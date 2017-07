Test Garmin Fenix 5, 5X og 5S

Fenix-serien er Garmins toppmodeller innen treningsklokker, og antakeligvis de mest funksjonsrike klokkene på markedet. Skikkelige alt-mulig-klokker med smart-funksjoner, GPS-navigasjon og avanserte treningsfunksjonalitet. Vi har tidligere testa både Fenix 3, og Tactix Bravo (en variant av samme klokke), og begge imponerte.

Så mye at undertegnede har lurt litt på om en oppfølger ville være langt unna, for jeg så ikke det helt store forbedringspotensialet - det var rett og slett ikke veldig mye jeg savnet, i alle fall ikke som ikke kunne komme via en fastvareoppdatering. Men nå sitter vi altså her med siste utgave i serien; Garmin Fenix 5X.

5S, 5 og 5X

Fra venstre: Fenix 5s, Fenix 5 og Fenix 5X. Foto: Garmin |Montasje: Tek.no

Garmin hoppa rett over Fenix 4, visstnok ikke bare fordi 5 klinger bedre; Fenix 4 har visstnok en uheldig oversettelse på kinesisk. De nyeste klokkene i serien er nå Fenix 5s, 5 og 5X, fra minst til størst. Noe som er fint, for Fenix 3 kom bare i én størrelse, og den så velvoksen ut på selv de storvokste blant oss.

Vi har hatt den største modellen i hende, men siden det bare er små forskjeller på dem, anser vi at de alle kan vurderes som ett produkt når det kommer til karaktersetting. Hovedforskjellen, bortsett fra størrelse, er at Fenix 5X kan vise topografiske kart og leveres kun med safirglass og innebygget Wi-Fi, mens de mindre modellene kommer i utgaver med og uten safirglass og Wi-Fi. Det er også forskjell på batteritiden; alle vil fungere fint til vanlig bruk, men hvis du skal bruke klokka på lengre turer (for eksempel på fjellet eller på sjøen), kan nok den minste utgaven komme litt til kort.

Fenix 5s Fenix 5 Fenix 5X Diameter 42 mm 47 mm 51 mm Safirglass Valgfritt Valgfritt Ja Vekt, silikonrem: 67 gram 85 gram 98 gram Vekt, metallrem: 125 gram Ikke oppgitt 196 gram Batteritid (GPS-sporing) 14 timer 24 timer 20 timer GPS og kart GPS GPS GPS og kart Veil. pris uten safirglass 6399,- 6399,- Ikke tilgjengelig Veil. pris med safirglass 7499,- 7499,- 7999,- Veil. pris, safirgl. og metallrem 8999,- 8999,- 9599,-

Legg merke til prisen, som er et kraftig hopp opp fra forgjengeren. Ifølge prishistorikken hos Prisguide.no (komersiell partner) kostet Fenix 3 HR med safirglass omtrent 4600 kroner ved lansering, mens tilsvarende Fenix 5 koster omtrent 7500 kroner. Spesielt når vi ser på toppmodellen, som vi har under lupen her nå, har det gått fra å være en ganske dyr klokke, til å være en veldig dyr klokke. 8000 kroner er kanskje ikke mye hvis det er et mekanisk kvalitetsur som kan vare livet ut, men for en slik smartklokke er det slettes ikke sikkert at funksjonaliteten henger med om en fem års tid, eller at batteriet fortsatt duger.

Kort sagt

Du vil finne flere detaljer på side 2, her skal vi forsøke å fatte oss i korthet og oppsummere kjapt og enkelt.

Den nye pulssensoren ligger omtrent flatt med resten av klokka. Foto: Kristoffer Møllevik

Garmin presenterer flere nyttige forbedringer med Fenix 5-klokkene, men ikke riktig som mange som vi hadde håpet på. Hvis vi ser bort fra kart-støtten, som bare gjelder Fenix 5X, ser de største forbedringene først og fremst ut til å ligge i en flatere pulssensor, bedre batteritid, forholdsvis små oppdateringer i brukergrensesnittet (flere hurtigtaster og en egen hurtigmeny) og et gyroskop skal gi bedre sporingsnøyaktighet i «Ultra Track»-modus (se neste side).

Fenix 5-klokkenes styrke ligger fortsatt i de avanserte sports- og treningsverktøyene, men tilpasset aktivitetssporing og informasjon underveis i treningen. Klokkene kommer med 21 ulike sportsprofiler forhåndsinnstallert, med mulighet for å legge til egne, og svært gode tilpassningsmuligheter for hva slags data du vil ha tilgjengelig. Sammen med gode treningsrapporter etterpå, og statistikk over tid, blir Garmin Fenix 5-klokkene kjempegode treningsverktøy enten du er mosjonist og vil følge med på formutviklingen din, eller trener for maraton og vil følge med på ting som skrittfrekvens, kraft i pedaltråkk (krever ekstra sensor) eller lengde per åretak i roing. Men dette gjorde de forrige utgavene også, så det eneste nye vi kan se her, er at Fenix 5-klokkene beregner anearob treningseffekt i tillegg til den aerobe.

Appen og nettjenesten Garmin Connect gir oss en del data som gjør at vi kan følge med på treningsresultater over tid. Foto: Skjermbilde

De mange mulighetene går litt utover brukervennligheten, og klokka krever litt tilvenning. Men når du har lært deg med den og vet hvor ting er, fungerer det fint. Det er også verdt å få med seg at den optiske pulsmåleren er upålitelig til en del aktivitetstyper (les mer på neste side), men dette er et problem med teknologien generelt og vil også gjelde andre optiske pulsmålere på andre klokker.

Vi liker at klokkene egentlig ikke ser ut som sportsklokker, men er nokså nøytralt elegante klokker som står seg greit til både hverdags og fest. Og det er selvsagt kjempefint at vi nå har flere størrelser å velge i, siden 5X nok kan bli litt i største laget for mange. Nye klokkeremmer med en kjapp klipps-funksjon gjør det dessuten enkelt å endre stilen raskt, men disse er dessverre veldig kostbare.

Sammenlignet med for eksempel Polar V800, ser Fenix 5X mer ut som en «vanlig» klokke. Foto: Kristoffer Møllevik

Kartfunksjonen på Fenix 5X havner i stor grad i «kjekt å ha»-kategorien, men vi ser at den kan være nyttig for jegere og andre friluftsfolk som beveger seg ekstra mye utenfor stien. Vi skulle dog ønske at Garmin oppdaterte ruteplanleggingsfunksjonen, slik at det hadde gått an å planlegge løyper i mobilappen og overført dem til klokke trådløst. Dette manglet på de forrige modellene, og vi er skuffet over at Garmin ikke har forbedret det her.

Konklusjon

Garmin presenterer flere nyttige oppdateringer med Fenix 5-serien, men det er for det meste snakk om små fremskritt, og ikke større hopp. Det at klokka måler anearob treningseffekt såvel som aerob er veldig fint, men noe vi tror alle andre en seriøse idrettsutøvere kan greie seg uten. Forbedret batteritid er fint, men batteritiden var ganske god allerede. Kartfunksjonen er kjekk å ha, men med tanke på prisen hadde vi heller sett at Garmin gjorde det enklere å overføre GPS-løyper fra mobilappen.

Men forbedringer er forbedringer, og Fenix 5-klokkene er nok de mest avanserte og allsidige sportsklokkene på markedet. Bare synd prisen er så høy.

