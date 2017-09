Test Fitbit Ionic

Fitbit har lenge vært ledende innen smartbånd, og nå hiver de seg for alvor inn i smartklokke-segmentet. Selskapet har allerede sluppet to modeller som på sett og vis kan settes i denne kategorien, Blaze og Surge, men nå kommer de med sin mest avanserte og dyreste modell hittil.

Med Ionic går Fitbit etter produsenter som for eksempel Samsung og Apple – som begge har alternativer i samme prisklasse med sine Samsung Gear S3 og Apple Watch series 2.

Knappene er små, men gode i responsen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fitbit Ionic legger seg tett oppunder konkurrentene på pris, hvor den nye modellen i skrivende stund koster rett under 3500 kroner.

Kompakt og lekker

Fitbit har lagt seg i selen når det kommer til design med sin nye modell. Ionic er kompakt og stilren, med en overflate i metall.

Skjermen på klokken er den største og beste selskapet hittil har kommet med, hvor en lysstyrke på opp mot 1000 nits gir deg god lesbarhet – selv i kraftig sollys. Glasset har ellers en sømløs overgang til resten av urkassen.

Klokken bærer på flere sensorer på undersiden, og likevel er dette en av de minste og mest kompakte klokkene vi har sett. Desidert den mest kompakte om vi regner med andre klokker som også har GPS ombord.

Ionic har totalt tre knapper, og disse er også smale og nette. Dette er også den første klokken fra selskapet som tåler svømming med, og den skal angivelig holde tett ned til 50 meter. Dette sjekket vi ikke, men klokken bestod både bading og dusjing uten problemer.

Reimene klipses enkelt av. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

I kjent stil er det gode muligheter til å personifisere denne klokken. Med i esken følger det med et gummibånd i to forskjellige størrelser, og du kan kjøpe flere andre alternativer utenom, enten det er et ekstra perforert gummibånd til trening, eller et læralternativ for mer formelle anledninger.

Alle alternativene har det samme festesystemet, hvor du enkelt klipser av reimene fra undersiden ved hjelp av en egen knapp.

I tillegg kjøpte selskapet opp Pebble for en stund tilbake, noe som blant annet har resultert i at det nå blir enklere å lage sine egne utseender på skjermen.

STOR TEST: Dette er den beste treningsklokken

Trøblete lademekanisme

Ladeløsningen er ikke den beste vi har sett. Ofte løsner kontakten, og da blir det lite strøm på klokken. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Om det er noe vi skal sette fingeren på, så er det lade-løsningen. Nok en gang går Fitbit for en proprietær løsning, og denne gangen er det en kontakt med magneter som tjenestegjør som overgang mellom klokken og strømuttaket.

Idéen for denne løsningen er grei i seg selv, problemet er likevel at kabelen ikke sitter spesielt godt, kombinert med at kabelen stikker rett ut fra baksiden. Enden på visa er at du må være forsiktig og dobbeltsjekke at klokken faktisk lader når du legger den fra deg.

På den positive siden trenger du ikke bruke denne laderen på langt nær like ofte som for eksempel Apple Watch. I vår testperiode holdt klokken fint fire hele dager med aktiv bruk, noe som er vel innenfor, etter vår mening.

Brukervennlighet

Menyen er ryddig og enkel. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

En av Fitbits store styrker er brukervennlighet. Denne tradisjonen viderefører de med sin nye modell. Bruken foregår ved berøring på skjermen, samt knappene på sidene. Vi trenger ikke mange minuttene før vi er komfortable med menysystemet.

Ionic er mer responsiv enn Blaze når det gjelder å våkne til liv når du hever håndleddet for å se hva klokken er. Likevel er det fortsatt et lite stykke igjen før den er like følsom og presis som Apple Watch på akkurat dette.

Berøringsfølsomheten på skjermen er god, og vi liker hvordan Fitbit har beholdt en enkel og ryddig løsning på funksjoner og apper. Du sveiper fingeren til siden for å komme til menyen, mens du for eksempel trekker fingeren fra undersiden og opp for å se de siste varslene.

