Test Prosjekt «Gjemmekontor» - Dag 4

En ting som er fint med å være på tur i fjellet, er at du blir tidlig trett; i alle fall når du reiser alene og ikke har noen å spille Ludo med til langt på natt. Den fysiske aktiviteten, kombinert med at hytta kun er belyst av stearinlys etter solnedgangen, gjør at undertegnede tok kveld litt før klokka 22. Det passer i grunn fint, for da var det usedvanlig lett å våkne klokken halv sju i dag morrest. Dagen ser lovende ut, så jeg kommer meg opp, får fyr i ovnen, rydder litt og varmer gårdagens middag til frokost.

Det er allerede begynt å lysne litt i fjellene rundt hytta, og i vest ligger toppene i Hulder- og Jotunheimen badet i en myk, rosa soloppgang. Her er det ingen tid å miste, så før jeg smører skiene for å ta en morgentur med hunden, passer jeg på å henge det store solcellepanelet på østveggen, og kobler til det store ekstrabatteriet fra Clas Ohlson. Så er det bare å hive på seg skiene i full fart, for om en time må jeg være på «kontoret».

Et lavt skydekke over Gudbrandsdalen forteller meg at det er lurt å være i høyden hvis man er avhengig av solenergi. Foto: Kristoffer Møllevik

Journalisten mot strømmen

Jeg har en todelt utfordring i dag: Etter at jeg unnet meg den luksusen å se film i går kveld, starter jeg dagen med nesten tomt batteri på nettbrettet jeg jobber på, en Lenovo Tab 3 Pro. Valget falt på akkurat dét nettbrettet grunn av at det har et stort batteri og innebygget projektor, slik at jeg kunne lage en improvisert hjemmekino på hytta.

En dyne uten dynetrekk har riktig farge, men er ikke flat nok. Foto: Kristoffer Møllevik

Det var en god plan, men jeg hadde ikke tatt høyde for at sengetøyet på Turistforeningens hytter er blått, og dermed helt uegnet som projektorlerret. Etter å ha eksperimentert litt med ulike overflater, måtte jeg innse at dette var en tapt kamp. Den trebrune veggen ødela fargene, den hvite pipa hadde for grove teksturer og for liten overflate, og en dyne uten dynetrekk ble alt for «bølgete».

Hadde det vært nok snø kunne jeg kanskje gravd en snøvegg og brukt den som lerret, men det er alt for kaldt å sitte ute på kvelden. Jeg så likevel ferdig filmen uten projektor, men da starter jeg altså arbeidsdagen i dag med nesten flatt batteri på nettbrettet. I tillegg sier værmeldingen at det skal skye over iløpet av formiddagen, så jeg kan ikke stole på solenergi resten av dagen.

Heldigvis har jeg et ganske stort solcellepanel med meg, så jeg får så stort utbytte av solen som mulig.

Det er mye utstyr som trenger strøm. Foto: Kristoffer Møllevik

Goal Zero Nomad 20 er det store solcellepanelet på bildet til høyre, og er kjernen i strømoppsamlingen min. Jeg har også med meg to mindre solcellepaneler fra samme produsent (Nomad 7), men med en effekt på maks 7 Watt er det i grunn ikke rare greiene. Nok til å lade én enkel USB-enhet under ideelle forhold, men ikke så mye mer.

Med alt utstyret jeg har, trenger jeg mer enn det. Derfor har jeg tatt med Goal Zeros nest største, bærbare solcellepanel, altså Nomad 20, som yter 20 Watt under fine forhold. De har ett som er større, Nomad 100, som yter 100 Watt, men det veier fire ganger så mye (4,6 kg), koster omtrent fire ganger så mye (749 dollar), og 100 Watt er egentlig mer effekt enn det jeg klarer å utnytte.

Med en vekt på 1,1 kg er Nomad 20 likevel forholdsvis tungt, i alle fall hvis du synes sekken er veier nok fra før. Men siden jeg frakter utstyret i pulk og har en tvangsfrivillig trekkhund som hjelper litt i bakkene, går det egentlig helt greit.

Nomad 20 består av tre sammenkoblede solcellepaneler, og når det ikke er i bruk kan det brettes sammen for enklere oppbevaring. Men hvis du heller vil koble det opp under transport, har det hele 12 hemper, slik at du kan henge det på sekken eller spre det flatt over pulken. Med mindre du tilfeldigvis går med solen i ryggen hele dagen blir nok effekten av å ha det på ryggen litt så som så, men på høyfjellet skulle det gå fint å legge det på pulken.

Best sammen med Goal Zeros tilhørende batteri - i alle fall i teorien

Nomad 20 har en egen, lang ladekabel som passer til Goal Zeros store batterier. Foto: Kristoffer Møllevik

Det ligger i solcellepanelenes natur at de kun genererer strøm når det er sol ute. Her på høyfjellet har jeg i skrivende stund omtrent 8-9 timer med sollys i døgnet. Den største powerbanken jeg har med kommer fra Clas Ohslon og har en kapasitet på 20 000 mAh, eller 100 Wh ved 5 volts spenning. Men siden den lades via en Micro-USB-port, er selve inputen en flaskehals, med en effekt på maksimalt 10 Watt (5 volt 2 ampere). Litt effekttap i ladingen gjør at det ifølge bruksanvisningen tar 11 timer å lade batteriet. Med andre ord: Jeg rekker ikke fylle et slikt ekstrabatteri på én dag.

Derfor tok jeg med en Goal Zero Sherpa 50, et stort og ganske dyrt ekstrabatteri. Oppgitt kapasitet er 58 Wh, eller 11 600 mAh ved 5 volts spenning, altså noe mindre enn batteriet fra Clas Ohlson. Fordelen med dette er at det kan lades med alle de 20 Wattene Nomad 20 kan generere, noe som skulle tilsi at det kan lades mye raskere.

