minner presentert for meg fra kjøkkenbenken, mens Home Huben blar igjennom bilder jeg har tatt.

Fokuset på hub

Hovedmenyen gir deg oversikt over hva klokka er, været, samt en enkel måte å få de siste nyhetene på. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Men bildedelen er langt fra hovedpoenget med Google Home Hub. Som navnet tilsier er dette ment å være en hub, en slags sentral i smarthjemmet ditt, samt en smarthøyttaler i seg selv med fordelen av en skjerm.

Trykker du på skjermen når den står i dvalemodus vekker du den, og du får opp en oversikt over været, samt de siste nyhetene. Disse lenker rett til YouTube-klipp fra utvalgte (amerikanske) nyhetsformidlere, slik som CNN og CNBC. Blar du videre er det ikke mye annet å gjøre, bortsett fra et par snarveier til tilkoblede tjenester, slik som Spotify eller YouTube.

Dette er de forskjellige skjermene du kan få på hjemskjermen. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Dette er åpenbart ikke ment å være et produkt du skal sette deg ned og konsumere innhold ved – det skal være et tilleggsprodukt. For selv om den kan vise YouTube-videoer, er det noe du stort sett initierer fra mobilen din ved å «caste» videoen til Home Hub. Bortsett fra de utvalgte nyhetsvideoene på hovedskjermen er det ikke mulig å finne noen andre videoer å vise.

Hub-delen av Home Hub får du ved å sveipe ned fra toppen av skjermen. Da får du opp en tilpasset versjon av den samme oversikten du får i Googles Home-app, hvor du ser alle Google-støttede produktene du har i hjemmet, fordelt over forskjellige rom. Du kan for eksempel se at du har en Chromecast i stua, en smarthøyttaler i soverommet, og smarte lyspærer i forskjellige rom. Her kan du justere ting direkte, akkurat som du kan gjøre i mobilappen, eller naturligvis snakke til Home Huben.

Smartere og mer utfyllende svar

Spør du om været får du opp en ukentlig oversikt, og overskrifter blir presentert med ingredienser og alle stegene du må igjennom.

Et stort pluss med å ha Home Huben på kjøkkenbenken fremfor en vanlig Google Home er tilleggsinformasjonen skjermen kan gi når du snakker til den. Setter du for eksempel på en timer ser du hvor mye tid som gjenstår på skjermen, slik at du slipper å spørre høyttaleren om akkurat det. Spør du om været får du opp både værvarselet akkurat nå, men også for de neste dagene. Spør du faktaspørsmål får du informasjonen presentert på skjermen, i tilfelle du ikke hørte alle detaljene den sa. Og kanskje aller best: Spør du om en oppskrift får du den opp på skjermen, lekkert presentert med ingrediensene på venstre side og steg-for-steg-forklaring på høyre side. Kalenderoppføringer vises i en større oversikt, og regnestykker viser hele utregningen.

Du kan også be den vise deg de siste nyhetene, så får du opp en kavalkade av videonyhetssendinger. Nøyaktig hvordan den velger kilder her er ikke godt å si, men den viste oss stort bare raske nyhetsoppdateringer fra Reuters.

Alle stemmeforespørsler blir rett og slett beriket sammenlignet med hva en enkel høyttaler kan gjøre, og det er et stort steg i riktig retning. For noe av det mer irriterende med smarthøyttalere, og det gjelder ikke bare Googles modeller, er hvor begrenset språkforståelsen deres faktisk er. Jo da, den forstår haugevis av kommandoer, men naturlig tale, eller noe som kan ligne på en samtale mellom deg og høyttaleren, er fortsatt langt unna. Språkforståelsen har ikke blitt noe bedre med Home Hub, men informasjonen den gir tilbake har blitt mye nyttigere. Det begynner faktisk å bli et nyttig produkt, ikke bare en artig gimmick du kan vise venner.

Greit videobilde, skrall lyd

Det begynner faktisk å blir et nyttig produkt, og ikke bare en artig gimmick du kan vise venner.

Som nevnt kan man «caste» videoer til Home Hub, og den kan naturligvis også spille av musikk, fra for eksempel Spotify. Til disse formålene fungerer den helt greit, men ikke stort mer. Lyden er spinkel og hul, og skjermen er som sagt ganske så lavoppløst, så detaljerte videoer bør du styre unna. Men hvis du bare vil ha litt lyd i rommet, og en liten skjerm for å se på Netflix-serier eller Youtube-klipp som du «caster» fra mobilen, gjør den jobben.

Akkurat som med de andre Google-høyttalerne kan du koble til en annen høyttaler og bruke lyden fra den i stedet, men dette fungerer bare via Bluetooth. Men har du en Bluetooth-høyttaler liggende som du har lyst til å permanent bruke som lydutgang for Home Huben, går det altså an.

Konklusjon

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Etter noen uker med Google Home Hub på kjøkkenbenken har vi endt opp med å sette mer og mer pris på den lille skjermen.

Til tross for at den har mange av de samme irriterende manglene som selskapets andre smarthøyttalere, byr den på en haug av nye fordeler som løfter den flere hakk opp. Samtlige fordeler er en følge av den lille skjermen på fremsiden av produktet.

Informasjonen den roper ut som svar på spørsmålene dine forsvinner ikke lenger i løse luften, men vises i tillegg på skjermen, med nyttig ekstrainformasjon. Du slipper en del misforståelser og gjentagelser, som å måtte spesifisere hvilken dag du ville ha værvarslet for, siden den uansett viser deg hele ukesvarselet på skjermen.

Skjermen kommer også godt med når du ber om en oppskrift, noe som er litt av en hodepine å forholde seg til med bare stemmen. For å ikke snakke om de åpenbare tingene en skjerm kan by på, slik som videoavspilling fra tjenester som YouTube og Netflix.

En annen ting vi likte svært godt med Google Home Hub er bildegalleri-funksjonen, som går automatisk når den står i dvalemodus. Den fungerer rett og slett som en fantastisk god digital bilderamme. Vi ville ikke være forundret hvis dette aspektet alene vil vekke interessen hos mange. Du kan for eksempel plassere en Home Hub hos besteforeldre og sette den opp slik at den alltid viser de nyeste bildene fra en delt bildemappe, som du alltid forer med nye bilder av barnebarna. Dette alene gjør nesten at Home Huben er verdt prisen på 1000 kroner.