TEST: Fitbit Charge 2: Fitbit lykkes nesten hundre prosent med Charge 2

Den beste appen

Her ser du litt fra appen til Fitbit. Til høyre ser du dagens aktivitet, mens den vestre viser hvor godt du har sovet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

De fleste smartklokker trenger en app for å få det beste utbytte av kommunikasjonen mellom klokka og en mobil. Appen til Fitbit er etter vår mening den beste av dem alle.

Her får du enkelt oversikt over for eksempel antall skritt, søvn og kaloriforbrenning. Måten appen er bygget opp på gjør at det er enkelt å navigere seg rundt, og samtidig kan du engasjere deg sammen med venner ved å sende ulike utfordringer og sammenligne antall ukentlige skritt.

Appen er bygget opp slik at du enkelt finner frem til de ulike målingene, og samtidig er det enkelt å gjøre endringer og innstillinger av klokka via appen.

Søvn-delen i appen ble også endret for en stund tilbake, og denne er fortsatt like god og oversiktlig. Her kan du gå inn og se hvor mye av natten du har vært våken, har drømt, eller hatt lett eller dyp søvn.

Samtidig kan du sammenligne dine egne data mot hva som er et gjennomsnitt blant alle Fitbits brukere. Med et målingsgrunnlag på over fem milliarder målinger, vil du raskt se om du er innenfor normen eller ei.

Gjør jobben for deg

Noe av det som gjør at vi foretrekker denne klokken fremfor mange konkurrenter, som for eksempel Apple Watch, er at den har en presis og god automatikk.

I det legger vi at klokken automatisk oppdager om du går, trener eller sover. Dette er en funksjon vi har stor sans for, hvor du ikke trenger å starte treningsprogrammet om du for eksempel skal ut og løpe. Eller si fra at du nå skal legge deg og sove. Dette oppdager klokken helt selv.

Automatikken er dessuten like presis når det kommer til å skille mellom hvilke aktiviteter du bedriver. Er du en ivrig svømmer, vil klokken merke at du gjør nettopp dette, og samtidig ense om du svømmer faste lengder, slik at den gir deg nøyaktige målinger på hvor lang tid du bruker per vending.

Du kan også gjøre jobben manuelt, hvor du finner løping, sykling, svømming, tredemølle, vektløfting, intervall og annen trening som innlagte valg.

TEST: Apple Watch 2: En fantastisk turkamerat

Appen viser deg hvordan du skal gjøre ulike øvelser. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Personlig trener

Fitbit har dessuten begynt å sikte seg inn på deg som trenger litt drahjelp for å komme i gang med treningen. Med Blaze introduserte selskapet en personlig trener rett på klokken, og funksjonen er med over på Ionic også.

Siden skjermen er en god del bedre så er det enklere å se instruktøren på skjermen. Ut av esken har du ikke så mange øvelsene tilgjengelig, men her kan du etter hvert abonnere på flere.

Når du setter i gang et program så kommer det først opp en liten videosnutt, hvor en instruktør viser deg hvordan du skal gjøre øvelsen på skjermen. Deretter følger det en nedtelling hvor du blir varslet når det er tid for en ny øvelse.

Klokken lærer seg deretter deg å kjenne. Altså hvor nivået ditt ligger, slik at øvelsene justeres for å passe deg bedre. Likevel kjennes det ut som målene ligger såpass høyt at det er ventet progresjon om du følger opp.

Du kan også sette i gang treningsappen manuelt. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Lommebok på hånden

Mobilbetaling er i vinden, og Fitbit har lagt dette til i sin nye klokke. Enn så lenge er det ingen norske banker som står klare til å bruke tjenesten, men det vil trolig dukke opp etter hvert.

Vi fikk teste funksjonen under årets IFA-messe, og det er en variant som minner mye om de fleste andre, tilsvarende betalingsformer. Du legger med andre ord klokken i nærheten av betalings-terminalen, og i løpet av sekunder er regningen gjort opp.

Dette skjer via NFC-teknologi, så etter alt å dømme vil dette også åpne opp for andre løsninger. Et område kan for eksempel være å aktivere eller deaktivere alarmen din hjemme.

Hør musikk trådløst på hånden

Når du trener så er musikk viktig. Gode rytmer kan redde en ellers så slitsom økt, og ofte må du ha mobilen med deg for å få dette til. Med Ionic holder det at du har med deg selve klokken.