Men her begynner regnestykket mitt å gå i oppløsning. For mens powerbanken fra Clas Ohlson har en kapasitet på 100 Wh, lades med en effekt på 10 Watt og trenger 11 timer på å bli fulladet (fra flatt batteri). Dette kan vi for illustrasjonens skyld regne om til at batteriet kan lades med 1800 mAh i timen. Sherpa 50 har en kapasitet på 58 Wh, og fra solcellepanelet lades det med en effekt på 20 Watt, og likevel trenger det ifølge Goal Zero minst 6 timer på å lades fulladet. Dette kan vi for illustrasjonens skyld oversette til 1933 mAh i timen. Altså, batteriet har drøyt 60% av kapasiteten, kan lade med dobbelt effekt, men bruker likevel omtrent like lang tid på å samle inn samme mengden strøm.

Her er det noe som ikke stemmer, og jeg kan ikke nok om temaet til at jeg finner ut av det her og nå. Jeg misstenker at det kanskje har med batteritypen å gjøre. Jeg må rett og slett snakke med en av ingeniørene på jobb når jeg kommer ned igjen, så får vi heller oppdatere saken da.

Flere tilkoblingsmuligheter

Utover at jeg ikke får regnestykket mitt til å gå opp, kan jeg egentlig ikke klage mye på oppsettet fra Goal Zero. Solcellepanelet har uttak for USB, to «Solar ports» med større kapasitet for Goal Zeros eget utstyr, og en egen kabel til å seriekoble flere Goal Zero-solcellepaneler for sterkere effekt.

Nomad 20 har flere tilkoblingspunkter som ligger i en stor glidelåslomme på baksiden. Foto: Kristoffer Møllevik

Sherpa 50 har uttak for USB (5 volt, 1,5 ampere), 12 volt (opp til 8 ampere) og 19 volt opp til 5 ampere. Den siste er beregnet for å lade bærbare PC-er, og det følger med adaptere for flere vanlige modeller. For min del hadde det i grunn vært mer nyttig med et ekstra USB-uttak eller to,

Solcellelading har sine begrensninger

Denne viser at det er strøm, men ikke hvor mye. Foto: Kristoffer Møllevik

Den største ulempen med solcellepaneler, er at de er ubrukelige uten sol. I tett skog, eller hvis landskapet rundt deg ikke er åpent mot sør, vil du få lite utbytte. Her på fjellet går det bra, her er det åpent terreng til alle kanter, og jeg henger panelet på østveggen om morgenen, og flytter det til sørveggen litt utpå formiddagen. Det har fungert fint, og det eneste jeg virkelig savner er noe som viser meg hvor mye effekt jeg får fra solen. Nå er det bare én enkel LED som indikerer om panelet generer noe strøm i det hele tatt, men denne LED-en lyser selv når det er ganske overskyet ute.

Før jeg dro testet jeg det hjemme på en overskyet dag, og koblet til de trådløse ørepluggene jeg har med på turen. Da jeg koblet dem i var det ifølge ørepluggene selv 4 timer «lyttetid» igjen, og etter to timer solcellelading hadde jeg brukt to timer lyttetid. Jeg hadde altså mistet to timer mens det ladet! Hvorfor vet jeg ikke (igjen, jeg får snakke med ingeniørene på jobb), men hvis solcellepanelet kunne vist meg mer nøyaktig at ladeeffekten var for lav, hadde jeg unngått det.

Vi må undersøke nærmere før vi konkluderer

Jeg må altså undersøke et par ting litt nærmere sammen med ingeniørene på jobben, før jeg kan konkludere med noe. Men det jeg kan si, er at solcellepanelet har fungert fint til nå. Og solforholdene har vært upåklagelige. Likevel er det en utfordring, for jeg har mange dingser som trenger strøm hver dag. GPS-klokkene, kameraet, actionkameraet og tastaturet klarer seg fint, de er ikke i bruk lenge nok av gangen til at jeg lader dem ut daglig. Da er det verre med mobiltelefonen, nettbrettet, modemet fra Ice-Net og de trådløse hodetelefonene.

Det er mye utstyr som trenger strøm. Foto: Kristoffer Møllevik

Og selv om jeg har med mange batterier, kan de fleste av dem bare lade én dings av gangen, og for å utnytte dagslyset best mulig, må jeg også ha ett eller to batterier til lading omtrent til enhver tid. Det blir litt sjonglering. Akkurat nå, for eksempel, ligger mobiltelefonen og Wi-Fi-modemet og lader fra hvert sitt ekstrabatteri på «skrivebordet», mens det store Goal Zero-batteriet og det lille PNY-batteriet lader på hvert sitt solcelle-panel borte ved vinduet. Og nå begynner nettbrettet å bli tomt for strøm.

Goal Zero-batteriet er halvfullt, og det er kanskje nok til å lade nettbrettet igjen for nå. Men da har jeg nok tømt både nettbrettet og Goal Zero-batteriet for strøm til kvelden, og ifølge Yr.no skal det altså bli overskyet over iløpet av formiddagen. Så jeg kan ikke regne med noe særlig solcelle-lading hverken i dag eller i morgen. Dilemma, dilemma. Klart, det jeg skulle gjort var å lade nettbrettet med Goal Zero-batteriet i natt, slik at jeg heller hadde startet dagen med et fullt nettbrett-batteri, og et tomt Goal Zero-batteri jeg kunne ladet så mye som mulig med morgensolen. Men det gjorde jeg altså ikke. Etterpåklokskap er noe dritt…

Men jeg har heldigvis sikret meg så godt jeg kunne mot solfrie dager også.