Den har nemlig innebygget lagring som lar deg legge inn rundt 300 sanger på klokken.

I tillegg kan du koble til et par trådløse hodetelefoner, slik at du slipper unna ledninger om du for eksempel skal ut og jogge. Blant annet selskapets flunkende nye ørepropper Flyer.

Mer presise målinger

Under flere år med testing av smartbånd, har vi gjentatte ganger opplevd at skrittmåleren er i overkant generøs med å oppgi hvor mange skritt du har gått. Fitbit Ionic er blitt langt bedre på dette.

Slik ser baksiden av klokken ut. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fortsatt kan du finte den ut om du ønsker det, men sammenlignet med for eksempel Gear S3, havnet de to gjentatte ganger innenfor hundre skritt av hverandre på en hel dag.

Samtidig har klokken fått bedre kontroll på målingen av puls. Hvor tidligere produkter fra selskapet har mistet mye nøyaktighet når pulsen kom opp mot maks, viser nå målingene en del forbedring. Selv om du fortsatt er bedre tjent med et pulsbelte for den aller beste nøyaktigheten.

Likevel tror vi mange mosjonister og hobbyutøvere vil ha glede av denne pulsmålingen.

Klokken har dessuten en ny sensor som måler oksygen-nivået i blodet ditt. Her er det ventet at det kommer spennende funksjoner etter hvert. Blant annet har selskapet uttalt at en mulig løsning for diabetikere kan være et alternativ, i tillegg til at klokken skal kunne påvise søvnapné.

Konklusjon

Fitbit gjør det aller meste riktig med sin nye Ionic-modell. Og det har på rekordtid blitt en av de klare favorittene her i redaksjonen.

Mye av grunnen til dette er at dette er en klokke du ikke trenger å passe på. Den passer på deg. Ved hjelp av en automatikk som fungerer helt glimrende, vet klokken for eksempel når du sover, sitter rolig, går tur eller svømmer.

Samtidig er den kompakt og pen å se til, og skulle du ønske din egen vri, er det i tro Fitbit-stil gode muligheter for å endre på reimer og klokke-utseende på skjermen. Det er rett og slett imponerende å klare å presse så mye funksjoner som denne klokken har inn i et så kompakt skall.

Kombinasjonen av en velfungerende automatikk, en knakende god app og ikke minst godt med batteritid, gjør at du har en smartklokke som ypper seg med konkurrenter som Gear S3 og Apple Watch. Spesielt sammenlignet med sistnevnte ville vi heller foretrukket Ionic, med tanke på batteritid og funksjoner som automatisk søvnregistrering.

Klokken har dessuten det aller mest nødvendig av varslinger fra mobilen din. Du får vite hvem som prøver å ringe deg, samt at den også viser meldingene du mottar.

Vi gir Fitbit Ionic et Anbefalt-stempel. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fitbit legger samtidig til rette for at du kan få hjelp når du trener. Riktignok må du abonnere på tjenester for å få det maksimale ut av den personlige treneren, men en god skjerm og intuitiv presentasjon gjør at dette er en funksjon vi bruker.

Det er også andre spennende løsninger i klokken du ikke får utnyttet fullt ut riktig ennå. Blant annet har den NFC som kan la deg betale via klokken, samt åpner opp for andre løsninger som bruker teknologien.

Om vi skal sette fingeren på noe, må det bli ladeløsningen. Fitbit fortsetter å tviholde på proprietære ladere, og denne er intet unntak. Dessuten så er den magnetiske tilkoblingen ganske svak, slik at du må sjekke en gang ekstra at klokken faktisk lader når du legger den fra deg.

Likevel er dette en av de aller beste smartklokkene vi har testet til mannen i gata. Den er ikke nødvendigvis så nøyaktig som de aller beste alternativene til å måle puls, men en så velfungerende automatikk veier opp mye for dette. Et soleklart anbefalt produkt i våre øyne.

Alternativer:

For den proffe Garmin Fenix 5X Slate Gray Sapphire with Black Band (010-01733-01) Om du er mer enn middels interessert i å trene og gå tur i skog og mark, er denne klokken noe du bør ta en nærmere kikk på. Her får du kart opp på hånden om du er ute på tur i villmarken, og dessuten har den de alle meste av treningsprogrammene innebygget.